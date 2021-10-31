Почему онлайн-продавцы помешались на WildBerries? Мануал для начинающих поставщиков

Несмотря на периодические скандальные новости и попытки конкурентов перетянуть одеяло на себя, WildBerries остается лидером рынка по интернет-продажам. На этом маркетплейсе посетители проводят больше больше времени и просматривают большее количество страниц. Возможно поэтому площадка так привлекает поставщиков. На самом деле, это не единственная причина. Мы попросили помочь нам разобраться в некоторых вопросах Маргариту (@margy_tonova), которая после работы в найме решила открыть свое дело и стала продавать на WildBerries товары своего производства.

По данным cnews за первое полугодие 2021 года WildBerries увеличил оборот на 70% по сравнению с тем же периодом 2020-го. За эти полгода выполнено более чем 300 млн заказов с маркетплейса, для сравнения за весь 2020 год тот же показатель составил почти 324 млн заказов.

ТОП-товаров 2021 года и причины популярности WB на рынке

Что в 2021 году пользовалось особенной популярностью:

Одежда (ее продано на 135,8 млрд рублей);

Товары для дома и дачи (неудивительно, как раз был сезон) — продано товаров на 41,6 млрд рублей;

Детские товары — они ненамного отстают от предыдущей категории — 41,5 млрд рублей.

Кроме того, у покупателей вырос спрос на крупную бытовую технику (почти в 9 раз по сравнению с первым полугодием 2020 года), товары для взрослых, строительные материалы и садовые инструменты, а также примерно одинаково (в 2,5 раза) вырос интерес к зоотоварам, ювелирной бижутерии и товарам для автомобилей.

Рост и цифры говорят сами за себя — маркетплейс пользуется неизменным спросом покупателей.

А в чем отличие Вайлдберриз от других маркетплейсов для поставщиков?

«Wildberries — большая площадка. Это пока единственный маркетплейс, который работает с Европой, а вход для поставщиков сюда совсем простой, в отличии от других платформ. Многие продавцы начинают работу именно с WB, а не с других маркетплейсов, потому что трафик на площадке от 4 млн посетителей в день, что увеличивает шансы на заказы», — комментирует Маргарита.

Отметим, что в 2021 году маркетплейс расширил количество стран для экспорта, теперь в списке: США, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдавия. Всего — 14 стран мира.

Как начать работать с маркетплейсом

А начать работу на площадке действительно не так трудно:

зарегистрируйтесь (5-10 минут);

изучите условия типового договора-оферты;

предоставьте документы, для ИП это, например: свидетельство о госрегистрации ИП, свидетельство ИНН, письмо Росстата, разрешения на использование торговых марок, скан паспорта, анкета, прайс на товары;

подключите ЭДО, это можно сделать и с помощью самой площадки;

дождитесь верификации и допуска к продажам на маркетплейсе.

Маргарита комментирует, что хотя WB работает со всеми типами поставщиков — ООО, ИП и самозанятыми, но самый выгодный вариант именно ИП. У СМЗ — ограничение по сумме доходов в 2,4 млн рублей в год, к тому же продавать можно только товары собственного производства, нельзя иметь работников (при больших объемах продаж они понадобятся). У ООО очень высокие штрафы, относительно ИП.

Более 80% продавцов на Вайлдберриз — это представители малого и среднего бизнеса.

О штрафах, комиссии и продвижении на WildBerries

Штрафы получить можно только если грубо нарушить правила продажи на маркетплейсе: продавать товары-подделки под бренды, нарушая авторские права, не предоставлять сертификаты соответствия. Но есть и другие причины.

Нельзя размещать рекламу и контакты своей компании (ИП), товарный знак на товаре, его упаковке или этикетке, ведь площадка вкладывает огромные средства в развитие и хочет, чтобы покупатели продолжали делать заказы именно через маркетплейсе.

Также нужно внимательно следить за оформлением карточек товаров — изменение состава состава ингредиентов, цвета, размера — повод внести корректировку. Неверная информация в карточке — повод для санкций со стороны WB.

«У WB есть свои внутренние правила игры, которые нужно соблюдать. Если в карточке товара у вас закончится размер или цвет, то вы будете падать в рейтинге и находиться далеко не на первых страницах. Поэтому карточки товара нужно всегда держать под присмотром и вовремя пополнять ассортимент», — отмечает Маргарита.

В WildBerries отмечают, что для стимулирования спроса для некоторых категорий товаров сервис значительно снижает комиссии. Например, сейчас до 1% сократили комиссию для отдельных товаров из раздела электроники.

Вообще комиссии на маркетплейсе зависят от:

типа товаров;

объема продаж;

цены на товар.

Перед тем, как выводит свой товар на площадку нужно проанализировать рынок, понять в какой нише есть шанс «выстрелить», разобраться с ценовой политикой и доставкой.

Мы задали Маргарите несколько вопросов на эту тему.

Можно ли продвигаться на маркетплейсе, продавая только какой-то один товар или нужно иметь широкий ассортимент? Что делать, если товар получил плохие отзывы?

Маргарита: Если выходить в топ, то ассортимент должен быть широким и пополняться на постоянной основе. Если у товара плохие отзывы , есть несколько способов вернуть себе репутацию. Например, самовыкупы (товары выкупает сам продавец через посредников), но конечно нужно следить, чтобы не было больше 30% негативных отзывов.

