Заработок на облигациях. Облигации как вторая зарплата

Суть проста — покупая облигацию, вы одалживаете деньги государству или крупной компании. Взамен они обязуются не только вернуть вам долг в оговоренный срок, но и платить проценты за пользование вашими средствами. Эти проценты, которые называют купонами, и есть та самая регулярная «зарплата». В отличие от обычной работы, здесь вам не нужно присутствовать на месте или отчитываться за задачи. Ваш капитал работает за вас, пока вы спите, путешествуете или занимаетесь любимым делом.
Как обстоят дела прямо сейчас
В 2025 году долговые бумаги переживают настоящий бум. Доля облигаций в портфелях частных инвесторов достигла рекордных 38%, и это самый высокий показатель с конца 2020 года. Люди массово переводят деньги со вкладов, потому что облигации сегодня часто выгоднее: их доходность может быть на 1–3 процентных пункта выше, чем ставка по депозиту в том же банке
Почему так происходит? Банк России активно снижает ключевую ставку, и на этом падении можно заработать дважды — получить купонный доход плюс рост рыночной стоимости самой бумаги. В мире инвестиций такой называют «двойным доходом».
За первые одиннадцать месяцев 2025 года инвестиции в корпоративные облигации с рейтингом «А» принесли инвесторам 34,5% в рублях. Это не теоретический расчет, а официальные данные Банка России, подтверждающие, что облигации стали самым доходным рублевым активом года. Для сравнения, золото за тот же период показало доходность 21,4%, а ОФЗ — 20,7%.
Как устроен этот финансовый механизм? Все начинается с номинала — той суммы, которую эмитент (тот, кто выпустил облигацию) гарантированно вернет вам в дату погашения. Для большинства российских бумаг это 1000 рублей. Но купить облигацию можно не только по номиналу, а по рыночной цене, которая колеблется. Она может быть как ниже, так и выше этой тысячи. Ключевую роль здесь играет ключевая ставка Банка России. Когда она снижается, старые облигации, выпущенные под высокий процент, становятся более ценными, и их цена на рынке растет. Это как раз и создает возможность для двойного заработка — вы получаете стабильные купоны, а при удачной продаже — еще и разницу в цене.
Формируем вторую зарплату
Главный двигатель вашей «зарплаты» — это купон. Это фиксированный или плавающий процент от номинала, который эмитент выплачивает по заранее известному графику — раз в месяц, квартал или полгода. Например, облигация номиналом 1000 рублей с купоном 19% будет приносить 190 рублей дохода в год. Представьте, что вы собрали портфель из разных бумаг с выплатами каждый месяц. В результате на ваш брокерский счет начинают поступать деньги так же регулярно, как обычная заработная плата. Более того, если вам срочно понадобятся средства, вы можете продать облигацию до погашения, не теряя накопленных процентов. С вкладом так сделать точно не получится.
Чтобы понять реальную выгоду от вложений, нужно смотреть не на размер купона, а на доходность к погашению (YTM). Этот показатель учитывает все — и купонные выплаты, и цену, по которой вы купили бумагу, и срок до возврата номинала. Именно YTM, а не простая ставка, показывает, сколько вы в среднем заработаете в год, если додержите облигацию до конца. Посчитать ее можно с помощью специальных калькуляторов на сайтах с облигациями или у брокеров. Это важно, потому что купленная с дисконтом (дешевле номинала) бумага будет иметь доходность к погашению выше заявленного купона, а купленная с премией (дороже) — ниже.
Начать можно буквально с тысячи рублей — стоимости одной облигации. Далее встает вопрос выбора.
ОФЗ — государственные облигации. Скучно, но надежно
ОФЗ (облигации федерального займа) — это ценные бумаги Министерства финансов России. Гарантом здесь выступает само государство, поэтому риск дефолта практически равен нулю.
