Овердрафт от БСПБ: инструмент для покрытия кассовых разрывов без оформления классического кредита

На помощь приходит овердрафт, однако и у этого инструмента есть особенности, которые целесообразно разъяснить руководству до момента списания банком первой комиссии.
Рассмотрим продукт «СМАРТ Овердрафт» с точки зрения бухгалтерского учета, налогообложения и реальной экономики бизнеса.
Сущность продукта и целевая аудитория
Овердрафт представляет собой возобновляемую кредитную линию, подключаемую к расчетному счету. Банк оплачивает платежные поручения сверх остатка средств на счете в пределах установленного лимита. При поступлении денежных средств на счет задолженность погашается автоматически.
Ключевые параметры согласно условиям банка:
Сумма: от 200 тыс. до 50 млн рублей.
Срок: до 24 месяцев (срок действия договора), при этом каждый транш (использованная сумма) подлежит погашению в течение 90 дней.
Лимит: рассчитывается как до 50% от среднемесячного денежного потока (чистых поступлений) на счет.
Обеспечение: без залога. Для юридических лиц — поручительство владельцев бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, как правило, не требуется.
Ставка: определяется индивидуально; в открытых источниках указывается диапазон от 20,3% годовых (в зависимости от рейтинга).
Кому подходит: бизнесу с неравномерной выручкой (сезонность, работа с отсрочками платежа, участие в тендерах). Если разрыв возникает раз в год на два дня, овердрафт может оказаться невыгодным из-за комиссий. Если же колебания денежного потока постоянны, данный инструмент будет уместен.
Овердрафт для бизнеса
Дополнительные средства для оплаты текущих расходов и покрытия кассовых разрывов
Бухгалтерский и налоговый учет: ключевые аспекты
Это наиболее важный блок для бухгалтера. Овердрафт — не доход, а обязательство.
1. Бухгалтерский учет
Счет 51 «Расчетные счета» может иметь кредитовое сальдо. Это допустимо для овердрафта, однако в балансе сумма задолженности перед банком должна отражаться в пассиве как краткосрочное обязательство (счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»).
Важно: сальдирование остатка на другом счете (при его наличии) и задолженности по овердрафту не допускается. В балансе актив (денежные средства) и пассив (кредит) отражаются развернуто.
2. Налог на прибыль
Проценты по овердрафту включаются во внереализационные расходы и уменьшают налоговую базу (ст. 265 НК) с учетом ограничений по ставке (ключевая ставка ЦБ плюс установленный процент). На практике банковские ставки, как правило, укладываются в лимит, однако проверка представляется целесообразной.
Комиссия за выдачу (при ее наличии, единовременная) также списывается в расходы.
3. УСН «Доходы минус расходы»
Проценты по овердрафту учитываются в расходах (подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК) при условии документального подтверждения (выписка, договор).
На УСН «Доходы» (6%) проценты не уменьшают налог, поскольку расходы не учитываются вовсе. Это следует учитывать при выборе режима налогообложения.
Нюансы, требующие внимания
Рекламные материалы указывают, что проценты начисляются только на фактически использованную сумму. Это соответствует действительности. Однако есть обстоятельства, которые бухгалтеру необходимо заложить в бюджет:
Срок транша — 90 дней. При сохранении задолженности по овердрафту свыше указанного срока банк вправе выставить требование о погашении либо перевести долг в категорию просроченной. Это критично для планирования платежей.
Комиссия за неиспользованный лимит. У ряда банков она предусмотрена. В общедоступных условиях БСПБ прямо не указана, однако тарифы следует изучать в договоре. При наличии такой комиссии она может нивелировать выгоду от низкой ставки, если лимит подключен, но не используется.
Стоимость обслуживания. Сам овердрафт может обслуживаться бесплатно, однако банк вправе взимать плату за установку лимита (единовременно).
Чек-лист для бухгалтера перед подключением
Прежде чем руководитель подпишет заявку, целесообразно ответить на следующие вопросы:
Сможем ли мы погасить транш в течение 90 дней? Необходимо проанализировать средний срок поступления средств от дебиторов. Если он превышает 90 дней, овердрафт может стать обременительным.
Какой лимит действительно необходим? Запрашивать 50 млн «на всякий случай» нерационально. Лимит рассчитывается исходя из оборотов, и чем он выше, тем значительнее может быть плата за резерв (при ее наличии).
Предъявляет ли банк требования к минимальному обороту? Как правило, овердрафт предоставляется клиентам со стабильными поступлениями. При снижении оборотов банк вправе уменьшить лимит.
Овердрафт от БСПБ — инструмент для оперативного привлечения средств (оформление занимает 3–5 дней). Для бухгалтера принципиально важно корректно отразить его в учете и помнить, что это обязательство, числящееся на балансе, даже если остаток на счете равен нулю.
Если в компании денежные потоки постоянно неравномерны, данный вариант заслуживает рассмотрения. Если же кассовые разрывы возникают редко и внезапно, иногда целесообразнее воспользоваться краткосрочным кредитом или согласовать условия с контрагентом, чтобы не уплачивать проценты за неиспользуемый лимит.
Овердрафт для бизнеса
Дополнительные средства для оплаты текущих расходов и покрытия кассовых разрывов
Как получить овердрафт в БСПБ
Оставьте заявку на сайте банка. Персональный менеджер рассмотрит вашу заявку и рассчитает лимит.
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