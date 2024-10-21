Изменения по налогу на прибыль с 2025 года

Бессрочными стали региональные инвестиционные налоговые вычеты (ст. 5, 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). В 2029 году и далее все участники региональных инвестиционных проектов (РИП) вправе применять пониженные ставки налога и тогда, когда объем капвложений не дотягивает до 300 млрд руб.

Установлен федеральный инвестиционный вычет. Начиная с 2025 года, многие налогоплательщики (исключая иностранные организации — налоговых резидентов России, участников СЗПК, кредитные организации, многих производителей подакцизных товаров) смогут уменьшить «федеральную» часть налога на прибыль.

Для этого прежде всего нужно отразить в учетной политике принципиальное решение об использовании права на вычет. Необходимо следить также, чтобы в 2025–2030 гг. после применения вычета «федеральная» часть налога была не ниже 3%, а также не более 50% от расходов, формирующих первоначальную стоимость ОС и НМА (амортизируемых).

Амортизационная премия к расходам, по которым использован федеральный вычет, не применяется.

Не исключено, что ОС или НМА будут проданы до истечения пяти лет со дня ввода в эксплуатацию, или произойдет иное выбытие (исключая ликвидацию). В таком случае надо будет восстановить налог, который не был уплачен в связи с вычетом, и внести пени. Если ОС или НМА ликвидированы или выбыли уже после того, как срок полезного использования истек, то ни восстанавливать налог, ни платить пени не надо.