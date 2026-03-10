Промежуточная отчетность: как правильно подготовить и подать в условиях новых правил

С 2026 года промежуточные бухотчеты становятся обязательными для отдельных категорий организаций, в первую очередь — для исполнителей гособоронзаказа. Если ваша компания работает с оборонными контрактами или подпадает под иные специальные требования федерального законодательства, это касается вас напрямую. Для остальных организаций промежуточная отчетность остается добровольной, если иное не установлено их внутренними документами или отраслевыми нормами».
Что вообще происходит с отчетностью в 2026 году
Обязанность сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность с 2026 года распространяется не на все организации, а только на те, для которых это установлено федеральными законами (в первую очередь — исполнители гособоронзаказа). Перед подготовкой отчетности уточните, относится ли ваша организация к данной категории.
Промежуточная бухгалтерская отчетность теперь должна представляться в ГИРБО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) начиная с отчетности за первое полугодие 2026 года. Налоговые органы получают данные из ГИРБО, но непосредственная подача осуществляется через этот единый ресурс. Государство хочет видеть финансовое состояние компаний в реальном времени, а не ждать год до сдачи итоговых документов.
Первая промежуточная отчетность сдается именно за полугодие 2026 года. Многие бухгалтеры привыкли работать в режиме «год отчитался и забыл». Теперь такой подход не пройдет. Промежуточные отчеты нужно готовить регулярно, и это требует совершенно иного ритма работы. Все документы подаются в электронном виде, включая исправленную промежуточную бухотчетность. Бумажный вариант для таких отчетов уже не принимается.
Раньше существовала путаница насчет того, кому именно нужно сдавать промежуточную отчетность. Теперь законодатели уточнили требования: промежуточная отчетность обязательна для организаций, где эта обязанность установлена федеральными законами. В первую очередь это касается исполнителей гособоронзаказа. Система налогообложения (упрощенная или общая) не влияет на обязанность сдачи. Ключевой критерий — это принадлежность к определенной категории организаций.
В первую очередь изменения касаются исполнителей гособоронзаказа. Для участников ГОЗ с 2026 года вступила в силу обязанность сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность. Эта норма установлена законом № 306-ФЗ от 04.08.2023 и начала применяться с отчетности за первое полугодие 2026 года. Эта норма вступила в силу с 15 декабря 2025 года, а применяться она начала с отчетности за первое полугодие 2026 года. Если ваша компания работает с оборонными контрактами, вам нужно быть особенно внимательными к срокам и форматам подачи.
Сроки подачи: где нельзя ошибиться
Сроки стали значительно жестче. Годовая отчетность должна поступать в ГИРБО не позднее трех месяцев после окончания года. Это по-прежнему. А вот промежуточная отчетность должна быть подана не позднее 30 дней после отчетной даты. Тридцать дней пролетают быстро, особенно если вы привыкли работать с годовыми циклами.
Если организации по закону формируют промежуточную отчетность, то она предоставляется в электронном виде в срок не позднее 30 календарных дней. Обратите внимание на слово «календарных». Это значит, что выходные и праздники тоже считаются. Никаких продлений по причине отпуска бухгалтера или сбоя в программе не предусмотрено.
Лучше всегда закладывать дополнительное время на проверку и возможное исправление ошибок. Первый блин может выйти комом, и это нормально. Главное, чтобы этот ком не превратился в штраф.
ГИРБО: новая реальность для всех
Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) стал центральным узлом всей системы. С 2026 года в ГИРБО включена промежуточная отчетность для организаций, обязанных ее сдавать. Годовая отчетность и аудиторское заключение также направляются в этот ресурс. Таким образом, финансовая информация организаций, подпадающих под новые требования, становится доступной государству в более оперативном режиме.
Компании с 2026 года должны будут направлять в ГИРБО все необходимые документы. Система была запущена несколько лет назад, но именно сейчас она становится по-настоящему всеобъемлющей. С 2022 года обновлен порядок представления годовой бухотчетности в ГИРБО, и ФНС скорректировала действующий порядок.
ФСБУ 4/2023: новые стандарты подготовки
Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по ФСБУ 4/2023, который изменяет структуру форм и правила оценки показателей. Этот федеральный стандарт стал настоящим вызовом для многих бухгалтерских отделов. С переходом на ФСБУ 4/2023 в 2026 году меняются не только формы отчетности, но и отдельные правила ее подготовки и представления.
Бухгалтерский баланс в 2026 году нужно заполнять по новой форме с учетом ФСБУ. Изменилась сама логика заполнения многих статей. То, что раньше отражалось одним способом, теперь требует иного подхода к оценке и классификации.
Бухгалтерскую отчетность за 2025 год следует формировать по правилам ФСБУ 4/2023. Если вы еще не изучили этот документ вдоль и поперек, самое время начать.
Сопоставимость показателей: ключевое требование
Данные промежуточной отчетности должны быть сопоставимы с годовой отчетностью за прошлый год. Это требование кажется очевидным, но на практике вызывает массу вопросов. Используйте единые методы оценки и классификации статей. Нельзя в промежуточном отчете применять одни принципы, а в годовом другие.
Промежуточная отчетность допускает только существенные изменения. Это значит, что вы не можете произвольно менять учетную политику каждые полгода. Любые изменения должны быть обоснованы и задокументированы. В противном случае у проверяющих возникнут закономерные вопросы.
Все документы подаются в электронном формате через ГИРБО. Бумажная отчетность не принимается за исключением случаев, когда организация имеет право на составление отчетности на бумаге согласно законодательству (например, отдельные государственные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральными стандартами). Большинству организаций необходимо использовать системы электронного документооборота.
Практические советы по подготовке
Начните подготовку заранее. Не ждите последнего дня перед сдачей. Промежуточная отчетность требует такой же тщательной подготовки, как и годовая. У вас есть всего 30 дней, и они пролетают незаметно.
Убедитесь, что ваша бухгалтерская программа обновлена до последней версии. Все измененные бланки должны быть доступны в системе. Контур, Экстерн и другие операторы регулярно обновляют свои продукты, но лучше проверить это лично.
Создайте внутренний календарь сдачи отчетности. Включите в него не только финальные сроки, но и промежуточные этапы подготовки. Это поможет распределить нагрузку и избежать авралов в последние дни.
