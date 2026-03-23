Как правильно оценивать риски при вложении в стартапы: на что стоит обратить внимание в 2026 году

Макроэкономический фон 2026

Главный фактор, определяющий инвестиционную привлекательность в 2026 году, — это стоимость капитала.

Ключевые цифры рынка (2025):

78 сделок (-31% к 2024 г.) — рынок сжался количественно.

7,2 млрд ₽ общий объем инвестиций (-10%).

+67% рост среднего чека до 129,6 млн ₽ — рынок укрупнился качественно.

0 иностранных сделок — рынок стал полностью внутренним.

Рынок публичных размещений (IPO) практически заморожен: объем pre-IPO в 2025 году сократился в 2,4 раза — до 1,6 млрд рублей, число сделок M&A упало с 86 до 51. Эксперты прогнозируют, что рынок IPO не вернется к докризисным показателям, пока ставка не снизится до 12%, что маловероятно до конца года.

Более того, к 2027–2028 годам аналитики ожидают «демографическую яму» стартапов — запас компаний, готовых к поглощению, истощается. Это означает, что инвестору придется либо заходить на более ранние стадии, либо рассматривать проекты в СНГ. Риск «невыхода» становится критическим.

Парадокс рынка: несмотря на общее сжатие, частные инвестиции в 2025 году выросли почти на 28% (до 2,89 млрд ₽), а средний чек от частных фондов увеличился на 70%. Капитал уходит в более зрелые и надежные предприятия, способные выживать в новой реальности.