Переквалификация гражданско-правовых взаимоотношений с самозанятыми в трудовые: налоговые риски и судебная практика

Переквалификация взаимоотношений с самозанятыми в трудовые является в настоящее время одним из самых актуальных налоговых рисков и данные взаимоотношения все чаще становятся предметом претензий и, как следствие, споров с налоговыми органами. В связи с чем мы подробно рассмотрим этот вопрос в сегодняшней статье, а также обозначим ключевые признаки и расскажем каким образом избежать претензий.

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Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми

Как известно, по закону самозанятые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Самозанятые также могут оказывать услуги юридическим лицам, но при условии, что такие отношения не имеют признаков трудовых (письмо Минфина от 08.09.2021 № 03-11-11/72631).

С введением в 2019 году специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» налоговая стала чаще выявлять случаи подмены трудовых отношений гражданско-правовыми: например, когда компания заключает с самозанятым договор на оказание услуг и таким образом фактически прикрывает трудовые отношения, не уплачивая при этом соответствующие налоги и страховые взносы.

При выявлении трудовых отношений с самозанятым работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства. В соответствии с КоАП компанию может ждать административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В связи с распространением подобных нарушений Федеральная налоговая служба и Роструд договорились об одновременных проверках тех компаний, которые, по их мнению, нанимают самозанятых в качестве своих работников (информация ФНС «Гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые», письмо УФНС по Московской области от 27.07.2020 № 10-17/051757@, п. 12 постановления Пленума Верховного Суда от 23.12.2021 № 45).

Для этого ФНС выработала алгоритм работы с возможной налоговой оптимизацией, когда работников подменяют самозанятыми (письмо от 27 июля 2020 № 10-17/051757@). Данный алгоритм основан на анализе и сопоставлении данных из электронной системы:

сведения, поступающие от самозанятых, в онлайн-режиме сопоставляются с данными их бывших работодателей;

при этом анализируются динамика страховых выплат, среднесписочная численность работодателей и заказчиков, показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история трудоустройства самозанятого, источники и суммы его доходов.

Скоринговая система ФНС России

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной налоговой службы, для профилактики использования налогового режима для самозанятых в различных схемах по налоговой оптимизации ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

Так, скоринговой системой анализируется целый комплекс факторов, влияющих на итоговую оценку правоотношений:

периодичность выплат (если вознаграждение по договору выплачивается каждый месяц, равными промежутками от одной и той же организации, то это может свидетельствовать о косвенных признаках трудовых отношений);

источники выплат (поступают ли выплаты от одного лица или самозанятый сотрудничает со множеством контрагентов);

взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей (для выявления признаков перевода сотрудников в самозанятые через аффилированные компании).

По результатам анализа ФНС России выявляет организации, попадающие в группу риска, которые предположительно скрывают трудовые отношения с самозанятыми. Таким юридическим лицам налоговая направляет запросы о даче пояснений. Если пояснения не были получены или вызывают сомнения, ФНС проводит налоговую проверку, в том числе совместно с трудовой инспекцией.

Признаки трудовых отношений с самозанятым с позиции ФНС

Компаниям, которые решили сотрудничать с самозанятыми, следует тщательно проверять заключаемые с ними гражданско-правовые договоры на наличие признаков трудового договора (письмо УФНС по Московской области от 27.07.2020№ 10-17/051757@). К признакам подмены трудовых отношений гражданско-правовыми налоговые органы, в частности, относят организационную зависимость самозанятого от заказчика, что выражается в следующем:

по требованию заказчика физлицо обязано зарегистрироваться в качестве самозанятого;

заказчик самостоятельно распределяет самозанятых по объектам (маршрутам) исходя из производственной необходимости;

заказчик определяет режим работы для самозанятых, в том числе продолжительность рабочего дня, смены, времени отдыха;

со стороны заказчика осуществляется непосредственный контроль и руководство работой самозанятого на объекте.

Кроме этого, выделяют такие признаки, как:

инфраструктурная зависимость : когда самозанятый выполняет работу полностью из материалов, инструментами и на оборудовании заказчика;

: когда самозанятый выполняет работу полностью из материалов, инструментами и на оборудовании заказчика; порядок оплаты услуг самозанятого и учет оказываемых им услуг аналогичен порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации;

самозанятого и учет оказываемых им услуг аналогичен порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации; заказчик является единственным контрагентом самозанятого, который, в свою очередь, оказывает услуги преимущественно только ему и на постоянной основе.

