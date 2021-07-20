Превышены лимиты по УСН в середине года: что делать?

Работает бизнес, радуется предприниматель, деньги идут. И вдруг — бац! Лимит на УСН превышен — вы на общей системе. НДС, НДФЛ, ИП в шоке. Как не допустить такого, что делать если вы слетели с УСН в середине года и можно ли вернуться к упрощенке с 1 января — рассказываем.

Строго говоря ИП надо следить за двумя показателями — численностью своих работников и уровнем выручки.

С 2021 года особые правила:

Средняя численность сотрудников — до 100 человек, а выручка до не больше 150 миллионов рублей. В этом случае действуют стандартные ставки для УСН — 6% и 15%, ну или меньше в зависимости от региона.

Как использовать льготы другого региона индивидуальному предпринимателю — читайте в другой нашей статье.

Численность - свыше 100 человек, а выручка более 150 млн — ставки соответственно 8% и 20%.

Численность больше 130 человек, а выручка больше 200 млн — УСН применять нельзя.

Еще есть такой показатель, как остаточная стоимость основных средств. Это могут быть склады, гаражи, автомобили, помещения магазинов, офисы, станки, дорогостоящее оборудование и техника, которыми ИП владеет как собственник и использует в предпринимательской деятельности. Зачастую предприниматели даже не задумываются, что все это надо как то особенно учитывать.

На деле ИП с такими капиталами встречаются не часто, поэтому ОС в качестве ключевого фактора рассматривать не будем. Чаще пролетают на выручке и работниках.

В какой момент теряется право на УСН

ИП теряет право на применение упрощенки с начала квартала, в котором он допустил превышение лимитов.

Например: ИП Иванофф заработал за 1 квартал 2021 года 99 млн рублей, а за 2 квартал квартал еще 102 млн. За полугодие его выручка составила — 201 млн. Его друг ИП Петрофф нанял в феврале штат продавцов в новый магазин — 25 человек, до этого у него в штате уже трудилось постоянно — 114 человек. ИП Иванофф теряет право на применение УСН со второго квартала и должен пересчитать свои обязательства перед бюджетом с 1 апреля. ИП Петрофф должен перейти на общую систему с 1 января.

Первые действия после « слета »

Нет, это не наш вариант — паниковать мы не будем.

Первое — нужно сообщить налоговой об утрате права применять УСН. Не надейтесь. что она не заметит что произошло. Форма сообщения — № 26.2-2. Срок — в течение 15 календарных дней по истечение отчетного или налогового периода. Например — выручка превысила предельный размер в мае, право потеряно во втором квартале, значит сообщение надо подать до 15 июля.

Второе — обычно ИП сдают декларацию по УСН раз в год до 30 апреля, но в данном случае декларацию надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором были нарушены лимиты.

Третье — разобраться с НДС, рассчитать его, выставить по возможности покупателям и заплатить в бюджет — как именно расскажем дальше.

Четвертое — рассчитать и заплатить НДФЛ. Подробнее также расскажем ниже.

Немаловажно для ИП, которые работают с покупателями и клиентами — юрлицами и другими ИП договориться о об изменениях в стоимости товаров и услуг. А они точно будут.

Вот смотрите. Вы продавали стулья по цене 3 000 за штуку. с этой суммы вы платили или только 6%, если были на объекте «доходы» или 15% с разницы между доходом и расходом на покупку и продажу стульев, если были на объекте «доходы минус расходы». Теперь же вы должны будет платить с 3 000 рублей НДС 20% и 13% (или 15% в зависимости от уровня дохода) НДФЛ. Как минимум вы должны «накинуть» на стоимость товара НДС, ведь раньше вы продавали его без учета этого налога. Устроит ли новая цена ваших покупателей?

Что с НДС

Здесь все довольно запутано. Начнем с того откуда возьмется налог, как его рассчитать.

НДС нужно рассчитать по всем операциям по про­да­же то­ва­ров или услуг в квартале, когда было утеряно право на НДС, если:

ИП получил аванс в счет будущих поставок. В будущем, когда товар будет отгружен покупателю или услуги оказаны, этот НДС вы сможете при­нять к вычету;

ИП отгрузил то­ва­ры (вы­полнил работы, услу­ги). Даже если деньги поступили вам до того, как вы слетели с УСН, НДС все равно придется рассчитать.

Комментарий Юлии, эксперта Чёрной Бухгалтерии: «Если вам поступила оплата за товары, которые вы отгрузили покупателю, находясь на УСН, то на­чис­лять НДС на такие поступления не нужно».

Не стоит бросаться выставлять задним числом счета-фактуры, этому противятся активно Минфин и ФНС. К тому же это не совсем логично, ведь на тот момент вы еще плательщиком НДС не являлись.

Если ваши покупатели хотят получить счет-фактуры, вы может выставить их текущим числом. Но тут есть парочка нюансов:

Счет-фактура должна быть выставлена в течение 5 дней после отгрузки. Если вы слетели с УСН 12 июля 2021 года, то максимально безопасно можете выдать только счет-фактуры с 5 июля. А вот с 1 по 4 число уже по идее нет. Но в то же время счет-фактура, выставленная с нарушением срока не означает. что покупатель не сможет получить по ней вычет, если он — плательщик НДС. Но тут, скорее всего, придется попрепираться с ведомством.

Если вы выставите счет-фактуру, то НДС, как мы выше говорили, будете накручивать сверху. Опять же - устроит этого покупателей или нет. к тому же по уже исполненным контрактам вряд ли ваши клиенты захотят доплачивать НДС — для этого надо будет изменить условия договоров, что не всегда возможно.

