Допросы бывших сотрудников в налоговой

В настоящее время информация, полученная в ходе допроса в налоговой, используется инспекторами в качестве одного из основных доказательств по налоговым нарушениям. Как показывает практика, допрос является достаточно сложным и нервным мероприятием, которое зачастую влечет за собой налоговые и юридические последствия для организации.

В соответствии с п. 1 ст. 90 Налогового кодекса на допрос может быть вызвано любое физическое лицо, обладающее, по мнению налоговой, информацией, которая имеет отношение к ходу проверки. Таким образом, на допрос может быть вызван учредитель, руководитель, бухгалтер, юрист компании, а также другие сотрудники организации, в том числе и бывшие. Данная позиция подтверждается в письме Минфина № 03-02-08/76651 от 1 сентября 2020 года.

Бывших сотрудников, как правило, относят к первой очереди лиц, которые могут быть вызваны на допрос в налоговую. Так как предполагается, что они уже никак не связаны с проверяемой организацией и у них нет мотива утаивать от налогового органа или искажать какую-либо информацию о реальной деятельности компании.

Также бывшие сотрудники с меньшей долей вероятности могут быть проинструктированы бывшим работодателем, как вести себя в ходе допроса и как отвечать на вопросы. Кроме того, встречаются ситуации, когда работник имеет напряженные отношения с бывшим работодателем и может предоставить налоговой негативную информацию, влекущую налоговые риски и последствия для проверяемой организации.

Достаточно часто налоговые инспекторы задают провокационные вопросы и стараются зафиксировать даже незначительную оговорку и занести ее в протокол, чтобы впоследствии интерпретировать по-своему, поэтому вызывают на допрос даже работников низших должностей, детально не осведомленных о деятельности проверяемой организации, которые могут быстрее запутаться в показаниях.

При проведении налоговой проверки и вызове на допрос, компании необходимо наладить контакт со своими бывшими сотрудниками, подготовить их к допросу, особенно бывших бухгалтеров, водителей, кладовщиков и иных сотрудников, которым могут быть известны значимые для проведения мероприятий налогового контроля детали. Также организация может прибегнуть к квалифицированной юридической помощи и отправить на допрос в качестве сопровождающего свидетеля — адвоката.

Это поможет минимизировать возможные налоговые последствия для организации, так как адвокат обладает рядом преимуществ при сопровождении свидетеля на допрос. Основное из которых заключается в том, что адвокат не может быть допрошен налоговым инспектором, так как на основании ст. 90 НК возможность допроса адвоката в качестве свидетеля исключена в связи с тем, что адвокат располагает информацией, полученной от проверяемой организации и относящейся к адвокатской тайне. Помимо этого, адвокат может оказать психологическую поддержку свидетелю и помочь грамотно ответить на потенциально провокационные вопросы налогового органа в ходе допроса.

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.

Мария Митина, помощник юриста налоговой практики BGP Litigation.