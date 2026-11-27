Важно
Деньги за сертификат, абонемент и депозит — это аванс: услуга еще не оказана. Для УСН и лимитов по ПСН доход возникает в день получения денег, а не в день визита.
Сертификаты и предоплаты, полученные в декабре 2026 года, увеличивают доход 2026 года, хотя услуги будут оказаны в 2027-м. Из-за этого салон может превысить лимит: 15 млн руб. по патенту на 2027 год или 20 млн руб. для освобождения от НДС.
Если салон платит НДС, налог с аванса начисляют в день получения денег по расчетной ставке (5/105, 7/107 или 22/122). Когда услуга оказана, налог с аванса принимается к вычету.
На кассе нужны два чека: при продаже сертификата — авансовый, при оказании услуги — чек полного расчета с зачетом аванса.
По позиции Роспотребнадзора деньги за неиспользованный сертификат можно вернуть даже после окончания срока его действия. Запрет возврата в правилах салона не работает.
Порядок учета сертификатов и абонементов в вашем салоне лучше согласовать с бухгалтером до начала продаж, а не в январе.
Что такое сертификат, абонемент и депозит с точки зрения закона
Отдельной нормы о подарочных сертификатах нет. Это непоименованный договор (ст. 421 ГК), а уплаченные деньги считаются авансом за будущие услуги. Этой же логики придерживается Роспотребнадзор со ссылкой на ст. 23.1 закона о защите прав потребителей.
Три инструмента похожи, но различаются:
Инструмент
Что покупает клиент
Что важно
Подарочный сертификат
Право получить услуги на сумму номинала или конкретную услугу
Номинал в рублях или услуга, срок, возможность передачи третьему лицу
Абонемент
Курс из нескольких услуг по фиксированной цене
Количество процедур, срок действия, порядок отказа и возврата
Депозит
Предоплата определенной суммы с последующим списанием
Что происходит с остатком и при отказе клиента
Для налогов и кассы эти инструменты ведут себя одинаково: получены деньги — услуга впереди. Для споров с клиентом различия существенны, поэтому условия нужно описывать отдельно для каждого инструмента.
Когда у салона возникает доход
УСН. Доходом признается поступление денег (ст. 346.17 НК). Сертификат, проданный 28 декабря, — доход декабря, даже если клиент придет в феврале.
ПСН. Налог на патенте не зависит от поступлений: он фиксирован. Но для контроля лимита (15 млн руб. в 2027 году, 10 млн руб. в 2028-м) доходы по ПСН и УСН суммируются и считаются по поступлениям. Декабрьские авансы добавляются в доход 2026 года.
Пример. Салон на патенте с доходом 12,6 млн руб. за январь–октябрь ожидает 1,3 млн руб. в ноябре и 1,8 млн руб. в декабре. В декабре дополнительно продано сертификатов на 0,5 млн руб. Итог года — 16,2 млн руб., а не 15,7 млн руб. Патент на 2027 год в таком случае недоступен, а салону нужна упрощенка, о чем мы писали в плане действий до 16 и 31 декабря.
Отсюда практический вывод: при расчете дохода за 2026 год сертификаты, абонементы и депозиты считаются отдельной строкой. Продажи декабря удобно сверять с прогнозом по лимитам, а не с «обычным» декабрем.
Как считать НДС, если салон его платит
Если салон на УСН превысил порог 20 млн руб., то с 1 января 2027 года или с 1-го числа месяца после превышения он платит НДС. Аванс облагается в день получения денег. Так как сумма уже включает НДС, налог считают по расчетной ставке:
при ставке 5%: сумма × 5/105;
при ставке 7%: сумма × 7/107;
при ставке 22%: сумма × 22/122.
Пример: сертификат на 10 000 руб., ставка 5%. Налог с аванса — 476,19 руб. Он попадает в декларацию за квартал, в котором получены деньги.
Когда услуга оказана, салон начисляет налог по основной ставке, а НДС, исчисленный с аванса, принимает к вычету (при ставках 5% и 7% входной НДС по покупкам не вычитается, а вычет авансового налога допускается: иначе налог был бы уплачен дважды). Если деньги получены и услуга оказана в одном квартале, отдельно с аванса НДС не считают.
Главный эффект — сдвиг платежа: налог платят в квартале продажи сертификата. Для сертификата со сроком действия год это выплата на несколько кварталов раньше визита клиента.
Сертификат «на сумму» (номинал в рублях без привязки к услуге) и сертификат на конкретную услугу по главному вопросу не различаются: по позиции Минфина и судов деньги за сертификат — предоплата в счет будущих услуг, а не самостоятельная реализация, поэтому налог начисляют при получении денег. Отличия в деталях, и именно их стоит закрепить в учетной политике:
Вычет при оказании услуги. По сертификату на сумму стоимость услуг может не совпасть с номиналом: клиент добавил процедуру, цены выросли, часть суммы осталась. Вычет принимается в пределах налога, исчисленного с аванса, а остаток сертификата остается неиспользованным авансом.
Неиспользованный остаток. Если деньги возвращены клиенту, налог с аванса принимается к вычету (п. 5 ст. 171 НК). Если срок сертификата истек, а деньги не возвращены, по письмам Минфина права на вычет нет: НДС с этой суммы остается уплаченным.
Ставка. Если у салона одна ставка НДС (например, 5%), расчетная ставка для аванса понятна. Если ставок или видов операций несколько, для сертификата на сумму нужно заранее определить, по какой ставке считать аванс.
Модель Beauty Split с двумя поставщиками. Сертификат на сумму не показывает, какая часть относится к услуге мастера, а какая к сервисному обеспечению салона, поэтому распределение нужно закрепить в условиях сертификата.
