Разбираемся в работе маркетплейса «СДЭК.Маркет»: куда делись комиссии и почему продавцам не нужна касса

За последнее время интернет буквально завалило информацией по маркетплейсам — от гайдов по работе с ними до критики онлайн-площадок. Возможно такой повышенный интерес вызван тем, что близится срок окончания периода выдачи субсидий по маркетплейсам. Это программа действует в г. Москва — можно компенсировать до 50% (максимум 700 тыс. рублей) комиссии, уплаченной торговой площадке. Мы тоже решили рассказать о работе маркетплейса, но т.к. наш путь — путь самурая, мы не выбрали привычные сервисы, а обратили внимание на более молодой, но перспективный проект — «СДЭК.Маркет».
Мы сами посетили площадку и еще попросили рассказать о ней Элину Светлицкую — PR-менеджера СДЭК.
Ответы на наши вопросы вам точно будет интересно узнать — почему у «СДЭК.Маркет» нет комиссии по сделкам, а продавцу не нужно переживать за онлайн-кассу, справится ли ИП с работой на площадке и почему продавцов не обязывают участвовать в акциях.
Но сначала давате познакомимся с самим маркетплейсом:
Мы решили оценивать площадку по нескольким параметрам:
- Интерфейс, удобство сайта для пользователя (покупателя).
- Личный кабинет продавца.
- Функционал площадки.
- Размер комиссионных.
- Доставка.
То, как выглядит главная страница маркета, нас порадовало — приятный цвет, понятные категории товаров, никакой кричащей рекламы или агрессивно кидающихся на вас баннеров. Определенно покупатель чувствует себя здесь, как дома.
«Основное отличие работы «СДЭК.Маркет» в том, что мы не идем по „накатанной дороге“, мы строим новую, современную площадку для онлайн-торговли, которая будет удобна покупателям и выгодна нашим партнерам.
Мы даем право покупателю самостоятельно выбирать откуда заказывать товар и, соответственно, сколько платить за доставку.
Доставка товаров — это наша сильная сторона. Сеть компании СДЭК насчитывает около 3600 пунктов выдачи заказов, добавьте сюда более 600 постаматов и мы получим мощную, понятную и удобную систему доставки товаров, которая выгодна для покупателей», — комментирует Элина.
Т.к. на дворе сентябрь и самые популярные товары — школьные, мы наугад выбрали один из рюкзаков:
В карточке товара сразу высвечивается информация о вариантах и стоимости доставки — это удобно. Справа контакты продавца, можно, например, отправить сообщение или перейти в карточку с данными — юридическое лицо, адрес, реквизиты. Нам кажется это правильно — покупатели должны видеть у кого они приобретают товар. К тому же по ИНН можно проверить ООО или ИП через сайт ФНС — узнать, как давно зарегистрирован бизнес, кто им руководит и т.п. Ставим жирный плюс.
Теперь посмотрим, как выглядит интерфейс личного кабинете продавца. Здесь тоже все эргономично — для каждой задачи своя вкладка. Вот например в «Маркетинге» можно добавить купон на скидку и настроить его — период доступности, количество, срок действия и т.д.
Продолжаем задавать Элине вопросы:
На кого в первую очередь ориентирован маркетплейс?
- Мы ориентированы на все типы бизнеса, но на сегодняшнем этапе это, прежде всего, малый и средний.
Сможет ли ИП, который работает один, справится с регистрацией и работой на «СДЭК Маркет»?
- Да, конечно, сможет. Преимущество «СДЭК.Маркет» в том, что с нами просто и понятно. Мы помогаем нашим партнерам на старте. Для них разработаны специальные инструкции, в том числе и в видеоформате, у нас прекрасная техническая поддержка, которая поможет решить любые проблемы, работает чат-бот, через который также можно обратиться за помощью и разъяснениями. Мы не бросаем продавцов одних.
Живая поддержка это отлично, но мы в Чёрной Бухгалтерии шагнули дальше — у всех ИП, работающих с маркетплейсами, есть личный ассистент в чате. С нами у вас не возникнет проблем с налоговой, ведь мы берём на себя всю ответственность за ошибки и ведём учёт за вас.
Но, продолжим — на очереди функционал.
Как мы уже видели по личному кабинету — в нем есть все основные данные:
- Товары
- Покупатели
- Скидки и купоны
Все настройки выполняются так же, как если бы вы настраивали себе профиль в соцсетях. Ничего сложного. На сайте представлены все основные категории товаров. Для их загрузки специальных знаний тоже не требуется:
СКРИН из ЛК с вкладки товаров
Хотя мы очень придирчивые и нашли мелкие недоработки. Например, вот фильтр в разделе ноутбуков:
Очень скромное меню фильтра — выборку можно сделать только по цене и марке. Надеемся, что параметры фильтров станут шире — появятся технические характеристики.
