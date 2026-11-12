Самое главное:
Порог освобождения от НДС на УСН в 2026 и 2027 годах — 20 млн рублей дохода за предыдущий год. Освобождение автоматическое: уведомление подавать не нужно, декларация по НДС не сдается.
Доход превысил 20 млн рублей в течение года — НДС появляется с 1-го числа следующего месяца.
Ставку салон выбирает сам: 22% с вычетами или 5% (7%) без вычетов. Салону с клиентами-физлицами почти всегда выгоднее спецставка.
Депозиты, абонементы и сертификаты на услуги салона — авансы. НДС считают в день получения денег по ставке 5/105, 7/107 или 22/122.
В порог 20 млн рублей попадает доход салона, а не оборот по кассе. При агентской модели или модели Договора взаимодействия через платформу BEAUTY SPLIT — только вознаграждение.
НДС для салона красоты на УСН в 2026-2027 годах: почему это главный вопрос
Закон № 425-ФЗ сделал для бьюти-сферы три вещи сразу: поднял ставку НДС с 20 до 22%, снизил порог освобождения на УСН с 60 до 20 млн рублей и ограничил патент теми же 20 млн рублей дохода. Салон, у которого доход превысил 20 млн, в 2026-м стал плательщиком налога.
Первоначально порог собирались снижать дальше — до 15 млн рублей за 2026 год и 10 млн за 2027-й. Но 4 июля 2026 года приняли закон № 228-ФЗ — 20 млн рублей сохранены до 2029 года. Для отрасли это передышка.
Реформа бьет по рынку. За январь–июль 2026 года число ликвидаций фирм в сфере бьюти-бизнеса выросло на 52,5%, до 12,3 тыс., а регистраций стало на 16,1% меньше. Расходы россиян на парикмахерские и косметические услуги за первое полугодие 2026 года — 179,6 млрд рублей (+16% к первому полугодию 2025-го), но прирост выручки обеспечили растущие цены. К июлю 2026 года за год женская стрижка подорожала на 13%, мужская — на 16%, маникюр — на 9,8%.
НДС для салона — это не про ставку. Это про то, какая сумма попадает в выручку салона и в какой момент она перестает быть выручкой мастера.
Чтобы вовремя увидеть приближение к порогу 20 млн рублей, салону нужно считать не оборот по кассе, а доход — сумму, распределенную между салоном и мастерами по правилам договора. BEAUTY SPLIT ведет такой учет автоматически: правила расчета настраиваются по каждому мастеру (процент от услуги, вознаграждение за кресло и сервис, порядок распределения скидок), сервис делит деньги в момент оплаты. В личном кабинете видно доход салона по каждой точке или юрлицу, есть выгрузка реестров платежей и возвратов, отчетов по мастерам. По ним легко рассчитать лимиты на спецрежимах и заранее увидеть месяц, в котором салон теряет освобождение от НДС.
Кто из салонов красоты платит НДС в 2026 и 2027 годах
Все компании и ИП на УСН с 2025 года признаются плательщиками НДС, но освобождаются от налога, если доход за предыдущий год не превысил установленный порог (п. 1 ст. 145 НК). С 2026 года пороговые значения для перехода на уплату НДС такие:
Текущий год
Доход за предшествующий год
Порог при превышении внутри текущего года
За какой год
Пороговое значение
2026
2025
20 млн руб.
20 млн руб.
2027–2029
2026–2028
20 млн руб.
20 млн руб.
2030
2029
15 млн руб.
15 млн руб.
2031 и далее
2030 и далее
10 млн руб.
10 млн руб.
Порог дохода 20 млн рублей для салона на УСН: как он работает
Освобождение от НДС теряется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита дохода.
Например, доход салона на УСН за 2025 год — 15 млн рублей, освобождение от НДС действует. В мае 2026 года доход нарастающим итогом достиг 25 млн рублей. Январь–май салон работает без НДС, с 1 июня становится плательщиком и сдает первую декларацию по НДС за II квартал 2026 года.
