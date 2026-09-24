Патент для ИП салона красоты 2026-2027: изменения, стоимость, лимиты и правила

Разбираем какие изменения реформы касаются салонов на ПСН, где проходит граница «патент выгоднее УСН», что попадает в лимит при разных моделях работы с мастерами и какие решения нужно принять до 16 декабря 2026 года.
Самое главное:
Лимит дохода на ПСН снижается поэтапно — 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. в 2027 году, 10 млн руб. с 2028 года.
Стоимость патента считается не с выручки, а с потенциально возможного дохода (ПВД) с учетом коэффициента-дефлятора.
Налог по патенту уменьшается на страховые взносы: до 100%, если работников у ИП нет, и до 50%, если есть сотрудники.
Патент выгоднее упрощенки, когда реальная выручка салона выше, чем ПВД. Если выручка ниже ПВД, как правило, выгоднее упрощенка.
Патент покрывает только парикмахерские и косметические услуги. Сопутствующие виды деятельности (продажа косметики, кофе, обучение мастеров, сдача в аренду рабочих мест) — это отдельные патенты или УСН с ведением раздельного учета.
При превышении лимита дохода право на применение ПСН утрачивается по всем действующим патентам с начала срока, на который они выданы.
Модель работы с мастерами напрямую влияет на то, как быстро будет достигнут доходный лимит.
Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП отменяются с 1 января 2027 года.
Налоговая реформа 2025–2026: что изменилось вокруг патента
Патент нельзя рассматривать отдельно от реформы: решения по нему в 2026 году завязаны на НДС, страховых взносах и лимитах упрощенки. Основные поправки внес закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, часть правил уточнили позже — уже в 2026 году.
Что изменилось
Как это касается салона на патенте
Ставка НДС — 22% вместо 20%
Дорожают закупки косметики, оборудования и аренда у плательщиков НДС. Сам салон на ПСН НДС не платит, но входящий налог «сидит» в цене расходников
Порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн руб. вместо 60 млн
УСН перестала быть «тихим» запасным аэродромом: при уходе с патента салон с оборотом выше 20 млн сразу получает обязанность уплаты НДС
Лимит дохода для ПСН в 2026 году снижен с 60 млн руб. до 20 млн руб. (с поэтапным снижением до 15 млн руб. в 2027 году, а в последующие годы — до 10 млн руб.)
Главное изменение для отрасли. Патент доступен только небольшим салонам и студиям
Пониженный тариф страховых взносов 15% — только для субъектов МСП из перечня Правительства (распоряжение от 27.12.2025 № 4125-р)
В перечне указан Класс 96 «Прочие персональные услуги», куда входит ОКВЭД 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты». Салон может сохранить льготу при доле профильных доходов от 70%
Фиксированные взносы ИП за 2026 год — 57 390 руб. Плюс 1% взносов на ОПС с дохода, превышающего 300 000 руб., но не более 321 818 руб.
Растет обязательный платеж ИП, но вместе с ним растет и вычет по патенту
Коэффициент-дефлятор для ПСН — 1,253 (приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734)
Патенты в регионах, которые индексируют ПВД (потенциально возможный доход), подорожали (например, в Москве — на 9,5%)
МРОТ в 2026 году — 27 093 руб., предельная база по страховым взносам — 2 979 000 руб.
Рост расходов по штатным мастерам (оплата труда, НДФЛ, взносы, больничные)
Отрасль отреагировала на реформу нервно. Осенью 2025-го выросло число объявлений о продаже салонов, а в Москве, по оценке экспертов, почти все салоны работали именно на патенте. При этом массовых закрытий рынок не увидел: владельцы поднимают цены, сокращают штат и пересматривают модели работы с мастерами.
Вывод простой. В 2026 году цена ошибки в выборе налоговой системы для салона выросла кратно, а патент остался единственным режимом с предсказуемым фиксированным платежом. Вопрос только в том, вписывается ли салон в лимит дохода.
