BEAUTY SPLIT автоматизирует распределение платежей между салоном и мастерами, формирование чеков и отчетности в полном соответствии с действующим законодательством.

Налоговая амнистия позволяет при соблюдении условий избежать доначислений за дробление бизнеса в 2022–2024 годах.

За нарушения грозят доначисления налогов, пени и штрафы. При подмене трудовых отношений — также доначисление НДФЛ и страховых взносов.

Если проверка за 2025–2026 годы подтвердит, что бизнес продолжает применять схему дробления, воспользоваться амнистией не получится. ФНС также вправе пересчитать налоговые обязательства с учетом доходов участников схемы и доначислить налоги и пени. За неуплату налогов вследствие неправомерных действий предусмотрен штраф 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40% ( ст. 122 НК ).

В 2026 году продолжает действовать налоговая амнистия за дробление бизнеса, предусмотренная законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ . Она позволяет освободиться от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов за 2022–2024 годы при добровольном отказе от дробления в 2025–2026 годах. Амнистия распространяется на нарушения, по которым решения налоговых проверок не вступили в силу до 12 июля 2024 года. При частичном отказе от схемы освобождение действует только в соответствующей части.

При этом ни один из перечисленных признаков сам по себе не доказывает нарушение. ФНС должна установить, что бизнес разделили искусственно ради снижения налогов.

ФНС проверяет не только налоговую отчетность салонов красоты, но и то, как устроена работа связанных компаний и ИП. Если несколько предпринимателей ведут бизнес под одной вывеской, инспекторы выясняют, насколько они самостоятельны.

Три «серые» схемы в салонах красоты: как их выявляет ФНС

Салоны красоты используют разные модели работы с мастерами. Они могут нанимать сотрудников в штат, заключать договоры с самозанятыми и ИП или сдавать рабочие места в аренду. Все эти варианты законны, если отношения оформлены правильно. Проблемы возникают, когда договоры не соответствуют тому, как бизнес работает на самом деле. Разберем три распространенные «серые» схемы.

Фиктивное дробление бизнеса на несколько ИП

Владелец салона регистрирует несколько ИП, например на родственников, администраторов или мастеров. Каждый предприниматель формально ведет собственный бизнес, использует отдельную кассу и применяет УСН или патент. Фактически же все работают под одной вывеской, принимают клиентов через общую систему записи и подчиняются одному руководителю. Цель такого разделения — снизить налоговую нагрузку и сохранить право на льготные режимы. Как ФНС выявляет дробление бизнеса. Инспекторы проверяют, действительно ли предприниматели работают самостоятельно или только формально разделяют выручку. Для этого изучают: Данные онлайн-касс и банковские операции. Кто получает деньги от клиентов, оплачивает общие расходы и распоряжается выручкой.

Договоры и внутренние документы. Кто арендует помещение, закупает материалы и оборудование, нанимает сотрудников.

Организацию работы. Кто устанавливает цены, ведет запись клиентов и принимает решения за всех предпринимателей.

Цифровые данные. Совпадают ли IP-адреса, контактные телефоны и другие сведения, связанные с управлением бизнесом. При оценке обстоятельств ФНС опирается на ст. 54.1 НК и судебную практику, в том числе обобщенную в письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@. Чем грозит нарушение. Если инспекторы докажут искусственное дробление, они пересчитают налоги с учетом доходов, которые бизнес распределил между участниками схемы. При этом учтут уже уплаченные налоги. В 2026–2029 годах предприниматели на УСН освобождены от НДС, если их доходы не превышают 20 млн руб. в год. Если ФНС докажет, что бизнес искусственно разделял выручку между несколькими ИП, она вправе пересчитать налоговые обязательства с учетом доходов участников схемы. При превышении лимитов могут доначислить НДС, а при утрате права на УСН — налоги по общей системе. Дополнительно начислят пени и, при наличии оснований, штрафы.

Подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми и ИП

Вместо трудового договора салон заключает с мастером договор оказания услуг или оформляет аренду рабочего места. В результате бизнес сокращает расходы на страховые взносы и не удерживает НДФЛ с выплат независимому исполнителю. Само по себе сотрудничество с самозанятыми и ИП не нарушает закон. Но если мастер фактически работает как штатный сотрудник, договор не защитит салон от претензий. Как ФНС выявляет подмену трудовых отношений. Инспекторы выясняют, насколько самостоятельно работает мастер. На трудовые отношения могут указывать следующие обстоятельства: Фиксированный график. Салон назначает смены, контролирует присутствие мастера и требует согласовывать отсутствие.

Подчинение руководству. В рабочих чатах есть обязательные указания администратора, требования соблюдать дисциплину и штрафы за опоздания.

Регулярные выплаты. Мастер получает фиксированные суммы в определенные даты, как штатные сотрудники.

Контроль со стороны салона. Руководитель определяет стоимость услуг, предоставляет все необходимое для работы и контролирует ее выполнение. В качестве доказательств используют договоры, графики смен, переписки, сведения о выплатах и показания сотрудников. Дополнительный риск возникает, когда салон привлекает бывших работников в качестве самозанятых. Доходы от нынешнего работодателя или бывшего работодателя, если после увольнения прошло менее двух лет, не подпадают под НПД. Чем грозит нарушение. Если отношения признают трудовыми, салону доначислят НДФЛ и страховые взносы с выплат, признанных оплатой труда, а также пени и штрафы. За заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения, предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП.

Имитация агентской схемы и транзит денежных средств