Что считать доходом салона, если часть оплаты предназначена мастеру

Задача для опытного бухгалтера или просто один из примеров домашнего задания из учебника по математике 5-ого класса (родители поймут): клиент заплатил салону 5 000 рублей, из них салон 3 250 перечислил мастеру-самозанятому, а 1 750 оставил себе. Сколько из этих денег — доход салона: 5 000 или 1 750?
И если серьезно, от правильности ответа зависит налог по УСН, скорость расходования лимитов в 20 млн по УСН или патенту, но и то, кто обязан предоставлять кассовый чек.
Важно
Если салон принимает оплату как агент мастера, его доход — только агентское вознаграждение. Транзитные деньги мастера в базу по УСН не входят (пп. 9 п. 1 ст. 251 и п. 1.1 ст. 346.15 НК).
Это работает только при агентском договоре, который заключен до поступления денег, и при отчете агента по каждому периоду. Без документов вся сумма — доход салона.
На ПСН посреднических услуг нет. Салон на патенте, который начинает работать агентом мастеров, показывает вознаграждение по УСН или ОСНО.
Если посредник участвует в расчетах и применяет ККТ, самозанятый мастер не выдает чек клиенту, но обязан отразить доход в «Мой налог» до 9-го числа следующего месяца.
Модель «салон — исполнитель, мастер — субподрядчик» проще на бумаге, но в доход салона попадает вся выручка.
Два способа оформить одни и те же деньги
Клиент видит одно: он заплатил салону за маникюр. Но юридически сделку можно построить двумя способами, и налоговые «последствия» у них разные.
Способ 1. Салон — исполнитель, мастер — субподрядчик. Договор на услугу заключен между салоном и клиентом. Салон получает всю оплату, а затем платит мастеру за выполненную работу по договору подряда (ГПХ или НПД). Вся выручка — доход салона.
Способ 2. Салон — агент мастера. Услугу клиенту оказывает мастер (самозанятый или ИП), а салон от его имени и за его счет принимает оплату, ведет запись и удерживает свое вознаграждение. Доход салона — только агентское вознаграждение.
Разница в цифрах на одном мастере с выручкой 200 000 рублей в месяц:
Показатель
Салон — исполнитель
Салон — агент
Поступило от клиентов
200 000
200 000
Перечислено мастеру
74 468
74 468
Доход салона для УСН
200 000
125 532
Налоговые отчисления по УСН «Доходы» 6%
12 000
7 532
Учет расходов на мастера
только на УСН 15% и при наличии чека от самозанятого
не нужен —вознаграждение мастера не являлось деньгами (доходом) салона
Выручка к учета в рамках лимита 20 млн
200 000
125 532
При десяти мастерах разница в лимите — 745 000 рублей в месяц, почти 9 млн в год. Салон-исполнитель на УСН «Доходы» перешагнет порог НДС и лимит по ПСН при обороте, который салон-агент будет сохранять и использовать еще 4–6 месяцев.
Почему у агента в доход попадает только вознаграждение
Для упрощенки действует общее правило: в доходы не включаются деньги, поступившие агенту в связи с исполнением агентского договора, кроме самого вознаграждения. Норма прописана в главе о налоге на прибыль (пп. 9 п. 1 ст. 251 НК), а п. 1.1 ст. 346.15 НК распространяет ее на УСН.
Логика простая: деньги клиента принадлежат мастеру, салон их только держит и передает. Своим становится лишь то, что салон удержал по договору.
Минфин последовательно подтверждает такой подход в письмах, но с оговорками, которые и становятся причиной доначислений. Их три.
Договор должен быть раньше денег. Агентский договор с мастером и условие о вознаграждении должны существовать до того, как первый клиент заплатил. Если сначала пришли деньги, а договор подписали «задним числом» при проверке, инспекция включит в доход всю сумму.
Салон должен действовать как агент фактически. В договоре с клиентом, на сайте, в чеке должно быть видно, что исполнитель услуги — мастер, а салон — посредник. Если клиент подписывает договор с салоном, претензии по качеству принимает салон, а мастер нигде не фигурирует, суд признает салон исполнителем, и «агентская» конструкция рассыплется.