Чтобы отслеживать лимиты по патенту и УСН, важно правильно распределять поступающие платежи между салоном и мастерами. С сервисом BeautySPLIT этот процесс становится автоматическим. По каждому мастеру настраиваете свои правила расчета — процент по каждой услуге и скидки, а сервис автоматически распределяет полученные средства в момент проведения оплаты. В платформе предусмотрена возможность выгрузки реестров платежей и возвратов, отчетов по каждому мастеру, аналитических отчетов, с помощью которых можно легко отследить и рассчитать лимиты на спецрежимах.
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Лимиты ПСН 2026–2028: как рассчитывать и что бывает при превышении
Год применения ПСН
Лимит дохода от деятельности на ПСН
Период, в котором должен соблюдаться лимит
2026
20 млн руб.
Доход за 2025 год, доход в течение 2026 года
2027
15 млн руб.
Доход за 2026 год, доход в течение 2027 года
2028 и далее
10 млн руб.
Доход за 2027 год и далее
Обратите внимание: из-за поэтапного снижения лимитов появилась ловушка, в которую сейчас часто попадают бухгалтеры. Право на патент следующего года проверяют по доходу предыдущего года, причем — по новому, более низкому лимиту. Например, салон может весь 2026 год работать на патенте абсолютно законно с доходом 18 млн руб., но не получить патент на 2027-й год, потому что 18 млн превышают порог в 15 млн руб., дающий право на применение ПСН в следующем году.
Что входит в расчет лимита. Только реально полученный доход от реализации, учтенный кассовым методом по данным Книги учета доходов ИП на патенте (КУД). Предоплаты и авансы учитываются в тот день, когда деньги поступили в кассу или на счет. Потенциально возможный доход здесь не участвует.
Если применяется сразу два режима. При совмещении ПСН и УСН доходы суммируются по обоим режимам. При совмещении патента с общей системой учитывается только патентный доход.
Численность персонала. Средняя численность — не более 15 человек за налоговый период по всем видам деятельности. Считаются работники по трудовым договорам и по ГПХ, занятые в деятельности по всем полученным патентам. Сам ИП в численность не входит, как и самозанятые мастера. При этом Минфин считает, что на патенте нельзя привлекать субподрядчиков в статусе ИП — это основание для утраты права на ПСН (письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-11-11/46562).
Что происходит при превышении лимита дохода. Право на ПСН теряется по всем действующим патентам с начала того периода, на который они выданы. Налоги пересчитывают в соответствии с режимом, на который салон «падает» — УСН (если налогоплательщик совмещал патент с упрощенкой) или ОСНО.
Заявление об утрате права на ПСН подают в налоговую в течение 10 календарных дней — с марта 2026 года действует новая форма бланка (КНД 1150025). Пени не начисляются за период, пока действовал патент, но со дня, следующего за днем превышения лимита дохода, пени ежедневно «капают» на суммы неуплаченных пересчитанных авансов по УСН вплоть до их уплаты (письмо ФНС от 19.11.2025 № СД-4-3/10458@).
У патентщика нет «порога по НДС». От НДС его освобождает сам режим (п. 11 ст. 346.43 НК). Цифра 20 млн в ст. 145 НК — это порог для упрощенки. Превышение лимита на ПСН означает не «салон стал плательщиком НДС», а «салон потерял патент».
Какие услуги салона попадают под патент, а какие нет
Патент выдают на вид деятельности «парикмахерские и косметические услуги». Объем услуг Минфин предлагает определять по описанию группировки ОКВЭД 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» (письмо Минфина от 03.11.2017 № 03-11-12/72585).
Использовать ПСН можно для таких услуг:
мытье, стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка волос;
бритье и оформление бороды;
маникюр и педикюр;
макияж и тату хной;
оформление бровей и ресниц;
косметические маски;
гигиенический и аппаратный массаж лица и шеи (немедицинский).
