Топ причин блокировки расчетного счета компании

Блокировка расчетного счета организации или предпринимателя — это штрафы, пени, срыв поставок, лишние беготня и головная боль бухгалтера. В этом материале мы собрали основные причины приостановки операций по счету, чтобы вы знали, на что обратить внимание для бесперебойной работы без блокировки счета и дополнительных трат.

Причины блокировки расчетного счета делятся на две группы:

неисполнение требований налогового законодательства;

нарушение закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Блокировка счета по требованию ФНС

Блокировка счета со стороны ФНС происходит в трех случаях, которые перечислены в ст. 76 НК:

непредставление отчетности;

неуплата налогов;

нарушение порядка документооборота.

Самостоятельно налоговая счет не блокирует. Решение о наложении ареста на счет ФНС публикует в специальном реестре. Это решение увидят банки, в которых у компании есть счета. Поэтому под блокировку попадают все счета, за исключением избирательных и относящихся к фондам референдумов.

Разберем каждую причину подробнее.

Непредставление отчетности

Налогоплательщики обязаны предоставлять отчетность в налоговый орган не позднее крайнего срока, установленного для каждого вида отчета. Нарушение этого срока на 20 дней и более грозит арестом счета (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК).

Важно: ФНС заблокирует счет, если организация не сдала налоговую отчетность, например, декларации по налогу на прибыль, УСН, 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам. За просрочку сдачи бухгалтерской отчетности приостановить операции по расчетному счету нельзя.

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Неуплата налогов, взносов, пени, штрафов

С введением ЕНС расчеты между налогоплательщиками и ФНС ведутся не в разрезе каждого обязательства, а суммарно. Если сальдо ЕНС положительное — задолженность по налоговым платежам отсутствует, если отрицательное — у компании образовалась недоимка.

Когда недоимка превысит 3 000 рублей, ФНС направит требование о погашении задолженности в течение 8 дней. Если налогоплательщик проигнорировал требование, последует полная заморозка счета или частичная, если денег на счете больше суммы требования.

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Нарушение порядка документооборота

В ряде случаев налогоплательщики обязаны направлять отчетность в ФНС только по защищенным электронным каналам связи, например, это касается отчетности по работникам, если их численность больше 10 человек, и прочей отчетности компаний со штатом от 100 единиц.

Если не заключить с ФНС договор об электронном документообмене в течение 10 дней после возникновения обязанности, счет заблокируют до устранения нарушения.

Также компании, подпадающие под эти критерии, обязаны использовать ЭДО для обмена информацией с ФНС и по другим поводам (получение запросов, требований и т.д.). На отправку квитанции о получении требования у налогоплательщика есть шесть дней (п. 5.1 ст. 23 НК), и еще 10 на исправление ситуации, если по каким-либо причинам организация не подтвердила получение требования. А по истечении этого десятидневного срока нарушителя ждет блокировка счета (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК).

Блокировка счета по 115-ФЗ

Что касается блокировки по 115-ФЗ, то решение о ней принимает обслуживающий банк, и касается она не расчетного счета, а систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Если банк заподозрил, что клиент намеревается провести сомнительную операцию с позиций антиотмывочного законодательства, он не спишет деньги онлайн без проверки документов-оснований.

Итак, рассказываем про основные причины заморозки операций по счету с точки зрения соблюдения антикоррупционного, налогового, антитеррористического и таможенного законодательства.

Обналичка

Частое снятие наличных или желание снять крупную сумму вызывают подозрения в легальности целей, для которых они предназначены, так как расчеты наличными между юридическими лицами и/или ИП свыше 100 000 рублей запрещены.

Также внимание комплаенс-службы банка привлекут частные переводы денег на счета физических лиц, с которыми ее не связывают трудовые или гражданско-правовые отношения. Если банк заметит такие операции, банк попросит объяснить причины и обосновать их документами, но предварительно заблокирует онлайн-доступ к счетам.

Сомнительные контрагенты

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Именно так рассуждает банк. Если в числе контрагентов клиента замечены ИП или организации с уже подмоченной с точки зрения антиотмывочного законодательства репутацией, банк будет внимательнее следить за сделками с ними.

Низкая налоговая нагрузка

Банк отслеживает соотношение объемов денег, проходящих через счета клиента, с суммами налоговых платежей. Если этот показатель ниже 0,9%, банк заподозрит клиента в отмывании денег (методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР) и перестанет проводить платежи без предоставления подтверждающих документов.

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Большие обороты и маленький остаток на счете

Если через расчетный счет компании проходят большие суммы, а остаток средств чаще всего стремится к нулю, банк приостановит ДБО, так как для него это признак нелегальных сделок и фиктивных операций.

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