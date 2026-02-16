Стаж без взносов: какие периоды все равно засчитают в пенсию

Страховой стаж — это такая условная шкала участия в экономике и социальной жизни, которой ПФР считает, что вы были социально защищены. Он нужен, чтобы пенсию вообще назначили. Если его недостаточно, могут отказать или назначить только соцпенсию, которая гораздо скромнее.

Дело в том, что важен не просто труд, а именно страховой стаж — периоды, которые считаются при назначении пенсии и размере выплат. Главное в нем не сам факт вашего труда, а то, были ли за вас уплачены страховые взносы или существуют исключения, когда закон засчитывает время без взносов.

Что засчитывается в стаж, даже если никто за вас ничего не платил

Служба в армии

Если вы служили по призыву, эти годы автоматически включаются в страховой стаж, даже если это были совсем не рабочие будни, а строевая подготовка и солдатские будни. Закон считает это периодом государственного долга, который должен быть учтен при выходе на пенсию. Это классика, но многие удивляются, когда видят в своем пенсионном деле годы службы и думают, что это какая-то ошибка. Это не ошибка: служба учитывается, потому что государство признало ее вклад в вашу будущую пенсию.

Уход за ребенком

Если вы ухаживали за ребенком до 1,5 лет, этот период идет в страховой стаж. Причем это работает не только для мам, но и для пап, которые официально ухаживали за малышом. Такой уход засчитывается до определенного лимита, который по закону составляет максимально 4,5 года в общей сложности за нескольких детей. Это не обязательно годы с зарплатой, зато они реально помогают вам накопить стаж, который нужен для пенсии. Многие об этом забывают, а ведь в итоге это может решить, выйдете вы на пенсию вовремя или будете «догонять» недостающие годы под конец карьеры.

Забота о близких

Еще один жизненный период, который неожиданно работает в вашу пользу. Если вы ухаживали за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом или за пожилым человеком (например, старше 80 лет), это тоже считается стажем даже без взносов. Это не какая-то мелочь. Для многих семей такие годы могут составить значительную часть взрослой жизни. И пока вы заботились о близких, государство засчитывает это время.

Болезни и пособия