Солярий и СПА по ОКВЭД2 относятся к группировке 96.04, а патент Минфин ограничивает группировкой 96.02 (письмо от 03.11.2017 № 03-11-12/72585). Безопаснее оказывать услуги солярия и СПА отдельно — на УСН или получить об этом письменные разъяснения своей налоговой инспекции.
Площадь зала не ограничена, число клиентов — тоже. Услуги можно оказывать физлицам и юрлицам, работать на выезде, держать несколько точек в одном регионе по одному патенту (если совпадают вид деятельности и территория действия).
Когда салону потребуется второй патент или УСН:
Направление
Как оформить
Продажа косметики, шампуней, инструментов
Получить второй патент на розничную торговлю или применять УСН
Продажа подарочных сертификатов
Спорный вопрос. Минфин в разное время считал сертификат товаром или предоплатой за будущие услуги. Но в любом случае деньги, полученные за сертификат, идут в лимит дохода ПСН. Безопасный вариант — учитывать продажу сертификатов как розницу на втором патенте или УСН и обязательно включать эти поступления в подсчет лимита
Кофе, напитки, снеки для клиентов
УСН или второй патент на общепит
Косметология: инъекции, аппаратные процедуры, чистки, услуги врача-косметолога. Пирсинг, тату
Медицинская деятельность — нужна лицензия. Варианты — отдельный патент на «занятие медицинской деятельностью лицом, имеющим лицензию» или УСН с раздельным учетом. Медицинские услуги по лицензии освобождены от НДС (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК) — это важно, если медицинская часть ведется не на патенте
Сдача рабочих мест мастерам
Арендный патент: вид деятельности с 2021 года охватывает «собственные или арендованные» помещения, то есть субаренда кресла под патент подпадает, если регион включил этот вид в закон о ПСН. Не получится сдать в аренду помещение, которое у ИП в безвозмездном пользовании
Обучение, мастер-классы, курсы для мастеров
УСН или второй патент на дополнительное образование
Продажа товаров через интернет и маркетплейсы
Розничная торговля только на УСН или ОСНО
Также на патенте нельзя продавать подлежащие обязательной маркировке лекарственные препараты, обувь и изделия из натурального меха, но на маркированную парфюмерию и косметику запрет не распространяется.
Когда для расчетов с клиентами и мастерами используется сервис BeautySPLIT, в чеке помимо услуги мастера (стрижка, маникюр, укладка) отдельной строкой выделяется «Сервисное обеспечение (кресло мастера, администрирование, клиентское сопровождение и дополнительный сервис)». Это самостоятельная услуга салона, которая не имеет отношения к бьюти-процедурам и не подпадает под действие патента. Поэтому, для корректного налогообложения пользователей сервиса, патент, действующий в отношении бьюти-услуг, должен совмещаться с УСН.
Посмотреть, как работает прием и распределение платежей:
Сколько стоит патент в 2026 году
Формула расчета стоимости патента одинакова для всех регионов РФ:
Стоимость патента = ПВД / Количество дней в году × Число дней срока действия патента × 6%
Размер потенциально возможного дохода (ПВД) устанавливает закон субъекта, при этом часть регионов индексирует его на коэффициент-дефлятор — в 2026 году он равен 1,253 (в 2025 году — 1,144).
Покажем, как рассчитывается стоимость патента на примере Москвы, где ПВД для бьюти-услуг индексируется ежегодно (ст. 1.1 закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53 в ред. от 26.11.2025).
Базовая сумма по закону — 1 980 000 руб.:
1 980 000 × 1,253 = 2 480 940 руб. — ПВД на 2026 год;
2 480 940 × 6% = 148 856 руб. — стоимость патента на 12 месяцев.
Для сравнения: в 2025 году такой же годовой патент стоил 135 907 руб. (1 980 000 × 1,144 × 6%). Рост стоимости на 9,5% целиком объясняется повышением коэффициента-дефлятора — базовый ПВД московский закон не менял.
