Заработок на облигациях. Облигации как вторая зарплата

Как обстоят дела прямо сейчас

В 2025 году долговые бумаги переживают настоящий бум. Доля облигаций в портфелях частных инвесторов достигла рекордных 38%, и это самый высокий показатель с конца 2020 года. Люди массово переводят деньги со вкладов, потому что облигации сегодня часто выгоднее: их доходность может быть на 1–3 процентных пункта выше, чем ставка по депозиту в том же банке

Почему так происходит? Банк России активно снижает ключевую ставку, и на этом падении можно заработать дважды — получить купонный доход плюс рост рыночной стоимости самой бумаги. В мире инвестиций такой называют «двойным доходом».

За первые одиннадцать месяцев 2025 года инвестиции в корпоративные облигации с рейтингом «А» принесли инвесторам 34,5% в рублях. Это не теоретический расчет, а официальные данные Банка России, подтверждающие, что облигации стали самым доходным рублевым активом года. Для сравнения, золото за тот же период показало доходность 21,4%, а ОФЗ — 20,7%.

Как устроен этот финансовый механизм? Все начинается с номинала — той суммы, которую эмитент (тот, кто выпустил облигацию) гарантированно вернет вам в дату погашения. Для большинства российских бумаг это 1000 рублей. Но купить облигацию можно не только по номиналу, а по рыночной цене, которая колеблется. Она может быть как ниже, так и выше этой тысячи. Ключевую роль здесь играет ключевая ставка Банка России. Когда она снижается, старые облигации, выпущенные под высокий процент, становятся более ценными, и их цена на рынке растет. Это как раз и создает возможность для двойного заработка — вы получаете стабильные купоны, а при удачной продаже — еще и разницу в цене.