Штат, аренда места в салоне или агентский договор с мастером: честное сравнение моделей по доходам, налогам и скрытым затратам

Важно
В 2026 году для салонов на УСН порог освобождения от НДС снизился до 20 млн рублей, а лимит для ПСН составляет те же 20 млн. Модель работы с мастером напрямую влияет на то, чьи доходы «съедают» эти лимиты.
Штатный мастер — самая дорогая модель по взносам, но единственная, где салон полностью управляет графиком и клиентской базой.
Аренда рабочего места самозанятому мастеру снимает вопрос социальных взносов и налоговых отчислений, но переводит клиента и выручку к мастеру. Салон получает только арендную плату.
Сотрудничество с распределением платежей — промежуточный вариант: салон сохраняет клиента и контроль над оплатой, мастер работает как самостоятельный исполнитель.
Любая модель, кроме штата, работает только при совпадении договора и реальных процессов. Иначе — переквалификация в трудовые отношения с доначислением НДФЛ и взносов.
Условия расчета
Чтобы сравнивать модели, а не абстракции, возьмем один и тот же вводный кейс.
Мастер маникюра оказывает услуг на 200 000 рублей в месяц. Салон — ИП на УСН «Доходы» (6%), не относится к приоритетным отраслям, поэтому платит страховые взносы по общему тарифу. Расходы на помещение, материалы и администратора одинаковы во всех трех моделях и в расчет не входят — смотрим только на то, что меняется.
Цифры округлены до рублей и носят иллюстративный характер: у конкретного салона будут свои ставки и проценты.
Модель 1. Мастер в штате
Как устроено. Салон нанимает мастера по трудовому договору, платит оклад или оклад плюс процент, устанавливает график, отвечает за оборудование, расходники и клиентский поток. Вся выручка — выручка салона.
Считаем. Допустим, мастер получает 35% от выручки «на руки» — 70 000 рублей.
Статья бюджета
Сумма, руб.
Зарплата к выплате
70 000
НДФЛ 13% (удерживается из начисления)
10 460
Начисленная зарплата
80 460
Страховые взносы 30%
24 138
Взносы на травматизм 0,2%
161
Итого расходы салона на мастера
104 759
Налог УСН 6% с выручки 200 000 (до уменьшения на взносы)
12 000
Остается салону (до вычета прочих расходов)
≈ 83 000
Отдельно необходимо отметить то, что в таблице расходов не учтено, но также увеличивает «стоимость» мастера для салона: 28 дней оплачиваемого отпуска, первые три дня больничного, оплата простоя в 2/3 среднего заработка, если клиентов нет, и выходное пособие при сокращении.
Плюсы. Полный контроль: график, стандарты, клиентская база, запись, цены. Никаких вопросов у ФНС и трудовой инспекции к форме отношений. Вся выручка учитывается в лимитах салона — это плюс для крупного салона с большим оборотом, который в любом случае перешагнет порог по НДС.
Минусы. Самая высокая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. С 2026 года пониженный тариф взносов 15% для МСП сохранен только для приоритетных отраслей — парикмахерские и салоны красоты (ОКВЭД 96.02) в этот список не входят. Плюс кадровый учет: приказы, графики, отпуска, воинский учет, отчетность в СФР.
Операционнная нагрузка. Администратор ведет запись и принимает оплату, бухгалтер — расчет зарплаты, отпускных, больничных, персонифицированную отчетность, 6-НДФЛ и РСВ.
Модель 2. Аренда рабочего места
Как устроено. Мастер регистрируется как самозанятый или ИП, арендует у салона кресло или кабинет и работает на себя: сам ведет запись, сам принимает деньги, сам отвечает перед клиентом. Салон продает ему пространство и инфраструктуру.
Считаем. Пусть аренда рабочего места стоит 35 000 рублей в месяц.
Статья бюджета
Сумма, руб.
Выручка мастера от клиентов
200 000
НПД мастера 4% (платит мастер)
8 000
Аренда, которую мастер платит салону
35 000
Доход мастера после налога и аренды
157 000
Доход салона
35 000
Налог УСН 6%
2 100
Остается салону (до вычета прочих расходов)
32 900
Мастер в этой модели зарабатывает значительно больше, чем в штате, — поэтому сильные специалисты и уходят в нее. Салон получает стабильный, но небольшой доход и почти не несет затрат.