У салонов и ИП, открытых в 2026 году, обязанности платить НДС нет, пока доход с даты регистрации не превысит 20 млн рублей. Правило то же — обязанность платить налог возникает с 1-го числа следующего месяца (п. 4 методических рекомендаций ФНС).
Освобождение не работает:
когда салон выступает налоговым агентом по НДС (ст. 161, п. 5 ст. 346.11 НК);
при ввозе косметики, аппаратов и расходников из-за рубежа (п. 3 ст. 145 НК);
при импорте из стран ЕАЭС (НДС уплачивают согласно разделу 4 приложения № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014).
Если освобожденный салон по просьбе клиента выставит счет-фактуру с НДС, налог придется перечислить в бюджет, а вычета не будет (п. 5 ст. 173, п. 2 ст. 170 НК).
Что сделать до конца года, чтобы снизить налоговую нагрузку в 2027 году
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Из чего складываются 20 млн рублей: как салон считает порог дохода
Порог считают по правилам УСН — доходы определяют кассовым методом в порядке ст. 346.15, 346.17 НК.
По разъяснению ФНС, в расчет идут не любые поступления на счет, а выручка без учета расходов: оплата услуг наличными, картой и по СБП, авансы и депозиты в день получения денег, розничная продажа косметики, обучение мастеров, субаренда мест. Средства, поступившие агенту за принципала, и возвраты не учитывают.
Три модели работы с мастерами — три разных порога:
Модель
Исполнитель по договору с клиентом
Доход салона
Как расходуется лимит 20 млн руб.
Мастера в штате
Салон
Вся выручка по кассе
Быстрее всего
Мастера на НПД или физлица на ГПХ, салон — исполнитель
Салон
Вся выручка (выплаты мастерам доход не уменьшают)
Быстрее всего
Мастера на НПД или ИП, салон — агент или поставщик услуг по сервисному обеспечению (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис)
Мастер
Только агентское вознаграждение салона или оплата за услуги салона по сервисному обеспечению (инфраструктура, администрирование и клиентский сервис)
В 2–3 раза медленнее
В доходах не учитывают средства, поступившие салону по Агентском договору (кроме агентского вознаграждения) или Договору взаимодействия по модели BEAUTY SPLIT (доход салона). Для НДС то же правило закреплено в ст. 156 НК.
Пример для салона с оборотом 34 млн руб. в год
Модель расчетов
Поступления от клиентов с НДС
НДС в 2026 году (ставка 5%)
Салон — исполнитель, мастера в штате
34 млн руб.
34 000 000 × 5/105 = 1 619 048 руб.
Салон — исполнитель, мастера-подрядчики
34 млн руб.
То же = 1 619 048 руб.
Салон оказывает самостоятельную сервисную услугу стоимостью 40% общей оплаты, самозанятый мастер или ИП — свою
13,6 млн руб. (34 млн х 40%)
Освобождение от налога
Один и тот же салон, та же касса и те же клиенты — и разница между 1,6 млн рублей налога в год и нулем. Конструкцию «два исполнителя — один платеж» мы разбирали в статье «Что считать доходом салона, если часть оплаты предназначена мастеру».
Разница между двумя строками этой таблицы — не в ставке налога, а в документальном оформлении каждого платежа. Когда салон принимает оплату через BEAUTY SPLIT, чек формируется с признаком агента и реквизитами сторон, оказывающих услуги (наименованием и ИНН салона и мастера), деньги распределяются между салоном и мастером автоматически, а по каждому периоду сервис формирут реестр платежей. Доход салона при этом равен вознаграждению только за свои сервисные услуги, порог 20 млн рублей расходуется в разы медленнее, а договорная модель остается прозрачной для налоговой — с полным документальным следом по каждой операции.
