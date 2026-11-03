Как получить решение по банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ за 1 рабочий день: пошаговая инструкция для бухгалтера

Самое главное:
Банковскую гарантию оформляют для обеспечения заявки, исполнения контракта или гарантийных обязательств. За ее выдачу банк взимает комиссию.
По 44-ФЗ требования к независимой гарантии установлены законом. По 223-ФЗ условия зависят от вида закупки и требований заказчика.
Перед подачей заявки проверьте сумму и срок гарантии, реквизиты сторон и комплект документов. Ошибки могут задержать выдачу.
Банк «Санкт-Петербург» принимает решение по онлайн-заявке на банковскую гарантию за 1 рабочий день.
В каких случаях нужна банковская гарантия по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Банковская гарантия — обязательство банка выплатить заказчику определенную сумму при наступлении условий, предусмотренных гарантией. Ее оформляет участник закупки, чтобы обеспечить свои обязательства перед заказчиком. Это разновидность независимой гарантии, предусмотренной ст. 368 ГК.
В 44-ФЗ используется термин «независимая гарантия». Он шире банковской гарантии, поскольку закон допускает ее выдачу не только банками.
Банковскую гарантию используют для трех целей:
Обеспечение заявки. Компания предоставляет гарантию для участия в закупке, если заказчик установил такое требование.
Обеспечение исполнения контракта или договора. Победитель закупки предоставляет гарантию, чтобы подтвердить обеспечение своих обязательств по контракту или договору.
Обеспечение гарантийных обязательств. Поставщик оформляет гарантию на случай нарушения обязательств в гарантийный период, если заказчик требует такое обеспечение.
Например, компания выиграла тендер на поставку товаров, а заказчик требует перечислить 200 тыс. руб. в качестве обеспечения исполнения контракта. Вместо этого поставщик оформляет гарантию на ту же сумму и платит банку комиссию. Деньги остаются в обороте, и компания использует их для закупки товаров и других расходов.
Основные различия требований 44-ФЗ и 223-ФЗ приведены в таблице.
Критерий
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Обеспечение заявки
Обязательно при конкурентных закупках с НМЦК свыше 1 млн руб. При цене до 1 млн руб. включительно — на усмотрение заказчика
При конкурентных закупках с НМЦД до 5 млн руб. включительно не устанавливается. При большей цене — на усмотрение заказчика
Размер обеспечения заявки
0,5–1% НМЦК при цене до 20 млн руб. включительно; 0,5–5% при цене свыше 20 млн руб.
До 5% НМЦД, для закупок только среди МСП — до 2%
Обеспечение исполнения контракта или договора
По общему правилу обязательно, размер — 0,5–30% НМЦК. Есть исключения, в том числе при закупках среди СМП и СОНКО и выплате аванса
Устанавливает заказчик. Для закупок только среди МСП — не более 5% НМЦД без аванса; при наличии аванса — в размере аванса
Требования к гарантии
Регулирует ст. 45 закона № 44-ФЗ. Сведения включают в реестр независимых гарантий, в предусмотренных случаях — в закрытый реестр
Для конкурентных электронных закупок только среди МСП действуют специальные требования ст. 3.4 закона № 223-ФЗ, включая регистрацию в реестре. В остальных случаях ориентируются на условия закупки и законодательство
НМЦК — начальная (максимальная) цена контракта, НМЦД — начальная (максимальная) цена договора.
Как получить решение по банковской гарантии за 24 часа: пошаговая инструкция
Скорость оформления банковской гарантии зависит от условий банка, финансового состояния компании и полноты документов. Чтобы избежать задержек, заранее проверьте требования закупки и подготовьте сведения для заявки.
Шаг 1. Проверьте требования закупки
Откройте извещение о закупке в ЕИС, изучите документацию и проект контракта или договора. Уточните:
Для какой цели требуется гарантия — для обеспечения заявки, исполнения контракта или гарантийных обязательств.
Какую сумму обеспечения установил заказчик.
На какой срок требуется гарантия.
Какие требования предъявляют к гаранту и содержанию документа.
До какой даты нужно предоставить обеспечение.
Для конкурентных электронных закупок среди МСП по 223-ФЗ действуют специальные требования к независимым гарантиям. Их выдают банки и другие гаранты, предусмотренные ст. 45 закона № 44-ФЗ. Гарантия должна соответствовать установленной форме, быть безотзывной и содержаться в реестре независимых гарантий. Требования закреплены в ст. 3.4 закона № 223-ФЗ и постановлении Правительства от 09.08.2022 № 1397.
