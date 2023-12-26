23 фатальные ошибки с налоговыми последствиями: как избежать претензий ФНС?

Кто должен платить налоги за исполнителя: заказчик или агент?

Здравствуйте. Общество заключило оферту на выполнение работ. По этой оферте есть исполнитель физ.лицо, агент, и заказчик. Всю сумму по договору заказчик оплатит агенту. Из этой суммы часть это за работу исполнителю, а часть вознаграждение агенту. Вопрос кто должен платить налоги за физ.лицо ( исполнителя) заказчик или агент? Спасибо.