Самозанятые и пенсия: как добровольные взносы отражаются в отчетах

В России самозанятые не платят обычные страховые взносы в Пенсионный фонд, и за это приходится расплачиваться в будущем, если не подумать заранее о пенсии.
Для многих это открытие приходит слишком поздно. Некоторые узнают о пенсионных правилах только тогда, когда старая добрая реальность стучится в дверь. Что именно происходит с пенсионными правами самозанятого, как добровольные взносы отражаются в отчетности и заработке будущей пенсии — об этом не так много живых историй, но именно они помогают понять важность темы.
Пенсия у самозанятых: как ее вообще получить
Пенсия — это не просто «копилка на старость». Это целая система, где ключевые элементы — стаж и баллы. Их еще называют страховым стажем и индивидуальным пенсионным коэффициентом (ИПК). Чтобы получить нормальную страховую пенсию в России, нужно иметь не меньше 15 лет стажа и 30 ИПК.
Вот тут начинается главный подвох. Когда ты работаешь по найму, твой работодатель сам платит страховые взносы, и стаж с баллами копятся автоматически. У самозанятых этого нет. Они платят налог на профессиональный доход (4% физлицам и 6% юридическим лицам), но этот налог идет только на медицинское страхование, а не на пенсию.
Это значит, что, если вы все время были на самозанятости и ничего не делали с пенсионными взносами, вы не накопили ни стажа, ни ИПК. И в будущем государство может назначить социальную пенсию — а она значительно ниже страховой и начинается позже. По действующим правилам социальную пенсию назначат женщинам в 65 лет, мужчинам в 70.
При этом для большей части самозанятых такая ситуация не является сюрпризом — кто-то сознательно выбирает свободу и гибкость сегодня, а о пенсии думает уже потом.
Когда добровольные взносы действительно важны
Чтобы создать у себя возможность получать страховую пенсию по старости, самозанятый должен сам проявить инициативу и платить добровольные страховые взносы. Это не так сложно, как звучит, но об этом мало кто говорит вслух. Регистрация в Пенсионном фонде как плательщика добровольных взносов и регулярная уплата дают право «засчитать» год в страховой стаж и получить ИПК.
Минимальный размер добровольного взноса на 2025 год установлен на уровне около 59 241 рубля. За эту сумму государство засчитает один год страхового стажа и около 0,97 ИПК. Это почти как если бы ты работал весь год по найму, но делал это за свой счет.
Если оплатить больше, скажем до 473 000 рублей, можно получить до почти 7,8 ИПК за год. Такой подход подойдет тем, кто решил серьезно подтянуть пенсию и хочет максимально быстро «набрать баллы». Правда, по карману это далеко не каждому.
Регистрация и платежи делаются через приложение «Мой налог» или через портал госуслуг. Это удобно и дает прозрачность: в личном кабинете видно, сколько за год уплачено и сколько баллов ты получил.
Почему добровольные взносы выбираются так редко
Парадокс в том, что несмотря на то что в России около 15 миллионов самозанятых, подавляющее большинство из них не платят добровольные пенсионные взносы. Журналистские расследования показывают, что из всех самозанятых только около 50 000 активно формируют будущую пенсию через добровольные взносы.
Причин несколько. Часть людей просто не понимает, что отсутствие взносов означает низкую пенсию или ее отсутствие. Другие считают сумму слишком высокой, особенно когда каждый рубль на счету сегодня. Есть и те, кто надеется на социальную пенсию или вообще не планирует выходить на заслуженный отдых в обычном понимании.
Наконец, психологический фактор. Год за годом откладывать деньги «на пенсию» — не самая мотивирующая история, особенно когда вокруг все горит и хочется инвестировать в бизнес, образование, жилье или отдых. Многие выбирают именно себя — откладывают свой капитал, учатся его грамотно инвестировать, чтобы в далеком будущем жить на пассивный доход, а не государственные выплаты.
Как добровольные взносы отражаются в отчетах и что с этим делать
Если вы зарегистрированы как плательщик добровольных страховых взносов, Пенсионный фонд отражает уплаты в личном пенсионном счете. Это значит, что каждый год ваша «книга стажа» пополняется, увеличивается ИПК. В отчетах это видно так же, как у наемного сотрудника: годы стажа и баллы.
Если вы внесли минимальную сумму за год, отчет покажет один год стажа и примерно один пенсионный балл. Если больше — стаж все равно один, а баллов будет больше. Это играет прямую роль при расчете будущей пенсии.
Представим, что два самозанятых всю жизнь работали одинаково, но один платил добровольные взносы, а другой нет. В момент выхода на пенсию первый может получить нормальную страховую пенсию, второй — только социальную, которая будет заметно меньше. Разница может быть в десятках тысяч рублей ежемесячно.
Что изменилось с 2026 года
С начала 2026 года вступил в действие трехлетний эксперимент, который расширяет возможности самозанятых по добровольному социальному страхованию. Теперь можно выбирать не только пенсионные взносы, но и страховые опции на случай болезни или травмы с выплатами до 50 000 рублей в месяц при временной нетрудоспособности. Для этого нужно платить взносы ежемесячно по упрощенной схеме — 1 344 или 1 920 рублей в зависимости от выбранного уровня защиты.
Это не замена пенсионным взносам, но очень полезная опция. Плюс она привлекает внимание к идее добровольных взносов в целом. Многие самозанятые впервые задумались о социальном страховании именно из-за таких новых проектов.
Живые примеры из практики
Возьмем в пример какого-нибудь мастера по ремонту техники в небольшом городе. Он зарабатывает пару сотен тысяч в год и не особо думает про пенсию. Но в один год решает попробовать: вносит минимальный добровольный взнос. В результате Пенсионный фонд засчитал год стажа и добавил баллы к его будущей пенсии. Теперь, глядя в отчет, он видит, что его «пенсионный счет» живет и развивается, а не стоит в нуле.
Другой пример — менеджер из мегаполиса. Он считает все схемы инвестиций скучными и сложными, но в приложении видит, что за небольшую сумму получает сразу несколько баллов. Сейчас у него 5–6 лет стажа в отчете, что сулит вполне приличную страховую пенсию, если он будет продолжать в том же духе.
Что в итоге
Часто можно услышать, что добровольные взносы — это пустая трата. На самом деле нет. Они отражаются в отчетах Пенсионного фонда так же, как обычные взносы у работающих по найму. Без них — ноль стажа. С ними — шанс получить достойную пенсию.
Кто-то может задаться вопросом, стоит ли платить, если сейчас деньги нужны на что-то другое. Это честный вопрос. Ответ здесь индивидуальный: если вы уверены в своих инвестициях и в будущем сможете обеспечить себя иначе, возможно, добровольные взносы — не первостепенная задача. Если же пенсия важна как гарантия спокойной жизни после трудовых лет — это инструмент, который стоит рассмотреть очень всерьез.
Пенсия для самозанятого — это не автоматическая функция, это выбор. Вы можете оставить все как есть и надеяться на социальную пенсию. Или можете сами формировать свой пенсионный «портфель», год за годом пополняя стаж и баллы. Главное — думайте и решайте, что именно будет лучше для вас.
