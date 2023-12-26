Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС

С появлением ЕАЭС наша страна получила большое количество льгот и привилегий в экономических отношениях с рядом соседних государств. Но торговля ведется со многими странами, разные товары ввозят в РФ ежедневно, и не только из ЕАЭС. Разберемся, как платить налоги при импорте, в частности, НДС — один из запутанных и сложных российских налогов.

Когда нужно платить НДС

По общему правилу компании должны заплатить НДС, если товар был ввезен по следующим таможенным процедурам:

В ряде случаев нужно заплатить НДС частично:

Товар помещен под процедуру временного ввоза (пп. 5 п. 1 ст. 151 НК, ст. 223 ТК ЕАЭС).

Вы ввозите продукты переработки товаров, которые ранее вывозили в процедуре переработки вне таможенной территории (пп. 6 п. 1 ст. 151 НК, ст. 186 ТК ЕАЭС).

Помимо этого, НДС нужно заплатить, если товары ввозили в РФ в режиме реимпорта, то есть ранее они были экспортированы из РФ. В этом случае придется отдать в бюджет сумму, от которой вы были освобождены при экспорте, или от той, которую вам вернули в связи с экспортом (пп. 2 п. 1 ст. 151 НК, пп. 3 п. 2 ст. 236 ТК ЕАЭС).

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В первом случае налог рассчитывают со всей стоимости товаров по ставке 20% или 10%, а во втором — налог равен сумме НДС, которую вы возместили из бюджета по экспортируемому товару.

Второй вариант будет более выгодным для плательщика. При этом закон не регламентирует конкретный порядок уплаты налога в данной ситуации. Зачастую таможенные органы могут сами принимать решение, однако рекомендуем вам настаивать на той уплате, которая для вас выгоднее.

Когда не нужно платить НДС

В определенных законом случаях импорт товаров не из ЕАЭС освобожден от НДС. Так, не нужно платить НДС с импорта, если:

При импорте из стран ЕАЭС не нужно платить НДС, если:

Ввоз товара освобожден от налога по ст. 150 НК.

Реализация товара освобождена от НДС по ст. 149 НК.

Товар находится под таможенными процедурами свободной таможенной зоны или свободного склада.

Товар перемещается в рамках одного юрлица.

Продавец и покупатель — российские лица.

Ранее экспортированный товар возвращается из-за брака.

Товар утратили при доставке еще до того, как вы поставили его на учет.

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Как рассчитать сумму НДС

По общему правилу для расчета НДС с импорта нужно умножить налоговую базу на ставку налога (п. 5 ст. 166 НК).

При ввозе разных товаров налог необходимо рассчитывать отдельно по каждой группе товара, поскольку ставка может отличаться (п. 3 ст. 160, п. 5 ст. 166 НК).

Отдельно закон регламентирует ситуацию, когда ввозят подакцизные товары. В этом случае все товары нужно разделить на подакцизные и неподакцизные, а потом внутри каждой группы — по товарам одного названия, вида и марки (п. 3 ст. 160 НК).

Для определения суммы налога к перечислению в бюджет нужно будет сложить НДС, которые начислены по каждой группе товаров (п. 3 ст. 160 НК, п. 5 ст. 166 НК).

Очень важно при ввозе товаров на территорию РФ не из стран ЕАЭС верно рассчитать налоговую базу.

Налоговая база подлежит расчету по следующей формуле (п. 1 ст. 160 НК):

Налоговая база по НДС = Таможенная стоимость товаров + Таможенные пошлины + Акцизы

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Как рассчитать налоговую базу по НДС при импорте из ЕАЭС

Налоговая база — это стоимость товаров по договору и акцизы в случае их наличия. В нее не включается стоимость транспортировки и другие допуслуги, которые прописаны отдельными пунктами в договоре. Налоговая база исчисляется в рублях.

При импорте применяются стандартные налоговые ставки по НДС — 10% и 20% (п.п. 2, 3, 5 ст. 164 НК, п. 4 ст. 53 ТК ЕАЭС).

По общему правилу применяется ставка 20%.

Ставка 10% применяется для продовольственных, детских, медицинских и других социально значимых товаров, указанных в п. 2 ст. 164 НК. Конкретные наименования и коды видов товаров, облагаемых по ставке 10%, содержатся в перечнях, которые утверждает Правительство РФ.

Как платить НДС

При импорте НДС нужно оплатить таможенному органу одновременно с другими таможенными платежами до подачи таможенной декларации (п. 1 ст. 119, пп. 1 п. 1 ст. 135, п. п. 1, 9 ст. 136, пп. 6 п. 1 ст. 189, п. п. 1, 10 ст. 198 ТК ЕАЭС).

Как платить НДС при ввозе из ЕАЭС

«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС не имеет особенностей уплаты и перечисляется, как и другие налоги, на ЕНС. Срок его перечисления — до 20-го числа месяца, который следует за тем, когда ввезенные товары поставили на учет.

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Как получить налоговый вычет

«Ввозной» налог можно принять к вычету при выполнении следующих условий (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК):

ввезенные товары приняли к учету;

они предназначены для деятельности, которая облагается НДС;

у вас есть необходимые первичные документы;

у вас есть документы, которые подтверждают уплату ввозного НДС.

Срок, когда вы можете применить вычет, — три года с даты, когда ввезенные товары приняли на учет (п. 1.1 ст. 172 НК).

Для вычета «импортного» НДС вы должны подтвердить его уплату следующими документами (п. 1 ст. 172 НК, письма Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/60997, от 15.02.2018 N 03-07-08/9279, от 24.08.2017 № 03-07-08/54316, ФНС от 22.02.2019 № СД-4-3/3108@):

декларацией со сведениями, которые свидетельствуют о выпуске товаров в соответствующей таможенной процедуре, а также сведениями о сумме уплаченного НДС (копией электронной таможенной декларации (ЭТД), которая распечатана на бумажном носителе);

платежным поручением на уплату «ввозного» НДС.

Вместо этих документов вы можете использовать письменное подтверждение уплаты таможенных пошлин, налогов. Его выдадут в таможенном органе по вашему запросу (ч. 11 ст. 30 закона о таможенном регулировании от 03.08.2018 № 289-ФЗ).

Принятие к вычету налога, который уплачен при ввозе товаров из ЕАЭС

НДС, который уплачен при ввозе товаров из ЕАЭС, можно принять к вычету после того, как ФНС подтвердит его уплату. Вычет может получить только организация на ОСНО, если купленные товары участвуют в облагаемой НДС деятельности.

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