Штат, аренда места в салоне или агентский договор с мастером: честное сравнение моделей по доходам, налогам и скрытым затратам

Модель 3. Сотрудничество с распределением платежей

Как устроено. Мастер работает как самостоятельный исполнитель (самозанятый или ИП), но клиента привлекает салон, запись ведет салон, оплату принимает салон и затем распределяет выручку между собой и мастером по заранее согласованным правилам. Юридически это чаще всего агентский договор: салон действует как агент мастера, принимая деньги от клиента и удерживая свое вознаграждение.

Считаем. Сохраняем ту же логику, что и в штате: мастер получает «на руки» 35% выручки — 70 000 рублей, а компенсацию налога с его дохода салон закладывает в выплату сверху. НПД формально платит сам мастер, но в договоре сумма к перечислению рассчитывается так, чтобы после погашения налогов у него осталась оговоренная сумма «на руки». Остальное салон удерживает как агентское вознаграждение и плату за сервис.

Статья бюджета Сумма, руб. Выручка от клиентов, принятая салоном 200 000 Мастеру «на руки» (35%) 70 000 НПД 6% — доход получен от ИП, заложен салоном в выплату 4 468 Перечислено мастеру с учетом налога 74 468 Доход мастера после налога 70 000 Доход салона (агентское вознаграждение) 125 532 Налог УСН 6% 7 532 Остается салону (до вычета прочих расходов) 118 000

Ключевой момент — что считается доходом салона. При правильно оформленном агентском договоре в базу по УСН и в лимиты попадает только вознаграждение салона (125 532), а не вся выручка (200 000). Если же оформить отношения как оказание мастером услуг салону, а салон — как исполнителя перед клиентом, то вся выручка станет выручкой салона, и лимит 20 млн будет расходоваться в полтора раза быстрее.

Плюсы. Салон сохраняет клиента, запись и контроль оплаты, при этом не платит взносы и НДФЛ. Мастер получает на руки ровно столько же, сколько в штате, и не занимается кассой и учетом. При этом расход салона на мастера с учетом налога — 74 468 рублей против 104 759 в штате: разница почти 30 000 рублей в месяц на одного специалиста. Салону остается заметно больше доходов, чем при работе по модели «в штате», и в три с половиной раза больше, чем при чистой аренде.

Этот запас — не только прибыль, но и инструмент рекрутинга. Салон может поднять долю вознаграждения мастера с 35% до 40–45% «на руки», не проиграв штатной модели по деньгам: при 45% в рамках рассматриваемого примера с выручкой 200 000 рублей в месяц (90 000 рублей мастеру «на руки») перечисление с учетом НПД составит 95 745 рублей, а салону после УСН останется около 98 000 — все еще больше, чем 83 000 при модели «в штате». Для рынка, где сильные мастера выбирают площадку по условиям, это прямой аргумент для хантинга: предложить топовому специалисту долю выше, чем у конкурентов со штатом, и при этом сохранить клиента, запись и контроль оплаты за салоном.

Минусы. Самая требовательная модель к документам и процессам. Нужны: агентский договор с каждым мастером, отчеты агента, чек от мастера через «Мой налог» по каждой услуге или чек салона как агента с указанием принципала, реестр распределения по каждому платежу, отдельный учет возвратов. При нескольких мастерах и 10-20 платежах в день вручную это уже не задача администратора, а полноценный участок учета.

Отдельный риск — банковский. Регулярные переводы одним и тем же физлицам с расчетного счета ИП — типичный триггер для запросов по 115-ФЗ. Банку может запросить договоры, отчеты и реестры.

Операционнная нагрузка. Администратор — запись, прием оплаты, фиксация исполнителя по каждому чеку. Бухгалтер — агентские отчеты, сверка выплат, чеки, учет вознаграждения и транзитных сумм.