Вышеперечисленные признаки характеризуют самозанятого как лицо, которое фактически лишено всякой предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).

Признаки трудовых отношений с самозанятым с позиции судов

Сложившаяся в настоящее время судебная практика может дополнить список признаков, которые подтверждают наличие у компании трудовых отношений с самозанятыми.

1. В деле № А76-7667/2021 арбитражный суд встал на строну ИФНС, так как из 38 сотрудников компании 35 были оформлены по гражданско-правовым договорам, которые были признаны трудовыми, так как:

договоры имели систематический характер отношений, заключены на длительный период;

договоры заключены в отношении исполнения определенных трудовых функций, был важен сам процесс исполнения им этой трудовой функции, а не результат оказания услуг;

установлена тарифная ставка оплаты (фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы выработки или нормы обслуживания);

в договорах не был конкретизирован объем выполняемых работ;

в договорах была прописана определенная должность (вахтер, консьерж, охранник);

оплата за труд была фиксированная за одну смену и производилась 1 раз в месяц вне зависимости от объема фактически выполненной работы.

Суд согласился с выводами ИФНС о занижении налогооблагаемой базы для начисления страховых взносов, поскольку фактически между ними имели место трудовые отношения, а не гражданско-правовые.

2. В деле № А72-769/2020 арбитражные суды двух инстанций также пришли к выводу о правомерности переквалификации гражданско-правовых отношений с физическими лицами в трудовые, так как:

выполняемые работы имели систематический характер, договоры заключались с одними и теми же лицами;

начисление выплат по договорам отражено ежемесячно в расчетных ведомостях по начислению заработной платы;

по начислению заработной платы; отношения по договорам носят систематический характер;

в договорах нет прямого указания о цене, и она не может быть определена из условий договора;

оплата труда производилась ежемесячно;

срок выполнения работ совпадал со сроком действия договора;

в актах выполненных работ указан идентичный перечень работ в течение длительного времени одних и тех же работников, что свидетельствует о постоянном характере выполняемых работ в течение длительного времени.

Исходя из перечисленных выше обстоятельств, суд подтвердил, что по своей правовой природе подобные взаимоотношения имеют признаки трудовых.

3. В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2021 № 18-КГ21-100-К4 судуказал, что о наличии трудовых отношений между отелем и хаусменом свидетельствует:

устойчивый и стабильный характер этих отношений;

выполнение работником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;

наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения;

интеграция работника в организационную структуру предприятия.

4. В деле № А72-1264/2018 контролирующий орган в ходе проверки выявил, что министерство регулярно нанимало граждан по спорным договорам подряда. Данный факт повлек за собой переквалификацию гражданско-правовых отношений в трудовые в совокупности со следующими обстоятельствами:

в течение двух лет договоры подряда заключались с одними и теми же гражданами;

во всех договорах была указана дата начала работы, что является обязательным для трудового договора

акты о выполнении работ не составлялись;

работы имели длящийся характер в силу постоянной потребности министерства в названных работах.

Суды трех инстанций согласились с выводом о том, что правоотношения сторон в рамках спорных договоров подряда фактически являлись трудовыми.

5. Интересным является дело № А58-547/2016, в котором ИФНС выявила, что в металлообрабатывающей компании, которая к тому же занимается оптовой торговлей ломом, в списке сотрудников числился только один человек — генеральный директор, привлекавший по договорам возмездного оказания услуг сторонних людей для обеспечения основной деятельности компании.

Признавая данную деятельность трудовой, суд исходил из следующего:

заключенные договоры были направлены на обеспечение деятельности общества в соответствии с его основным видом деятельности, учитывая, что в штате организации имеется только один сотрудник (директор);

предмет договоров содержит четкое указание на специальности и профессии — бухгалтер, кассир, менеджер-логист а также конкретный вид поручаемой работнику деятельности — прием, сортировка, хранение, отгрузка лома металлов;

договорами возмездного оказания услуг на бухгалтера, кассира, логиста (кассира), бригадира, слесаря возложена материальная ответственность за недостачу вверенного им имущества;

за недостачу вверенного им имущества; во всех договорах возмездного оказания услуг предусмотрено условие об оказании услуг лично;

все заключенные договоры носили не разовый, а систематический характер: заключались на календарный год или до окончания календарного года;

в начале года все договоры перезаключались в виде заключения идентичного или аналогичного договора.

