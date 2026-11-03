Как получить решение по банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ за 1 рабочий день: пошаговая инструкция для бухгалтера

В каких случаях нужна банковская гарантия по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Банковская гарантия — обязательство банка выплатить заказчику определенную сумму при наступлении условий, предусмотренных гарантией. Ее оформляет участник закупки, чтобы обеспечить свои обязательства перед заказчиком. Это разновидность независимой гарантии, предусмотренной ст. 368 ГК.

В 44-ФЗ используется термин «независимая гарантия». Он шире банковской гарантии, поскольку закон допускает ее выдачу не только банками.

Банковскую гарантию используют для трех целей:

Обеспечение заявки. Компания предоставляет гарантию для участия в закупке, если заказчик установил такое требование.

Обеспечение исполнения контракта или договора. Победитель закупки предоставляет гарантию, чтобы подтвердить обеспечение своих обязательств по контракту или договору.

Обеспечение гарантийных обязательств. Поставщик оформляет гарантию на случай нарушения обязательств в гарантийный период, если заказчик требует такое обеспечение.

Например, компания выиграла тендер на поставку товаров, а заказчик требует перечислить 200 тыс. руб. в качестве обеспечения исполнения контракта. Вместо этого поставщик оформляет гарантию на ту же сумму и платит банку комиссию. Деньги остаются в обороте, и компания использует их для закупки товаров и других расходов.

Основные различия требований 44-ФЗ и 223-ФЗ приведены в таблице.

Критерий Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ Обеспечение заявки Обязательно при конкурентных закупках с НМЦК свыше 1 млн руб. При цене до 1 млн руб. включительно — на усмотрение заказчика При конкурентных закупках с НМЦД до 5 млн руб. включительно не устанавливается. При большей цене — на усмотрение заказчика Размер обеспечения заявки 0,5–1% НМЦК при цене до 20 млн руб. включительно; 0,5–5% при цене свыше 20 млн руб. До 5% НМЦД, для закупок только среди МСП — до 2% Обеспечение исполнения контракта или договора По общему правилу обязательно, размер — 0,5–30% НМЦК. Есть исключения, в том числе при закупках среди СМП и СОНКО и выплате аванса Устанавливает заказчик. Для закупок только среди МСП — не более 5% НМЦД без аванса; при наличии аванса — в размере аванса Требования к гарантии Регулирует ст. 45 закона № 44-ФЗ. Сведения включают в реестр независимых гарантий, в предусмотренных случаях — в закрытый реестр Для конкурентных электронных закупок только среди МСП действуют специальные требования ст. 3.4 закона № 223-ФЗ, включая регистрацию в реестре. В остальных случаях ориентируются на условия закупки и законодательство

НМЦК — начальная (максимальная) цена контракта, НМЦД — начальная (максимальная) цена договора.