Если ИП совмещает УСН и патент, для освобождения от НДС учитывают общую сумму доходов по обоим режимам, по патенту — фактически полученные доходы (п. 5 методических рекомендаций ФНС).
Например, выручка по УСН — 14 млн рублей, по патенту — 1,5 млн рублей. Итого 15,5 млн рублей. Освобождение сохраняется, но запас до порога — 4,5 млн рублей, а не 6 млн.
Что делать нельзя: дробление вместо смены модели
Разделить салон на двух-трех ИП, чтобы каждый остался ниже 20 млн руб. — прямая дорога под статью 54.1 НК о дроблении бизнеса.
Инспекция пересчитает НДС и налог по УСН с учетом доходов всех участников, доначислит пени и штраф — 20%, а при умысле — 40% от суммы неуплаты (ст. 122 НК).
Агентская модель — не дробление, но только если она реальна: оформлен договор, мастер указан как исполнитель в договоре и чеке, есть отчеты агента, ведутся раздельные расчеты. Признаки подмены, которые вычисляют налоговики, мы приводили в статье «Как ФНС доказывает серые схемы в салоне красоты».
Какую ставку НДС выбрать салону: 5% или 22%
Параметр
5% (или 7%)
22% (10%, 0%)
Вычет «входного» НДС
Нет. Налог входит в стоимость покупок (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК)
Кому подходит
Салон с клиентами-физлицами и расходами без НДС
Салон с долей корпоративных клиентов и закупками у плательщиков НДС
Расчетная ставка для авансов
5/105, 7/107
22/122, 10/110
Срок применения
Не менее 12 кварталов
Можно менять с начала любого квартала
В 2026 году ставку НДС 5% применяют при доходе не более 272,5 млн рублей, а ставку 7% — при доходе свыше 272,5 млн и не более 490,5 млн рублей. В 2027 году с учетом коэффициента-дефлятора 1,153 эти пределы увеличатся: для ставки 5% — до 288,25 млн рублей, для ставки 7% — до 518,85 млн рублей. Порог освобождения от НДС при этом не индексируется и остается равным 20 млн рублей.
Уведомлять ИФНС о выборе ставки не нужно, применяемая ставка будет видна из декларации.
Пример расчета на цифрах салона
Салон на УСН с выручкой 30 млн руб. (с учетом НДС) закупает косметику на 6 млн руб. с учетом НДС 22%.
Показатель
Ставка 5%
Ставка 22% с вычетами
Налоговая база
28 571 429 руб.
24 590 164 руб.
Исчисленный НДС
1 428 571 руб.
5 409 836 руб.
Вычет «входного» НДС (22%)
0
1 081 967 руб.
НДС к уплате за год
1 428 571 руб.
4 327 869 руб.
Нагрузка на выручку
4,76%
14,4%
Разница — почти 2,9 млн рублей в год. Ставка 22% с вычетами выгоднее, только когда «входной» НДС превышает примерно 13,3% выручки, то есть закупки у плательщиков НДС должны составлять около 74% оборота салона. Для бьюти-сферы это недостижимо. Оплата труда и взносы, выплаты самозанятым, аренда у ИП на УСН НДС не содержат. В нашем примере «входной» НДС — 3,6% выручки, поэтому ставка 5% выгоднее.
Считать налог по каждому платежу вручную — отдельная нагрузка на бухгалтера, особенно при ставке 5% без вычетов, где важна каждая сумма оплаты и каждый аванс. BEAUTY SPLIT фиксирует вознаграждение салона по каждой операции в день поступления денег и формирует выгрузки для книги продаж, КУДиР и декларации по НДС — с разбивкой на транзитные суммы мастера и доход салона. Бухгалтер получает готовую первичку, а не банковскую выписку, которую нужно расшифровывать.
Когда ставка НДС 22% все-таки выгоднее
Ставка 22% начинает работать, если у салона заметная доля корпоративных клиентов — продакшены, съемочные группы, франчайзи, корпоративные программы, опт косметики другим студиям, которым нужен «входящий» НДС к вычету.