Вознаграждение признается в день поступления денег от клиента, если по договору салон удерживает его из этих денег. Ждать отчета агента или акта на конец месяца нельзя: на УСН доход — кассовым методом, а деньги уже в кассе. На практике это означает, что размер вознаграждения должен быть определим по каждому платежу: процент, фиксированная сумма за услугу, тариф за рабочее место.
Патент здесь не работает
Частая ошибка: салон на ПСН по парикмахерским и косметическим услугам переводит мастеров в самозанятые, начинает принимать за них оплату и продолжает считать, что все «покрыто патентом».
Патент выдается на конкретный вид деятельности. Посреднических, агентских услуг в перечне ст. 346.43 НК нет. Когда салон не оказывает услугу сам, а принимает деньги за мастера и берет за это вознаграждение, он ведет другую деятельность — не ту, на которую полечен патент.
Вариантов два:
совмещать ПСН (по услугам, которые салон оказывает сам, штатными мастерами) с УСН (по агентскому вознаграждению);
уйти на УСН целиком.
Если у ИП нет заявления на УСН, агентское вознаграждение попадет под ОСНО с НДФЛ и НДС. Заявление о переходе на УСН подается до 31 декабря, поэтому смену модели работы стоит планировать с оглядкой на календарь.
Кто пробивает чек
Это второй по частоте вопрос после «что считать доходом», и именно здесь чаще всего ошибаются в обе стороны: либо чеки не выдает никто, либо их выдают дважды.
Салон как агент, участвующий в расчетах, обязан применять ККТ при приеме денег от физлиц. В чеке помимо обычных реквизитов указываются признак агента и данные принципала — наименование и ИНН мастера. Для этого предусмотрены отдельные реквизиты чека, и кассовая программа должна их поддерживать.
Мастер-самозанятый в этой ситуации чек клиенту не формирует. Закон 422-ФЗ прямо освобождает от этого при реализации через посредника, который участвует в расчетах. Но обязанность отразить доход никуда не делась: по данным, полученным от салона, мастер вносит выручку в приложение «Мой налог» не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем расчетов.
Практический вывод: салон должен ежемесячно передавать каждому мастеру реестр его продаж, а мастер — вносить итог в приложение. Если реестра нет, мастер занизит доход, потеряет право на НПД при проверке, а салон — своего исполнителя и обоснование выплат.
При способе 1 (салон — исполнитель) все наоборот: чек клиенту пробивает салон от своего имени, а мастер выдает чек уже салону — за выполненную работу. Без этого чека самозанятого выплату нельзя учесть в расходах на УСН 15%.
Возвраты, скидки и чаевые
Возврат клиенту. Если услугу оказал мастер, а салон-агент вернул деньги, это возврат средств принципала. Доход салона не уменьшается — он и не увеличивался. Уменьшится только вознаграждение, если по договору оно рассчитано от фактически оказанных услуг, и это нужно отразить в отчете агента.
Скидки и акции салона. Если салон делает клиенту скидку за свой счет, а мастеру платит с полной цены, разница — расход салона, который на УСН «Доходы» не учитывается. Проще заложить правило распределения скидки в агентский договор: скидка уменьшает базу для расчета доли обеих сторон.
Чаевые. Деньги, переданные клиентом лично мастеру, — доход мастера. Если чаевые проходят через кассу салона, безопаснее оформить их как часть транзитных сумм принципала с нулевым вознаграждением агента и прописать это в договоре. Иначе при проверке их посчитают доходом салона.
Какие документы должны быть у салона
Агентский договор с каждым мастером, датированный раньше первого платежа. Обязательно: от чьего имени действует агент, порядок расчета вознаграждения, срок отчета.
Отчет агента (ст. 1008 ГК) за каждый месяц: перечень услуг, суммы, удержанное вознаграждение, перечислено принципалу. Отчет подписывают обе стороны.
Реестр платежей с привязкой к мастеру и услуге — основа для отчета и для внесения дохода в «Мой налог».
Чеки ККТ с реквизитами агента и принципала.
Платежные документы на перечисление мастеру со ссылкой на отчет.
Этот же пакет закрывает вопросы банка по 115-ФЗ: регулярные переводы физлицам объясняются агентской схемой с полным документальным следом.
