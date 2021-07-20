Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Превышены лимиты по УСН в середине года: что делать?

Для рубрики УСН
Версия для печати

Работает бизнес, радуется предприниматель, деньги идут. И вдруг — бац! Лимит на УСН превышен — вы на общей системе. НДС, НДФЛ, ИП в шоке. Как не допустить такого, что делать если вы слетели с УСН в середине года и можно ли вернуться к упрощенке с 1 января — рассказываем. 

Строго говоря ИП надо следить за двумя показателями — численностью своих работников и уровнем выручки. 

С 2021 года особые правила:

  • Средняя численность сотрудников — до 100 человек, а выручка до не больше 150 миллионов рублей. В этом случае действуют стандартные ставки для УСН — 6% и 15%, ну или меньше в зависимости от региона.

Как использовать льготы другого региона индивидуальному предпринимателю — читайте в другой нашей статье.

  • Численность - свыше 100 человек, а выручка более 150 млн — ставки соответственно 8% и 20%.
  • Численность больше 130 человек, а выручка больше 200 млн — УСН применять нельзя.

Еще есть такой показатель, как остаточная стоимость основных средств. Это могут быть склады, гаражи, автомобили, помещения магазинов, офисы, станки, дорогостоящее оборудование и техника, которыми ИП владеет как собственник и использует в предпринимательской деятельности. Зачастую предприниматели даже не задумываются, что все это надо как то особенно учитывать.

На деле ИП с такими капиталами встречаются не часто, поэтому ОС в качестве ключевого фактора рассматривать не будем. Чаще пролетают на выручке и работниках.

В какой момент теряется право на УСН

ИП теряет право на применение упрощенки с начала квартала, в котором он допустил превышение лимитов.

Например: ИП Иванофф заработал за 1 квартал 2021 года 99 млн рублей, а за 2 квартал квартал еще 102 млн. За полугодие его выручка составила — 201 млн. Его друг ИП Петрофф нанял в феврале штат продавцов в новый магазин — 25 человек, до этого у него в штате уже трудилось постоянно — 114 человек. 

ИП Иванофф теряет право на применение УСН со второго квартала и должен пересчитать свои обязательства перед бюджетом с 1 апреля.

ИП Петрофф должен перейти на общую систему с 1 января.

Первые действия после «слета»

Нет, это не наш вариант — паниковать мы не будем.

Первое — нужно сообщить налоговой об утрате права применять УСН. Не надейтесь. что она не заметит что произошло. Форма сообщения — № 26.2-2. Срок — в течение 15 календарных дней по истечение отчетного или налогового периода. Например — выручка превысила предельный размер в мае, право потеряно во втором квартале, значит сообщение надо подать до 15 июля.

Второе — обычно ИП сдают декларацию по УСН раз в год до 30 апреля, но в данном случае декларацию надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором были нарушены лимиты.

Третье — разобраться с НДС, рассчитать его, выставить по возможности покупателям и заплатить в бюджет как именно расскажем дальше.

Четвертое — рассчитать и заплатить НДФЛ. Подробнее также расскажем ниже.

Немаловажно для ИП, которые работают с покупателями и клиентами — юрлицами и другими ИП договориться о об изменениях в стоимости товаров и услуг. А они точно будут.

Вот смотрите. Вы продавали стулья по цене 3 000 за штуку. с этой суммы вы платили или только 6%, если были на объекте «доходы» или 15% с разницы между доходом и расходом на покупку и продажу стульев, если были на объекте «доходы минус расходы».

Теперь же вы должны будет платить с 3 000 рублей НДС 20% и 13% (или 15% в зависимости от уровня дохода) НДФЛ. Как минимум вы должны «накинуть» на стоимость товара НДС, ведь раньше вы продавали его без учета этого налога. Устроит ли новая цена ваших покупателей?

Что с НДС

Здесь все довольно запутано. Начнем с того откуда возьмется налог, как его рассчитать.