Второй повод выбрать ставку 22% — крупные закупки оборудования, мебели и капитальный ремонт у плательщиков НДС.
Третий повод для ставки 22% — существенная доля розничной продажи товаров, купленных с НДС.
Ловушка 12 кварталов
Выбрав специальную ставку НДС 5% или 7%, салон обязан применять ее не менее 12 последовательных налоговых периодов. При переходе с 5% на 7% отсчет не начинается заново.
Дожидаться окончания 12 кварталов не нужно в двух случаях:
Салон получил освобождение от НДС по статье 145 НК — с начала нового года, если доход за предыдущий год не превысил установленный лимит. В этом случае освобождение действует автоматически.
Салон утратил право на УСН. Применять специальные ставки 5% и 7% после утраты права на этот режим нельзя, поэтому обязательный 12-квартальный срок прекращается досрочно.
Отдельное исключение предусмотрено для тех, кто впервые перешел на специальную ставку. Отказаться от нее можно в течение четырех последовательных кварталов, начиная с квартала, за который впервые подана декларация со ставкой 5% или 7% (абз. 2 п. 9 ст. 164 НК). Правило не привязано к конкретному году. Оно действует и для салона, который впервые заявит специальную ставку в 2027-м. Минфин разъяснил, что им могут воспользоваться и те, кто впервые перешел на ставку 5% (7%) в 2025 году, если на 1 января 2026 года четыре квартала еще не истекли (письмо Минфина от 23.06.2026 № 03-07-15/53637).
Ставка одна для всех операций и не зависит от покупателя. Применять ставки 5% к физлицам и 22% к компаниям нельзя. Специальные ставки не действуют при импорте и при исполнении обязанностей налогового агента (п. 7, 9 ст. 164 НК).
Депозиты, абонементы и сертификаты: НДС с авансов в салоне
Бьюти-сфера часто использует предоплату: депозиты, абонементы на определенное количество посещений, подарочные сертификаты, бронь на праздничные записи. Для НДС каждая такая предоплата — аванс, а база определяется на наиболее раннюю из двух дат: день оказания услуги или день ее оплаты.
Сертификат собственного выпуска Минфин считает предоплатой будущих услуг (письма от 04.04.2025 № 03-07-11/33597, от 25.07.2025 № 03-07-11/72226). НДС возникает в день продажи сертификата, а не бьюти-процедуры.
Например, салон на ставке НДС 5% продал депозит на 20 000 рублей в декабре 2026 года, а клиент отработал его в январе 2027-го. В декларации за IV квартал 2026 года — исчисленный с аванса НДС — 952,38 рубля (20 000 × 5/105), в декларации за I квартал 2027 года — вычет той же суммы. Двойного налогообложения нет, но обязанность отразить аванс и вовремя его закрыть есть.
Три практических момента:
Льгота одного квартала. Если аванс получен и услуга оказана в одном квартале, допустимо исчислить НДС только с отгрузки и не выставлять авансовый счет-фактуру; при частичной отработке абонемента налог считают с остатка (п. 13 методических рекомендаций ФНС).
Возвраты. При возврате депозита или сертификата исчисленный с аванса НДС принимают к вычету. При уменьшении цены отгруженных услуг, в том числе из-за скидки, базу корректируют на основании корректировочного счета-фактуры и заявляют вычет разницы.
Договоры и цены. Согласно постановлению КС от 25.11.2025 № 41-П, в длящихся договорах, заключенных до повышения ставки НДС, продавец не вправе в одностороннем порядке увеличить цену. Если контрагент отказался доплачивать налог, цену можно увеличить только через суд и не более чем на половину суммы НДС. В договорах с физлицами, не являющимися ИП, цена не увеличивается вовсе — НДС продавец платит из своей выручки по расчетной ставке. Поэтому в договоры на абонементы, корпоративное обслуживание и аренду мест заранее вписывают условие об изменении цены на сумму НДС (п. 16 методических рекомендаций ФНС, письмо от 30.12.2025 № СД-4-3/11836@).
