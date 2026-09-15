Платежный сервис BEAUTY SPLIT — новая альтернатива штату, аренде рабочего места или сотрудничеству с мастером

Важно
Три классические модели заставляют выбирать между контролем (штат), простотой (аренда) и маржой (агентское сотрудничество). Платежный сервис снимает главный минус третьей модели — операционную нагрузку.
Экономика не ухудшается: салону остается около 119 500 рублей с 200 000 общей выручки против 83 000 в штате. Меняется цена этой экономики в часах администратора и бухгалтера.
В модели BEAUTY SPLIT клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (рабочее место, администрирование и клиентский сервис). В чеке они идут отдельными позициями, у каждой — свой поставщик и свой ИНН.
Роль агент берет на себя сам сервис BEAUTY SPLIT, а не салон. Чек, реестр по каждому платежу, отчет агента и данные для «Мой налог» формируются автоматически — это как раз то, что и «рассыпается» первым при «ручной» обработке агентских платежей.
Сервис позволяет поддерживать в том числе и гибридную модель: штатные мастера и самозанятые в одном салоне, с разным режимом постановки доходов на налоговый учет, фискализации и маршрутизации платежей.
Модель BEAUTY SPLIT не подходит салону, который хочет напрямую управлять мастерами как сотрудниками, потому что автоматизация не отменяет требований к операционной и юридической самостоятельности исполнителя (мастера).
Что три модели не решили
Напомним итог предыдущего сравнения на одном мастере с выручкой 200 000 рублей в месяц и 70 000 рублей «на руки»:
Штат
Аренда места
Сотрудничество (агент)
Остается салону
≈ 83 000
≈ 33 000
≈ 118 000
Клиентская база
у салона
у мастера
у салона
Налоги с дохода мастера за счет салона
НДФЛ + взносы 30,2%
нет
НПД 6% (доход от ИП)
Операционная нагрузка
кадры и зарплата
минимальная
высокая
Третья модель выигрывает по деньгам и сохраняет клиента, но требует: агентский договор с каждым мастером, чек ККТ с реквизитами принципала по каждой услуге, реестр распределения, ежемесячный отчет агента, сверку выплат, документы для банка по 115-ФЗ. При десяти мастерах и тридцати платежах в день это отдельный участок учета.
На практике салоны решают проблему одним из двух способов, и оба плохие. Первый — вести все в таблице, которая перестает сходиться после первого возврата. Второй — не вести ничего, пробивать все чеки на салон и считать «как-нибудь в конце месяца». Во втором случае вся выручка становится доходом салона, агентская модель существует только на бумаге и возможность снижения налоговой нагрузки исчезает.
Четвертая модель: салон-агент с платежным сервисом
BEAUTY SPLIT — это не CRM и не касса, а платежный сервис, который принимает оплату от клиента и в момент поступления делит ее между салоном и мастером по заранее заданным правилам. Технически исчезает все, что делало агентскую модель тяжелой. Но и юридически конструкция обретает новые более устойчивые основания.
Два исполнителя, один платеж
При «ручной» реализации агентской модели салон сам выступал агентом мастера: принимал деньги за чужую услугу и удерживал свое агентское вознаграждение. В модели BEAUTY SPLIT салон никого не представляет. Он оказывает клиенту собственную услугу — сервисное обеспечение: клиентское пространство, администрирование, запись и прочий клиентский сервис. Мастер оказывает клиенту основную услугу — стрижку, маникюр, окрашивание. Это два разных исполнителя с двумя разными предметами договора.
Клиент платит за обе услуги одним платежом, а посредником в расчетах выступает сервис: он принимает деньги как агент и мастера, и салона одновременно, пробивает чек и перечисляет каждому его часть доходов.
В чеке это видно буквально. Пример реального чека на 2 100 рублей:
Позиция
Сумма, руб.
Признак
Поставщик
Технолог. Мужская стрижка
1 050
Агент
самозанятый мастер, ИНН мастера
Сервисное обеспечение (рабочее место, администрирование и сервис)
1 050
Агент
ИП салона, ИНН салона
Итого безналичными
2 100
Чек пробит на кассе сервиса, с признаком агента по каждой позиции и данными поставщика — ИНН и наименованием. Ни салону, ни мастеру собственная касса для этого платежа не нужна.
Что это меняет по сравнению с ручной агентской моделью:
Доход салона — его собственная выручка за сервисное обеспечение, а не агентское вознаграждение. Ничего транзитного через салон не проходит, спорить с инспекцией о применении пп. 9 п. 1 ст. 251 НК не нужно: салон получил ровно то, что заработал сам.
