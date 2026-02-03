Пенсионные взносы в 2026 году: что на самом деле изменилось для бухгалтеров

Директор без зарплаты больше не «бесплатный»

Начнем с самого яркого новшества. Если раньше можно было годами вести фирму, где директор-учредитель официально не получал ни копейки, то теперь эта схема себя изжила. Государство четко дало понять: раз человек выполняет функции руководителя, несет ответственность и подписывает документы, значит, он работает. А с любого труда должны идти страховые взносы. И считать их будут не с реального дохода, которого может и не быть, а с твердой минималки — с федерального МРОТ.

МРОТ на 2026 год установлен в размере 27 093 рубля. Ежемесячно с этой суммы придется начислять взносы: 22% на пенсионное страхование, 5,1% на медицинское и 2,9% на случай временной нетрудоспособности. В сумме это около 8 127 рублей каждый месяц, которые нужно будет перечислять, даже если на расчетный счет компании давно не поступало денег.

Что же делать в этой ситуации? Вариантов не так много, и все они упираются в пересмотр кадровой политики. Самый логичный выход — назначить руководителю хотя бы минимальный оклад, равный МРОТ. Это не сильно увеличит фискальную нагрузку по сравнению со схемой «взносы с МРОТ», зато избавит от лишних вопросов при проверках и сделает ситуацию юридически чистой.

Другой путь — если директор является индивидуальным предпринимателем, можно рассмотреть вариант оформления договора ГПХ, но и здесь есть свои подводные камни и ограничения. В любом случае, игнорировать новое требование больше не получится: налоговики будут целенаправленно проверять такие компании, а доначисления с пенями могут стать неприятным сюрпризом.