Плюсы. Нет взносов, нет НДФЛ, нет кадрового учета. В лимиты УСН и ПСН салона попадает только аренда, а не выручка мастера. Заполняемость кресел — предсказуемый доход независимо от того, сколько клиентов принял мастер.
Минусы. Клиент теперь клиент мастера. Уйдет мастер — уйдет и база. Салон не контролирует цены, качество, график и не может гарантировать клиенту, что «его» мастер будет на месте.
Есть и налоговые нюансы. Если салон сам арендует помещение, сдача рабочих мест — это субаренда, а патент на аренду распространяется только на имущество в собственности ИП. Значит, арендные доходы пойдут по УСН, и при совмещении ПСН и УСН их придется учитывать при проверке лимита 20 млн по обоим режимам. Расчеты с мастером-физлицом проходят через ККТ салона: за аренду нужен чек.
Операционнная нагрузка. Администратор — только контроль занятости мест и сбор аренды. Бухгалтер — договоры аренды, учет арендной выручки. Самая легкая модель по документообороту.
Модель 3. Сотрудничество с распределением платежей
Как устроено. Мастер работает как самостоятельный исполнитель (самозанятый или ИП), но клиента привлекает салон, запись ведет салон, оплату принимает салон и затем распределяет выручку между собой и мастером по заранее согласованным правилам. Юридически это чаще всего агентский договор: салон действует как агент мастера, принимая деньги от клиента и удерживая свое вознаграждение.
Считаем. Сохраняем ту же логику, что и в штате: мастер получает «на руки» 35% выручки — 70 000 рублей, а компенсацию налога с его дохода салон закладывает в выплату сверху. НПД формально платит сам мастер, но в договоре сумма к перечислению рассчитывается так, чтобы после погашения налогов у него осталась оговоренная сумма «на руки». Остальное салон удерживает как агентское вознаграждение и плату за сервис.
Статья бюджета
Сумма, руб.
Выручка от клиентов, принятая салоном
200 000
Мастеру «на руки» (35%)
70 000
НПД 6% — доход получен от ИП, заложен салоном в выплату
4 468
Перечислено мастеру с учетом налога
74 468
Доход мастера после налога
70 000
Доход салона (агентское вознаграждение)
125 532
Налог УСН 6%
7 532
Остается салону (до вычета прочих расходов)
118 000
Ключевой момент — что считается доходом салона. При правильно оформленном агентском договоре в базу по УСН и в лимиты попадает только вознаграждение салона (125 532), а не вся выручка (200 000). Если же оформить отношения как оказание мастером услуг салону, а салон — как исполнителя перед клиентом, то вся выручка станет выручкой салона, и лимит 20 млн будет расходоваться в полтора раза быстрее.
Плюсы. Салон сохраняет клиента, запись и контроль оплаты, при этом не платит взносы и НДФЛ. Мастер получает на руки ровно столько же, сколько в штате, и не занимается кассой и учетом. При этом расход салона на мастера с учетом налога — 74 468 рублей против 104 759 в штате: разница почти 30 000 рублей в месяц на одного специалиста. Салону остается заметно больше доходов, чем при работе по модели «в штате», и в три с половиной раза больше, чем при чистой аренде.
Этот запас — не только прибыль, но и инструмент рекрутинга. Салон может поднять долю вознаграждения мастера с 35% до 40–45% «на руки», не проиграв штатной модели по деньгам: при 45% в рамках рассматриваемого примера с выручкой 200 000 рублей в месяц (90 000 рублей мастеру «на руки») перечисление с учетом НПД составит 95 745 рублей, а салону после УСН останется около 98 000 — все еще больше, чем 83 000 при модели «в штате». Для рынка, где сильные мастера выбирают площадку по условиям, это прямой аргумент для хантинга: предложить топовому специалисту долю выше, чем у конкурентов со штатом, и при этом сохранить клиента, запись и контроль оплаты за салоном.
Минусы. Самая требовательная модель к документам и процессам. Нужны: агентский договор с каждым мастером, отчеты агента, чек от мастера через «Мой налог» по каждой услуге или чек салона как агента с указанием принципала, реестр распределения по каждому платежу, отдельный учет возвратов. При нескольких мастерах и 10-20 платежах в день вручную это уже не задача администратора, а полноценный участок учета.
