Пошаговый план перехода салона к новой реальности в 2027 году: что критически важно сделать салону до 16 и 31 декабря 2026 года

Важно
Заявление на патент подается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения. Для патента с 1 января 2027 года это 16 декабря 2026 года (с учетом производственного календаря). Уведомление о переходе на УСН подается не позднее 31 декабря 2026 года.
По обзорам, срок по УСН могут перенести на январь из-за праздничного календаря, но рассчитывать на это не стоит: подавайте заранее.
Патент выдается только ИП. Организации (ООО) патент не применяют и в этом плане смотрят на упрощенку и порог НДС.
Для патента на 2027 год доход за 2026 год не должен превышать 15 млн руб. Суммируются доходы по всем режимам: патент плюс УСН.
ИП, который работает только на патенте и превысит лимит, переходит на общую систему, а не на УСН. Сохранить упрощенку и освобождение от НДС до 20 млн руб. помогает уведомление об УСН, поданное заранее.
Декабрь для салона — пик выручки и предоплат. Прогноз доходов нужно делать не по итогам октября, а с поправкой на пик.
Подать уведомление об УСН «задним числом» нельзя.
Шаг 1. Посчитайте доход за 2026 год по всем режимам
Начните с цифры, от которой зависит все остальное. Считать нужно:
доходы по патенту (все услуги, на которые куплен патент);
доходы по УСН (в том числе розница косметики, услуги, не подпадающие под патент, предоплаты);
доходы всех ваших ИП, если их несколько. Лимит считается для каждого предпринимателя, но если вы делили бизнес, это привлечет внимание налоговой.
Для патента и УСН доходы учитывают кассовым методом: по поступлению денег. Как учитывать предоплаты (абонементы, подарочные сертификаты, записи с депозитом) при расчете лимита по ПСН, лучше уточнить у бухгалтера.
Прогноз на конец года. Возьмите факт за 10 месяцев и добавьте ноябрь и декабрь с учетом сезонности. Пример: салон за январь–октябрь заработал 12,6 млн руб. (в среднем 1,26 млн в месяц). Ноябрь — 1,3 млн, декабрь с новогодним пиком — 1,8 млн. Итог года — 15,7 млн руб., то есть выше лимита 15 млн. Без поправки на декабрь прогноз был бы 15,1 млн, и решение выглядело бы иначе.
Шаг 2. Определите свою группу
Группа
Доход за 2026 год
Режим на 2027 год
Что это значит
ИП, доход до 15 млн руб.
До 15 млн руб.
Патент возможен
Лимит 2027 года тоже 15 млн руб., а на 2028 год лимит 10 млн руб.
ИП, доход 15–20 млн руб.
От 15 до 20 млн руб.
Патент нельзя
Нужна УСН. НДС нет, пока доход не превысит 20 млн руб.
ИП, доход больше 20 млн руб.
Свыше 20 млн руб.
Только УСН (или ОСНО)
НДС с 1 января 2027 года: 22% или 5% и 7% без вычета
ООО
Любой
УСН (или ОСНО)
Патента нет. Порог НДС на УСН — 20 млн руб.
Салон, который уже потерял патент в 2026 году (доход превысил 20 млн руб.), обязан сообщить об этом в инспекцию в течение 10 календарных дней со дня превышения. Право на патент утрачивается с начала срока его действия, налоги пересчитываются по другому режиму.
Шаг 3. Решите, что подавать и когда
Группа
Действие
Срок
ИП до 15 млн руб., остается на патенте
Подать заявление на патент на 2027 год (форма № 26.5-1)
Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала: до 16 декабря
ИП до 15 млн руб., прогноз 2027 года около 15 млн руб.
Дополнительно подать уведомление об УСН (форма № 26.2-1) как «страховку»
До 31 декабря, лучше раньше
ИП 15–20 млн руб.
Подать уведомление об УСН с 2027 года. Выбрать объект: «доходы» или «доходы минус расходы»
До 31 декабря, лучше раньше
ИП свыше 20 млн руб.
Подать уведомление об УСН, определить ставку НДС (5%, 7% или общая) и пересчитать цены
До 31 декабря. Порядок и срок уведомления о ставке НДС проверьте в ИФНС
ООО на УСН
Ничего не подавать, но проверить, не пройден ли порог НДС в 2026 году
До конца декабря
Подавать документы можно через личный кабинет ИП, Госуслуги, оператора электронной отчетности или в инспекцию.
Шаг 4. Решите, нужна ли «страховка» через УСН
Это самое важное решение для салонов на патенте с прогнозом около 15 млн руб.
Ситуация в 2027 году
Если уведомление об УСН подано
Если уведомление не подано
Доход остается в пределах 15 млн руб.
Патент работает как обычно, УСН в запасе
Патент работает как обычно
Доход превысил 15 млн руб.
Патент теряется, ИП остается на УСН и сохраняет освобождение от НДС до 20 млн руб.
Патент теряется, ИП переходит на общую систему: налоги пересчитываются, НДС платится по общим правилам
Цена страховки. Придется сдавать декларацию по УСН, даже если дохода по УСН нет. Налог за год, в котором патент утрачен, уменьшается на стоимость уже оплаченного патента.
Предупреждение: порядок и последствия зависят от конкретной ситуации ИП (несколько патентов, торговля, региональные ставки). Решение о страховке принимайте вместе с бухгалтером.