Салон не заключает агентский договор с мастером. Отношения салона и мастера — это договор об организации оказания клиентам самостоятельных услуг (подробнее ниже); отношения каждого из них с сервисом — агентские, на прием платежей.
Ставка НПД у мастера — 4%, а не 6%. Его доход — цена собственной услуги, и платит ее физлицо-клиент, а не салон. В ручной модели «салон — заказчик» мастер получал деньги от ИП и платил 6%. На тех же 70 000 «на руки» это 2 917 рублей налога вместо 4 468, а салону при той же выручке остается около 119 500 после УСН вместо 118 000.
Доля мастера и доля салона — это цены двух разных услуг, а не пропорция распределения одной. В примере они равны, но салон может назначить сервисному обеспечению любую цену: фиксированную, процентную от прайса мастера, разную по услугам.
Мастер по-прежнему не формирует чек: продажа идет через посредника, участвующего в расчетах, который сам передает сведения в ФНС. Мастер сверяет данные в «Мой налог» по реестру сервиса.
Посмотрим на один платеж глазами каждого участника.
Клиент. Подходит к стойке или получает ссылку в мессенджере, платит по QR через СБП или картой. Получает чек, в котором указано, кто оказал услугу. Для него ничего не изменилось, кроме того, что не нужно переводить деньги «на карту Марине», чем к сожалению «грешит» многие салоны.
Администратор. Выбирает мастера и услугу из прайса, показывает QR. После оплаты в кабинете появляется платеж с уже рассчитанными долями. Возврат оформляется из той же записи по традиционной для принятых по безналу процедуре.
Мастер. Видит начисление сразу после оплаты клиента. Чек в приложении МОЙ НАЛОГ формировать не нужно: при посреднике, участвующем в расчетах и применяющем ККТ, сведения о доходе передаются в ФНС самим посредником – в данном случае BEAUTY SPLIT. Задача мастера — сверить, что операции появились в «Мой налог» с правильной суммой и датой, и не отразить их повторно. Если какая-то операция не подгрузилась - мастер просто вносит ее сам до 9-го числа следующего месяца.
Владелец салона. Видит выручку, вознаграждение и загрузку по мастерам, услугам и дням. Правила распределения задает один раз и меняет только сам — администратор до них не допущен.
Бухгалтер. Выгружает за период реестр платежей с разбивкой по позициям чека, отчет агента от сервиса в адрес салона, реестры поступлений и возвратов. В КУДиР салона попадает выручка за сервисное обеспечение датой платежа клиента. Транзита у салона нет — на счет 76 разносить нечего. Мало вероятный при этой модели запрос банка по 115-ФЗ закрывается тем же пакетом.
Что закрепляет договор между салоном и мастером
Модель «два исполнителя — один платеж» построена на договоре, который салон подписывает с каждым самозанятым. Подготовленной экспертами BeautySplit и ведущими независимыми налоговыми консультантами типовая форма договора — это не агентский договор и не аренда, а соглашение об организации оказания клиентам самостоятельных услуг.
Кто кому что продает. Мастер лично оказывает клиенту парикмахерские и иные согласованные услуги, салон — сервисное сопровождение клиента и обеспечение посещения. Каждая сторона — поставщик своей услуги и получает свою выручку. Салон прямо не заказывает у мастера работы и не обязуется оплачивать его труд. Именно эта формулировка отсекает квалификацию «салон — заказчик, мастер — подрядчик», при которой доход мастера считался бы полученным от ИП по ставке 6%, а в спорных случаях — переквалифицировался бы в трудовой.
Цена сервисного обеспечения — внутри общей цены посещения, а не сверх нее. Клиент видит одну стоимость визита, объявленную до начала обслуживания; она складывается из цены мастера и цены салона. Никаких «сервисных сборов» поверх прайса, отдельного согласия клиента на распределение платежа не требуется. В расчет попадают только фактически оказанные услуги.
Мастер не платит салону аренду. Салон получает деньги за сервисное обеспечение от клиента, а не от мастера. Отдельная аренда, если она требуется сторонам, оформляется отдельным соглашением за рамками сервиса. Для бухгалтера это означает: в доходах салона нет арендной выручки от физлиц, нет чеков за аренду, нет вопроса о субаренде и патенте.
Тариф сервиса платит салон из своей выручки. Договор прямо запрещает удерживать плату за платформу из выручки мастера. Комиссии и удержания не уменьшают базу НПД: доход мастера — цена его услуги, а не сумма, пришедшая на карту.