Шаг 2. Рассчитайте сумму и срок гарантии
Сумма гарантии должна соответствовать размеру обеспечения, установленному для закупки.
Например, компания участвует в закупке по 44-ФЗ с НМЦК 10 млн руб. Заказчик установил обеспечение заявки в размере 1%. Для участия потребуется гарантия на 100 тыс. руб.
При расчете суммы гарантии для обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ учитывайте размер аванса и антидемпинговые меры. Если победитель конкурса или аукциона снизил начальную цену на 25% и более, размер обеспечения может вырасти в 1,5 раза, но не менее установленного законом минимума. Например, вместо гарантии на 1 млн руб. потребуется гарантия на 1,5 млн руб.
При НМЦК до 15 млн руб. включительно поставщик вправе избежать повышенного обеспечения, подтвердив добросовестность по ст. 37 закона № 44-ФЗ. При более высокой НМЦК повышенное обеспечение обязательно, если заказчик установил требование о его предоставлении.
Срок действия гарантии зависит от ее назначения:
По 44-ФЗ гарантия для обеспечения заявки действует не менее месяца после окончания срока подачи заявок.
Для обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств срок гарантии должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на месяц.
По 223-ФЗ для конкурентных электронных закупок только среди МСП гарантия на обеспечение заявки действует не менее месяца после окончания приема заявок. Гарантия на обеспечение исполнения договора должна действовать минимум на месяц дольше срока, отведенного поставщику на поставку товара или выполнение работ.
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Шаг 3. Выберите банк и подготовьте документы
Для закупок по 44-ФЗ проверьте, входит ли банк в перечень Минфина. Он включает кредитные организации, которые вправе выдавать независимые гарантии для госзакупок.
Сравните условия банков: стоимость гарантии, срок рассмотрения заявки, требования к финансовому состоянию компании и перечень документов.
Банк проверяет финансовое состояние компании, полномочия руководителя и условия закупки. Перечень документов зависит от выбранной программы и суммы гарантии. При онлайн-оформлении часть сведений банк получает из государственных реестров.
Могут потребоваться следующие документы:
Документ
Что проверить бухгалтеру
Анкета-заявка по форме банка
ИНН, ОГРН, реквизиты компании, сумму и срок гарантии
Учредительные документы
Актуальность устава и зарегистрированных изменений, если банк запросил копии
Паспорт руководителя и документы о его полномочиях
Совпадение данных с ЕГРЮЛ, действительность решения или протокола о назначении
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Данные за последний завершенный год, их соответствие сданной отчетности. При запросе банка — показатели за текущий период
Налоговые декларации и сведения о расчетах с бюджетом
Актуальность данных, наличие подтверждения приема деклараций, если такие документы запрошены
Сведения о закупке
Номер извещения в ЕИС, реквизиты заказчика, размер обеспечения и сроки обязательств
Дополнительные документы
Доверенность представителя, сведения об исполненных контрактах, финансовых обязательствах и другие документы по запросу банка
Перед отправкой проверьте комплектность файлов и соответствие сведений в заявке бухгалтерской отчетности и ЕГРЮЛ. Убедитесь, что электронная подпись лица, которое оформляет гарантию, действительна, а его полномочия подтверждены.
Получите решение по банковской гарантии онлайн за 1 рабочий день
в Банке «Санкт-Петербург» для участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Оформление проходит дистанционно, без посещения офиса и с минимальным комплектом документов. Услуга доступна юридическим лицам, которые работают не менее 12 месяцев.
Шаг 4. Подайте онлайн-заявку и дождитесь решения
Заполните заявку на сайте выбранного банка. Укажите сведения об организации, сумму и срок гарантии, данные закупки и контактную информацию. Приложите запрошенные документы.
Если банк запросил дополнительные сведения, направьте их без задержки. Даже при ускоренном рассмотрении заявки неполный комплект документов может увеличить срок оформления.
После одобрения заявки проверьте согласованные условия гарантии и оплатите комиссию в установленном банком порядке.
Подавать заявку на банковскую гарантию не обязательно сразу целиком. Во многих банках на первом шаге достаточно оставить заявку на звонок: укажите ИНН и номер контактного лица. Сотрудник банка свяжется, объяснит порядок подачи заявки, состав документов и условия гарантии. В Банке «Санкт-Петербург» действует именно такой порядок — заявку на звонок можно оставить на странице банковских гарантий.
