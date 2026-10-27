Самое главное:
Основные «серые» схемы — фиктивное дробление бизнеса, подмена трудовых отношений и формальные агентские договоры.
За нарушения грозят доначисления налогов, пени и штрафы. При подмене трудовых отношений — также доначисление НДФЛ и страховых взносов.
Налоговая амнистия позволяет при соблюдении условий избежать доначислений за дробление бизнеса в 2022–2024 годах.
BEAUTY SPLIT автоматизирует распределение платежей между салоном и мастерами, формирование чеков и отчетности в полном соответствии с действующим законодательством.
Как ФНС выявляет признаки дробления бизнеса
ФНС проверяет не только налоговую отчетность салонов красоты, но и то, как устроена работа связанных компаний и ИП. Если несколько предпринимателей ведут бизнес под одной вывеской, инспекторы выясняют, насколько они самостоятельны.
На возможное дробление бизнеса указывают следующие признаки:
общие сотрудники, помещения и поставщики материалов;
единые телефоны, сайты и клиентская база;
совпадение IP-адресов, с которых управляют бизнесом;
общая бухгалтерия и управление денежными потоками;
оплата расходов одного участника бизнеса за счет другого.
При этом ни один из перечисленных признаков сам по себе не доказывает нарушение. ФНС должна установить, что бизнес разделили искусственно ради снижения налогов.
В 2026 году продолжает действовать налоговая амнистия за дробление бизнеса, предусмотренная законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Она позволяет освободиться от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов за 2022–2024 годы при добровольном отказе от дробления в 2025–2026 годах. Амнистия распространяется на нарушения, по которым решения налоговых проверок не вступили в силу до 12 июля 2024 года. При частичном отказе от схемы освобождение действует только в соответствующей части.
Если проверка за 2025–2026 годы подтвердит, что бизнес продолжает применять схему дробления, воспользоваться амнистией не получится. ФНС также вправе пересчитать налоговые обязательства с учетом доходов участников схемы и доначислить налоги и пени. За неуплату налогов вследствие неправомерных действий предусмотрен штраф 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40% (ст. 122 НК).
Три «серые» схемы в салонах красоты: как их выявляет ФНС
Салоны красоты используют разные модели работы с мастерами. Они могут нанимать сотрудников в штат, заключать договоры с самозанятыми и ИП или сдавать рабочие места в аренду. Все эти варианты законны, если отношения оформлены правильно. Проблемы возникают, когда договоры не соответствуют тому, как бизнес работает на самом деле. Разберем три распространенные «серые» схемы.
Фиктивное дробление бизнеса на несколько ИП
Владелец салона регистрирует несколько ИП, например на родственников, администраторов или мастеров. Каждый предприниматель формально ведет собственный бизнес, использует отдельную кассу и применяет УСН или патент. Фактически же все работают под одной вывеской, принимают клиентов через общую систему записи и подчиняются одному руководителю.
Цель такого разделения — снизить налоговую нагрузку и сохранить право на льготные режимы.
Как ФНС выявляет дробление бизнеса. Инспекторы проверяют, действительно ли предприниматели работают самостоятельно или только формально разделяют выручку. Для этого изучают:
Данные онлайн-касс и банковские операции. Кто получает деньги от клиентов, оплачивает общие расходы и распоряжается выручкой.
Договоры и внутренние документы. Кто арендует помещение, закупает материалы и оборудование, нанимает сотрудников.
Организацию работы. Кто устанавливает цены, ведет запись клиентов и принимает решения за всех предпринимателей.
Цифровые данные. Совпадают ли IP-адреса, контактные телефоны и другие сведения, связанные с управлением бизнесом.
При оценке обстоятельств ФНС опирается на ст. 54.1 НК и судебную практику, в том числе обобщенную в письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@.
Чем грозит нарушение. Если инспекторы докажут искусственное дробление, они пересчитают налоги с учетом доходов, которые бизнес распределил между участниками схемы. При этом учтут уже уплаченные налоги.