Что это означает для бухгалтера
В КУДиР на УСН попадает только вознаграждение, датой поступления денег от клиента. Транзитные суммы в книгу не записываются, но хранятся в реестре.
В бухучете (для ООО) транзит идет через счет 76, вознаграждение — через 90. Смешивать их на одном счете нельзя: при выборочной проверке это первый вопрос.
При совмещении ПСН и УСН лимит 20 млн проверяется по сумме доходов обоих режимов, где агентское вознаграждение — часть доходов УСН.
Расхождение между суммой чеков ККТ и доходом в декларации по УСН — нормально для агента, но инспекция может запросить пояснения. Отчеты агента должны лежать наготове.
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Как BeautySPLIT помогает автоматизировать работу салона-агента
Агентская модель требует, чтобы по каждому платежу было известно: кто исполнитель, какая услуга, сколько удержал салон и сколько принадлежит мастеру, — и чтобы эти данные безошибочно совпадали в чеке, реестре, отчете агента и приложении «Мой налог» самозанятого мастера. В идеале эти документы одновременно формируются и салоном и мастером, но в реальности все конструкция рушится из-за человеческого фактора и просто значительной операционной нагрузки на всех участников процесса (документы должны быть подготовлены и проведены по каждому отдельному платежу и оказанной услуге). BeautySPLIT автоматизирует все процессы и снимает эту «головную боль» целиком.
Прием оплаты и чек. Клиент платит по QR или картой. Сервис принимает деньги и формирует фискальный чек с признаком агента и реквизитами принципала — наименованием и ИНН мастера, который оказал услугу. Отдельно ставить онлайн-кассу с настройкой агентских реквизитов салону не нужно: касса, ОФД и корректный чек за салон и за мастера — на стороне сервиса.
Автоматическое распределение. Правила расчета настраиваются салонов в Личном кабинете пользователя по каждому мастеру отдельно: процент от каждой конкретной услуги, агентское вознаграждение за рабочее пространство и сервисные услуги салона, плата за материалы (если они предоставляются салоном), порядок распределения скидок и тп. В последующем каждый платеж клиента автоматически делится между участниками сразу в момент проведения оплаты, а вознаграждение салона и доля мастера фиксируются по каждой операции. Именно это требует Минфин от агента на УСН — идентификацию вознаграждения на дату получения денег. Возвраты отрабатываются так же автоматически, с уменьшением долей обеих сторон.
Личные кабинеты и аналитика. У владельца, управляющего, администратора и каждого мастера — своя роль и свой Личный кабинет на платформе. Владелец видит выручку, распределение вознаграждений и загрузку по салону, мастерам, услугам и периодам. Мастер видит свои услуги, начисления, выплаты и итог за месяц — ту самую сумму, которую он вносит в «Мой налог» до 9-го числа. Администратор — платежи и записи текущего дня. Спорные вопросы «сколько мне причитается» закрываются в моменте online: у обеих сторон одни и те же цифры.
Первичные данные для бухгалтера. Функционал платформы позволяет выгружать реестр платежей с разбивкой на транзитные суммы и вознаграждение, отчеты агента по каждому мастеру, реестры выплат, реестры возвратов, аналитику по множеству управленческих параметров. Этого достаточно, чтобы заполнить КУДиР только вознаграждением, разнести операции по счетам 76 и 90, свести данные ККТ с декларацией и ответить, в случае возникновения необходимости, на запрос банка и надзорных органов без ручной подготовки документов. Бухгалтер получает готовую первичку, а не выписку, которую нужно расшифровывать.
Протестировать, как работает прием и распределение платежей: BeautySplit.ru.
Вывод
Доход салона — это то, что салон получил за свою работу, а не все, что прошло через его кассу. Но чтобы налоговая согласилась с этой формулировкой, агентская модель должна быть выстроена до первого платежа, подтверждена отчетами и видна в чеках. Тогда в базу по УСН и в лимиты попадает только вознаграждение, мастер спокойно применяет НПД, а разница в доходах салона на десяти мастерах измеряется для владельцев бизнеса дополнительными миллионами рублей оборота и валовой прибыли в год.
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