Платежный сервис BEAUTY SPLIT — новая альтернатива штату, аренде рабочего места или сотрудничеству с мастером

Четвертая модель: салон-агент с платежным сервисом

BEAUTY SPLIT — это не CRM и не касса, а платежный сервис, который принимает оплату от клиента и в момент поступления делит ее между салоном и мастером по заранее заданным правилам. Технически исчезает все, что делало агентскую модель тяжелой. Но и юридически конструкция обретает новые более устойчивые основания.

Два исполнителя, один платеж

При «ручной» реализации агентской модели салон сам выступал агентом мастера: принимал деньги за чужую услугу и удерживал свое агентское вознаграждение. В модели BEAUTY SPLIT салон никого не представляет. Он оказывает клиенту собственную услугу — сервисное обеспечение: клиентское пространство, администрирование, запись и прочий клиентский сервис. Мастер оказывает клиенту основную услугу — стрижку, маникюр, окрашивание. Это два разных исполнителя с двумя разными предметами договора.

Клиент платит за обе услуги одним платежом, а посредником в расчетах выступает сервис: он принимает деньги как агент и мастера, и салона одновременно, пробивает чек и перечисляет каждому его часть доходов.

В чеке это видно буквально. Пример реального чека на 2 100 рублей:

Позиция Сумма, руб. Признак Поставщик Технолог. Мужская стрижка 1 050 Агент самозанятый мастер, ИНН мастера Сервисное обеспечение (рабочее место, администрирование и сервис) 1 050 Агент ИП салона, ИНН салона Итого безналичными 2 100

Чек пробит на кассе сервиса, с признаком агента по каждой позиции и данными поставщика — ИНН и наименованием. Ни салону, ни мастеру собственная касса для этого платежа не нужна.

Что это меняет по сравнению с ручной агентской моделью:

Доход салона — его собственная выручка за сервисное обеспечение , а не агентское вознаграждение. Ничего транзитного через салон не проходит, спорить с инспекцией о применении пп. 9 п. 1 ст. 251 НК не нужно: салон получил ровно то, что заработал сам.

Салон не заключает агентский договор с мастером. Отношения салона и мастера — это договор об организации оказания клиентам самостоятельных услуг (подробнее ниже); отношения каждого из них с сервисом — агентские, на прием платежей.

Ставка НПД у мастера — 4%, а не 6%. Его доход — цена собственной услуги, и платит ее физлицо-клиент, а не салон. В ручной модели «салон — заказчик» мастер получал деньги от ИП и платил 6%. На тех же 70 000 «на руки» это 2 917 рублей налога вместо 4 468, а салону при той же выручке остается около 119 500 после УСН вместо 118 000.

Доля мастера и доля салона — это цены двух разных услуг , а не пропорция распределения одной. В примере они равны, но салон может назначить сервисному обеспечению любую цену: фиксированную, процентную от прайса мастера, разную по услугам.

Мастер по-прежнему не формирует чек: продажа идет через посредника, участвующего в расчетах, который сам передает сведения в ФНС. Мастер сверяет данные в «Мой налог» по реестру сервиса.

Посмотрим на один платеж глазами каждого участника.

Клиент. Подходит к стойке или получает ссылку в мессенджере, платит по QR через СБП или картой. Получает чек, в котором указано, кто оказал услугу. Для него ничего не изменилось, кроме того, что не нужно переводить деньги «на карту Марине», чем к сожалению «грешит» многие салоны.

Администратор. Выбирает мастера и услугу из прайса, показывает QR. После оплаты в кабинете появляется платеж с уже рассчитанными долями. Возврат оформляется из той же записи по традиционной для принятых по безналу процедуре.

Мастер. Видит начисление сразу после оплаты клиента. Чек в приложении МОЙ НАЛОГ формировать не нужно: при посреднике, участвующем в расчетах и применяющем ККТ, сведения о доходе передаются в ФНС самим посредником – в данном случае BEAUTY SPLIT. Задача мастера — сверить, что операции появились в «Мой налог» с правильной суммой и датой, и не отразить их повторно. Если какая-то операция не подгрузилась - мастер просто вносит ее сам до 9-го числа следующего месяца.

Владелец салона. Видит выручку, вознаграждение и загрузку по мастерам, услугам и дням. Правила распределения задает один раз и меняет только сам — администратор до них не допущен.

Бухгалтер. Выгружает за период реестр платежей с разбивкой по позициям чека, отчет агента от сервиса в адрес салона, реестры поступлений и возвратов. В КУДиР салона попадает выручка за сервисное обеспечение датой платежа клиента. Транзита у салона нет — на счет 76 разносить нечего. Мало вероятный при этой модели запрос банка по 115-ФЗ закрывается тем же пакетом.