Эти вопросы лучше согласовать с бухгалтером до начала продаж. К налоговой инспекции стоит обратиться за разъяснением, если сертификаты продаются организациям, передаются клиентам бесплатно или имеют нестандартные условия.
Какие чеки пробивать на кассе
По разъяснениям ФНС (письмо от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12717@) и практике операторов фискальных данных чеков два, а не три:
Продажа сертификата. Чек с признаком способа расчета «аванс» (предоплата). Предмет расчета — «платеж»: это не продажа услуги, а получение аванса. Если у салона есть услуги с разными ставками НДС, к авансу применяют максимальную ставку.
Бронирование услуги по сертификату. Чек не нужен: деньги не поступают.
Оказание услуги. Чек полного расчета. Предмет расчета — «услуга». Сумма сертификата отражается как оплата зачетом аванса («предоплата»). Если клиент доплачивает, разница проходит отдельно, наличными или безналичными.
Ошибки на этом этапе встречаются чаще всего: салон пробивает чек «полный расчет» при продаже сертификата (доход и налог отражаются неверно) или не пробивает чек при оказании услуги, потому что «деньги уже были». Ответственность за нарушения порядка применения ККТ предусмотрена ст. 14.5 КоАП.
Можно ли ограничить срок действия сертификата и «сжечь» остаток
Здесь позиция потребителя сильнее, чем кажется владельцу.
Если срок в сертификате не указан, он действует три года (общий срок исковой давности), и этот же срок применяется к иску о возврате аванса.
По позиции Роспотребнадзора, деньги за неиспользованный сертификат (в том числе остаток) можно вернуть, даже если срок действия истек. Условия, запрещающие возврат, ущемляют права потребителя и недействительны (ст. 16 закона о защите прав потребителей). Удержание денег за несостоявшуюся услугу — неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК).
На возврат у салона 10 календарных дней с даты получения заявления. Чек для возврата не обязателен, достаточно сертификата.
Бесплатные сертификаты программы лояльности (подарок за отзыв, бонус) под эту логику не подпадают, но их условия тоже нужно прописать.
Судебная практика по таким спорам неоднородна, поэтому полагаться на «срок сгорания» без письменных условий и без согласия клиента не стоит. Безопаснее прописать срок действия как срок использования услуг (например, 12 месяцев) и порядок возврата остатка по заявлению.
Что с абонементом: как вернуть деньги, если клиент отказался
Абонемент — договор возмездного оказания услуг. Клиент вправе отказаться от него в любое время, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы (п. 1 ст. 782 ГК, ст. 32 закона о защите прав потребителей). Практически это означает:
салон возвращает деньги за непроведенные процедуры;
стоимость проведенных считают по цене, которая действовала для данного абонемента, а не по общему прайсу, если иное не прописано в условиях;
скидка за курс не должна превращаться в штраф при расторжении, иначе условие признают ничтожным.
Чтобы спор не возник, в условиях абонемента нужны: перечень процедур, срок, порядок переноса записей, правило расчета возврата, порядок передачи третьим лицам.
Типичные ошибки
Продажа сертификата без аванса в кассе. Чек пробит как «услуга», налог и лимит считаются иначе.
Сертификат «на любую сумму» без правил. Неясно, какой услуге он соответствует, для НДС и для распределения выручки между поставщиками.
Срок «сгорания» без права на возврат. Условие, которое не выдерживает проверки Роспотребнадзора.
Декабрьские авансы не учтены в лимите. Из-за них доход 2026 года превышает 15 или 20 млн руб.
Депозиты клиентов смешаны с выручкой на счете. Остаток нельзя отследить, а возврат становится спором.
Нет учета по поставщикам. Если часть услуги принадлежит мастеру, а часть салону, аванс нужно разделять.
Что сделать до конца года, чтобы снизить налоговую нагрузку в 2027 году
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Что это означает для бухгалтера
Заведите отдельный регистр сертификатов, абонементов и депозитов: номер, дата продажи, сумма, срок, использовано, остаток. Он нужен для налога, чеков и споров с клиентом.
На УСН доход признается в день получения денег. Для лимитов ПСН и НДС проверьте, как предоплаты влияют на доход 2026 года.
Для плательщика НДС настройте расчетные ставки 5/105, 7/107, 22/122 и вычет авансового налога при оказании услуги. Налог за квартал продажи платят в этом же квартале.
Сверьте чеки: аванс при продаже, полный расчет с зачетом аванса при оказании услуги, корректировка при возврате.
Прежде чем принимать возврат, проверьте, не нарушены ли права клиента условиями, которые вы сами написали.
Как BEAUTY SPLIT помогает с авансами
BEAUTY SPLIT учитывает особенности приема оплат за абонементы, сертификаты и депозиты, автоматически формируя надлежащим образом оформленные чеки с признаком «Аванс», а при последующем оказании услуг — чек полного расчета. При этом BEAUTY SPLIT сохраняет возможности при последующим фактическом оказании услуг автоматически распределять доходы за оказанные услуги между салоном и конкретным мастером с сохранением всех изначально установленных правил распределения.
И если необходимо, специалисты BEAUTY SPLIT бесплатно помогут посчитать, как продажи сертификатов и получаемая предоплата влияют на лимиты вашего салона.
Вывод
Сертификат — это деньги сегодня и обязательство завтра. Налоговая, кассовая и потребительская стороны этого обязательства привязаны к разным датам, и салон выигрывает, когда сводит их в одну схему: аванс на кассе, регистр сертификатов, правила возврата и расчет лимитов с учетом декабрьских продаж. Самый срочный шаг до конца года — пересчитать доход 2026 года вместе с сертификатами.
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