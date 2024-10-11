Тарифы страховых взносов в 2024–2025 годах

Тарифы страховых взносов — это процентные ставки, по которым работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих работников. Рассмотрим изменения в тарифах страховых взносов, которые будут действовать в 2024–2025 годах.

Основная ставка страховых взносов

В настоящее время существуют основные и льготные тарифы страховых взносов. Эти взносы оплачиваются для обязательного пенсионного и медицинского страхования, а также для страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На данный момент тарифы составляют:

30% — в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов;

15,1% — сверх предельной величины базы для исчисления страховых взносов.

На 2025 год изменений в основных ставках страховых взносов не ожидается.

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Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2024 году составляет 2 225 000 рублей (постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883). База на 2025 год еще не установлена.

Пониженные ставки страховых взносов

Пониженные тарифы страховых взносов и перечень организаций, которые могут платить страховые взносы по пониженной ставке приведены в ст. 427 НК. Это компании и ИП:

работающие в сфере информационных технологий;

которые занимаются разработкой и продажей результатов интеллектуальной деятельности (ПО, баз данных, изобретений, ноу-хау и т.п.);

включенные в реестр МСП;

осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции;

включенные в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности;

зарегистрированные на Курильских островах;

применяющие УСН и ведущие определенные виды деятельности, например, производство;

благотворительные и некоммерческие организации, работающие в области социального обслуживания граждан, НИОКР, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта;

ИП на ПСН;

участники «Сколково»;

резиденты территории опережающего развития либо резиденты свободного порта Владивосток;

резиденты Особой экономической зоны в Калининградской области;

резиденты СЭЗ, которые работают в области технико-внедренческой деятельности, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность;

участники СЭЗ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области.

Например, по пониженному тарифу 15% могут уплачивать взносы организации и ИП, включенные в реестр МСП.

IT-компании, организации радиоэлектронной промышленности, компании, работающие в сфере социального обслуживания, НИОКР, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта, благотворительные организации, резиденты территории опережающего социально-экономического развития, ОЭЗ и некоторые другие оплачивают взносы по тарифу 7,6%. При этом на данный момент действие пониженной ставки продлили до 2026 года (п. 2.2 ст. 427 НК).

Есть небольшие изменения для предприятий радиоэлектронной промышленности. Одно из условий применения льготного тарифа — получение доходов от основной деятельности в размере не менее 70% от всех доходов компании.

С 2025 года в состав таких доходов будет включена выручка от реализации оборудования, изготовленного компанией для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) и электронной (радиоэлектронной) продукции. Точный перечень такого оборудования будет установлен Правительством. То есть такие организации смогут учитывать больше доходов при расчете тарифа страховых взносов.

Также пониженную ставку 7,6% с 2025 года смогут применять религиозные объединения.

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Малые и средние предприятия обрабатывающего производства, кроме производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов и металлургического производства, также получили право на применение пониженного тарифа 7,6% с 2025 года.

При этом такие организации могут перейти на пониженный тариф страховых взносов при соблюдении следующих трех условий:

Предприятие должно быть включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Основным видом деятельности (ОКВЭД) предприятия должно быть обрабатывающее производство.

Доля доходов от основной деятельности за 2024 год и последующие годы должна составлять не менее 70% от общей суммы всех доходов предприятия.

Если в 2025 году организация перестанет соответствовать хотя бы одному из вышеперечисленных пунктов, то взносы придется пересчитать по стандартной ставке 30% с начала года.

Важно! Пониженный тариф страховых взносов (7,6%) применяется к сумме ежемесячных выплат работникам сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ). Выплаты до МРОТ по-прежнему облагаются страховыми взносами по стандартным тарифам (30%).

На данный момент размер МРОТ на 2025 год еще не установлен. Минтруд предлагает установить минимальный размер оплаты труда на будущий год на уровне 22 440 рублей, а депутаты от ЛДПР внесли предложение увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц.

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