Отдельный риск — банковский. Регулярные переводы одним и тем же физлицам с расчетного счета ИП — типичный триггер для запросов по 115-ФЗ. Банку может запросить договоры, отчеты и реестры.
Операционнная нагрузка. Администратор — запись, прием оплаты, фиксация исполнителя по каждому чеку. Бухгалтер — агентские отчеты, сверка выплат, чеки, учет вознаграждения и транзитных сумм.
Сводная таблица
Критерий
Штат
Аренда места
Сотрудничество (агент)
Остается салону с 200 000 выручки
≈ 83 000
≈ 33 000
≈ 118 000
Доход мастера «на руки»
70 000
157 000
70 000
Налоги с дохода мастера за счет салона
НДФЛ 13% + соц взносы 30,2%
нет
НПД 6% (заложен в выплату)
Что попадает в лимиты УСН/ПСН салона
вся выручка
только аренда
только вознаграждение
Кто владеет клиентской базой
салон
мастер
салон
Контроль графика и цен
полный
нет
договорной
Риск переквалификации
нет
средний
Выше среднего при ошибках
Нагрузка на бухгалтера
высокая (кадры, зарплата)
низкая
средняя (агентский учет)
Нагрузка на администратора
обычная
минимальная
без автоматизации высокая
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Где чаще всего ошибаются
Договор есть, а отношения — трудовые. Мастер «арендует место», но салон назначает ему смены, запрещает работать в других местах, платит фиксированную сумму по графику зарплаты. ФНС и ГИТ квалифицируют это по признакам из ст. 19.1 ТК и ст. 15 ТК: подчинение распорядку, регулярные выплаты, постоянная функция. Итог — доначисление НДФЛ и взносов за весь период, штраф по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (для ИП 5–10 тыс., для организации 50–100 тыс. рублей за каждого работника) и пени.
Бывший сотрудник стал самозанятым. Закон 422-ФЗ запрещает самозанятому получать доход от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения. Перевести штатных мастеров в «самозанятых» одним днем нельзя.
Нет чеков. Мастер-самозанятый должен выдавать чек по каждой услуге, даже если деньги прошли через салон. Отсутствие чеков — потеря права на НПД у мастера и вопросы к салону.
Правила пользования помещением написаны как должностная инструкция. Требовать соблюдения санитарных норм, режима работы здания и бережного отношения к оборудованию можно. Требовать принимать не меньше N клиентов в день — нельзя.
Что это означает для бухгалтера
В штате — стандартный зарплатный участок плюс кадры. Ничего нового, но дорого для собственника и трудозатратно для бухгалтера.
При аренде — договоры, чеки ККТ за аренду, учет на УСН, контроль совокупного лимита при совмещении с ПСН.
При сотрудничестве — агентские отчеты, разделение в учете вознаграждения и транзитных сумм, сверка выплат с чеками мастеров, пакет документов для банка. Если у салона больше трех-четырех мастеров, этот участок нужно автоматизировать: ручной реестр в Excel перестает сходиться с первым же возвратом.
Как BeautySPLIT помогает с третьей моделью
Именно «ручное» распределение и учет платежей делает эту модель сотрудничества трудоемкой. BeautySPLIT принимает оплату от клиента по QR или карте и автоматически делит ее между салоном и мастерами по настроенным правилам: проценты, фиксированная аренда, плата за материалы, возвраты. По каждому платежу формируется реестр, у владельца, управляющего, администратора и мастера — отдельные личные кабинеты со своей аналитикой и отчетностью. Сервис подключается онлайн, а готовые реестры и отчеты закрывают вопросы банка по 115-ФЗ.
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Вывод
Универсальной модели нет.
Штат подходит салону, который строит бренд и стандарт сервиса, готов платить за контроль и уже вышел за лимиты спецрежимов.
Аренда — вариант для владельца помещения, который хочет предсказуемый доход и минимум операционки, и готов отдать клиента мастеру.
Сотрудничество с распределением платежей — для салона, который хочет развивать свой бренд, сохранить клиента и заметную маржу не неся повышенную налоговую нагрузку взносы, но при этом готов выстроить документооборот и автоматизировать расчеты.
Решение стоит принимать не по одной цифре, а по трем: сколько остается салону, сколько получает мастер (иначе он уйдет к конкуренту) и сколько часов в месяц уйдет у администратора и бухгалтера на обслуживание модели.
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