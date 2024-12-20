Антикризисные меры 2024–2025: путеводитель для бизнеса

Льготное кредитование
В рамках господдержки действуют программы льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.
Например, российские импортеры — предприятия, которые закупают зарубежные товары из специального перечня (лекарства, транспортные средства), могут воспользоваться сниженными ставками кредитования. Сейчас это не более 30% ключевой ставки ЦБ + 3 процентных пункта.
Срок предоставления займа зависит от цели: один год — для закупки сырья и комплектующих, и три года — для оборудования и средств производства (постановление Правительства от 18.05.2022 № 895).
Выгодные условия действуют также в отношении МСП новых регионов России (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) до конца 2025 года.
Максимальный размер займа — 50 млн рублей. Ставка — 10% на срок до трех лет (постановление Правительства от 31.05.2023 № 888).
В рамках проекта «Взлет от стартапа до IPO», все еще действует мера поддержки высокотехнологичных компаний в сегменте МСП.
Кредит под 3% до 500 млн рублей предприятия могут взять на инвестиции и пополнение оборотных средств на срок до трех лет. Подробнее о том, как подать заявку на получение финансовой помощи можно узнать на сайте Минэкономразвития.
При формировании бюджета на 2025–2027 годы проект «Взлет от стартапа до IPO» стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и получил новое название — «Развитие технологического предпринимательства». В рамках этого федерального проекта акценты были смещены на интеграцию технологических компаний в кооперационные цепочки крупных предприятий и национальные программы, направленные на обеспечение технологического лидерства, а также на подготовку технологических компаний к выходу на публичные рынки.
Для осуществления федерального проекта «Развитие технологического предпринимательства» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 49,2 млрд рублей в течение 2025–2027 годов, из которых 18,2 млрд рублей будет выделено в 2025 году, а по 15,5 млрд рублей — в 2026 и 2027 годах.
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Продление налоговых каникул и льгот
Для ряда предприятий сохраняются налоговые каникулы и льготы, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес в приоритетных секторах экономики.
В частности, до 2027 года продлили каникулы (нулевую ставку налогообложения) для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрировали бизнес и применяют УСН или ПСН (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Важно удостовериться, что в вашем регионе принят соответствующий закон.
Второе условие — сфера деятельности. ИП должен заниматься производством, социальной, научной работой или оказывать бытовые услуги. Норма также распространяется на гостиницы, применяющие упрощенку. Например, в Санкт-Петербурге можно шить одежду, проводить экскурсии, организовать фитнес-клуб — и ничего не платить в бюджет первые два года точно.
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Риск-ориентированный подход (РОП) к проверкам
В 2025 году планируется окончательно отказаться от временных мораториев на проверки и перейти к оценке рисков.
В рамках РОП компании, которые считаются надежными и безопасными, будут проверяться реже. Вместо этого акцент будет сделан на профилактическую работу — разъяснительные мероприятия и аудит на основе данных.
Риск-ориентированный подход уже используется в таких сферах, как налоговое администрирование и пожарная безопасность, и показывает свою эффективность. В 2025 году его применение планируется значительно расширить.
Ускоренное возмещение НДС
Напомним, что упрощенное возмещение НДС сейчас доступно всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Эта мера временная и действует только для налоговых периодов с 2022 по 2025 годы. Суть преференции в том, что бизнес может вернуть денежные средства из бюджета в заявительном порядке — до 13 рабочих дней вместо двух-трех месяцев, не дожидаясь завершения камеральной проверки.
При этом сумма возмещаемого НДС не должна превышать сумму налогов, уплаченных в предыдущем году. Если сумма превышает этот лимит, потребуется банковская гарантия или поручительство.
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Поддержка IT-сектора
Для компаний IT-индустрии сохраняются льготные условия налогообложения и специальные программы поддержки, включая гранты на развитие цифровых решений и компенсации затрат на разработку. Эти меры призваны стимулировать развитие отечественных технологий и повысить конкурентоспособность отрасли.
Напомним, что сейчас аккредитованные ИТ-организации освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контролерами. Государство предлагает им также льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке 3% (постановление Правительства от 16.04.2022 № 682).
Согласно изменениям в налоговом кодексе, ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в 2025 году составит 5%. Для сравнения, предприятиям без льгот придется платить стандартную ставку в 25%. Эти изменения будут действовать до 2030 года. Также для ИТ-компаний в 2022 году снизили тарифы страховых взносов до 7,6%. Эта мера поддержки не была затронута налоговой реформой: взносы остаются пониженными.
Но и это еще не все. Полный список преференций, действующих в отношении IT-бизнеса сейчас и пролонгированных на будущий год, можно посмотреть на портале госуслуг.
Поддержка параллельного импорта
В условиях санкций продолжает действовать упрощенный механизм параллельного импорта товаров.
Любая компания или предприниматель может легально ввозить в Россию оригинальные товары зарубежного производителя, купленные за границей, без необходимости получать разрешение от правообладателя (постановление Правительства от 29.03.2022 № 506). Перечень таких товаров утвержден приказом Минпромторга от 21.07.2023 № 2701, в него входят, например:
автомобили: Tesla, Toyota, Volkswagen, Skoda;
игровые приставки: Xbox, PlayStation;
шины для авто: Michelin, Bridgestone;
техника: Dyson, Philips, Bosch;
брендовая одежда и обувь.
Параллельный импорт облегчает поставки и минимизирует дефицит продукции, необходимой для ведения бизнеса, поэтому на 2025 год антикризисная мера пролонгируется. Но Правительство настроено постепенно сокращать перечень товаров, доступных к ввозу без согласия правообладателя.
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