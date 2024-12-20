Антикризисные меры 2024–2025: путеводитель для бизнеса

В рамках господдержки действуют программы льготных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Например, российские импортеры — предприятия, которые закупают зарубежные товары из специального перечня (лекарства, транспортные средства), могут воспользоваться сниженными ставками кредитования. Сейчас это не более 30% ключевой ставки ЦБ + 3 процентных пункта.

Срок предоставления займа зависит от цели: один год — для закупки сырья и комплектующих, и три года — для оборудования и средств производства (постановление Правительства от 18.05.2022 № 895).

Выгодные условия действуют также в отношении МСП новых регионов России (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) до конца 2025 года.

Максимальный размер займа — 50 млн рублей. Ставка — 10% на срок до трех лет (постановление Правительства от 31.05.2023 № 888).

В рамках проекта «Взлет от стартапа до IPO», все еще действует мера поддержки высокотехнологичных компаний в сегменте МСП.

Кредит под 3% до 500 млн рублей предприятия могут взять на инвестиции и пополнение оборотных средств на срок до трех лет. Подробнее о том, как подать заявку на получение финансовой помощи можно узнать на сайте Минэкономразвития.

При формировании бюджета на 2025–2027 годы проект «Взлет от стартапа до IPO» стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и получил новое название — «Развитие технологического предпринимательства». В рамках этого федерального проекта акценты были смещены на интеграцию технологических компаний в кооперационные цепочки крупных предприятий и национальные программы, направленные на обеспечение технологического лидерства, а также на подготовку технологических компаний к выходу на публичные рынки.

Для осуществления федерального проекта «Развитие технологического предпринимательства» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 49,2 млрд рублей в течение 2025–2027 годов, из которых 18,2 млрд рублей будет выделено в 2025 году, а по 15,5 млрд рублей — в 2026 и 2027 годах.