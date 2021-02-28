Работодатель 2021: три способа оформить отношения с сотрудниками

Как выгодно оформить сотрудников? Какие налоги платить и есть ли альтернатива? Мы собрали информацию для предпринимателей о трудовых, и не только, отношениях в 2021-м году.

Высокая налоговая нагрузка — уже не главная угроза в 2021 для малого бизнеса. Есть другие трудности — снижение спроса на товары и услуги из-за падения доходов у покупателей и недостаток средств на развитие у самого предпринимателя.

Одна из самых острых проблем — сохранение клиентов. Ее решение — повышение уровня сервиса, расширение линейки товаров и услуг, изменение ценообразования и формата торговли под новые требования покупателей. Эти задачи требуют вовлечения всей команды, всех сотрудников, а возможно и привлечение новых кадров!

В знаковом 2020, из-за пандемии, многие предприниматели вынуждены были сократить штат. По оценкам Центра стратегических разработок, количество занятых в малом и среднем предпринимательстве за 2020 уменьшилось на 1,1 млн человек.

Но кризис минует, возобновляют работу общепит, кинотеатры и другие общественные заведения, бизнес возвращается к жизни и ему нужны новые кадры, которых он, возможно, ранее лишился.

Расходы на зарплату сотрудников остаются ощутимой статьей затрат, особенно с учетом налоговой нагрузки. Давайте посмотрим, сколько “стоит” каждый работник предпринимателю.

Классика жанра и налоги с ФОТ

За сотрудника в штате необходимо платить НДФЛ 13% и 4 вида обязательного страхования: медицинское, пенсионное, социальное и от несчастных случаев. Если его доходы превысят 5 млн. рублей в год, НДФЛ рассчитывается по ставке 15%.

Страховые взносы во внебюджетные фонды:

в Пенсионный фонд (ПФР) — 22 %

в Фонд социального страхования (ФСС) — 2,9 %

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — 5,1 %

на страхование от несчастных случаев (также в ФСС) — от 0,2 до 8,5 % (ставка зависит от класса профессионального риска).

Получается с заработка сотрудника предприниматель сам, из собственного кармана, платит минимум 30,2%. Чем выше зарплата, тем больше бизнесмен будет перечислять в фонды взносов.

ИП или самозанятые

Временных сотрудников и исполнителей можно заменить на более дешевую альтернативу — ИП или самозанятых. Главное правильно оформить отношения и не злоупотреблять ими.

Индивидуальный предприниматель. Привлекайте курьера, юриста или маркетолога не в штат, а по договору. Ваши расходы — гонорар специалисту. Налоги, в данном случае, ИП платит самостоятельно.

Важно! Если ИП утратит статус предпринимателя, то станет обычным физлицом и тогда придется платить все взносы, как при обычных трудовых отношениях.

Самозанятый. Ваша задача — оплатить самозанятому его услуги, а с налогами он разберется самостоятельно. Их ему наготово посчитает налоговая служба. Поэтому многие фрилансеры становятся плательщиками налога на профессиональный доход. При этом самозанятый может быть со статусом ИП или без.

Режим самозанятости действует во всех регионах России и найти нужного специалиста не проблема. За время пандемии, когда многие задачи бизнеса решались дистанционно на удаленке, число самозанятых выросло в 6 раз.

И здесь важно отслеживать статус самозанятого. Сделать это можно в бесплатном сервисе от ФНС.

Плюс в том, что вы можете привлечь солидного профессионала, который будет ударно выполнять объем работ, а не обычного сотрудника для просиживания в офисе с 09.00 до 18.00. А еще самозанятому и ИП не нужно оплачивать отпуска и больничные.

Просто и со вкусом — физлицо по договору

Работа с физлицом без статуса самозанятого и ИП. Это самый дорогой вариант после зачисления в штат. Специалист оказывает услуги по договору, вы платите НДФЛ и взносы, кроме социального страхования и от несчастных случаев.

Так можно привлекать работников для выполнения непостоянной работы — бухгалтер, бизнес-аналитик, маркетолог, копирайтер, юрист, логист, уборщик. Обычно между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) оформляется договор и акт на выполненные работы (оказанные услуги).

Если переборщить с платежами, то можно вызвать интерес проверяющих и повысить риски блокировки счета по 115-Ф3. Банку кажутся подозрительными частые и в больших суммах переводы физлицам. А если гонорары вы платите со счета в одном банке, а налоги с другого — готовьтесь к объяснениям.

Не спасут вас и наличные расчеты. Если вы начнете регулярно снимать средства или переводить их себе на карту и потом снимать, то банк тоже заинтересуется — куда вы их, собственно, тратите?

Если в вашем бизнесе часто приходится совершать такие платежи или вести наличные расчеты — рекомендуем подключить комплаенс-поддержку для защиты от блокировок счёта.

Чтобы выбрать между наймом и аутсорсингом, надо рассуждать стратегически и оценивать, стоит перед вами задача найти сотрудника на полный рабочий день или для решения разовых задач.

Мы будем держать вас в курсе изменений и напоминаем: решая бизнес-задачи не забывайте оставаться в рамках закона, проявляйте гибкость и пользуйтесь современными решениями.