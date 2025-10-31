Как сформировать пассивный доход в 2026 году

Банковские вклады: простая математика без иллюзий
Начнем с очевидного — вкладов. Сейчас, в октябре 2025 года, ситуация такая: средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам в топ–10 банках составляет 15,3%, по полугодовым — 14,64%, по годовым — 13,28%. При этом 21 октября Сбербанк повысил ставки до 16% на три месяца. Банк «Дом.РФ» предлагает до 17% на 6 месяцев.
Если положить 1 миллион рублей под 15% на год, получите 150 тысяч рублей пассивного дохода. Это 12,5 тысяч в месяц — не густо, но надежно. Главное — помнить про страхование вкладов до 1,4 миллиона рублей в каждом банке. Хотите больше защиты? Раскидывайте деньги по нескольким банкам.
Облигации
Доходность 10-летних ОФЗ достигла 14,6%, что выглядит заманчиво на фоне банковских депозитов. Короткие ОФЗ (до 5 лет) показывают доходность около 15%.
Интересный факт: аналитики SberCIB прогнозируют, что ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12–13%. Если это произойдет, длинные ОФЗ могут принести до 36% за год за счет роста цены плюс купонная доходность. Но это не гарантия — базовый сценарий, а не обещание.
Надежные корпоративные облигации с рейтингом А+ и выше дают 18%–19% годовых. Есть и более рисковые варианты под 20% и выше, но там уже играет роль кредитное качество эмитента.
Дивидендные акции: год будет непростым
2026 год не обещает быть щедрым на дивиденды. Общий объем выплат ожидается около 3,4 триллиона рублей — на 16% меньше, чем в 2025 г.. Средняя дивидендная доходность российского рынка прогнозируется на уровне 7,6%.
Но есть исключения. Лукойл может показать дивдоходность около 10% благодаря выкупу 11% собственных акций. Транснефть тоже в десятке процентов. МТС традиционно платит фиксированные 35 рублей на акцию, что дает около 17% доходности. X5 Retail Group — вообще 21,7% по прогнозам.
Газпромнефть может дать лишь 6% дивдоходности, Роснефть — 8%. Причина — слабая конъюнктура нефтяного рынка, продолжающееся укрепление рубля и падение прибыли.
Банки выглядят интереснее. ВТБ обещает около 23% дивдоходности (хотя есть риски), Сбербанк — стабильные выплаты в районе 12%.
Недвижимость: сдавать выгодно, если правильно
Средняя доходность от сдачи жилья в России — 6,4% годовых с окупаемостью около 15,7 лет. В Москве чуть лучше — 7,4% с окупаемостью 13,5 лет. Но это средние цифры, а дьявол в деталях.
Посуточная аренда в Москве и Петербурге приносит в 2-2,6 раза больше, чем долгосрочная. Двухкомнатная квартира в Москве при посуточной сдаче дает около 1,3 миллиона рублей в год против 596 тысяч при долгосрочной аренде. В курортных городах разница еще заметнее: в Геленджике посуточка принесет 1,9 миллиона против 1,6 миллиона долгосрочной аренды.
Апартаменты дают доходность выше 6%, поскольку стоят на 15-20% дешевле квартир при сопоставимой арендной плате. Коммерческая недвижимость — склады и стрит-ритейл — может приносить 9-16% годовых.
Рынок краткосрочной аренды, по оценкам ЦСР, удвоится к 2026 году до 500 миллиардов рублей в год. Спрос растет, предложение не успевает. Это окно возможностей.
Фонды: когда не хочется тратить лишнее время
Биржевые фонды — это способ вложиться сразу в десятки и сотни компаний одним кликом. Фонды на акции индекса Мосбиржи дает диверсификацию по всему рынку. Есть фонды, которые инвестируют в дивидендные акции, в акции роста и малой капитализации, выбор огромен, а решение за вами. Можно подыскать фонды с выплатами, тогда деньги будут приходить на счет, уже настоящий пассивный доход.
Для тех, кто не хочет выбирать отдельные бумаги, это разумный вариант. Покупаете фонд, получаете средневзвешенную доходность рынка минус небольшая комиссия.
Собираем портфель
Универсального рецепта нет, но есть здравый смысл. Дадим возможную раскладку, которая точно будет смотреться хорошо, поймав баланс между надежностью и доходностью.
Консервативная часть (40–50%): вклады и короткие ОФЗ. Это ваша подушка безопасности и стабильный доход 13–15% годовых.
Облигационная часть (20–30%): ОФЗ разных сроков и качественные корпоративные бумаги на ИИС-3. Доходность 16-19%, плюс налоговый вычет.
Дивидендные акции (15–25%): портфель из нескольких компаний с хорошими дивидендами — Лукойл, Транснефть, Сбербанк, X5. Средняя дивдоходность 10–13%.
Альтернативные активы (5–15%): фонды (на выбор), возможно недвижимость при наличии большего капитала. Это долгосрочная защита от рисков.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Риски, о которых нельзя забывать
Инфляция: текущий официальный прогноз на конец 2026 года — 4–5%, но в итоге инфляция может быть порядка 8–10%. Ваш пассивный доход должен обгонять эту цифру, иначе вы беднеете в реальном выражении.
Рецессия: вероятность технической рецессии в 2026 году оценивается в 35–40%. Минэкономики прогнозирует рост ВВП всего на 1,3%, в пессимистичном сценарии — 0,8%. Это давление на прибыль компаний и дивиденды.
Геополитика: санкции, падение цен на нефть, девальвация рубля — все это может ударить по рынку. Диверсификация и валютная составляющая (через золото или валютные облигации) — ваша страховка.
Ключевая ставка: ЦБ снижает ее медленно и осторожно. Если инфляция не вернется к целевым 4%, ставка может зависнуть на 15–17% до конца 2026 года. Это хорошо для вкладов и облигаций, плохо для акций и экономики в целом.
Пассивный доход — это не про быстрое обогащение. Это про дисциплину, диверсификацию и реалистичные ожидания. Банковские вклады под 15–17%, облигации под 14–16% с налоговыми вычетами, осторожные инвестиции в дивидендные акции и золото как защита — вот рабочая формула.
Рынок меняется быстро. То, что работало в 2024 г., может не сработать в 2026 г. Следите за новостями ЦБ, читайте отчеты компаний, не верьте на слово всем подряд. Проверяйте цифры, считайте риски, держите часть денег в ликвидности.
И помните: лучший пассивный доход — тот, который позволяет вам спать спокойно. Если вы нервничаете из-за каждого колебания портфеля, снизьте долю рисковых активов. Деньги должны работать на вас, а не наоборот.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFHqD6ic
