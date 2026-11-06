Пошаговый план перехода салона к новой реальности в 2027 году: что критически важно сделать салону до 16 и 31 декабря 2026 года

Шаг 5. Приведите в порядок расчеты с мастерами к 1 января

Налоговое решение — это половина дела. Вторая половина: чтобы лимиты считались от дохода салона, а не от всего оборота, расчеты с мастерами должны быть оформлены так, чтобы каждая сторона получала собственную выручку.

В модели BEAUTY SPLIT клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона. В чеке две позиции с ИНН каждого поставщика, и в доход салона попадает только его часть. Расчет, сколько оборота при этом помещается в лимиты, мы привели в статье о стратегии 2027–2028 годов: при выручке 200 000 руб. на мастера для патента 2028 года (10 млн руб.) подходит салон до четырех мастеров при расчетах через салон, до шести при доле салона 63,5% и до восьми при доле 50%.

Чтобы схема заработала с 1 января, нужно успеть:

собрать данные о мастерах и проверить их статус плательщика налога на профессиональный доход;

переподписать договоры «Салон — Самозанятый» до первого платежа;

настроить цены и доли сервисного обеспечения в сервисе;

распределить роли в личных кабинетах;

обучить администраторов, мастеров и бухгалтера;

провести тестовые платежи.

На все это нужно две-три недели, поэтому начинать лучше в ноябре. Подробный пошаговый план мы разобрали в статье о подготовке салона к сплит-платежам. Договор должен соответствовать практике: график смен, штрафы и запрет работать на других площадках создают признаки трудовых отношений, и разделение платежа их не исправит.