Сейчас ОФЗ дают примерно 14–14,5% — такую доходность можно зафиксировать на очень долгий срок (10–15 лет). Это не очень большой процент, но зато выше банковских вкладов. Более того, минимум покупки ОФЗ — это одна облигация за 600–1000 рублей. Начать можно с совсем небольших денег.
Минфин активно развивает рынок. В 2025 году ведомство сосредоточилось на выпуске облигаций с фиксированным купоном и длинными сроками (10 лет и больше). Это удобно — вы фиксируете доход, и он не меняется, какие бы потрясения не произошли на рынке.
Корпоративные облигации — даем в долг крупному бизнесу
Для более высокой доходности стоит обратить внимание на корпоративные облигации надежных компаний, но сроки погашения там почти всегда короче — обычно в горизонте 2–3 лет.
Компании выпускают облигации, чтобы привлечь деньги. Чем рискованнее компания или чем сложнее обстановка в экономике, тем выше купоны они готовы платить, чтобы привлечь инвесторов.
Важно помнить, что за доходность всегда отвечает риск. Чем выше предлагаемый процент, тем внимательнее нужно изучать эмитента. В конце 2025 года на рынке можно встретить бумаги с доходностью к погашению и 17%, и 24%. За последними часто стоят либо компании с менее устойчивым финансовым положением, либо бумаги с особыми условиями, например, с амортизацией долга (когда номинал возвращают частями).
Магия реинвестирования
Вот тут начинается настоящий заработок. Представьте, что вы не просто получаете купоны и откладываете их в ящик. Вы берете каждый полученный купон и покупаете новые облигации. Это называется реинвестированием, и благодаря сложным процентам ваш доход растет все быстрее.
Допустим, вы вложили 100 тысяч рублей в облигации с доходностью 17% годовых на три года. За первый год вы получите примерно 17 тысяч рублей купонов. Если вы реинвестируете эти деньги, то начиная со второго года вы будете получать купоны не только со своих первоначальных 100 тысяч, но и со своих заработков.
Налоги — важный нюанс
На купонный доход по облигациям в России берется стандартный НДФЛ налог 13% (если вы не превышаете лимита). Это означает, что из ваших 23 тысяч рублей годового дохода государство возьмет примерно 3 тысячи.
Освободиться от налогов с купонов можно на ИИС — но там ваши деньги будут несколько «заморожены», в отличие от обычного брокерского счета.
Два слова о подводных камнях
Работа с облигациями — не прогулка по парку. Есть моменты, о которых важно помнить.
1. Риск дефолта. Компания может обанкротиться и не вернуть вам деньги. Именно поэтому так важен кредитный рейтинг. После периода высоких ставок число дефолтов в 2026 году может продолжить расти.
Чтобы избежать дефолта, смотрите на рейтинге компаний. Их надежность оценивают рейтинговые агентства по шкале от «ААА» (высшая степень) до «С» (крайне шаткая ситуация). Самые надежные облигации начинаются от рейтинга АА и заканчивая ААА. Облигации средней надежности — От А- до АА-. Облигации высокого риска — от BBB- до BBB+. Все что ниже рейтинга BBB- — уже поле очень и очень высокого риска, куда заглядывать лучше только экспертам.
2. Рыночный риск. Если ставки начнут резко расти (как было с 2023 по 2024 год), а не падать, рыночная цена ваших облигаций упадет. Это не критично, так как при погашении вам все равно вернут номинал облигации, но может помешать, если срочно понадобятся деньги и вы решите продать бумагу до погашения.
3. Сложность выбора. На рынке обращаются сотни выпусков. Разобраться в их параметрах — дюрации, доходности к погашению, оферте — с ходу не так просто. А покупать вслепую точно не стоит.
Главное — подходить к созданию «облигационной зарплаты» осознанно. Вы не просто покупаете абстрактный актив, а становитесь кредитором для реального бизнеса или целого государства. Это ответственность, но и возможность. Возможность выстроить поток пассивного дохода, который будет работать на вас вне зависимости от экономической конъюнктуры или вашего трудового графика. Сейчас это самый современный путь к финансовой устойчивости.
