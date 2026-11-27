Как считать НДС, если салон его платит

Если салон на УСН превысил порог 20 млн руб., то с 1 января 2027 года или с 1-го числа месяца после превышения он платит НДС. Аванс облагается в день получения денег. Так как сумма уже включает НДС, налог считают по расчетной ставке:

при ставке 5%: сумма × 5/105;

при ставке 7%: сумма × 7/107;

при ставке 22%: сумма × 22/122.

Пример: сертификат на 10 000 руб., ставка 5%. Налог с аванса — 476,19 руб. Он попадает в декларацию за квартал, в котором получены деньги.

Когда услуга оказана, салон начисляет налог по основной ставке, а НДС, исчисленный с аванса, принимает к вычету (при ставках 5% и 7% входной НДС по покупкам не вычитается, а вычет авансового налога допускается: иначе налог был бы уплачен дважды). Если деньги получены и услуга оказана в одном квартале, отдельно с аванса НДС не считают.

Главный эффект — сдвиг платежа: налог платят в квартале продажи сертификата. Для сертификата со сроком действия год это выплата на несколько кварталов раньше визита клиента.

Сертификат «на сумму» (номинал в рублях без привязки к услуге) и сертификат на конкретную услугу по главному вопросу не различаются: по позиции Минфина и судов деньги за сертификат — предоплата в счет будущих услуг, а не самостоятельная реализация, поэтому налог начисляют при получении денег. Отличия в деталях, и именно их стоит закрепить в учетной политике:

Вычет при оказании услуги. По сертификату на сумму стоимость услуг может не совпасть с номиналом: клиент добавил процедуру, цены выросли, часть суммы осталась. Вычет принимается в пределах налога, исчисленного с аванса, а остаток сертификата остается неиспользованным авансом.

Неиспользованный остаток. Если деньги возвращены клиенту, налог с аванса принимается к вычету (п. 5 ст. 171 НК). Если срок сертификата истек, а деньги не возвращены, по письмам Минфина права на вычет нет: НДС с этой суммы остается уплаченным.

Ставка. Если у салона одна ставка НДС (например, 5%), расчетная ставка для аванса понятна. Если ставок или видов операций несколько, для сертификата на сумму нужно заранее определить, по какой ставке считать аванс.

Модель Beauty Split с двумя поставщиками. Сертификат на сумму не показывает, какая часть относится к услуге мастера, а какая к сервисному обеспечению салона, поэтому распределение нужно закрепить в условиях сертификата.

Эти вопросы лучше согласовать с бухгалтером до начала продаж. К налоговой инспекции стоит обратиться за разъяснением, если сертификаты продаются организациям, передаются клиентам бесплатно или имеют нестандартные условия.