Заметим, что в случае с покупателями-физиками никаких вариантов нет, там НДС придется исчислить только расчетным методом. Как это?

Товар стоил 240 рублей. Чтобы вычислить сколько в этой сумме скрывается НДС, разделим ее на 120 и умножим на 20 (если ставка НДС 20%):

240 / 120 * 20 = 40 рублей НДС.

Именно эту сумму вам надо будет заплатить в бюджет. Фактически — из своего кармана.

Если ИП покупал товары или материалы, еще находясь на УСН, то он сможет НДС по ним принять к вычету, при слете с упрощенки. Но должны выполняться следующие условия:

Есть подтверждающие документы, счета-фактуры с выделенным НДС;

Эти расходы не были учтены при расчете налоговой базы на УСН ранее;

Товары и материалы используются в облагаемой НДС деятельности.

Это все справедливо, если вы применяли УСН «доходы - расходы». На «доходной» упрощенке принять к вычету такой НДС нельзя.

НДФЛ

Этот налог ИП платит авансами каждый квартал. Если точнее — за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

В 2021 году сроки уплаты:

за 1 квартал — до 26 апреля;

за полугодие — до 26 июля;

за 9 месяцев — до 25 октября.

за год — пока не очень понятно, т. к. еще нет утвержденного производственного календаря и мы не знаем как могут измениться переносы в связи с праздничными днями. В общем случае сумму налога по итогам года нужно заплатить до 15 июля.

Если упростить. то НДФЛ для ИП рассчитывается так:

НДФЛ = (Доход – Налоговые вычеты) х 13% (15%) – Авансовые платежи.

Что входит в налоговые вычеты? Да в общем то все вычеты, положенные по НК. Например, на детей (стандартные), на обучение или лечение (социальные), на покупку квартиры (имущественный) и, конечно, — профессиональный вычет (ПВ). О нем поподробнее.

В ПВ входят расходы, которые ИП несет в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Примеры таких расходов:

аренда офиса или склада;

зарплата сотрудников и взносы, которые с нее уплачены;

расходы на материалы и сырье;

стоимость приобретенных на продажу товаров;

канцелярские и почтовые расходы;

услуги по доставке и перевозке товаров до покупателя, оказанные перевозчиками и другое.

Если расходов мало или отсутствуют подтверждающие документы, то можно воспользоваться профвычетом в сумме 20% от всего полученного дохода. Но тут «или-или». Или используем все документально подтвержденные расходы или вот эти 20% без них.

Можно ли вернуться на УСН со следующего года?

Увы. Если вы утратили право на применение УСН в 2021 году, то вернуться на упрощенку сможете только с 1 января 2023 года, т. е. через год.

Комментарий Юлии, эксперта Чёрной Бухгалтерии: «Учтите. что ФНС считает, что с прекращением права на применение УСН, заканчивается и налоговые период. Недаром декларация по налогу сдается раньше обычного срока. И считает, что расчет минимального налога (он есть на УСН «доходы минус расходы») тоже нужно произвести раньше, а значит и оплатить его. Есть уже и судебная практика в пользу ФНС. Поэтому лучше заранее рассчитать и уплатить налог, не дожидаясь требования ФНС. Если трудно разобраться — вам с радостью помогу я или другой специалист Чёрной Бухгалтерии. Наш сервис «заточен» на помощь ИП на УСН и патенте, мы поможем вам закрыть период и правильно рассчитать налог».

Можно ли предотвратить утрату права на применение УСН?

Наверное банально, но самое главное — следить за тем. чтобы оставаться в пределах лимитов. Если вы оказались на грани, а до конце года еще далеко, то варинтов сохранить УСН немного и по большей части они — на грани фола. Например открытие ИП или ООО на родственника или друга. чтобы часть деятельности перевести на него. Это незаконное дробление, когда по факту один бизнес искусственно делят в целях сохранения спецрежима.

Еще есть экстремалы, которые снимаются с регистрации как ИП. А потом через недельку-другую снова идут регистрироваться предпринимателями. Резон может и есть, только если вы перестали быть ИП, то:

Нужно снять с учета онлайн-кассы (а потом опять поставить);

Вы теряете все лицензии, разрешения, права аренды, членство в СРО и другие подобные штуки. Их восстановление обойдется недешево, если вообще получить что-то восстановить;

Нужно уволить всех работников, с выплатой сумм за неиспользованные отпуска. Кроме того, за 2 недели нужно предупредить работников об увольнении и уведомить о предстоящем сокращении службу занятости;

Вы обязаны сняться с учета как работодатель в ФСС, сдать всю отчетность в ФНС и фонды. А еще стоит свериться с ФНС по взносам и налогам, чтобы не осталось долгов.

Слишком трудоемко для экономии на налогах. В инспекции могут заподозрить, в чем была идея таких манипуляций, когда у новоиспеченного ИП доход в складчине со “старым” составит сумму превышающую лимит по УСН.

Выкрутиться с количеством сотрудников тоже сложно — в среднюю численность для целей применения УСН включаются и работники в штате, в т.ч. совместители, и те, кто нанят по договорам ГПХ, например, рабочие, выполняющие ремонт или специалист, который настраивает локальную сеть. Хотят ту мы считаем есть лазейка — в целях применения патента в среднюю численность сотрудников не включают самозанятых. Очевидно тот же подход должен применяться и к УСН. Поэтому, если вы нанимаете самозанятых, их включать в расчет не нужно.

Если ИП находится в пограничье лимита по численности сотрудников, то ему выгоднее нанимать на работу не просто физлиц, а самозанятых.