Если аванс получен в период освобождения от НДС, налог с него не исчисляют.
Когда услуга оказывается уже после перехода, цена договора считается включающей НДС, и налог определяют по расчетной ставке 5/105, 7/107 либо 22/122 (10/110) (п. 16 методических рекомендаций ФНС, письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11836@). Если цену увеличил суд с учетом постановления КС от 25.11.2025 № 41-П, сумму налога корректируют по вступившему в силу решению.
Документы, касса и отчетность салона — плательщика НДС
Счет-фактуру выставляют не позднее пяти календарных дней с даты оказания услуги или получения аванса. При продаже услуг физлицам счета-фактуры не нужны: в книге продаж регистрируют сводный документ за месяц или квартал.
Декларацию по НДС сдают только электронно по ТКС не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Налог платят равными долями до 28-го числа каждого из трех последующих месяцев:
Квартал 2026 года
Декларация
Уплата тремя равными частями
I квартал
до 27 апреля 2026 года
до 28 апреля, 28 мая, 29 июня 2026 года
II квартал
до 27 июля 2026 года
до 28 июля, 28 августа, 28 сентября 2026 года
III квартал
до 26 октября 2026 года
до 28 октября, 30 ноября, 28 декабря 2026 года
IV квартал
до 25 января 2027 года
до 28 января, 1 марта, 29 марта 2027 года
Например, НДС к уплате за квартал 300 000 руб. — по 100 000 руб. в каждый из трех месяцев. Суммы в декларации округляют до полных рублей.
Онлайн-касса. Переход на ставку 22% описан в письме ФНС от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@, чеки переходного периода — в письмах от 11.12.2025 № АБ-4-20/11176@ и от 15.12.2025 № АБ-4-20/11248@. С 1 марта 2027 года вводится часть изменений в реквизиты и форматы фискальных документов. С 1 сентября 2027 года прекращается применение ФФД 1.05 и 1.1 — останется ФФД 1.2
Обновление кассового ПО под новую ставку и агентские реквизиты — задача, которую салон решает вручную по каждой точке. При расчетах через BEAUTY SPLIT касса, ОФД и выдача чека остаются на стороне сервиса: чеки формируются автоматически в полном соответствии с законом № 54-ФЗ, с признаком агента, данными принципала и действующей ставкой НДС. Переход на ФФД 1.2 не потребует от салона ни перепрошивки, ни замены накопителя.
Ответственность. За непредставление декларации — штраф по ст. 119 НК, за грубое нарушение правил учета — по ст. 120 НК, за неуплату налога — по ст. 122 НК.
Для плательщиков УСН действует мораторий: штраф по п. 1 ст. 119 НК не применяют за непредставление декларации по НДС за квартал 2026 года, в котором салон впервые стал плательщиком НДС (ст. 23 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Освобождение от штрафа действует только на один квартал. Кроме того, за несданную декларацию за I квартал 2026 года налоговые органы до 1 июля 2026 года не приостанавливали операции по счетам (п. 3 ст. 76 НК).
Как вернуть освобождение от НДС и не попасть на восстановление налога
Если доход салона за 2026 год окажется не выше 20 млн рублей, с 1 января 2027 года салон снова будет освобожден от НДС — автоматически, без уведомления ИФНС (абз. 4 и 5 п. 1 ст. 145 НК в редакции закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ).
Салоны сокращают оборот, закрывают точки или переводят мастеров на агентскую модель. Но в IV квартале перед годом освобождения им придется восстановить «входной» НДС по покупкам, не использованным в облагаемых операциях, а по основным средствам — пропорционально остаточной стоимости.
