Что считать доходом салона, если часть оплаты предназначена мастеру

Почему у агента в доход попадает только вознаграждение

Для упрощенки действует общее правило: в доходы не включаются деньги, поступившие агенту в связи с исполнением агентского договора, кроме самого вознаграждения. Норма прописана в главе о налоге на прибыль (пп. 9 п. 1 ст. 251 НК), а п. 1.1 ст. 346.15 НК распространяет ее на УСН.

Логика простая: деньги клиента принадлежат мастеру, салон их только держит и передает. Своим становится лишь то, что салон удержал по договору.

Минфин последовательно подтверждает такой подход в письмах, но с оговорками, которые и становятся причиной доначислений. Их три.

Договор должен быть раньше денег. Агентский договор с мастером и условие о вознаграждении должны существовать до того, как первый клиент заплатил. Если сначала пришли деньги, а договор подписали «задним числом» при проверке, инспекция включит в доход всю сумму.

Салон должен действовать как агент фактически. В договоре с клиентом, на сайте, в чеке должно быть видно, что исполнитель услуги — мастер, а салон — посредник. Если клиент подписывает договор с салоном, претензии по качеству принимает салон, а мастер нигде не фигурирует, суд признает салон исполнителем, и «агентская» конструкция рассыплется.

Вознаграждение признается в день поступления денег от клиента, если по договору салон удерживает его из этих денег. Ждать отчета агента или акта на конец месяца нельзя: на УСН доход — кассовым методом, а деньги уже в кассе. На практике это означает, что размер вознаграждения должен быть определим по каждому платежу: процент, фиксированная сумма за услугу, тариф за рабочее место.