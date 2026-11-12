НДС для салона красоты на УСН в 2026-2027 годах: почему это главный вопрос

Закон № 425-ФЗ сделал для бьюти-сферы три вещи сразу: поднял ставку НДС с 20 до 22%, снизил порог освобождения на УСН с 60 до 20 млн рублей и ограничил патент теми же 20 млн рублей дохода. Салон, у которого доход превысил 20 млн, в 2026-м стал плательщиком налога.

Первоначально порог собирались снижать дальше — до 15 млн рублей за 2026 год и 10 млн за 2027-й. Но 4 июля 2026 года приняли закон № 228-ФЗ — 20 млн рублей сохранены до 2029 года. Для отрасли это передышка.

Реформа бьет по рынку. За январь–июль 2026 года число ликвидаций фирм в сфере бьюти-бизнеса выросло на 52,5%, до 12,3 тыс., а регистраций стало на 16,1% меньше. Расходы россиян на парикмахерские и косметические услуги за первое полугодие 2026 года — 179,6 млрд рублей (+16% к первому полугодию 2025-го), но прирост выручки обеспечили растущие цены. К июлю 2026 года за год женская стрижка подорожала на 13%, мужская — на 16%, маникюр — на 9,8%.

НДС для салона — это не про ставку. Это про то, какая сумма попадает в выручку салона и в какой момент она перестает быть выручкой мастера.