Сравним, во сколько обойдется годовой патент на бьюти-услуги в некоторых российских регионах:
Регион
ПВД в 2026 году без учета количества работников
ПВД на каждого работника
Стоимость патента на 12 месяцев
0 мастеров
5 мастеров
15 мастеров
Москва
2 480 940 руб.
не зависит от численности
148 856 руб.
148 856 руб.
148 856 руб.
Московская область
1 482 772 руб.
58 372 руб.
88 966 руб.
106 478 руб.
141 501 руб.
Санкт- Петербург
1 253 000 руб.
56 385 руб.
75 180 руб.
92 096 руб.
125 927 руб.
В Москве цена патента не зависит от числа мастеров, в Подмосковье и Петербурге — зависит напрямую: чем больше штат, тем выше ПВД и налог. Поэтому один и тот же салон в двух соседних субъектах будет платить за патент по-разному. Точную стоимость можно посчитать в калькуляторе ФНС — он учитывает и муниципальное образование, и срок действия патента.
Какой будет стоимость патента в 2027 году, пока неизвестно — коэффициент-дефлятор Минэкономразвития публикует в ноябре, регионы обновляют свои законы о ПВД в ноябре–декабре. Методика расчета стоимости при этом не меняется.
Вычет по патенту: как страховые взносы уменьшают налог
Налог по патенту уменьшается на страховые взносы и связанные с ними выплаты (п. 1.2 ст. 346.51 НК):
подлежащие уплате взносы ИП «за себя» — фиксированные и 1% с дохода свыше 300 000 руб.;
страховые взносы за работников, занятых в патентной деятельности, уплаченные в году действия патента;
больничные за первые три дня болезни, уплачиваемые за счет работодателя;
платежи по договорам добровольного личного страхования работников.
ИП может уменьшать стоимость патента:
без ограничений — если работников у него нет;
до 50% — если работники есть.
Взносы ИП за себя можно принять к вычету, даже если они еще не уплачены, а только подлежат уплате в году действия патента. Взносы за работников уменьшают стоимость патента только после их фактической уплаты. Остаток вычета можно перенести на другие патенты, действующие в том же году.
При расчете дополнительного взноса на ОПС (1% с дохода свыше 300 000 руб.), базой является не фактическая выручка, а потенциально возможный доход на ПСН (п. 5 ст. 430 НК):
Если патентов несколько, ПВД суммируют.
Если срок действия патента менее года, ПВД считают пропорционально дням периода действия патента.
При совмещении ПСН и УСН к патентному ПВД прибавляют реальный доход на упрощенке.
Максимум дополнительного взноса 1% в 2026 году — 321 818 руб. Учесть его можно в году, за который он начислен, или в году уплаты (письмо Минфина от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@).
Патент или УСН: где проходит граница выгоды
Сравнивая режимы, используем правило: ПСН выгоднее, когда реальная выручка салона выше чем потенциально возможный доход.
Объясним, почему так. На УСН «доходы» собственник салона уплачивает 6% от выручки, а на патенте — 6% от потенциально возможного дохода с учетом коэффициента и физпоказателей. Если реальная выручка на ПСН окажется больше, чем ПВД, доплачивать налог не придется. На упрощенке же налог исчисляется только из фактического дохода.
Когда УСН выгоднее патента:
выручка ниже стоимости патента (недозагрузка кресел, сезонность, новый салон, еще не имеющий своей клиентской базы);
у салона высокая доля расходов и есть смысл в применении УСН «доходы минус расходы» (ставка налога — 15% от разницы между доходами и расходами);
в салоне практикуется лицензированная косметология, которую нельзя закрыть патентом на бьюти-услуги;
регион установил высокий уровень ПВД для патента;
выручка салона может превысить лимит, позволяющий применять ПСН, а значит есть риск «слететь» с патента на ОСНО с уплатой НДФЛ и НДС.