Шаг 5. Получите гарантию и проверьте ее регистрацию в ЕИС
После оформления получите документ и сверьте реквизиты заказчика и поставщика, сумму, срок действия, идентификационный код закупки, если он обязателен, и условия выплаты.
По 44-ФЗ банк вносит сведения о гарантии в реестр независимых гарантий не позднее следующего рабочего дня после выдачи. Проверьте регистрацию в личном кабинете участника закупок в ЕИС, в разделе «Независимые гарантии». Также банк обязан направить выписку из реестра в течение одного рабочего дня после внесения сведений.
При обеспечении заявки на электронную закупку по 44-ФЗ укажите на площадке номер реестровой записи. Проверьте, что сведения уже внесены: оператор площадки сверяет номер, сумму и идентификационный код закупки.
Для конкурентных электронных закупок только среди МСП по 223-ФЗ банк также вносит гарантию в реестр не позднее следующего рабочего дня после выдачи. Для остальных закупок по 223-ФЗ регистрация в этом реестре не предусмотрена.
Не откладывайте оформление на последний день. Даже если банк выдаст гарантию за сутки, для ее внесения в реестр предусмотрен отдельный срок.
Почему банк может отказать в выдаче гарантии или задержать оформление
Банк оценивает финансовое состояние компании, проверяет документы и условия закупки. Если заявитель не соответствует требованиям или предоставил неполные сведения, рассмотрение заявки затянется либо банк откажет в выдаче гарантии.
Основные причины:
Неудовлетворительное финансовое состояние. У компании убытки, высокая долговая нагрузка или просроченные обязательства. Банк оценивает риск того, что заявитель не сможет возместить выплату по гарантии.
Ошибки и расхождения в документах. Например, сведения о руководителе отличаются от данных ЕГРЮЛ, а финансовые показатели в заявке не совпадают с бухгалтерской отчетностью. Банк запросит уточнения или откажет при выявлении недостоверных сведений.
Неполный комплект документов. Если для проверки недостаточно информации, банк запросит дополнительные файлы. Это увеличит срок рассмотрения.
Несоответствие требованиям банковской программы. Ограничения могут касаться срока деятельности компании, финансовых результатов и других показателей.
Ошибки в условиях гарантии. Неверная сумма, срок действия или реквизиты закупки потребуют исправления заявки.
Чтобы снизить риск отказа, заранее проверьте финансовые показатели компании и требования выбранной программы. Сверьте сведения с ЕГРЮЛ, бухгалтерской отчетностью и документами закупки.
Не теряйте время на долгое оформление банковской гарантии. В Банке «Санкт-Петербург» заявку по 44-ФЗ и 223-ФЗ подают онлайн с минимальным комплектом документов. Решение банк принимает за 1 рабочий день. Услуга доступна юридическим лицам, которые работают не менее 12 месяцев.
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Как проверить банковскую гарантию перед передачей заказчику
Даже после одобрения заявки банком заказчик вправе отклонить гарантию, если она не соответствует требованиям закупки. Перед использованием документа проверьте:
Реквизиты сторон. Сверьте наименования, ИНН и другие сведения о банке, поставщике и заказчике. Для закупок по 44-ФЗ убедитесь, что банк включен в перечень Минфина.
Данные закупки. Проверьте назначение гарантии и обязательства, которые она обеспечивает. Для 44-ФЗ сверьте идентификационный код закупки (ИКЗ) с извещением.
Сумма обеспечения. Убедитесь, что размер гарантии соответствует требованиям закупки с учетом предусмотренных законом особенностей расчета.
Срок действия. Сравните даты с требованиями закупки. Для обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ гарантия должна действовать минимум на месяц дольше срока исполнения обеспечиваемых обязательств.
Условия выплаты. По 44-ФЗ гарантия должна быть безотзывной и предусматривать выплату заказчику не позднее десяти рабочих дней после получения надлежащего требования. Проверьте наличие обязательных условий из ст. 45 закона № 44-ФЗ и соответствие применимой типовой форме. Гарантия не должна требовать от заказчика судебного решения для подтверждения нарушения обязательств.
Регистрация в ЕИС. Для закупок по 44-ФЗ проверьте наличие гарантии в реестре независимых гарантий. При отдельных закрытых закупках со сведениями, составляющими гостайну, гарантии включают в закрытый реестр, который не размещается в ЕИС.
Для электронных конкурентных закупок только среди МСП по 223-ФЗ регистрация также обязательна.
Если обнаружили ошибку, обратитесь в банк за исправлением до предоставления обеспечения.
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