Шаг 5. Приведите в порядок расчеты с мастерами к 1 января
Налоговое решение — это половина дела. Вторая половина: чтобы лимиты считались от дохода салона, а не от всего оборота, расчеты с мастерами должны быть оформлены так, чтобы каждая сторона получала собственную выручку.
В модели BEAUTY SPLIT клиент одним платежом оплачивает две отдельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона. В чеке две позиции с ИНН каждого поставщика, и в доход салона попадает только его часть. Расчет, сколько оборота при этом помещается в лимиты, мы привели в статье о стратегии 2027–2028 годов: при выручке 200 000 руб. на мастера для патента 2028 года (10 млн руб.) подходит салон до четырех мастеров при расчетах через салон, до шести при доле салона 63,5% и до восьми при доле 50%.
Чтобы схема заработала с 1 января, нужно успеть:
собрать данные о мастерах и проверить их статус плательщика налога на профессиональный доход;
переподписать договоры «Салон — Самозанятый» до первого платежа;
настроить цены и доли сервисного обеспечения в сервисе;
распределить роли в личных кабинетах;
обучить администраторов, мастеров и бухгалтера;
провести тестовые платежи.
На все это нужно две-три недели, поэтому начинать лучше в ноябре. Подробный пошаговый план мы разобрали в статье о подготовке салона к сплит-платежам. Договор должен соответствовать практике: график смен, штрафы и запрет работать на других площадках создают признаки трудовых отношений, и разделение платежа их не исправит.
График: шесть недель до 1 января
Неделя
Что сделать
9–15 ноября
Посчитать доход за десять месяцев, сделать прогноз с поправкой на декабрь, определить группу
16–22 ноября
Обсудить режим и «страховку» с бухгалтером, принять решение
23–29 ноября
Собрать данные о мастерах, проверить статусы, подготовить новые договоры
30 ноября – 6 декабря
Подписать договоры, настроить цены и доли в сервисе
7–13 декабря
Подать заявление на патент (если нужно), обучить персонал, провести тестовые платежи
До 16 декабря
Последний день подачи заявления на патент на 2027 год
17–25 декабря
Подать уведомление об УСН (не откладывать на 31-е), сверить прогноз
1 января 2027
Запуск новой схемы, параллельный контроль первой недели
Типичные ошибки
Считать только патент. Доходы по УСН и по патенту суммируются: розница косметики может «съесть» лимит, не замеченная в расчетах по основной деятельности.
Прогноз без декабрьского пика. Салоны оценивают год по октябрю и обнаруживают превышение в январе, когда подать уведомление уже нельзя.
Подавать уведомление в последний день. 31 декабря — праздничный период, возможны сбои в личных кабинетах и очереди в инспекции.
Считать, что ООО может перейти на патент. Патент доступен только ИП.
Не учитывать 2028 год. Лимит 10 млн руб. означает, что даже при формально безопасном 2027 годе нужно заранее решать, что будет дальше.
Ставка на разделение «на бумаге». Если договор есть, а график смен и подчинение остались, налоговая оценивает практику, а не бумаги (ст. 54.1 НК).
Не проверить статус мастера. Мастер без статуса плательщика НПД не может работать по модели с отдельными поставщиками.
Что это означает для бухгалтера
Подготовьте таблицу доходов по месяцам нарастающим итогом по всем режимам. Это основа для решения о патенте и УСН.
Проверьте, что в расчете учтены розница и предоплаты: правила учета зависят от режима и квалификации операции.
Если ИП остается на патенте и подает «страховочное» уведомление, запланируйте сдачу декларации по УСН за 2027 год даже при нулевых доходах.
Если салон переходит на УСН, выберите объект налогообложения и сравните «доходы» и «доходы минус расходы» на цифрах салона.
Для плательщика НДС заранее определите ставку (общая, 5% или 7% без вычета входного НДС) и проверьте влияние на цены.
Зафиксируйте в регламенте, когда и кто получает реестры по платежам для сверки лимита каждый месяц.
Как BEAUTY SPLIT помогает пройти этот путь
Сервис работает на этапах, которые связаны с деньгами и документами:
клиент традиционно платит один раз, но в момент оплаты деньги распределяются между мастером и салоном, а в чеке две позиции с ИНН каждого поставщика;
проценты по мастерам и услугам настраиваются заранее, поэтому доля салона известна по каждой оплате;
реестры и отчеты показывают накопленные суммы по салону, мастерам и периодам: их удобно использовать для ежемесячной сверки лимита;
при подключении мастера сервис проверяет его статус плательщика НПД по данным ФНС.
Сервис не отменяет необходимости принимать стратегических управленческих решений: выбор между патентом, УСН и страховочным уведомлением ФНС остается за владельцем и бухгалтером. Но к 1 января схема расчетов с мастерами благодаря BEAUTY SPLIT может быть уже настроена, а данные для сверки лимитов будут собираются автоматически.
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Вывод
Декабрь для салона — месяц двух дедлайнов и самой напряженной выручки. Поэтому порядок действий простой: посчитать доход за 2026 год с поправкой на пик, определить группу, принять решение по патенту и УСН до 16 декабря, подать уведомление заранее и параллельно настроить схему расчетов с мастерами. Чем раньше все это сделано, тем меньше шансов узнать о превышении лимита в январе, когда исправить уже ничего нельзя.
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