НДС нужно рассчитать по всем операциям по про­да­же то­ва­ров или услуг в квартале, когда было утеряно право на НДС, если:

  • ИП получил аванс в счет будущих поставок. В будущем, когда товар будет отгружен покупателю или услуги оказаны, этот НДС вы сможете при­нять к вычету;
  • ИП отгрузил то­ва­ры (вы­полнил работы, услу­ги). Даже если деньги поступили вам до того, как вы слетели с УСН, НДС все равно придется рассчитать.

Комментарий Юлии, эксперта Чёрной Бухгалтерии:

«Если вам поступила оплата за товары, которые вы отгрузили покупателю, находясь на УСН, то на­чис­лять НДС на такие поступления не нужно».

Не стоит бросаться выставлять задним числом счета-фактуры, этому противятся активно Минфин и ФНС. К тому же это не совсем логично, ведь на тот момент вы еще плательщиком НДС не являлись.

Если ваши покупатели хотят получить счет-фактуры, вы может выставить их текущим числом. Но тут есть парочка нюансов:

  • Счет-фактура должна быть выставлена в течение 5 дней после отгрузки. Если вы слетели с УСН 12 июля 2021 года, то максимально безопасно можете выдать только счет-фактуры с 5 июля. А вот с 1 по 4 число уже по идее нет. Но в то же время счет-фактура, выставленная с нарушением срока не означает. что покупатель не сможет получить по ней вычет, если он — плательщик НДС. Но тут, скорее всего, придется попрепираться с ведомством.
  • Если вы выставите счет-фактуру, то НДС, как мы выше говорили, будете накручивать сверху. Опять же - устроит этого покупателей или нет. к тому же по уже исполненным контрактам вряд ли ваши клиенты захотят доплачивать НДС — для этого надо будет изменить условия договоров, что не всегда возможно.

Заметим, что в случае с покупателями-физиками никаких вариантов нет, там НДС придется исчислить только расчетным методом. Как это?

Товар стоил 240 рублей. Чтобы вычислить сколько в этой сумме скрывается НДС, разделим ее на 120 и умножим на 20 (если ставка НДС 20%):

240 / 120 * 20 = 40 рублей НДС.

Именно эту сумму вам надо будет заплатить в бюджет. Фактически — из своего кармана.

Если ИП покупал товары или материалы, еще находясь на УСН, то он сможет НДС по ним принять к вычету, при слете с упрощенки. Но должны выполняться следующие условия:

  • Есть подтверждающие документы, счета-фактуры с выделенным НДС;
  • Эти расходы не были учтены при расчете налоговой базы на УСН ранее;
  • Товары и материалы используются в облагаемой НДС деятельности.

Это все справедливо, если вы применяли УСН «доходы - расходы». На «доходной» упрощенке принять к вычету такой НДС нельзя.

НДФЛ

Этот налог ИП платит авансами каждый квартал. Если точнее — за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

В 2021 году сроки уплаты:

  • за 1 квартал — до 26 апреля;
  • за полугодие — до 26 июля;
  • за 9 месяцев — до 25 октября.

за год — пока не очень понятно, т. к. еще нет утвержденного производственного календаря и мы не знаем как могут измениться переносы в связи с праздничными днями. В общем случае сумму налога по итогам года нужно заплатить до 15 июля. 

Если упростить. то НДФЛ для ИП рассчитывается так:

НДФЛ = (Доход – Налоговые вычеты) х 13% (15%) – Авансовые платежи.

Что входит в налоговые вычеты? Да в общем то все вычеты, положенные по НК. Например, на детей (стандартные), на обучение или лечение (социальные), на покупку квартиры (имущественный) и, конечно, — профессиональный вычет (ПВ). О нем поподробнее.

В ПВ входят расходы, которые ИП несет в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Примеры таких расходов:

  • аренда офиса или склада;
  • зарплата сотрудников и взносы, которые с нее уплачены;
  • расходы на материалы и сырье;
  • стоимость приобретенных на продажу товаров;
  • канцелярские и почтовые расходы;
  • услуги по доставке и перевозке товаров до покупателя, оказанные перевозчиками и другое.

