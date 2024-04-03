В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой

Иногда налоговики в выплате дивидендов подозревают завуалированную выплату зарплаты. Тогда они производят переквалификацию сделок, статуса и характера деятельности проверяемого лица и доначисления. Это их законное право по подп. 3 п. 2 ст. 45 НК. И суды, как правило, встают на сторону налоговиков, а не налогоплательщиков.

Когда налоговые органы заподозрят неладное

Сомнения в характере выплат возникают, как правило, в следующих случаях.

Во-первых, когда собственник и сотрудник выполняют сопоставимый, а то и вовсе одинаковый объем работы, а оплата труда несопоставима.

Во-вторых, если нарушена нормальная хронология: сначала произведены выплаты, финансовый результат за период — налоговый, отчетный — формируется, а решение о выплате дивидендов выносится позднее даты выплат. Впрочем, любое нарушение даты выплат, установленной локальными нормативными документами, вызывает подозрение, равно как и нарушение регулярности в сторону учащения.

В-третьих, отсутствует привязка к объему прибыли: например, сумма дивидендов одинакова вне зависимости от того, какова была зафиксированная сумма прибыли.

В-четвертых, если учредитель выполняет определенные функции для фирмы-источника выплат, при этом он не получает зарплату или получает минимальную.

В-пятых, сумма чистых активов ниже резервного и уставного фондов. Приведем несколько показательных примеров из судебной практики.

Целый букет нарушений

После проведения выездной налоговой проверки ООО на «упрощенке», ИФНС начислила штраф, страховые взносы и пени в совокупности почти на 3,5 млн руб. Инспекция сочла, что руководителю ООО и главному инженеру (у каждого — по 50% в уставном капитале) выплачивались не дивиденды, а зарплата. Против налогоплательщика сыграл ряд факторов:

Решение о выплате дивидендов принято до формирования финансового результата итогового периода.

Выплаты производились один раз в месяц.

Сумма была одинаковой на протяжении всех отчетных периодов.

Не было выплат зарплаты как руководителю, так и главному инженеру.

Суд счел, что в данном случае выплаты противоречат понятию дивидендов (п. 1 ст. 43, п. 4 ст. 224 НК). И, согласно, в том числе п. 15 Обзора судебной практики ВС № 3 (2018) (утв. Президиумом ВС от 14.11.18), подтвердил, что фактически выплаты являлись зарплатой поэтому, в том числе, подлежат обложению страховыми взносами.

Так что налогоплательщик должен был платить надлежащую зарплату, а не маскировать ее под дивиденды (постановление АС Северо-Западного округа от 22.05.23 № Ф07-568/23).

Недостаточность чистых активов

По другому делу ситуация была такова, что дивиденды просто не из чего было выплачивать. Так, остаток нераспределенной прибыли организации в налоговых периодах был равен:

январь — 1878,45 руб.;

апрель — 10084,45 руб.;

июль — 1281,45 руб.;

октябрь — 2590,45 руб.;

декабрь — 2814,45 руб.

Вклад в уставной фонд организации составлял 18 000 руб. На дату выплаты дивидендов в вышеуказанных налоговых периодах чистые активы были куда меньше уставного капитала и резервного фонда. А ведь в таком случае ООО вообще было не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества (п. 1 ст. 29 закона об ООО). Имели место и другие нарушения, аналогичные тем, что описаны выше (постановление 11 ААС от 02.02.22 № 11АП-21602/21).

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Выплата дивидендов в период моратория на банкротство

Нередко переквалификация основывается на том, что дивиденды выплачивались в период моратория на банкротства компаниями, на которые распространялись положения постановления Правительства от 28.03.22 № 497 (утратило силу). К ним относятся все организации, кроме застройщиков МДК и (или) иных объектов проблемной недвижимости, вне зависимости от наличия или отсутствия признаков банкротства.

Компании, не заявившие об отказе от моратория, не были вправе выплачивать дивиденды с 1 апреля по 1 октября 2022 г.

Отметим, что решение о распределении прибыли, принятое с нарушением порядка, установленного законом о банкротстве, является оспоримым, т.е. признать дивиденды незаконными может лишь суд (см. разъяснение, данное Президиум ВАС в информационном письме от 14.04.09 № 129).

Налоговики могут обратиться в суд, но они должны будут обосновать, что такая выплата нанесла ущерб бюджету, что возможно лишь в двух случаях:

Выплата дивидендов маскировала выплату зарплаты.

Основная налоговая база по НДФЛ у получателя таких «дивидендов» в итоге переквалификации превысила 5 млн руб.

То есть сначала компания, нарушившая запрет на выплату дивидендов, получает требование об уплате страховых взносов, пеней и штрафов, а уже потом, при отказе от добровольной уплаты, дело идет в суд.

С большой долей вероятности суд встанет на сторону налоговиков и подтвердит законность требования об уплате страховых взносов, начисления пеней и штрафов, в том числе за неполное удержание НДФЛ, если в суде налогоплательщику не получится:

Оспорить утверждение налоговых органов о том, что бюджету причинен вред, что ставит под сомнение право налоговиков вообще оспаривать решение о выплате дивидендов — в том числе когда ИФНС пытается признать дивиденды зарплатой.

Доказать, что «переквалифицированные» дивиденды никак не связаны с выполнением трудовых обязанностей их получателями, а являются чистой прибылью.

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