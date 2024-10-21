Изменения по налогу на прибыль с 2025 года

Ставки повышены. Что-то еще изменится
Из 25% налога 8% будет поступать в бюджет РФ (если ничего не изменится, то с 2031 г. — 7%), а 17% — в бюджеты субъектов России и зоны «Сириус» (с 2031 года — 18%).
5%-ная ставка для айтишников установлена не навсегда, а на период с 2025 по 2030 гг. Если ничего не изменится, и у IT-компании не появятся основания для применения иных спецставок, то придется применять общую — 25%.
С 2025–2030 гг. субъекты России имеют право понижать налог в своей части (процент, поступающий в их бюджеты), для малых технологических компаний, включенных в соответствующий реестр. Этот реестр ведется по правилам, утв. постановлением Кабмина от 02.11.2023 № 1847. Условия для этого послабления установлены ст. 5 закона от 04.08.2023 № 478-ФЗ.
В 2025–2030 гг. лицензированные пользователи определенных участков недр при соблюдении ряда условий применяют ставку 20% (ст. 333.45, 343.5 НК).
Есть ли какие-то промежуточные условия
Ставку 25% применяют лишь к тем доходам, которые получены уже после 1 января 2025 года. Подчеркнем, что именно «получены». Дата заключения сделки, по которой они получены, значения не имеет.
Переходных положений в связи с повышением ставки ни НК, ни закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ не содержат.
Это в части налогообложения. Что до бухучета, то организации, применяющей ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», у которой по состоянию на 31 декабря 2024 года. будут присутствовать налоговые активы и (или) отложенные налоговые обязательства, придется внести корректирующие записи.
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Затраты на НИОКР
В 2025 году до 2 (с 1,5) вырастет коэффициент учета в расходах затрат на НИОКР (ст. 262 НК). Воспользуются им организации, которые или самостоятельно производят, или заказывают у исполнителя конкретные НИОКР (по Перечню, утв. постановлением Кабмина от 24.12.2008 № 988). Довольно существенную часть затрат, соблюдая ряд условий, можно учесть в двойном размере (п. 1, 7– 9 ст. 262 НК).
С 2025 года малые технологические компании могут применять коэффициент 2 по всем НИОКР, независимо от того, включены ли они в вышеуказанный Перечень или нет (при определенных условиях, см. абзац второй п. 9 ст. 262 НК).
Инвестиционные новости
Бессрочными стали региональные инвестиционные налоговые вычеты (ст. 5, 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). В 2029 году и далее все участники региональных инвестиционных проектов (РИП) вправе применять пониженные ставки налога и тогда, когда объем капвложений не дотягивает до 300 млрд руб.
Установлен федеральный инвестиционный вычет. Начиная с 2025 года, многие налогоплательщики (исключая иностранные организации — налоговых резидентов России, участников СЗПК, кредитные организации, многих производителей подакцизных товаров) смогут уменьшить «федеральную» часть налога на прибыль.
Для этого прежде всего нужно отразить в учетной политике принципиальное решение об использовании права на вычет. Необходимо следить также, чтобы в 2025–2030 гг. после применения вычета «федеральная» часть налога была не ниже 3%, а также не более 50% от расходов, формирующих первоначальную стоимость ОС и НМА (амортизируемых).
Амортизационная премия к расходам, по которым использован федеральный вычет, не применяется.
Не исключено, что ОС или НМА будут проданы до истечения пяти лет со дня ввода в эксплуатацию, или произойдет иное выбытие (исключая ликвидацию). В таком случае надо будет восстановить налог, который не был уплачен в связи с вычетом, и внести пени. Если ОС или НМА ликвидированы или выбыли уже после того, как срок полезного использования истек, то ни восстанавливать налог, ни платить пени не надо.
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Критика некоторых советов «бывалых»
Интернет немедленно запестрил разнообразными хитростями, которые якобы позволят нивелировать повышение ставки налога на прибыль. Что стоит, например, совет учесть побольше доходов в базе за 2024 год по ставке 20%, чтобы не учитывать их по повышенной 25%.
Метод учета доходов, установленный НК (начисления или кассовый) по своему усмотрению нельзя изменить. Применяете метод начисления, произошла отгрузка в январе 2025 года — доход нужно признать по ставке 25%.
Конечно, вы можете согласовать с контрагентом перенос отгрузки на декабрь 2024 года, и тогда доход будет облагаться по 20%. Если отгрузка на самом деле имела место в 2024 году, что подтверждено документально, то претензий не возникнет (п. 1, 3 ст. 271 НК).
Еще один по-своему «прекрасный» совет: а что если «ошибиться»? То есть воспользоваться п. 1 ст. 54 НК и пересчитать базу и сумму налога за период совершения ошибки (искажения). Но одно дело — ошибка, и совершенно иное — сознательное действие. В случае если не по ошибке, а специально не учесть расходы 2024 года, то условие п. 1 ст. 54 НК не должно применяться. И, вскрыв ошибку, ИФНС будет иметь полное право пересчитать базу по 2025 году, исключить спорные расходы, доначислить налог, пени и штрафы.
А вот перенести накопленные убытки прошлых лет на 2025 год вполне допустимо, ведь это право, а не обязанность. Только учтите, что по-прежнему имеется ограничение в 50% на уменьшение «прибыльной» базы на эти убытки в 2025–2026 гг. (п. 1, 2, 2.1 ст. 283 НК).
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