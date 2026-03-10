Промежуточная отчетность: как правильно подготовить и подать в условиях новых правил

Что вообще происходит с отчетностью в 2026 году

Обязанность сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность с 2026 года распространяется не на все организации, а только на те, для которых это установлено федеральными законами (в первую очередь — исполнители гособоронзаказа). Перед подготовкой отчетности уточните, относится ли ваша организация к данной категории.

Промежуточная бухгалтерская отчетность теперь должна представляться в ГИРБО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) начиная с отчетности за первое полугодие 2026 года. Налоговые органы получают данные из ГИРБО, но непосредственная подача осуществляется через этот единый ресурс. Государство хочет видеть финансовое состояние компаний в реальном времени, а не ждать год до сдачи итоговых документов.

Первая промежуточная отчетность сдается именно за полугодие 2026 года. Многие бухгалтеры привыкли работать в режиме «год отчитался и забыл». Теперь такой подход не пройдет. Промежуточные отчеты нужно готовить регулярно, и это требует совершенно иного ритма работы. Все документы подаются в электронном виде, включая исправленную промежуточную бухотчетность. Бумажный вариант для таких отчетов уже не принимается.

Раньше существовала путаница насчет того, кому именно нужно сдавать промежуточную отчетность. Теперь законодатели уточнили требования: промежуточная отчетность обязательна для организаций, где эта обязанность установлена федеральными законами. В первую очередь это касается исполнителей гособоронзаказа. Система налогообложения (упрощенная или общая) не влияет на обязанность сдачи. Ключевой критерий — это принадлежность к определенной категории организаций.

В первую очередь изменения касаются исполнителей гособоронзаказа. Для участников ГОЗ с 2026 года вступила в силу обязанность сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность. Эта норма установлена законом № 306-ФЗ от 04.08.2023 и начала применяться с отчетности за первое полугодие 2026 года. Эта норма вступила в силу с 15 декабря 2025 года, а применяться она начала с отчетности за первое полугодие 2026 года. Если ваша компания работает с оборонными контрактами, вам нужно быть особенно внимательными к срокам и форматам подачи.