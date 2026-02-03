Пенсионные взносы в 2026 году: что на самом деле изменилось для бухгалтеров

Директор без зарплаты больше не «бесплатный»
Начнем с самого яркого новшества. Если раньше можно было годами вести фирму, где директор-учредитель официально не получал ни копейки, то теперь эта схема себя изжила. Государство четко дало понять: раз человек выполняет функции руководителя, несет ответственность и подписывает документы, значит, он работает. А с любого труда должны идти страховые взносы. И считать их будут не с реального дохода, которого может и не быть, а с твердой минималки — с федерального МРОТ.
МРОТ на 2026 год установлен в размере 27 093 рубля. Ежемесячно с этой суммы придется начислять взносы: 22% на пенсионное страхование, 5,1% на медицинское и 2,9% на случай временной нетрудоспособности. В сумме это около 8 127 рублей каждый месяц, которые нужно будет перечислять, даже если на расчетный счет компании давно не поступало денег.
Что же делать в этой ситуации? Вариантов не так много, и все они упираются в пересмотр кадровой политики. Самый логичный выход — назначить руководителю хотя бы минимальный оклад, равный МРОТ. Это не сильно увеличит фискальную нагрузку по сравнению со схемой «взносы с МРОТ», зато избавит от лишних вопросов при проверках и сделает ситуацию юридически чистой.
Другой путь — если директор является индивидуальным предпринимателем, можно рассмотреть вариант оформления договора ГПХ, но и здесь есть свои подводные камни и ограничения. В любом случае, игнорировать новое требование больше не получится: налоговики будут целенаправленно проверять такие компании, а доначисления с пенями могут стать неприятным сюрпризом.
Льготные тарифы
Еще одна зона повышенного внимания — это льготные тарифы для малого и среднего бизнеса. Если раньше многие компании почти автоматически попадали под пониженную ставку в 15% (на выплаты сверх 1,5 МРОТ), то теперь право на эту льготу нужно доказывать с цифрами в руках. Критерии стали жестче и прозрачнее, и формального статуса МСП теперь недостаточно.
Во-первых, компания должна работать в строго определенной отрасли, которую государство считает приоритетной. Список этих отраслей содержится в постановлении Правительства и включает, например, производство продуктов питания, текстиля, IT-разработку, сельское хозяйство и туризм.
Во-вторых, и это ключевое изменение, не менее 70% всех доходов предприятия должны поступать именно от этой основной, льготируемой деятельности. Если доля окажется ниже, льгота теряется, и придется применять общий тариф в 30%, что означает двукратное увеличение нагрузки на фонд оплаты труда.
Бухгалтеру придется стать немного аналитиком. Необходимо тщательно сверить коды ОКВЭД, указанные в ЕГРЮЛ, с утвержденным перечнем. Затем нужно проанализировать структуру выручки: действительно ли большая часть денег поступает от того вида деятельности, который дает право на льготу?
Именно для подтверждения этого права в обновленную форму РСВ за I квартал 2026 года и добавили специальное Приложение 3.1. В нем компания должна детально расписать, какие коды ОКВЭД у нее основные, и какую долю доходов они приносят. Если данные в приложении не сойдутся с реальностью или будут противоречить другим разделам отчета, в льготе, скорее всего, откажут, и последуют доначисления. Поэтому подготовку этого раздела нельзя доверять только автоматике — нужен вдумчивый контроль.
Новая РСВ
Сама по себе форма расчета по страховым взносам знакома каждому бухгалтеру. Но в 2026 году ее обновили, и эти изменения носят не косметический, а принципиальный характер. Теперь РСВ — это не просто таблица с цифрами для галочки. Это структурированный документ, который должен логично и непротиворечиво рассказывать историю компании: кто у нее работает, какие выплаты получает и на каком основании применяются те или иные тарифы.
