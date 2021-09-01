Разбираемся в работе маркетплейса «СДЭК.Маркет»: куда делись комиссии и почему продавцам не нужна касса

За последнее время интернет буквально завалило информацией по маркетплейсам — от гайдов по работе с ними до критики онлайн-площадок. Возможно такой повышенный интерес вызван тем, что близится срок окончания периода выдачи субсидий по маркетплейсам. Это программа действует в г. Москва — можно компенсировать до 50% (максимум 700 тыс. рублей) комиссии, уплаченной торговой площадке. Мы тоже решили рассказать о работе маркетплейса, но т.к. наш путь — путь самурая, мы не выбрали привычные сервисы, а обратили внимание на более молодой, но перспективный проект — «СДЭК.Маркет».

Мы сами посетили площадку и еще попросили рассказать о ней Элину Светлицкую — PR-менеджера СДЭК.

Ответы на наши вопросы вам точно будет интересно узнать — почему у «СДЭК.Маркет» нет комиссии по сделкам, а продавцу не нужно переживать за онлайн-кассу, справится ли ИП с работой на площадке и почему продавцов не обязывают участвовать в акциях.

Но сначала давате познакомимся с самим маркетплейсом:

Мы решили оценивать площадку по нескольким параметрам:

Интерфейс, удобство сайта для пользователя (покупателя).

Личный кабинет продавца.

Функционал площадки.

Размер комиссионных.

Доставка.

То, как выглядит главная страница маркета, нас порадовало — приятный цвет, понятные категории товаров, никакой кричащей рекламы или агрессивно кидающихся на вас баннеров. Определенно покупатель чувствует себя здесь, как дома.

«Основное отличие работы «СДЭК.Маркет» в том, что мы не идем по „накатанной дороге“, мы строим новую, современную площадку для онлайн-торговли, которая будет удобна покупателям и выгодна нашим партнерам. Мы даем право покупателю самостоятельно выбирать откуда заказывать товар и, соответственно, сколько платить за доставку. Доставка товаров — это наша сильная сторона. Сеть компании СДЭК насчитывает около 3600 пунктов выдачи заказов, добавьте сюда более 600 постаматов и мы получим мощную, понятную и удобную систему доставки товаров, которая выгодна для покупателей», — комментирует Элина.

Т.к. на дворе сентябрь и самые популярные товары — школьные, мы наугад выбрали один из рюкзаков:

В карточке товара сразу высвечивается информация о вариантах и стоимости доставки — это удобно. Справа контакты продавца, можно, например, отправить сообщение или перейти в карточку с данными — юридическое лицо, адрес, реквизиты. Нам кажется это правильно — покупатели должны видеть у кого они приобретают товар. К тому же по ИНН можно проверить ООО или ИП через сайт ФНС — узнать, как давно зарегистрирован бизнес, кто им руководит и т.п. Ставим жирный плюс.

Теперь посмотрим, как выглядит интерфейс личного кабинете продавца. Здесь тоже все эргономично — для каждой задачи своя вкладка. Вот например в «Маркетинге» можно добавить купон на скидку и настроить его — период доступности, количество, срок действия и т.д.

Продолжаем задавать Элине вопросы: На кого в первую очередь ориентирован маркетплейс? Мы ориентированы на все типы бизнеса, но на сегодняшнем этапе это, прежде всего, малый и средний. Сможет ли ИП, который работает один, справится с регистрацией и работой на «СДЭК Маркет»? Да, конечно, сможет. Преимущество «СДЭК.Маркет» в том, что с нами просто и понятно. Мы помогаем нашим партнерам на старте. Для них разработаны специальные инструкции, в том числе и в видеоформате, у нас прекрасная техническая поддержка, которая поможет решить любые проблемы, работает чат-бот, через который также можно обратиться за помощью и разъяснениями. Мы не бросаем продавцов одних.

Живая поддержка это отлично, но мы в Чёрной Бухгалтерии шагнули дальше — у всех ИП, работающих с маркетплейсами, есть личный ассистент в чате. С нами у вас не возникнет проблем с налоговой, ведь мы берём на себя всю ответственность за ошибки и ведём учёт за вас.

Но, продолжим — на очереди функционал.

Как мы уже видели по личному кабинету — в нем есть все основные данные:

Товары

Покупатели

Скидки и купоны

Все настройки выполняются так же, как если бы вы настраивали себе профиль в соцсетях. Ничего сложного. На сайте представлены все основные категории товаров. Для их загрузки специальных знаний тоже не требуется:

СКРИН из ЛК с вкладки товаров

Хотя мы очень придирчивые и нашли мелкие недоработки. Например, вот фильтр в разделе ноутбуков:

Очень скромное меню фильтра — выборку можно сделать только по цене и марке. Надеемся, что параметры фильтров станут шире — появятся технические характеристики.