В 2026–2029 годах предприниматели на УСН освобождены от НДС, если их доходы не превышают 20 млн руб. в год. Если ФНС докажет, что бизнес искусственно разделял выручку между несколькими ИП, она вправе пересчитать налоговые обязательства с учетом доходов участников схемы. При превышении лимитов могут доначислить НДС, а при утрате права на УСН — налоги по общей системе. Дополнительно начислят пени и, при наличии оснований, штрафы.
Подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми и ИП
Вместо трудового договора салон заключает с мастером договор оказания услуг или оформляет аренду рабочего места. В результате бизнес сокращает расходы на страховые взносы и не удерживает НДФЛ с выплат независимому исполнителю.
Само по себе сотрудничество с самозанятыми и ИП не нарушает закон. Но если мастер фактически работает как штатный сотрудник, договор не защитит салон от претензий.
Как ФНС выявляет подмену трудовых отношений. Инспекторы выясняют, насколько самостоятельно работает мастер. На трудовые отношения могут указывать следующие обстоятельства:
Фиксированный график. Салон назначает смены, контролирует присутствие мастера и требует согласовывать отсутствие.
Подчинение руководству. В рабочих чатах есть обязательные указания администратора, требования соблюдать дисциплину и штрафы за опоздания.
Регулярные выплаты. Мастер получает фиксированные суммы в определенные даты, как штатные сотрудники.
Контроль со стороны салона. Руководитель определяет стоимость услуг, предоставляет все необходимое для работы и контролирует ее выполнение.
В качестве доказательств используют договоры, графики смен, переписки, сведения о выплатах и показания сотрудников.
Дополнительный риск возникает, когда салон привлекает бывших работников в качестве самозанятых. Доходы от нынешнего работодателя или бывшего работодателя, если после увольнения прошло менее двух лет, не подпадают под НПД.
Чем грозит нарушение. Если отношения признают трудовыми, салону доначислят НДФЛ и страховые взносы с выплат, признанных оплатой труда, а также пени и штрафы. За заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения, предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП.
Имитация агентской схемы и транзит денежных средств
При агентской модели салон выступает посредником между клиентом и мастером. Он принимает оплату за услугу, перечисляет деньги исполнителю и оставляет себе агентское вознаграждение. При этом договоры, кассовые чеки и отчеты агента подтверждают, какая часть выручки принадлежит мастеру, а какая — салону.
Но иногда посредничество существует только на бумаге. Салон принимает всю оплату как за свои услуги, в чеках не указывает мастеров в качестве поставщиков, а в конце месяца перечисляет им деньги по внутренним реестрам. При этом агентские отчеты отсутствуют или не подтверждают реальные операции. В результате документы не позволяют установить, какие суммы салон получил за мастеров, а какие заработал сам.
Как ФНС выявляет нарушения. Инспекторы проверяют:
Агентские договоры. Какие обязанности выполняет салон, от чьего имени принимает оплату и за что получает вознаграждение.
Кассовые чеки. Указаны ли обязательные реквизиты агента и поставщика услуги, включая ИНН.
Отчеты агента. Подтверждают ли документы оказанные услуги, суммы платежей и размер вознаграждения салона.
Банковские операции. Соответствуют ли поступления от клиентов и перечисления мастерам условиям договоров.
Если салон действительно работает как агент, в его налоговые доходы, как правило, включается только агентское вознаграждение, а не вся сумма, полученная от клиентов (подп. 9 п. 1 ст. 251, ст. 346.15 НК).
Чем грозит нарушение. Если ФНС докажет, что салон фактически самостоятельно продавал услуги, а не выступал посредником, налоговая вправе включить всю выручку в его доходы и доначислить налоги.