Какой процент отзывов на WB — реальные отзывы покупателей, а какой — заказные? Amazon вот ведет борьбу с заказными отзывами у себя на площадке и призывает к тому же соцсети, где размещают фейки.

Маргарита: Сложно сказать, т.к. грамотные поставщики делают отзывы очень аккуратно, их на этом не поймать, но в основном отзывы на WB от самих клиентов. Это тоже одна из причин популярности маркетплейса — наличие большого количества реальных отзывов.

Самые нелестные слухи о WB — наличие штрафов за отказ участия в принудительных акциях. Это действительно так?

Маргарита: Продавец может не участвовать в акции, но тогда WB повысит % комиссии, который возьмет с продаж. А если будете участвовать — понизит. Например, вы стабильно платите 15% с продаж, далее маркетплейс предлагает вам участие в акции на условиях: 1. если будете участвовать, то комиссия составит 5%, но скидку на товар нужно сделать 30%. 2. Если не будете — комиссия будет 25%.

Пример от Чёрной бухгалтерии: продаете свитшот, себестоимостью 500 рублей, по цене — 1000 рублей, платите комиссию 15% — 150 рублей. Участвуете в акции, делаете скидку 30%, для покупателя товар будет стоить — 700 рублей. Комиссия маркетплейса составит — 5%, т.е. 35 рублей. Не участвуете — комиссия 25% 1000 * 25% = 250 рублей.

Давайте соберем все данные в таблицу и посмотрим, что же получится:

Показатель Обычные продажи Участие в акции Отказ от участия Себестоимость 500 500 500 Цена продажи 1000 700 1000 % комиссии 15% 5% 25% Размер комиссии, руб. 150 35 250 Сумма расходов (себестоимость + комиссия) 650 535 750 Прибыль (цена продажи минус расходы) 350 165 250

Что видим — самый выгодные с точки зрения прибыльности продажи по обычной системе. А вот при участии в акции сумма прибыли серьезно снижается (более чем в два раза).

Но, когда вы участвуете в акции, объем продаж растет, причем иногда это может быть многократный рост — в десятки и сотни раз, особенно если это сезонные товары или распродажа перед праздниками. Плюс вы выходите в топ, покупатели узнают о вас и вашей продукции, сохраняют ее в закладки, складывают в корзину, просматривают и другие ваши товары. Т.е. у вас появляются дополнительные постоянные клиенты.

Поэтому участие в акции скорее стратегическое решение. А если вы изначально учли подобные нюансы при формировании цены, то прибыль вас приятно порадует.

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Советы от Маргариты:

Перед выходом на площадку сделайте предварительный анализ выбранной ниши, не ориентируйтесь на чутье и собственное понятие «что зайдет», выбирайте уже проверенный востребованный товар, хотя бы в самом начале. Выбирайте себе поставщика не только по цене товара, но и по надежности. Маркетплейс трепетно следит за наличием на складе ассортимента, а также за срывом поставок, если вы сами занимаетесь доставкой.

Кстати, не рекомендую в этом проявлять самостоятельность — фулфилмент у WB хорошо развит, складирование и доставка при помощи маркетплейса выходят дешевле, чем собственные.

Не ждите миллиона через несколько дней — работайте каждый день над карточками товаров, следи за отзывами, наблюдайте за ассортиментом конкурентов.

Поднимайте активность в своих товарах — тут помогут вопросы продавцу с разных аккаунтов, самовыкупы с отзывами (тут есть конечно определенные нюансы), ставьте ключевые слова, по которым вас будут искать клиенты. У меня в арсенале более 13 рабочих инструментов.

Что касается фулфилмента, т.е. логистической части продаж — хранения, обработки, упаковки и доставки товаров. Это еще одна причина начать работать с WildBerries — количество точек выдачи (собственных и партнерских) в июле 2021 г. достигло 120 тысяч. Хотя сейчас на пятки WB наступает OZON — он стал активно открывать дополнительные точки выдачи, чтобы стать ближе к покупателям, первенство все еще за Вайлдберриз.

Маргарита отмечает, что с помощью фулфилмента продавцы полностью удаленно управляют продажами на маркетплейсах и избавляются от ручной работы (начинающие предприниматели часто сами занимаются упаковкой и доставкой товара и это ошибка — забирает много времени, увеличивает срок доставки покупателю, отвлекает от продвижения). Мало того, покупатели при поставке со склада WB, имеют возможность примерить одежду и обувь, которую они заказали, т.к. точки выдачи оборудованы примерочными.

Что продавать на маркетплейсе, чтобы получить хорошие продажи?

Основные категории мы описали в самом начале. Кроме того, учтите, что:

WildBerries любят за низкие цены, площадка строго следит за их удержанием, поэтому здесь хорошо подойдут недорогие товары — стоимостью до 1,5 −2 тысяч рублей;

Посетители WB (да и в принципе маркетплейсов) в основном женщины, а возрастной диапазон покупателей колеблется в районе 25 — 44 лет.

Мы уже рассказывали о другом маркетплейсе — СДЭК.Маркет в этой статье и хотели бы продолжить эту тему. Следите за постами в блоге, подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, делитесь собственным опытом в комментариях ниже.

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