Исходя из названных обстоятельств дела, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением налогового органа о привлечении организации к налоговой ответственности, а Верховный суд отказался от рассмотрения кассационной и надзорной жалоб.

6. В деле № А70-13715/2017 Верховный суд согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о выявлении налоговой инспекцией незаконной схемы перевода работников Общества в ИП. В пользу этого свидетельствовали следующие обстоятельства:

работники компании увольнялись и сразу же регистрировались в качестве ИП для заключения с бывшим работодателем договоров возмездного оказания услуг;

в большинстве случаев при прекращении сотрудничества с компанией-заказчиком лицо прекращало деятельность как ИП;

ни один из допрошенных свидетелей не указал, кому конкретно оказывались услуги, так как непосредственным заказчиком услуг являлось только ООО «РАСТАМ-Экология».

Данное дело не затрагивает самозанятых, однако, принципы схем перевода работников, а также критерии оценки очень схожи.

7. Нередко самозанятые сами обращаются в суд за признанием договора оказания услуг трудовым договором. Так, в деле № 2-1067/2020, которое рассматривал Черногорский городской суд Республики Хакасия, гражданину удалось доказать факт постоянного трудоустройства у индивидуального предпринимателя, так как:

работодатель вписал самозанятого в полис ОСАГО как водителя своего транспортного средства;

требовал от самозанятого соблюдения определенного рабочего графика;

вознаграждение за проделанную работу выплачивалось два раза в месяц.

В результате рассмотрения перечисленных дел можно отметить, что судебная практика содержит большое количество признаков, которые позволяют переквалифицировать гражданско-правовые отношения с самозанятыми в трудовые. Поэтому при сотрудничестве с самозанятыми необходимо учитывать все рассмотренные прежде обстоятельства, чтобы минимизировать налоговые риски вашей компании.

Случаи, когда отношения с самозанятыми не могут быть признаны трудовыми

В некоторых случаях суд встает на сторону организации и оставляет в силе гражданско-правовые договоры.

1. В деле № 2-3213/2020 самозанятый обратился в суд, ссылавшись на ряд факторов, свидетельствующих о сложившихся трудовых правоотношениях между ним и компанией-заказчиком. Из обстоятельств дела следует, что организацией была выставлена вакансия юриста с фиксированной заработной платой, на которую откликнулся гражданин. Ему была выдана доверенность от имени компании на представление ее интересов в суде, а также самозанятым был подписан акт приема-передачи ключей от служебного помещения, в котором он выполнял поручения.

Промышленный районный суд г. Самары отметил, что сложившиеся между самозанятым и юридическим лицом отношения были непродолжительными и не носили систематический характер, так как директор компании быстро признал, что не заинтересован в юридических услугах гражданина и отказался от них. Вся работа гражданина в этот период заключалась в юридическом сопровождении конкретного дела в арбитражном суде. К тому же, в штатном расписании компании отсутствовала должность юриста, а сама организация вела деятельность по строительным работам.

Заключительным аргументом послужила регистрация лица как самозанятого. Суд сделал вывод:

«Постановка на учет в налоговом органе как „самозанятого“ исключает возможность оформления трудового договора, поскольку в данном случае лицо, имеющее статус самозанятого, самостоятельно организует собственную трудовую деятельность, при ведении которой он не имеет работодателя, не привлекает наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества».

Суд сделал вывод о гражданско-правовом характере отношений, так как наличие у лица статуса самозанятого в совокупности с непродолжительностью договорных отношений, отсутствием в штатном расписании соответствующей должности, а также выполнение этим лицом четко очерченного круга задач исключало возникновение трудовых отношений.

2. Наиболее знаковым является дело № 33-53437/2019, рассмотренное Московским городским судом.

Гражданин обратился с иском к ООО «Яндекс.Такси» и просил установить факт трудовых отношений. По его мнению, несмотря на то, что он как самозанятый заключил договор оферты с Сервисом такси на сайте последнего, их отношения фактически носили характер трудовых.