Переходные вычеты. Салон, который впервые стал плательщиком НДС и выбрал ставку 22% (10%), вправе принять к вычету «входной» налог по покупкам, не использованным в облагаемых операциях и не списанным в расходы (абз. 2 п. 8 ст. 145 НК). Переходное правило для остатков товаров, приобретенных до 1 января 2026 года, закреплено в п. 9–9.1 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ. При выборе ставок 5% и 7% такого вычета нет, а «входной» НДС включается в стоимость покупок (п. 10 ст. 8 закона № 176-ФЗ). Для салона с запасами косметики и свежим оборудованием это иногда аргумент в пользу 22% на первые годы.
Восстановить «входной» НДС придется и при переходе с общеустановленной ставки 22% (10%) на специальные 5% или 7% — в первом квартале применения специальной ставки (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК, п. 19 методических рекомендаций ФНС).
По основным средствам налог восстанавливают пропорционально остаточной стоимости.
Что сделать до конца года, чтобы снизить налоговую нагрузку в 2027 году
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Альтернативы для салона: патент, АУСН и совмещение режимов
НДС на патенте нет — кроме налога при ввозе товаров и обязанностей налогового агента (п. 11 ст. 346.43 НК), но пороговое значение для применения ПСН существенно снижено. Отсюда «ловушка 2027 года»: салон с доходом 18 млн рублей в 2026 году работает легально, но патент на 2027-й не получит. Агентской деятельности в перечне видов патентной деятельности нет. Расчеты и сроки — в статье «Патент для ИП салона красоты 2026–2027».
АУСН — экспериментальный режим до 31.12.2027 с доходом до 60 млн рублей, не более чем пятью работниками, ставками 8% и 20% и без НДС (кроме налога при ввозе товаров и обязанностей налогового агента). На АУСН запрещено вести деятельность в интересах другого лица по договорам поручения, комиссии и агентским договорам, то есть агентская модель расчетов с мастерами, которую мы разбирали выше, с этим режимом несовместима. АУСН подойдет студии со штатом до пяти человек, но не сети и не салону, который строит работу через агентские договоры.
Рабочая схема совмещения — патент на услуги, которые салон оказывает сам, плюс УСН на агентское вознаграждение и розницу — с раздельным учетом и заявлением на УСН до 31 декабря.
Отдельно — про медицинскую лицензию. Освобождение от НДС по пп. 2 п. 2 ст. 149 НК распространяется на медицинские услуги, которые оказывают лицензированные организации и ИП, и включает косметологические услуги, если услуга относится к медицинским по номенклатуре и ее выполняет аккредитованный специалист. Поэтому при лицензии с работами по косметологии от НДС освобождаются прием врача-косметолога, ботулинотерапия, контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация, срединные и глубокие пилинги, аппаратные методики, медицинский массаж и сестринское дело в косметологии.
Облагаются НДС бытовые услуги без медицинского назначения (стрижки, маникюр, педикюр, уходовые процедуры), продажа косметики и аренда мест.
Льгота требует раздельного учета облагаемых и освобожденных операций (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК) и применяется в том числе салонами на УСН, которые стали плательщиками НДС из-за превышения дохода. При наличии освобожденных операций декларацию по НДС все равно подают, заполняя раздел 7.
Пошаговый план для владельца салона на конец 2026 — 2027 год
Посчитать доход за 2025 год по правилам ст. 346.15 НК — с учетом совмещения режимов и агентского вознаграждения.
Спрогнозировать доход 2026–2027 годов по месяцам и предположить, в каком месяце доход может превысить 20 млн руб.
Если превышение вероятно — выбрать ставку НДС до первого облагаемого квартала и просчитать суммы налога по ставке 5% и 22% на своих цифрах.
Пересмотреть прайс и договоры — установить цены для физлиц «включая НДС», изменить условие о цене для корпоративных клиентов и абонементов.
Обновить ПО касс, проверить реквизит ставки НДС в чеке и наладить учет авансов (депозиты, абонементы, сертификаты, возвраты).
