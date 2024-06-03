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НДФЛ

Расчет НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году

Как быть, если штатный работник на дистанционке уехал за границу и продолжает выполнять трудовые функции? Нужно ли в этом случае учитывать наличие или отсутствие статуса резидента? Исполнять ли обязанности налогового агента? Рассмотрим, как обстоят дела с уплатой НДФЛ с сумм, выплачиваемых релокантам в 2024 году, и что изменится с 2025 года.
Расчет НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По какому договору можно оформить релоканта

С таким сотрудником нужно подписать договор гражданско-правового характера (ГПХ) — настаивает Минфин (письма от 04.03.2022 № 14-6/ООГ-1352, от 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304). Чиновники выделяют две причины:

  1. Российский ТК не действует на территории иностранных государств (ст. 13 ТК).

  2. Работодатель не может обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников, находящихся за рубежом (ст. 312.7 ТК).

Поэтому трудовой договор с дистанционным режимом работы не может быть заключен с релокантом. 

Если уже действующий дистанционный работник уехал за границу, то самый оптимальный вариант — расторгнуть договор по соглашению сторон и подписать контракт ГПХ.

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НДФЛ с доходов релокантов в 2024 году

Начиная с 1 января 2024 года суммы, которые направляются штатному сотруднику на дистанционке, трудящемуся из-за рубежа, считаются доходами от источников в России (подп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК). Следовательно:

  • Нет необходимости определять статус трудящегося — он все еще резидент или уже нет.

  • Работодателю придется выполнять функции налогового агента — удерживать НДФЛ по ставке 13% (при сумме дохода с начала года не более 5 млн руб.) или 15% (с суммы превышения дохода в 5 млн руб. с начала года).

Подчеркнем еще раз: этот порядок применим лишь к доходам тех лиц, с которыми подписаны именном трудовые договоры с условием о дистанционной работе (письмо Минфина от 06.02.2024 № 03-04-05/9635).

Если заключен договор ГПХ, то подп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК не применяется. Следовательно:

  • Доходы релокантов, полученные по таким контрактам в 2024 году, рассматриваются как полученные от источников за пределами России (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК).

  • Российская организация не должна по таким выплатам исполнять обязанность налогового агента (ст. 226 НК) — релокант сам заполняет декларации и уплачивает налог.

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Что изменится с 1 января 2025 года

С этой даты доходами, облагаемыми НДФЛ, от источников в России будут считаться суммы вознаграждений, которые поступили исполнителям по договорам ГПХ за выполнение работ, оказание услуг, предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности, осуществляемые через интернет через российские сетевые адреса или информационные системы, размещенные в России, если имеет место хотя бы одно обстоятельство:

  • Налогоплательщик — российский резидент.

  • Доходы получены на счет в банке, который зарегистрирован на территории России.

  • Источником дохода выступают российские ИП, отечественные компании или иностранные фирмы, зарегистрированные в России.

Если есть одно из трех обстоятельств, то с 1 января 2025 года вознаграждение, которое выплачивается на основании гражданско-правового договора за услуги, оказываемые за пределами России, будет облагаться НДФЛ независимо от статуса (нерезидент или резидент), по ставке 13 или 15% (зависит от суммы вознаграждения).

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Расчет НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году

Как быть, если штатный работник на дистанционке уехал за границу и продолжает выполнять трудовые функции? Нужно ли в этом случае учитывать наличие или отсутствие статуса резидента? Исполнять ли обязанности налогового агента? Рассмотрим, как обстоят дела с уплатой НДФЛ с сумм, выплачиваемых релокантам в 2024 году, и что изменится с 2025 года.

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