Правила: оформление, оплата, перерасчет, учет и касса
Оформление. Заявление о переходе на ПСН подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патента. Например, чтобы патент действовал с 1 января 2027 года, заявление нужно отправить не позднее 16 декабря 2026 года.
Со 2 марта 2026 года действует новая форма заявления (приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@). Эту же форму используют для получения патента взамен ранее выданного.
Выдают патент в течение 5 рабочих дней, срок его действия выбираете сами — от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.
Оплата. Патент, выданный на срок до 6 месяцев, в полной сумме оплачивают в период срока его действия. Если срок действия патента от 6 до 12 месяцев — оплата производится двумя платежами:
треть стоимости — в течение 90 календарных дней с начала действия патента;
две трети стоимости — до окончания срока действия патента.
Если патент действует по 31 декабря включительно, уплатить его нужно не позднее 28 декабря.
Уменьшение физпоказателей. Если салон сократил штат или закрыл одну из своих точек, с 2026 года прямо закреплено право получить новый патент взамен действующего с пересчетом налога в меньшую сторону (абз. 4 п. 2 ст. 346.45 НК). Заявление подают в течение 10 календарных дней со дня изменения показателей. Старый патент налоговая пересчитает пропорционально фактическому сроку.
Прекращение деятельности. Заявление о прекращении патентной деятельности подают по форме № 26.5-4 в течение 10 календарных дней с даты прекращения. Налог пересчитывают по фактическим дням работы на ПСН, переплату возвращают с единого налогового счета по заявлению формы КНД 1112542.
Отказаться от действующего патента, только потому что он оказался слишком дорогим, нельзя.
При закрытии ИП отдельное заявление на прекращение патента не нужно — он прекращается датой записи в ЕГРИП, а налоговая пересчитает его стоимость сама.
Учет. Декларации по ПСН нет, но обязательна Книга учета доходов (форма утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@, приложение 3). Если патентов несколько, ведут одну общую книгу, при совмещении с УСН — ведут раздельный налоговый учет.
Касса. Онлайн-касса обязательна, освобождения от ее применения для парикмахерских и салонов красоты нет. С 1 марта 2027 года налоговая принимает только формат фискальных документов 1.2 — прошивку или фискальный накопитель лучше проверить до конца 2026 года.
Переходные правила 2026 года. Федеральный закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ дал возможность ИП, работавшим на патенте в декабре 2025 года и потерявшим право на него из-за превышения дохода, перейти на УСН задним числом — с 1 января 2026 года. Уведомления принимали до 1 июня 2026 года.
Тем же законом закреплен вычет входного НДС по товарам, основным средствам и НМА, не использованным в патентной деятельности — он доступен при общих ставках НДС 22% или 10% и не работает на пониженных ставках УСН 5% и 7% (ст. 346.45 НК). Сроки уже прошли, но это важно тем, кто до сих пор не закрыл 2026 год.
Покажем основные сроки на примере годового патента, который был взят строго на календарный год — с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Когда
Что сделать
Что будет, если пропустить срок
За 10 рабочих дней до старта работы на ПСН
Подать заявление на патент
Патент не выдадут к нужной дате
Первые 90 дней действия патента
Заплатить 1/3 стоимости (для патента сроком от 6 до 12 мес.)
Пени, риск принудительного взыскания с ЕНС
До 28 декабря года действия патента *
Заплатить остаток стоимости по годовому патенту
Пени и долг на ЕНС
10 календарных дней после изменения физпоказателей
Заявление на патент взамен ранее выданного
Переплата за несуществующие рабочие места
10 календарных дней после утраты права на патент
Заявление об утрате права на ПСН
Пени и пересчет по ОСНО
Не позднее 16.12.2026
Заявление на патент — 2027
С 1 января — автоматом переход на ОСНО или УСН, если заявление на упрощенку подавали заранее
* По закону срок оплаты — до окончания срока действия патента (до 31 декабря). Но в 2026 году 31 декабря — официальный праздничный выходной день. По правилам НК срок переносится на первый рабочий день следующего года — это 11 января 2027 года. Но лучше и безопаснее заплатить раньше — до конца декабря.