Проверить договоры с мастерами и модель расчетов — от этого зависит, чья выручка попадает в пороговые 20 млн рублей.
Подключить ЭДО (декларация принимается только электронно).
ИП решить вопрос с патентом на 2027 год до 16 декабря 2026 года.
Как BEAUTY SPLIT помогает салону контролировать выручку и порог 20 млн
Главный риск для салона — потеря контроля над тем, что считается его доходом. Если все деньги клиента проходят через кассу и счет салона, в порог попадает весь оборот вместе с долей мастеров — и салон платит НДС с выручки принадлежащей мастеру.
BEAUTY SPLIT работает по модели «два исполнителя — один платеж». Клиент одним платежом (карта, QR, СБП) оплачивает две самостоятельные услуги: услугу мастера и сервисное обеспечение салона (рабочее место, администрирование, запись и клиентский сервис). Агентом в расчетах выступает сервис, а не салон: он принимает платеж, распределяет его по заданным правилам и перечисляет каждому участнику его часть на собственные реквизиты. В доходах салона оказывается только его выручка за сервисное обеспечение, доля мастера транзитом через счет салона не проходит, поэтому порог 20 млн рублей расходуется медленнее.
На практике это:
Один кассовый чек по 54-ФЗ на полную сумму платежа. Его формирует сервис как агент на своей ККТ. В чеке две позиции, у каждой свой поставщик с наименованием и ИНН. Для таких расчетов собственная касса салону не нужна.
Реестры платежей и возвратов, отчет агента, выгрузки и интеграция с 1С — первичка для КУДиР, деклараций по УСН и НДС и сводного документа для книги продаж по выручке салона.
Контроль порога в реальном времени: в личном кабинете виден отдельно доход салона и отдельно оборот по оказанным услугам с учетом дохода мастеров, по каждой точке и юридическому лицу.
Выплаты мастерам идут на их реквизиты через транзитный счет банка, минуя расчетный счет салона. Транзитного движения денежных средств на счета мастеров через расчетный счет салон, которое банки отслеживают в рамках 115-ФЗ, не возникает, а реестры и отчет агента закрывают запрос банка, даже если он придет.
Что остается на стороне салона:
Собственная ККТ для наличных расчетов и продажи товаров. Прием оплаты за отдельную продажу косметики, оборудования и расходных материалов через сервис не допускается, поэтому кассу все равно нужно обновить под ставку 22% и требования ФФД.
Чек НПД у самозанятого мастера: сервис формирует клиенту кассовый чек, но доход в «Мой налог» и чек мастер отражает и формирует сам.
Ставка НДС в позиции «сервисное обеспечение»: если салон стал плательщиком НДС, проверьте, какая ставка — 5%, 7% или 22% — проставляется в чеке сервиса по его позиции.
Реальность услуги: сервисное обеспечение должно быть фактически оказанной самостоятельной услугой, а его цена — соответствовать прайсу.
Стоимость сервиса — 4–5% от полной суммы платежа клиента в зависимости от месячного оборота, для сетей и франшиз возможен индивидуальный тариф до 3%. Комиссию платит салон из своей выручки: удерживать ее из доли мастера договор запрещает, база НПД мастера не уменьшается.
Оговорка: модель работает, только если она реальна и подтверждена документами — соглашением салона и мастера об организации оказания клиентам самостоятельных услуг, агентскими договорами каждого из них с сервисом, чеком, реестрами и банковскими документами о выплатах.
Что в итоге
Порог освобождения от НДС 20 млн рублей заморожен, и это главная хорошая новость 2026-го для бьюти-сферы. Салону почти всегда выгоднее ставка 5% без вычетов: «входного» НДС в бьюти-расходах слишком мало. Депозиты, абонементы и сертификаты облагаются НДС в день получения денег. Решающий фактор — модель расчетов с мастерами. От нее зависит, чья выручка попадает в расчет порога. Налаженный учет и корректные документы дешевле любых доначислений.
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