А вот в другом разделе (Косметика) фильтров уже больше:
Загрузка самих товаров на сайт может производится из файла в формате: yml, xml, csv.
Загрузите сведения на сайт через «Импорт товаров», сопоставьте категории, если нужно проведите дополнительные настройки и можно работать..
Инструкции по импорту и другим важным вопросам вы найдете здесь.
Но нас интересует кроме внешнего и внутреннее содержание, поэтому снова идем к Элине задавать вопросы.
На сайте говорится, что продавцам не нужно иметь кассу — т.е. «СДЭК.Маркет» принимает оплату от своего имени, как оператор по приему платежей?
- Да, в части приема оплаты за товары мы выступаем агентами продавца. При совершении сделки мы выдаем покупателю агентский чек по нашей кассе, в котором указываем реквизиты реального продавца товаров (ИНН, наименование, телефон).
Какие документы площадка предоставляет продавцам (те, что они могут использовать для подтверждения расходов)? Как происходит документооборот на сайте?
- На «СДЭК.Маркет» работает система биллинга. Это автоматизированная система контроля предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты. Биллинг в «СДЭК.Маркет» автоматически формирует и отправляет через электронный документооборот (ЭДО) акты об оказанных услугах и платежные реестры. Все документы дублируются в личном кабинете продавца.
Хорошая новость — можете перестать думать где вам взять кассу, как ее зарегистрировать и настроить — все уже придумано за вас! Для предпринимателей, который активно ищут каналы сбыта — отличный вариант заявить о себе без лишних затрат.
И, кстати, мы как раз дошли до вопросов оплаты и комиссионных.
Пока на маркете доступны два варианта оплаты: картой онлайн и при получении.
Что касается комиссии, то на «СДЭК.Маркет» ее нет.
«Наши партнеры не платят комиссию со сделок, только эквайринг и фиксированную сумму за каждую транзакцию. Для новых партнеров условия еще более комфортные — на протяжении первых трех месяцев оплата взимается только за эквайринг.
Сейчас мы работаем над еще одной механикой — продажа по ссылке, благодаря которой партнеры смогут продавать товары в своих группах в социальных сетях, не уводя покупателей на маркетплейс. Причем сделка будет абсолютно безопасной как для продавца, так и для покупателя», — комментирует Элина.
Мы дошли до последнего пункта исследования — доставки. Это конек СДЭК. Как уже говорила Элина — у компании несколько тысяч пунктов выдачи и шесть сотен постаматов. Это позволяет сделать доставку для покупателя комфортной, а продавцу — охватить большое количество регионов и городов.
При этом все логистические вопросы лежат на маркетплейсе, а продавцы спокойно могут сфокусироваться исключительно на продажах.
Но нас интересует и другой вопрос — какие гарантии при доставке?
Как поясняет Элина, доставка товаров осуществляется по прямым договорам между продавцами и компанией СДЭК. Маркетплейс не вносит никаких изменений в их взаимоотношения. Что касается гарантий, то продавцам доступна дополнительная услуга страхования грузов, в рамках которой возмещается потери и повреждения товаров.
А мы вернулись к акциям и скидкам. В сети много отрицательных отзывах о крупных маркетплейсах — большая комиссия, так еще и участвовать в акциях заставляют. Если не снижаешь цену на товар, то он просто не будет показываться на сайте. Или цена падает автоматически — добавляется скидка площадки. Как с этим обстоят дела на «СДЭК.Маркет»?
«У нас есть различные партнерские и маркетинговые программы. Мы проводим акции, но участие в них добровольное, исходя из запросов продавцов. Бывает, что партнеры сами выступают инициаторами промо. Мы приветствует такую инициативу и всегда идем на встречу.
Все наши акции разрабатываются с учетом статистических данных и аналитики, мы смотрим на продающие позиции и покупательское поведение, на основе этого создаем промо, которое позволит улучшить товарооборот активных партнеров и повысить узнаваемость их бренда на нашей площадке.
Мы обязательно поддерживаем акциями высокий сезон, например, запускаем специальный продающий лендинг к гендерным праздникам. В них участвуют большое количество партнеров. Лендинг активно продвигается по различным коммуникационным каналам. Участие в подобных активностях также добровольное.»
Рабства нет — это хорошо :)
В целом площадка нам понравилась — есть моменты, над которыми нужно поработать, но они есть у каждого молодого проекта, а мы верим, что «СДЭК.Маркет» будет развиваться и дальше.
А вы работаете с какими-то маркетплейсами? С какими именно? Хотели бы увидеть их обзор в нашем блоге — пишите в комментариях. Расскажите с какими сложностями встречались или наоборот — как совершили прорыв в бизнесе благодаря онлайн-продажам.
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