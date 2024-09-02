Осень. Пора учиться

Начало осени у большинства людей ассоциируется с учебой. Для руководителей бизнеса в это время планируются бюджеты расходов на будущий год. И если вы думаете о своем карьерном росте – самое время проверить, все ли необходимые профессиональные компетенции у вас для этого есть?

Не секрет, что развитие профессиональных навыков не только помогает улучшить производительность труда и качество работы, но и позволяет сократить расходы на подбор специалистов, обучая имеющийся персонал. В результате бизнес получит высокопрофессиональных сотрудников, способных решить задачи любой сложности.

Закладывая в бюджет затраты на обучение, работодатель хочет быть уверенным, что эти вложения будут оправданны, и сотрудник с новыми знаниями принесет компании прибыль.

Может ли компания учесть расходы на обучение своих сотрудников для целей налогообложения прибыли? Может ли компания возместить сотруднику расходы на обучение, которое тот оплатил самостоятельно? Имеет ли такое возмещение налоговые последствия для сотрудника? Какие документы в компании регулируют возможность обучения персонала? Рассказываем подробнее.

Налогообложение расходов на обучение

Расходы на обучение персонала в соответствии с НК являются прочими расходами, связанным с производством и реализацией, то есть могут уменьшать налогооблагаемую прибыль.

Для этого необходимо заключить договор на обучение сотрудников с учреждением, имеющим лицензию на образовательную деятельность.

Если же сотрудник сам оплатил свое обучение, то при компенсации ему этих расходов работодатель принять для расчета налога на прибыль эту сумму не сможет.

Какие существуют требования к документам, чтобы избежать обложения такой компенсации НДФЛ и страховыми взносами

Трудовой кодекс предоставляет работникам право на переподготовку, дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации.

Компания должна прописать условия обучения в коллективном либо трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, либо в ученическом договоре. Дополнительным документом, определяющим условия обучения, возможности компенсации сотрудникам их расходов на обучение, может быть внутренний документ компании — Положение или Политика об обучении.

С обучающей организацией заключается договор. В случае предоставления образовательных услуг такая организация должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Это правило не касается мероприятий, которые не являются профессиональным обучением для работников — семинаров, круглых столов, различных конференций, цель которых — развитие бизнеса или обмен опытом.

Когда подписан договор с организацией, которая будет проводить обучение, и оформлено дополнительное соглашение к трудовому договору с сотрудником, издается приказ о направлении сотрудника на учебу. Сразу скажем, что основное назначение этого документа — быть основанием для оплаты сотруднику дней обучения. При наличии в компании Положения об обучении работников, на него также можно ссылаться. Приказ не обязателен, но при его наличии сотрудника нужно ознакомить с этим приказом под подпись.

Также для компенсации расходов на обучение может понадобиться подтверждение факта оказания образовательных услуг и прохождения курса, например, представить сертификат об обучении.

НДФЛ не удерживается у сотрудника ни в случае оплаты услуг образовательной организации, ни при возмещении сотруднику фактических расходов на учебу.

Учитывая, что действующим законодательством нормы возмещения расходов не установлены, работодатель сам устанавливает нормы компенсации на обучение своих сотрудников во внутреннем локальном документе.

На сумму расходов на обучение сотрудника не нужно начислять взносы на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. При возмещении работнику стоимости обучения страховые взносы также не начисляются, если такое обучение определено производственной необходимостью.

Обязана ли компания обучать сотрудников

Если работник получает высшее или среднее специальное образование по собственной инициативе, совмещая работу и учебу, Трудовой кодекс требует от работодателя предоставлять такому сотруднику учебный отпуск для сдачи экзаменов и сохранять на этот период за ним среднюю заработную плату.

Компенсировать расходы на оплату обучения в этом случае не нужно — работник оплачивает свое обучение самостоятельно. На время экзаменов или защиты диплома на основании справки-вызова должен быть предоставлен учебный отпуск.

Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации работников осуществляются работодателем на условиях, определенных коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, определяются работодателем.

Сложность интерпретации состоит в том, что в Трудовом кодексе коллективный договор, локальный нормативный акт и трудовой договор перечисляются через запятую, и возникает вопрос: можно ли избежать оформления какого-то из этих документов? Будет ли достаточным для выполнения требований законодательства только издание Политики об обучении?

Согласно Кодексу, работники имеют право на профессиональную подготовку и дополнительное образование, а реализовать это следует путем заключения договора между работником и работодателем.

Именно компания определяет необходимость подготовки работников и дополнительного профессионального образования для собственных нужд, а условия и порядок такого обучения необходимо фиксировать в коллективном договоре, соглашениях и трудовых договорах.

Мы рекомендуем издать отдельную Политику об обучении либо включить такой раздел в правила внутреннего трудового распорядка — как подтверждение того, что работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки сотрудников для нужд компании.

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Сотрудник повысил свою квалификацию и увольняется

Когда профессиональное обучение регламентировано в компании согласно рекомендациям выше, то в трудовом договоре с сотрудником или дополнительном соглашении об обучении указан срок, в течение которого после обучения сотрудник должен проработать.

Если сотрудник решит уволиться по собственному желанию раньше этого срока, либо его приходится увольнять по причине плохой работы, он обязан возместить затраты работодателя пропорционально неотработанному времени.

Причины увольнения до окончания срока отработки после обучения, которые считаются уважительными, законодательством не установлены. В каждом конкретном случае уважительную причину нужно согласовать между работодателем и работником. Если вероятные уважительные причины указаны в трудовом договоре или соглашении об обучении – споров с сотрудником можно избежать.

Рекомендуем также согласовать срок, в течение которого необходимо отработать в компании после обучения. Стороны могут договориться, в каких случаях при увольнении возмещать расходы на обучение не придется.

Не следует запрещать увольнение сотрудника, пока он не отработал определенный срок — это нарушает конституционное право гражданина на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор профессии и рода занятий.

Что делать, если работник не захочет компенсировать компании стоимость своего обучения

Организация выпускает приказ о компенсации по 248 статье ТК, указав в нем сумму расходов на обучение этого сотрудника. 20% от этой суммы получится удержать из выплаты работнику при увольнении.

По поводу взыскания остальной суммы расходов в судебном порядке следует отметить, что позиция в такой ситуации часто неоднозначна.

Шансы на решение в пользу компании увеличатся, если был подписан договор на обучение, где зафиксировано условие о возмещении расходов при досрочном увольнении, если обучение завершено, а увольнение происходит после окончания учёбы, но до окончания периода отработки, и в случае, когда обучение было оплачено работодателем, а причина увольнения не является уважительной.

Всем известно, что привлечь или удержать сотрудника в компании только за счет заработной платы очень сложно. В условиях высокой конкуренции на рынке труда, компании все чаще прибегают к разработке системы совокупного вознаграждения сотрудников (система Total rewards). Такие системы мотивации включают в себя как денежные, так и нематериальные вознаграждения. Обучение может стать частью такой системы.

Преимущества от такой мотивации есть как у сотрудника, так и у компании. Сотрудник повышает свою квалификацию, получает новые знания и может строить дальнейшие планы по развитию своей карьеры. Для компании обученные сотрудники являются более эффективными, с высокой производительностью труда. К тому же, сотрудник может делиться полученными знаниями с коллегами, что способствует укреплению его деловых отношений. Таким образом, повышается лояльность сотрудника к компании.

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