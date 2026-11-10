Овердрафт от БСПБ: инструмент для покрытия кассовых разрывов без оформления классического кредита

Сущность продукта и целевая аудитория

Овердрафт представляет собой возобновляемую кредитную линию, подключаемую к расчетному счету. Банк оплачивает платежные поручения сверх остатка средств на счете в пределах установленного лимита. При поступлении денежных средств на счет задолженность погашается автоматически.

Ключевые параметры согласно условиям банка:

Сумма : от 200 тыс. до 50 млн рублей.

Срок : до 24 месяцев (срок действия договора), при этом каждый транш (использованная сумма) подлежит погашению в течение 90 дней.

Лимит : рассчитывается как до 50% от среднемесячного денежного потока (чистых поступлений) на счет.

Обеспечение : без залога. Для юридических лиц — поручительство владельцев бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, как правило, не требуется.

Ставка: определяется индивидуально; в открытых источниках указывается диапазон от 20,3% годовых (в зависимости от рейтинга).

Кому подходит: бизнесу с неравномерной выручкой (сезонность, работа с отсрочками платежа, участие в тендерах). Если разрыв возникает раз в год на два дня, овердрафт может оказаться невыгодным из-за комиссий. Если же колебания денежного потока постоянны, данный инструмент будет уместен.