Дополнительные вопросы могут возникнуть у банка. Например, если салон регулярно получает крупные суммы от клиентов и переводит значительную часть денег на личные счета мастеров, банк вправе запросить подтверждающие документы. При наличии оснований, предусмотренных законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, он может отказать в проведении отдельных операций.
При этом сами по себе переводы мастерам не запрещены. Важно, чтобы они соответствовали реальным договорам, а салон мог подтвердить назначение платежей.
Один из способов сделать расчеты прозрачнее — разделять выручку салона и мастеров сразу при оплате услуг. Для этого подойдет BEAUTY SPLIT — сервис автоматического распределения платежей.
Клиент оплачивает услуги одним платежом, а BEAUTY SPLIT перечисляет каждому участнику часть его дохода и деньги мастеров не проходят через расчетные счета салона. Сервис также формирует кассовые чеки с четким соответствием требованиям законодательства по отражению сторон, оказывающих услуги - в данном случае салона и конкретного мастера, ведет учет операций и готовит отчеты для собственников и бухгалтерии.
BEAUTY SPLIT ощутимо сокращает объем ручной административной работы, упрощает подтверждение денежных потоков, как для банка, так и для надзорных органов и что самое важное, ощутимо - в среднем на 15-20% - увеличивает валовую прибыльность салона.
Как ФНС собирает доказательства при проверке салона красоты
Для выявления налоговых нарушений инспекторы изучают не только договоры и отчетность. Они запрашивают внутренние документы салона, проверяют банковские операции, анализируют данные онлайн-касс и допрашивают свидетелей. Полученные сведения помогают установить, как бизнес работает на самом деле.
Данные CRM-систем и показания свидетелей
При проверке ФНС вправе запросить журналы записи клиентов, графики смен, выгрузки из CRM-систем и другие документы. Информацию могут потребовать как у самого салона, так и у третьих лиц, например у поставщика CRM-сервиса (ст. 93, 93.1 НК).
По этим данным инспекторы выясняют, кто управляет работой мастеров, устанавливает цены и распределяет записи клиентов. Например, если по договору мастер самостоятельно оказывает услуги, а фактически администратор назначает ему смены и контролирует рабочее время, это может указывать на скрытые трудовые отношения.
Дополнительно налоговая допрашивает сотрудников, мастеров и клиентов салона (ст. 90 НК). У них выясняют, кто устанавливал правила работы, предоставлял оборудование и материалы, принимал оплату. Показания свидетелей сопоставляют с договорами и другими документами.
Проверка онлайн-касс и банковских операций
ФНС получает сведения о расчетах через операторов фискальных данных (ОФД). По кассовым чекам инспекторы проверяют, кто указан продавцом услуги, какие суммы поступают от клиентов и правильно ли отражены сведения об агенте и поставщике.
Также налоговая вправе запросить у банков выписки по счетам салона и связанных с ним предпринимателей (ст. 86 НК). По ним проверяют, кто получает выручку, оплачивает аренду и материалы, переводит средства мастерам.
Например, салон заключил агентские договоры с мастерами и учитывает в своих доходах только посредническое вознаграждение. Но в кассовых чеках он указан единственным поставщиком услуг, а отчеты агента отсутствуют. Инспекторы сопоставляют сведения из чеков с договорами и банковскими выписками. Если выяснится, что салон фактически оказывал услуги самостоятельно, ФНС может признать всю полученную выручку его доходом.
При этом расхождения в документах или необычные переводы сами по себе не доказывают нарушение. ФНС должна оценить все обстоятельства и подтвердить, что фактическая работа бизнеса не соответствует оформленным договорам.
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Как BEAUTY SPLIT помогает салонам работать с мастерами
При работе с независимыми мастерами прежде всего важно правильно оформить расчеты. Деньги должны поступать тем, кто оказывает услуги, а кассовые чеки и отчетность — отражать реальную работу бизнеса.
Организовать такие расчеты помогает BEAUTY SPLIT — сервис для приема и автоматического распределения платежей между салоном красоты и мастерами.
