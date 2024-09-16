К чему приводят сделки с «техничками»: судебная практика

Лучший способ избежать проблем — вообще не иметь дела с опасными контрагентами, которые не ведут реальной экономической деятельности, не имеют ресурсов, персонала и используются лишь для получения необоснованной налоговой выгоды.

Работа с такими «партнерами», скорее всего, приведет к:

серьезным доначислениям по налогам;

налоговым штрафам — до 40% от неуплаченного налога (п. 3 ст. 122 НК);

уголовной ответственности, если бюджету причинен крупный ущерб — от 18,75 млн руб. в пределах трех финансовых лет подряд (ст. 199 УК).

Кроме того, доказанное умышленное введение в оборот «техничек» лишь для накрутки стоимости товара, приобретенного в том числе у спецрежимников, исключает право на вычеты по НДС и влечет за собой перерасчет базы по налогу на прибыль (определения ВС от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, от 30.11.2021 № 309-ЭС21-22364).

Необходимо исключить работу с компаниями:

относительно которых в ЕГРЮЛ есть пометки о недостоверности сведений;

чьи руководители были дисквалифицированы;

которые не сдают отчетность (бухгалтерскую и налоговую);

имеющими долги по налогам и взносам.

С осторожностью следует относиться к фирмам, зарегистрированным по массовым адресам, на «массовых» руководителей, а также убыточным, в отношении которых идут арбитражные процессы, исполнительные производства и т.п.

Необходимо разработать, утвердить и применять регламент проверки контрагентов, пользоваться сервисами от ФНС (например, «Прозрачный бизнес») и тщательно хранить документальные доказательства проверки контрагента и подтверждения реальности сделок с ним (досье).