А вот в другом разделе (Косметика) фильтров уже больше:

Загрузка самих товаров на сайт может производится из файла в формате: yml, xml, csv.

Загрузите сведения на сайт через «Импорт товаров», сопоставьте категории, если нужно проведите дополнительные настройки и можно работать..

Инструкции по импорту и другим важным вопросам вы найдете здесь.

Но нас интересует кроме внешнего и внутреннее содержание, поэтому снова идем к Элине задавать вопросы.

На сайте говорится, что продавцам не нужно иметь кассу — т.е. «СДЭК.Маркет» принимает оплату от своего имени, как оператор по приему платежей? Да, в части приема оплаты за товары мы выступаем агентами продавца. При совершении сделки мы выдаем покупателю агентский чек по нашей кассе, в котором указываем реквизиты реального продавца товаров (ИНН, наименование, телефон). Какие документы площадка предоставляет продавцам (те, что они могут использовать для подтверждения расходов)? Как происходит документооборот на сайте? На «СДЭК.Маркет» работает система биллинга. Это автоматизированная система контроля предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты. Биллинг в «СДЭК.Маркет» автоматически формирует и отправляет через электронный документооборот (ЭДО) акты об оказанных услугах и платежные реестры. Все документы дублируются в личном кабинете продавца.

Хорошая новость — можете перестать думать где вам взять кассу, как ее зарегистрировать и настроить — все уже придумано за вас! Для предпринимателей, который активно ищут каналы сбыта — отличный вариант заявить о себе без лишних затрат.

И, кстати, мы как раз дошли до вопросов оплаты и комиссионных.

Пока на маркете доступны два варианта оплаты: картой онлайн и при получении.

Что касается комиссии, то на «СДЭК.Маркет» ее нет.

«Наши партнеры не платят комиссию со сделок, только эквайринг и фиксированную сумму за каждую транзакцию. Для новых партнеров условия еще более комфортные — на протяжении первых трех месяцев оплата взимается только за эквайринг. Сейчас мы работаем над еще одной механикой — продажа по ссылке, благодаря которой партнеры смогут продавать товары в своих группах в социальных сетях, не уводя покупателей на маркетплейс. Причем сделка будет абсолютно безопасной как для продавца, так и для покупателя», — комментирует Элина.

Мы дошли до последнего пункта исследования — доставки. Это конек СДЭК. Как уже говорила Элина — у компании несколько тысяч пунктов выдачи и шесть сотен постаматов. Это позволяет сделать доставку для покупателя комфортной, а продавцу — охватить большое количество регионов и городов.

При этом все логистические вопросы лежат на маркетплейсе, а продавцы спокойно могут сфокусироваться исключительно на продажах.

Но нас интересует и другой вопрос — какие гарантии при доставке?

Как поясняет Элина, доставка товаров осуществляется по прямым договорам между продавцами и компанией СДЭК. Маркетплейс не вносит никаких изменений в их взаимоотношения. Что касается гарантий, то продавцам доступна дополнительная услуга страхования грузов, в рамках которой возмещается потери и повреждения товаров.

А мы вернулись к акциям и скидкам. В сети много отрицательных отзывах о крупных маркетплейсах — большая комиссия, так еще и участвовать в акциях заставляют. Если не снижаешь цену на товар, то он просто не будет показываться на сайте. Или цена падает автоматически — добавляется скидка площадки. Как с этим обстоят дела на «СДЭК.Маркет»?

«У нас есть различные партнерские и маркетинговые программы. Мы проводим акции, но участие в них добровольное, исходя из запросов продавцов. Бывает, что партнеры сами выступают инициаторами промо. Мы приветствует такую инициативу и всегда идем на встречу. Все наши акции разрабатываются с учетом статистических данных и аналитики, мы смотрим на продающие позиции и покупательское поведение, на основе этого создаем промо, которое позволит улучшить товарооборот активных партнеров и повысить узнаваемость их бренда на нашей площадке. Мы обязательно поддерживаем акциями высокий сезон, например, запускаем специальный продающий лендинг к гендерным праздникам. В них участвуют большое количество партнеров. Лендинг активно продвигается по различным коммуникационным каналам. Участие в подобных активностях также добровольное.»

Рабства нет — это хорошо :)

В целом площадка нам понравилась — есть моменты, над которыми нужно поработать, но они есть у каждого молодого проекта, а мы верим, что «СДЭК.Маркет» будет развиваться и дальше.

А вы работаете с какими-то маркетплейсами? С какими именно? Хотели бы увидеть их обзор в нашем блоге — пишите в комментариях. Расскажите с какими сложностями встречались или наоборот — как совершили прорыв в бизнесе благодаря онлайн-продажам.

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