Один платеж — две самостоятельные услуги
BEAUTY SPLIT использует модель «два исполнителя — один платеж». Клиент оплачивает всю сумму одним действием, но фактически приобретает две услуги:
у мастера — стрижку, маникюр, окрашивание или другую бьюти-услугу;
у салона — сервисное обеспечение: предоставление рабочего пространства-места оказания услуги, администрирование и дополнительный клиентский сервис.
Каждый участник получает доход за собственную услугу. Салон и мастер заключают отдельный договор взаимодействия, согласуют условия сотрудничества и распределения оплаты.
Клиенту при этом не приходится проводить два платежа. Он оплачивает привычным способом всю стоимость посещения, а BEAUTY SPLIT рассчитывает, какая сумма причитается каждому исполнителю.
Раздельные денежные потоки и меньше вопросов от банка
При обычных расчетах салон может сначала получать всю выручку, а затем переводить часть денег мастерам. Бухгалтеру приходится рассчитывать выплаты, составлять реестры и следить за перечислениями.
BEAUTY SPLIT автоматизирует этот процесс. Распределение рассчитывается при оплате, а денежные переводы выполняет банк-партнер:
Салон получает свою часть выручки за сервисное обеспечение за вычетом комиссии платформы.
Мастер получает оплату за оказанные услуги напрямую от BEAUTY SPLIT по согласованному мастером графику.
Клиент оплачивает обе услуги одним платежом банковской картоя или через СБП.
В результате салону не приходится самостоятельно перечислять мастерам их долю из поступивших средств — это в том числе снижает риски дополнительных вопросов банка по 115-ФЗ.
Кроме того, при такой правильно оформленной модели сотрудничества вознаграждение мастеров не включается в налоговые доходы салона. Это особенно важно для бизнеса на УСН, где размер выручки влияет на налоговую нагрузку.
Автоматические чеки, учет и отчетность
BEAUTY SPLIT берет на себя техническую организацию расчетов и формирование кассовых документов. При оплате сервис организует выдачу единого кассового чека, в котором отдельно отражены услуги мастера и салона с указанием ИНН поставщиков.
Для ежедневной работы предусмотрены дополнительные возможности:
Учет платежей и выплат. В личном кабинете доступны сведения о поступлениях, распределении выручки, комиссиях и возвратах.
Проверка статуса НПД. При подключении самозанятого и изменении его данных сервис может проверять налоговый статус мастеров через ФНС.
Отчеты и документы. Платформа формирует расчеты и сводные управленческие и бухгалтерские отчеты, поддерживает выгрузку данных.
Управление салонами. Владелец может контролировать несколько точек и юридических лиц в одном кабинете, предоставлять доступ управляющим и администраторам, приглашать к подключению новых мастеров.
Салон тратит меньше времени на ручные операции и получает упорядоченные данные для бухгалтерского и налогового учета. При этом мастера самостоятельно исполняют свои налоговые обязанности, в том числе формируют чеки в приложении «Мой налог».
Оцените, сколько ваш салон сможет сэкономить с BEAUTY SPLIT. Специалисты сервиса бесплатно рассчитают расходы при разных моделях работы с мастерами и покажут, как изменится финансовая нагрузка с учетом особенностей вашего бизнеса.
Что в итоге
При проверке салона красоты ФНС оценивает договоры с мастерами, а также работу бизнеса на практике. Поэтому важно правильно оформить отношения с исполнителями, организовать расчеты и вести учет доходов.
BEAUTY SPLIT автоматизирует распределение платежей, формирование кассовых чеков и отчетности. Чтобы оценить выгоду для своего бизнеса, закажите бесплатный аудит. Специалисты BEAUTY SPLIT сравнят расходы при разных моделях работы с мастерами: в штате, при аренде рабочих мест и когда мастера работают самостоятельно, а салон получает плату за сервис.
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