К чему приводят сделки с «техничками»: судебная практика

Как распознать «техничку» и обезопасить свой бизнес
Лучший способ избежать проблем — вообще не иметь дела с опасными контрагентами, которые не ведут реальной экономической деятельности, не имеют ресурсов, персонала и используются лишь для получения необоснованной налоговой выгоды.
Работа с такими «партнерами», скорее всего, приведет к:
серьезным доначислениям по налогам;
налоговым штрафам — до 40% от неуплаченного налога (п. 3 ст. 122 НК);
уголовной ответственности, если бюджету причинен крупный ущерб — от 18,75 млн руб. в пределах трех финансовых лет подряд (ст. 199 УК).
Кроме того, доказанное умышленное введение в оборот «техничек» лишь для накрутки стоимости товара, приобретенного в том числе у спецрежимников, исключает право на вычеты по НДС и влечет за собой перерасчет базы по налогу на прибыль (определения ВС от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, от 30.11.2021 № 309-ЭС21-22364).
Необходимо исключить работу с компаниями:
относительно которых в ЕГРЮЛ есть пометки о недостоверности сведений;
чьи руководители были дисквалифицированы;
которые не сдают отчетность (бухгалтерскую и налоговую);
имеющими долги по налогам и взносам.
С осторожностью следует относиться к фирмам, зарегистрированным по массовым адресам, на «массовых» руководителей, а также убыточным, в отношении которых идут арбитражные процессы, исполнительные производства и т.п.
Необходимо разработать, утвердить и применять регламент проверки контрагентов, пользоваться сервисами от ФНС (например, «Прозрачный бизнес») и тщательно хранить документальные доказательства проверки контрагента и подтверждения реальности сделок с ним (досье).
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Когда можно учесть фактические расходы
Налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу или налог, если (п. 2 ст. 54.1 НК):
сделка заключена не в целях неуплаты или возврата налога;
обязательство исполнено стороной договора, заключенного с налогоплательщиком.
Очевидно, что проявление должной осмотрительности в выборе деловых партнеров и их тщательная проверка — залог минимизации налоговых рисков и успешного ведения бизнеса. Однако, добросовестные фирмы нередко поневоле оказываются контрагентами недобросовестных компаний. Есть ли надежда минимизировать потери, когда обвинение в сотрудничестве с «техничкой» уже выдвинуто?
Даже если доказано, что налогоплательщик формировал документооборот с участием «технической» компании, есть шанс учесть в прибыли фактически понесенные при этом расходы.
Что для этого требуется: у налоговиков не должно быть убедительных доказательств умысла на получение необоснованной налоговой выгоды, а налогоплательщику нужно представить суду сведения и документы, которые позволят обособить фактически проведенные операции от формальных «технических» (при условии, что не применялся расчетный способ определения налога).
Если вы сможете предоставить документальное подтверждение того, что хотя бы часть операций проведена не с целью получения необоснованной налоговой выгоды, то расходы по ним могут быть учтены в базе по налогу на прибыль (определения ВС от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981, от 01.11.2021 № 305-ЭС21-15612, п. 39 Обзора судебной практики ВС № 3 (2021), утв. Президиумом ВС 10.11.2021).
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Доначисления — только на долю «техничек»
Рассмотрим стандартную ситуацию: в цепочке поставок имеется компания-«техничка» (или несколько), но при этом известно лицо, которое в этой схеме работало честно, т.е.:
фактически исполняло сделку;
уплатило все необходимые налоги.
Это лицо может быть установлено налоговым органом либо раскрыто самим налогоплательщиком-покупателем: в таком случае необоснованной налоговой выгодой будет являться лишь та часть «прибыльных» расходов и примененных вычетов по НДС, которая приходится на наценку «технички». На это указано, в частности, в определении ВС от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005.
Реальные контрагенты — реальные выгоды
Предположим, налоговая проверка окончена, вынесено решение о доначислениях. Однако вы подали «уточненку» за проверенный период, раскрыв своего реального контрагента.
Если будет подтверждено, что сделки с ним совершались не для вида, а с реальным контрагентом и фактической оплатой товара или услуги, использованной в облагаемой НДС деятельности, то право на вычет по НДС сохраняется. Такие выводы неоднократно делал Верховный Суд (например, определение ВС от 12.04.2022 № 302-ЭС21-22323).
Подчеркнем, что раскрытие реальных контрагентов, равно как и подтверждение фактического осуществления операций, возможно и на судебной стадии.
Так, налогоплательщик на стадии апелляции представил подробные пояснения и первичные документы, подтверждающие реальность поставок, оплаты и проч., т.е. были установлены фактические контрагенты и подтверждено несение расходов. Суд решил, что в данном случае нет оснований для снятия вычетов, поскольку нет необоснованной налоговой выгоды (определение ВС от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933 по делу № А64-654/2020).
Доначисления — в справедливом размере
Если реальной хозяйственной деятельности не было, то, конечно, доначисления последуют. При этом снимаются не все затраты, а те, что были учтены, например:
дважды по одним и тем же работам;
в повышенном размере;
с использованием реквизитов «техничек».
По операциям с реальными контрагентами в части фактически понесенных расходов доначислений налога на прибыль быть не должно. Такой вывод сделан АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 08.04.2022 по делу № А27-26158/2020, которое не стал пересматривать и Верховный Суд («отказное» определение ВС от 14.07.2022 № 304-ЭС22-11214).
Суды многих регионов подчеркивают необходимость проверять и учитывать реальность исполнения сделок и фактических контрагентов, определяя размеры недоимки по налогу на прибыль и НДС (например, постановления: АС Поволжского округа от 25.02.2022 по делу № А12-5451/2021, АС Московского округа от 25.02.2022 по делу № А41-20602/2021, АС Центрального округа от 22.02.2022 по делу № А35-5437/2020, АС Дальневосточного округа от 10.03.2022 по делу № А16-883/2019).
Чтобы не оказаться без вины виноватым, необходимо осторожно подходить к выбору бизнес-партнеров, следить за изменениями налогового законодательства, быть в курсе последних разъяснений ФНС.
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