Лимит дохода салона и модели работы с мастерами
Лимит дохода на ПСН считается по реальному доходу кассовым методом, поэтому важно понимать, какие поступления признаются доходом салона. А это напрямую зависит от модели сотрудничества с мастерами.
Модель сотрудничества с мастерами
Что включается в доход салона
Кто пробивает чек
Как расходуется лимит дохода
Трудовой договор или договор ГПХ с физлицом («салон — исполнитель»)
Вся выручка от клиента
Салон
Максимально быстро: 20 млн «сгорают» при обороте около 1,67 млн руб. в месяц
Аренда рабочего места (мастер — самозанятый или ИП)
Только арендная плата
Мастер — чек клиенту в приложении «Мой налог»; салон — чек мастеру за арендную плату
Почти не расходуется, но клиенты и выручка уходят мастеру
Сотрудничество с распределением платежей (агентская модель)
Только агентское вознаграждение
Салон как агент, участвующий в расчетах, выдает чек с признаком агента и данными принципала
В 1,5–3 раза медленнее, чем при модели «салон — исполнитель»
Разницу хорошо видно на цифрах из нашего разбора о доходе салона.
Клиент заплатил 5 000 руб. за маникюр: 3 250 руб. (65%) уходят мастеру, а 1 750 руб. (35%) салон оставляет себе как вознаграждение:
При модели «салон — исполнитель» в доход и в лимит попадают все 5 000 руб.
При корректно оформленной агентской модели — в доход войдет только 1 750 руб. вознаграждения.
Теперь возьмем одного мастера с клиентской выручкой 200 000 руб. в месяц.
В первом случае в лимит идет 200 000 руб., во втором — 70 000 руб., разница — 130 000 руб. в месяц (200 000 — 70 000). Если в салоне десять таких мастеров, это уже 2 млн руб. против 700 тыс. руб. в месяц: разница 1,3 млн руб. в месяц (2 млн — 700 тыс.), 15,6 млн руб. в год (1, 3 млн х 12 мес.).
В переводе на лимиты:
При модели «салон — исполнитель» десять мастеров достигнут лимита в 20 млн руб. за 10 месяцев (20 млн / 2 млн), а лимита 15 млн руб. 2027 года — за 7,5 месяцев (15 млн / 2 млн).
При агентской модели той же выручки «хватает» более чем на два года работы — 28,5 месяцев до порога 20 млн (20 млн / 700 тыс.) и 21 месяц до порога 15 млн (15 млн / 700 тыс.).
Почему агентская выручка не закрывается патентом. Посреднических и агентских услуг в перечне ст. 346.43 НК нет. Если салон не сам оказывает услугу, а принимает деньги за мастера и удерживает вознаграждение, это другой вид деятельности — патент на парикмахерские и косметические услуги его не покрывает.
Рабочих вариантов два:
Совмещать ПСН (услуги, которые салон оказывает штатными мастерами) и УСН (агентское вознаграждение).
Полностью уйти на УСН.
Если совмещения с УСН нет, агентское вознаграждение попадет под ОСНО с НДФЛ и НДС 22%.
Три условия, при которых агентская конструкция выдерживает проверку:
Договор с мастером и условие о вознаграждении подписаны до первого платежа клиента.
Исполнитель услуги — мастер, и это отражено в договоре с клиентом и в чеке.
Размер вознаграждения определяется по каждому платежу и признается в день поступления денег.
Подробно эти условия мы разбирали в отдельной статье.