Суд в удовлетворении заявленных требований отказал, исходя из следующего:

водитель такси не работал в условиях внутреннего распорядка компании , он сам мог выбирать выходить ли в определенный день на работу и принимать ли заказы от граждан, а также выбирал время, в которое занимался извозом;

, он сам мог выбирать выходить ли в определенный день на работу и принимать ли заказы от граждан, а также выбирал время, в которое занимался извозом; заключая договор оферты на доступ к Сервису такси, он подтверждал наличие у себя статуса самозанятого, что подразумевает ведение предпринимательской деятельности без работодателя;

подписанный водителем договор лишь позволял получить доступ к электронной базе актуальных заказов на перевозку, которой пользовался гражданин;

договор также предусматривал, что самозанятый самостоятельно отвечает за обеспечение своих условий труда , а также сам обеспечивает себя инструментами и оборудованием для ведения предпринимательской деятельности;

, а также сам обеспечивает себя инструментами и оборудованием для ведения предпринимательской деятельности; услуги самозанятого оплачивала не компания, а сами пользователи сервиса такси, которые заказывали транспортное средство и передавали деньги водителю.

Выводы

С каждым годом Федеральная налоговая Служба совершенствует методы по выявлению подмены трудовых отношений, разрабатывает новые алгоритмы, электронные скоринговые системы и т. п.

Постепенно растет перечень признаков, по которым гражданско-правовые отношения могут быть признаны трудовыми.

Зачастую суды встают на сторону налоговых органов и привлекают организации к ответственности за фактическое трудоустройство самозанятых.

Рекомендации по устранению и минимизации риска переквалификации взаимоотношений с самозанятыми в трудовые отношения

Анализируя судебную практику и правовые акты ФНС, можно выявить тенденцию ужесточения контроля налоговых органов за деятельностью организаций, которые сотрудничают с самозанятыми. Поэтому при построении деловых взаимоотношений с гражданами, вставшими на налоговый учет в качестве самозанятых, компании следует придерживаться следующих принципов:

прекратить взаимоотношения с исполнителями, ранее осуществлявшими трудовую деятельность в вашей организации и/или ИП;

отказаться от размещения объявлений о поиске новых исполнителей и собеседований в отделе кадров, в пользу использования онлайн-сервисов для привлечения самозанятых;

убедиться в наличии у исполнителей иных клиентов, кроме вашей организации , а также зафиксировать документально данный факт. При отсутствии у исполнителей других клиентов необходимо мотивировать их к ведению бизнеса с иными клиентами. В противном случае целесообразно рассмотреть возможность отказаться от продолжения взаимоотношений с такими исполнителями;

, а также зафиксировать документально данный факт. При отсутствии у исполнителей других клиентов необходимо мотивировать их к ведению бизнеса с иными клиентами. В противном случае целесообразно рассмотреть возможность отказаться от продолжения взаимоотношений с такими исполнителями; в случае наличия у исполнителей необходимости в рабочих местах следует отказаться от их размещения на территории вашей организации;

убедиться, что постановка самозанятого на учёт и снятие с учета в налоговом органе не зависят от его сотрудничества с вашей организацией;

отказаться от установления для самозанятого рабочего графика;

выплачивать вознаграждение только после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), где указывать четко обозначенный объем работ (услуг);

не указывать в предмете договора название должности, специальности, квалификации и т. д.;

и т. д.; отказаться от возложения на самозанятого материальной ответственности за прямой действительный ущерб (гл. 39 Трудового кодекса) в пользу ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств в виде возмещения убытков (гл. 25 Гражданского кодекса);

акцентировать внимание в договоре на общем сроке исполнения обязательств, а не на дате, когда гражданин обязан приступить к выполнению работы;

убедиться в отсутствии у самозанятого дополнительных гарантий, свойственных трудовым отношениям ;

; отказаться от систематического перезаключения идентичных договоров возмездного оказания услуг (выполнения работ) с одними и теми же лицами;

исключить интеграцию самозанятого в организационную структуру компании;

начисленные выплаты по договорам с самозанятыми отражать отдельно от расчетных ведомостей по начислению заработной платы;

указывать в актах такой перечень выполненных работ (оказанных услуг), который не будет регулярно повторяться из месяца в месяц и из года в год;

избегать указания в договоре тарифной ставки оплаты (фиксированного размера оплаты труда работника за выполнение нормы выработки или нормы обслуживания).

Соблюдение названных принципов поможет устранить либо минимизировать возможные налоговые риски по переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.

Алина Макарова, стажер налоговой практики BGP Litigation.