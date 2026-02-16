Самозанятые и пенсия: как добровольные взносы отражаются в отчетах

Пенсия у самозанятых: как ее вообще получить

Пенсия — это не просто «копилка на старость». Это целая система, где ключевые элементы — стаж и баллы. Их еще называют страховым стажем и индивидуальным пенсионным коэффициентом (ИПК). Чтобы получить нормальную страховую пенсию в России, нужно иметь не меньше 15 лет стажа и 30 ИПК.

Вот тут начинается главный подвох. Когда ты работаешь по найму, твой работодатель сам платит страховые взносы, и стаж с баллами копятся автоматически. У самозанятых этого нет. Они платят налог на профессиональный доход (4% физлицам и 6% юридическим лицам), но этот налог идет только на медицинское страхование, а не на пенсию.

Это значит, что, если вы все время были на самозанятости и ничего не делали с пенсионными взносами, вы не накопили ни стажа, ни ИПК. И в будущем государство может назначить социальную пенсию — а она значительно ниже страховой и начинается позже. По действующим правилам социальную пенсию назначат женщинам в 65 лет, мужчинам в 70.

При этом для большей части самозанятых такая ситуация не является сюрпризом — кто-то сознательно выбирает свободу и гибкость сегодня, а о пенсии думает уже потом.