Ключевое нововведение, как уже упоминалось, — Приложение 3.1 для льготников. Но и другие разделы претерпели изменения. Например, появились специальные коды категорий застрахованных лиц и видов выплат. Теперь суммы, начисленные по МРОТ для директора, нужно будет выделять отдельными кодами.
Это сделано для того, чтобы налоговики могли легко вычленить такие операции и проверить их корректность. Автоматизированная система контроля (АСК НДС) уже давно работает с НДС, а теперь подобная логика все активнее применяется и к страховым взносам.
Теперь привычное автозаполнение отчета в бухгалтерской программе требует обязательной вычитки. Нужно убедиться, что программа правильно распределила выплаты по новым кодам, корректно заполнила приложение для льготы и не допустила логических противоречий между разделами.
Сроки сдачи отныне становятся еще более «горячим» периодом, потому что на проверку и осмысление отчета нужно заложить дополнительное время. И в-третьих, возрастает ценность предварительных проверок. Многие сервисы и обновленные программы теперь позволяют прогнать заполненный РСВ через проверку на ошибки и несоответствия до момента отправки в налоговую.
Предельная база и будущие пособия
Изменения 2026 года касаются не только текущих платежей, но и будущих социальных гарантий для сотрудников. Речь идет о предельной величине базы для начисления взносов, которая ежегодно индексируется. В 2026 году этот лимит вырос примерно на 8% и составил 2 979 000 рублей.
Пока годовой доход сотрудника не превысил эту сумму, с его выплат взимаются взносы по стандартным тарифам (22% на ОПС). Как только порог пройден, тариф для взносов на пенсионное страхование снижается до 10%.
Именно от предельной базы напрямую зависят максимальные размеры пособий, которые сотрудник сможет получить в будущем. Для бухгалтерии это означает необходимость правильно применять тарифы в течение года и грамотно рассчитывать средний заработок для отпускных и больничных, учитывая новый потолок.
Кроме того, стоит помнить и о персонифицированном учете. Сведения о стаже и начисленных взносах (форма СЗВ-СТАЖ и др.) нужно сдавать вовремя и без ошибок, ведь именно эти данные лягут в основу будущей пенсии сотрудников. Ужесточение контроля за взносами, в том числе за теми, что начислены по МРОТ, означает, что любой пробел в отчетности может впоследствии создать проблемы самому работнику при оформлении пенсии или пособия.
Как адаптироваться к новым правилам
Итак, что же делать бухгалтеру здесь и сейчас, чтобы не утонуть в потоке новшеств? Первый и главный шаг — провести внутренний аудит. Сядьте и спокойно разберитесь с каждым «больным» вопросом. Есть ли в компании директор без оклада? Каков его реальный статус и как это оформить с наименьшими потерями? Пользуется ли фирма льготным тарифом и насколько безупречно можно подтвердить это право? Соответствуют ли коды ОКВЭД фактической деятельности и структуре доходов?
Второй ключевой момент — разговор с руководством. Многие финансовые решения, особенно касающиеся зарплаты директора, находятся вне компетенции бухгалтера. Нужно доступно объяснить руководителю, во сколько компании обходится старая схема работы, и какие есть легальные альтернативы. Часто бизнесмены, узнав о новых расходах на «виртуальные» взносы, предпочитают вывести отношения из тени и оформить все официально, чтобы спать спокойно.
Наконец, техническая подготовка. Убедитесь, что ваша бухгалтерская программа обновлена до последней версии, которая поддерживает новую форму РСВ и корректно проставляет все необходимые коды. Выделите время не только на заполнение, но и на смысловую проверку отчетности перед сдачей.
Пользуйтесь тестовыми режимами проверки, если они доступны. И не пренебрегайте общением с коллегами на профессиональных форумах — часто именно там можно найти практические решения для нестандартных ситуаций, которые уже возникли у других в связи с новыми правилами. 2026 год требует осознанного подхода, но с ним вполне можно справиться, если действовать системно и на опережение.