Риски, о которых стоит помнить. Статья 346.45 НК содержит закрытый перечень оснований для утраты права на патент, в котором субподряд отсутствует. Но Минфин считает, что глава 26.5 НК не предусматривает ведение патентной деятельности силами третьих лиц. ИФНС может квалифицировать это как несоблюдение условий применения ПСН, в итоге — утрата права и пересчет налога с начала срока патента.
Разделение салона на несколько ИП с целью удержаться в лимитах квалифицируют как дробление бизнеса с доначислениями по всей группе — для салонов красоты это основной предмет проверок наряду с занижением зарплат.
Отдельная статья риска — иностранные мастера без оформленных документов: штраф по ст. 18.15 КоАП доходит до 1 млн руб. за каждого (повышенные размеры действуют в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области), а деятельность салона могут приостановить.
Именно поэтому распределение платежей в салоне — это не только вопрос удобства, но и налоговая конструкция: сервис BeautySPLIT принимает оплату от клиента, формирует чек с признаком агента и данными принципала, передает мастеру его часть и оставляет салону вознаграждение с подтверждающими документами. Доход салона при этом равен вознаграждению, лимит 20 млн расходуется в разы медленнее, а модель работы остается прозрачной для налоговиков.
О том, как это устроено юридически и операционно, мы писали в статьях о сравнении моделей работы с мастерами и о платежном сервисе как альтернативе штату и аренде.
2027 год: что уже известно и за чем следить
Показатель
2026 год
2027 год
Примечание
Лимит дохода для ПСН
20 млн руб.
15 млн руб.
Норма действует, заморозка для патента не принята
Порог освобождения от НДС на УСН
20 млн руб.
Лимит заморожен: 20 млн руб. в 2026–2029 гг., 15 млн руб. в 2030 г., 10 млн руб. с 2031 г. (закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ). Патента это не касается — информацию даем на случай «слета» с ПСН
Фиксированные взносы ИП
57 390 руб.
61 154 руб.
Максимальный взнос ИП 1% с дохода свыше 300 тыс.
321 818 руб.
342 923 руб.
Налоговые каникулы (ставка 0%)
действуют
отменены с 01.01.2027
П. 3 ст. 346.50 НК, письмо Минфина от 08.04.2026 № 03-11-10/29518
Коэффициент-дефлятор ПСН
1,253
будет известен в ноябре 2026 года
Формат фискальных документов
1.05 / 1.1 / 1.2
с 01.03.2027 только 1.2
Изменения в приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@
НПД для мастеров-самозанятых
Ставка НПД 4% и 6%, лимит годового дохода 2,4 млн руб.
Эксперимент по НПД действует до 31.12.2028 (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ)
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Итоги: чего ждать салонам на патенте
Главная интрига: будет ли заморожен для ПСН лимит дохода. В конце июня 2026 года бизнес попросил Правительство и Госдуму заморозить пороги выручки для ИП на ПСН — речь о примерно 33 тыс. предпринимателей с доходом от 10 до 20 млн руб. Некоторые эксперты не теряют надежду и ожидают закон о заморозке до конца 2026 года, к тому же замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что по патентам «требуется серьезная проработка» с регионами и бизнесом и до конца года есть время для решения.
Практический вывод для салона на ПСН: при планировании на 2027 год, ориентируйтесь на лимит дохода 15 млн руб. Если прогноз вашего дохода попадает в диапазон 15–20 млн руб., подача до 31 декабря 2026 года уведомления о переходе на УСН — не «запасной вариант», а основная защита от ОСНО с НДС.
Налоговые каникулы прекращаются с 1 января 2027 года: ИП, впервые зарегистрированные в 2026-м, могут применять нулевую ставку только до конца 2026 года — тем, кто откладывает открытие салона, это стоит учесть.
Также помните, что с 1 марта 2027 года онлайн-кассы в салонах должны работать только с ФФД 1.2. Но если использовать при расчетах сервис BeautySPLIT, у салона не возникает необходимости применения ККТ и выдачи чека. Сервис формирует чеки автоматически в полном соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ.
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