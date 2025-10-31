Как сформировать пассивный доход в 2026 году

Облигации

Доходность 10-летних ОФЗ достигла 14,6%, что выглядит заманчиво на фоне банковских депозитов. Короткие ОФЗ (до 5 лет) показывают доходность около 15%.

Интересный факт: аналитики SberCIB прогнозируют, что ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12–13%. Если это произойдет, длинные ОФЗ могут принести до 36% за год за счет роста цены плюс купонная доходность. Но это не гарантия — базовый сценарий, а не обещание.

Надежные корпоративные облигации с рейтингом А+ и выше дают 18%–19% годовых. Есть и более рисковые варианты под 20% и выше, но там уже играет роль кредитное качество эмитента.