Если расходов мало или отсутствуют подтверждающие документы, то можно воспользоваться профвычетом в сумме 20% от всего полученного дохода. Но тут «или-или». Или используем все документально подтвержденные расходы или вот эти 20% без них.

Можно ли вернуться на УСН со следующего года?

Увы. Если вы утратили право на применение УСН в 2021 году, то вернуться на упрощенку сможете только с 1 января 2023 года, т. е. через год.

Комментарий Юлии, эксперта Чёрной Бухгалтерии:

«Учтите. что ФНС считает, что с прекращением права на применение УСН, заканчивается и налоговые период. Недаром декларация по налогу сдается раньше обычного срока. И считает, что расчет минимального налога (он есть на УСН «доходы минус расходы») тоже нужно произвести раньше, а значит и оплатить его. Есть уже и судебная практика в пользу ФНС. Поэтому лучше заранее рассчитать и уплатить налог, не дожидаясь требования ФНС. Если трудно разобраться — вам с радостью помогу я или другой специалист Чёрной Бухгалтерии. Наш сервис «заточен» на помощь ИП на УСН и патенте, мы поможем вам закрыть период и правильно рассчитать налог».

Можно ли предотвратить утрату права на применение УСН?

Наверное банально, но самое главное — следить за тем. чтобы оставаться в пределах лимитов. Если вы оказались на грани, а до конце года еще далеко, то варинтов сохранить УСН немного и по большей части они на грани фола. Например открытие ИП или ООО на родственника или друга. чтобы часть деятельности перевести на него. Это незаконное дробление, когда по факту один бизнес искусственно делят в целях сохранения спецрежима. 

Еще есть экстремалы, которые снимаются с регистрации как ИП. А потом через недельку-другую снова идут регистрироваться предпринимателями. Резон может и есть, только если вы перестали быть ИП, то:

  • Нужно снять с учета онлайн-кассы (а потом опять поставить);
  • Вы теряете все лицензии, разрешения, права аренды, членство в СРО и другие подобные штуки. Их восстановление обойдется недешево, если вообще получить что-то восстановить;
  • Нужно уволить всех работников, с выплатой сумм за неиспользованные отпуска. Кроме того, за 2 недели нужно предупредить работников об увольнении и уведомить о предстоящем сокращении службу занятости;
  • Вы обязаны сняться с учета как работодатель в ФСС, сдать всю отчетность в ФНС и фонды. А еще стоит свериться с ФНС по взносам и налогам, чтобы не осталось долгов.

Слишком трудоемко для экономии на налогах. В инспекции могут заподозрить, в чем была идея таких манипуляций, когда у новоиспеченного ИП доход в складчине со “старым” составит сумму превышающую лимит по УСН.

Выкрутиться с количеством сотрудников тоже сложно — в среднюю численность для целей применения УСН включаются и работники в штате, в т.ч. совместители, и те, кто нанят по договорам ГПХ, например, рабочие, выполняющие ремонт или специалист, который настраивает локальную сеть. Хотят ту мы считаем есть лазейка — в целях применения патента в среднюю численность сотрудников не включают самозанятых. Очевидно тот же подход должен применяться и к УСН. Поэтому, если вы нанимаете самозанятых, их включать в расчет не нужно. 

Если ИП находится в пограничье лимита по численности сотрудников, то ему выгоднее нанимать на работу не просто физлиц, а самозанятых.

Просто напоминаем: для ИП на УСН налоговые каникулы продлены до 2024 года, использовать их могут только ИП., которые зарегистрировались впервые! С доходов свыше 300 000 рублей ИП должны платить дополнительно 1% взносов в ПФР. Наконец-то можно при расчете на УСН «доходы минус расходы» учитывать расходы, ранее считалось, что базу для расчета 1% взносов надо считать без них.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Чёрная Бухгалтерия
Чёрная Бухгалтерия
Чёрная снаружи - белая внутри
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога