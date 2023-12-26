23 фатальные ошибки с налоговыми последствиями: как избежать претензий ФНС?

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?
Программа вебинара
Дивиденды:
Какие ошибки допускают компании при выплате дивидендов?
Что такое непропорциональные дивиденды и почему могут доначислить по ним страховые взносы?
Когда дивиденды переквалифицирую в зарплату?
Дистанционный сотрудник за границей:
Что важно знать о налогообложении дистанционных сотрудников, работающих за границей?
Что меняется в налогообложении дистанционных сотрудников с 01.01.2024?
Подотчеты:
Распространенные ошибки с налоговыми последствиями.
5 маркеров, по которым проверяющий поймет, что подотчет – это скрытая зарплата.
Правила выдачи подотчетов.
Нужны готовые инструменты налоговой оптимизации, алгоритмы самостоятельного проведения налогового аудита, обзоры судебной практики и изменений в законодательстве? Интересно, как достигать высот в карьере и бизнесе?
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Есть вопросы по налогам в вашей компании? Нужна защита от ФНС? Нужно провести инициативный налоговый аудит, Due Diligence, подобрать, протестировать или обучить бухгалтера?
Профессионально окажем консалтинговые услуги по вопросам снижения налоговой нагрузки в рамках законодательства, проведем инициативный налоговый аудит или сопроводим налоговую проверку «под ключ».
С 2017 года провели 6 000+ консультаций по налогообложению.
Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса.
Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации.
Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence.
Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей.
Провели тестирование профзнаний 5 000+ бухгалтеров.
Обучили более 60 000 бухгалтеров, финансистов, аудиторов, налоговых юристов и консультантов.
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