Нет графика, зарплаты и дисциплины. Договор не устанавливает должность, смены, подчинение и дисциплинарную ответственность. Время использования рабочего пространства мастер согласовывает с администратором с учетом записей — это координация, а не график. Перечень услуг и цены стороны утверждают по взаимному согласованию, способы оказания услуг мастер определяет сам. Там же оговорка: при фактических трудовых отношениях трудовое право применяется независимо от названия договора — честное напоминание, что бумага не заменяет практику.
Администратор действует по разрешению мастера. Мастер разрешает администратору вводить данные своей услуги в заказ и формировать общий запрос на оплату. Менять поставщика, цену, реквизиты, распоряжаться выручкой мастера администратор не вправе. Салон не приобретает прав на выручку мастера, выплаты идут через банк-партнер по графику, который виден в кабинете мастера и не меняется задним числом.
Отчет салона мастеру не составляется. Все сведения об услугах, оплатах, возвратах и выплатах ведутся в сервисе и доступны сторонам в пределах прав. Подтверждение перечислений — банковские документы. Это снимает ежемесячную процедуру подписания отчетов, которая в ручной агентской модели была обязательной.
Статус НПД проверяется при подключении и контролируется дальше. При подключении к сервису и расчетах статус мастера проверяется по данным ФНС (при «ручной» агентской модели салон должен регулярно перепроверять актуальность статуса самозанятого через сервисы ФНС). При утрате статуса самозанятого или превышении лимита по доходам на НПД прием новых заказов и осуществление расчетов через сервис прекращается. При этом утрата статуса самозанятого не переквалифицирует ранее проведенные операции и не спровоцирует удержание раннее полученной мастером выручки.
Претензии и возвраты — по поставщику. Каждая сторона отвечает за свою услугу; администратор передает претензию нужному поставщику. Возврат относится к той услуге, по которой он заявлен, оформляется через оператора с фискальной и налоговой корректировкой. Если выручка уже выплачена, поставщик возвращает сумму в расчетный контур сам. Удерживать долг одного поставщика из выручки другого нельзя.
Договор бессрочный, расторгается уведомлением за 10 календарных дней, обязательства перед клиентами по принятым заказам сохраняются.
Что меняется в сравнении
Добавим четвертый столбец к таблице из прошлой статьи.
Критерий
Штат
Аренда места
Сотрудничество вручную
Сотрудничество + BEAUTY SPLIT
Остается салону с 200 000
≈ 83 000
≈ 33 000
≈ 118 000
≈ 119 500 минус тариф сервиса
Доход мастера «на руки»
70 000
157 000
70 000
70 000
Клиентская база
салон
мастер
салон
салон
Что попадает в лимиты УСН/ПСН
вся выручка
аренда
вознаграждение
выручка салона за сервисное обеспечение
Чек ККТ
салон, своя касса
салон за аренду
салон как агент, нужна касса с агентскими реквизитами
один чек от сервиса-агента, две позиции: услуга мастера и сервис салона
Кто агент
—
—
салон
сервис (для мастера и для салона)
Реестр и отчет агента
не нужен
не нужен
сложно и вручную
автоматически, от сервиса
Риск переквалификации
нет
средний
высокий при ошибках
ниже: договор и расчеты совпадают по каждой операции
Нагрузка на администратора
обычная
минимальная
высокая
обычная
Нагрузка на бухгалтера
высокая
низкая
средняя
низкая: готовая первичка
Три вещи в этой таблице стоит прокомментировать.
Деньги. Тарифы сервиса — новая статья расходов, которой нет в «ручной» агентской модели. Но сравнивать эти тарифы нужно не с виртуальным «нулем», а со стоимостью традиционного банковского эквайринга, которым салон в любом случае пользуется каждый день при приеме оплаты от клиентов, стоимостью рабочего времени администраторов и бухгалтерии на ручные реестры и учет доходов, стоимостью ошибок в распределении платежей при «ручном» проведении расчетов с мастерами и ценой одного «успешного» доначисления от ФНС, если агентская модель не будет подтверждена документами. Для салона с тремя мастерами это может быть еще допустимой долей управленческого риска и издержек, для салона с шестью-восемью — уже «приговор».
Риск переквалификации. Он снижается не потому, что сервис «защищает», а потому что устраняет типичные расхождения: договор говорит одно, расчеты показывают другое, чеки пробиты на салон как на исполнителя. Когда в чеке две отдельные услуги с двумя исполнителями, а деньги каждому приходят от посредника за его собственную услугу, документы и фактические процессы совпадают — а именно это проверяют ФНС и ГИТ.
