Патент для ИП салона красоты 2026-2027: изменения, стоимость, лимиты и правила

Лимиты ПСН 2026–2028: как рассчитывать и что бывает при превышении

Год применения ПСН Лимит дохода от деятельности на ПСН Период, в котором должен соблюдаться лимит 2026 20 млн руб. Доход за 2025 год, доход в течение 2026 года 2027 15 млн руб. Доход за 2026 год, доход в течение 2027 года 2028 и далее 10 млн руб. Доход за 2027 год и далее

Обратите внимание: из-за поэтапного снижения лимитов появилась ловушка, в которую сейчас часто попадают бухгалтеры. Право на патент следующего года проверяют по доходу предыдущего года, причем — по новому, более низкому лимиту. Например, салон может весь 2026 год работать на патенте абсолютно законно с доходом 18 млн руб., но не получить патент на 2027-й год, потому что 18 млн превышают порог в 15 млн руб., дающий право на применение ПСН в следующем году.

Что входит в расчет лимита. Только реально полученный доход от реализации, учтенный кассовым методом по данным Книги учета доходов ИП на патенте (КУД). Предоплаты и авансы учитываются в тот день, когда деньги поступили в кассу или на счет. Потенциально возможный доход здесь не участвует.

Если применяется сразу два режима. При совмещении ПСН и УСН доходы суммируются по обоим режимам. При совмещении патента с общей системой учитывается только патентный доход.

Численность персонала. Средняя численность — не более 15 человек за налоговый период по всем видам деятельности. Считаются работники по трудовым договорам и по ГПХ, занятые в деятельности по всем полученным патентам. Сам ИП в численность не входит, как и самозанятые мастера. При этом Минфин считает, что на патенте нельзя привлекать субподрядчиков в статусе ИП — это основание для утраты права на ПСН (письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-11-11/46562).

Что происходит при превышении лимита дохода. Право на ПСН теряется по всем действующим патентам с начала того периода, на который они выданы. Налоги пересчитывают в соответствии с режимом, на который салон «падает» — УСН (если налогоплательщик совмещал патент с упрощенкой) или ОСНО.

Заявление об утрате права на ПСН подают в налоговую в течение 10 календарных дней — с марта 2026 года действует новая форма бланка (КНД 1150025). Пени не начисляются за период, пока действовал патент, но со дня, следующего за днем превышения лимита дохода, пени ежедневно «капают» на суммы неуплаченных пересчитанных авансов по УСН вплоть до их уплаты (письмо ФНС от 19.11.2025 № СД-4-3/10458@).

У патентщика нет «порога по НДС». От НДС его освобождает сам режим (п. 11 ст. 346.43 НК). Цифра 20 млн в ст. 145 НК — это порог для упрощенки. Превышение лимита на ПСН означает не «салон стал плательщиком НДС», а «салон потерял патент».