Хантинг. Запас маржи, о котором мы писали в первой статье, остается. Салон может предложить топовому мастеру 40–45% «на руки» и остаться в плюсе относительно штата. Но теперь у аргумента появляется вторая часть: мастер видит каждое начисление в своем кабинете в момент оплаты. Для специалиста, который уходил из прошлого салона из-за споров о «тетради», это весомее процента.
Гибридный салон: штат и самозанятые вместе
Реальные салоны редко живут в одной модели. Типичная картина: два-три штатных мастера, которые держат стандарт и обучают, и пять-шесть самозанятых с собственной клиентурой.
В «ручном» режиме это худший из вариантов: часть чеков пробивается на салон как на исполнителя, часть — с реквизитами принципала, две логики учета на одном ресепшене. Хаос и безумие для собственника, бухгалтера и администраторов! С BEAUTY SPLIT режим приема платежей задается на этапе выбора мастера: для штатного вся сумма — одна позиция с поставщиком услуги-салоном; для самозанятого — две позиции в одном чеке с автоматическим распределением доходов на услугу мастера и сервисное обеспечение салона. Администратор при приеме платежа от клиента в обоих случаях делает одно и то же — выбирает мастера и услугу.
Для бухгалтера гибрид означает два потока в первичке: выручка салона за услуги штатных мастеров и выручка салона за сервисное обеспечение по самозанятым. Оба — доход салона, но с разным экономическим результатом, и реестр сервиса разделяет их автоматически.
Кому четвертая модель не подходит
Важно — сервис не превращает любой салон в агентский.
Салону, который хочет управлять мастерами как сотрудниками: графики, план по выручке, запрет работать в других местах. Это трудовые отношения, и автоматизация расчетов не изменит их квалификацию.
Салону на ПСН без УСН. Сервисное обеспечение клиентов — это не парикмахерские или косметические услуги и под патент оно не подпадает. Нужно либо совмещение с УСН, либо запланировать переход — с учетом срока подачи заявления до 31 декабря.
Салону, где мастера не готовы регистрироваться как самозанятые или уже близки к лимиту 2,4 млн рублей в год.
Салону, где бывшие штатные мастера уволены меньше двух лет назад: закон 422-ФЗ не позволяет им получать доход от бывшего работодателя как самозанятым.
Что это означает для бухгалтера
При переходе на четвертую модель бухгалтер получает не новый «фронт работ», а замену ежедневной рутины готовыми данными «в один клик». Что остается сделать один раз:
согласовать с владельцем режим налогообложения по выручке за сервисное обеспечение (УСН) — транзита у салона нет, счет 76 не нужен;
проверить, что перечень услуг и цены в настройках сервиса совпадают с тем, что согласовано с мастером по договору и объявлено клиентам в прайсе, — это вопрос к владельцу, но последствия расхождения придут к бухгалтеру;
убедиться, что тариф сервиса проведен как расход салона, а не как удержание из выплат мастерам — договор это прямо запрещает;
определить для себя график выгрузки ежемесячных отчетов агента и дат выплат.
После этого ежемесячная работа сводится к выгрузке реестра и отчета агента от сервиса, сверке с чеками и разнесению выручки за сервисное обеспечение в КУДиР.
Получите бесплатный сравнительный анализ расходов и доходов вашего салона на примере разных моделей работы с мастерами
Оставьте контакты и специалисты BEAUTY SPLIT, проанализировав ваши показатели, на цифрах покажут возможные точки роста прибыльности вашего салона
Вывод
Классическое сравнение возможных моделей работы ставило владельцев бизнеса перед выбором: платить взносы на ФОТ за возможность полного контроля сотрудников и бизнес-процессов, рисковать возможной потерей клиентов в обмен на простоту арендной модели или получать дополнительную прибыль ценой огромного вороха ручных реестров и преодоления заградительных комиссий банов на массовые выплаты физ лицам, как их классифицируют банки при расчетах с самозанятыми.
BEAUTY SPLIT снимает эту «головную боль». Экономика — около 119 500 рублей с 200 000 общей прямого дохода салона против 83 000 рублей «в штате» — практически идентично агентской модели на «ручном приводе», а операционная нагрузка опускается до уровня традиционного бухгалтерского учета. Это и делает сотрудничество с распределением платежей через BEAUTY SPLIT не агентской моделью «с оговорками», а новой юридически устойчивой, экономически эффективной и операционно легкой моделью сотрудничества салонов и самозанятых мастеров.
Посмотреть, как работает прием и распределение платежей: beautysplit.ru.
Реклама: ООО «ДРАЙВ ИНВЕСТ», ИНН 7708439084, erid: 2W5zFJR7jJq