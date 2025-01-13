Результаты инвентаризации 2024: как отразить в учете излишки и недостачи

Отражение итогов инвентаризации в бухучете — заключительный этап проверки активов и обязательств. От того, насколько верно вы отразите результаты, будет зависеть достоверность отчетности компании. Искажения могут привести к штрафам. Рассказываем, какими документами оформлять и как отражать результаты проверки ценностей и обязательств в учете.

Стандарты проведения инвентаризации

Инвентаризация — это процесс сопоставления реального наличия ценностей и обязательств организации с количеством в бухучете. Кроме того, при инвентаризации дают оценку состояния активов фирмы.

Правила проведения инвентаризации регламентируют следующие нормативные акты:

Кроме этих актов, с 1 апреля 2025 года станет обязательным к применению новый стандарт — «Инвентаризация» ФСБУ 28/2023. Его можно начинать использовать и ранее этой даты.

На текущий момент, организации нужно инвентаризировать:

собственное имущество;

имущество, полученное в аренду либо на ответственное хранение;

ценности, полученные для переработки.

Пункт 27 Положения по ведению бухучета обязывает проводить инвентаризацию:

перед подготовкой годовой бухгалтерской отчетности — кроме имущества, проверенного после начала IV квартала текущего года;

при смене материально ответственных лиц;

если были обнаружены хищения, порча имущества или злоупотребления;

если активы передаются на продажу, для выкупа или в аренду;

в момент преобразования или ликвидации компании — до того, как будет сформирован ликвидационный баланс;

при чрезвычайной ситуации.

По общим правилам, инвентаризацию активов и обязательств компании проводят минимум один раз в год. Для некоторых случаев установлены исключения:

основные средства разрешено проверять один раз в три года;

фонды библиотек — один раз в пять лет;

в районах КС (и приравненных к ним местностях) проверку остатков на 10 и 41 счетах разрешается проводить во время наименьших остатков.

Важно! Результаты инвентаризации оформляют одновременно и в бухгалтерском, и в складском учете. Ответственным лицом назначают кладовщика, с которым заключается соглашение о материальной ответственности.

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Как документально оформить инвентаризацию в бухучете

Руководитель организации формирует специальную инвентаризационную комиссию и утверждает ее состав приказом по форме ИНВ-22. Каждая проверка заносится в журнал на бланке ИНВ-23.

Каждый тип ценности и обязательства отражают в своей инвентаризационной описи:

основные средства — в ИНВ-1;

ТМЦ — в ИНВ-3;

отгруженные товары — в ИНВ-4;

материалы и товары в пути — в ИНВ-6;

наличные денежные средства — в ИНВ-15;

ценные бумаги и бланки строгой отчетности — в ИНВ-16;

расчеты с контрагентами — в ИНВ-17.

В опись заносят информацию о проверяемых ценностях:

наименование;

количество;

инвентарный номер;

состояние и др.

Сведения в документы вносят вручную либо печатают из учетной системы. Исправления недопустимы.

При выявлении расхождений данных бухгалтерского учета с фактом, комиссия отражает их в сличительных ведомостях на бланках:

для основных средств — на ИНВ-18;

для ТМЦ — на ИНВ-19.

Эти документы составляют в двух экземплярах:

для материально ответственного лица, которое в бланке письменно поясняет причину расхождений;

для бухгалтерии.

Виды расхождений:

излишки;

недостача.

Также бывает, что при инвентаризации обнаруживают пересортицу. В этом случае излишки и недостачи засчитывают между собой, а материально ответственному лицу нужно дать комиссии объяснения в письменном виде. Зачет разрешено проводить только у одного ответственного лица за один и тот же проверяемый период по одним и тем же ценностям. Если излишков не хватило для зачета, нужно поступать по аналогии с обнаружением недостачи.

Важно! Правила налогового учета зачитывать пересортицу не разрешают (письмо Минфина от 23.05.2016 № 03-03-06/1/29309).

Результаты всех проведенных инвентаризаций необходимо зафиксировать в бланке по форме ИНВ-16.

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Проводки по результатам инвентаризации

Результаты инвентаризации отражают проводками бухгалтерского учета в том месяце, когда инвентаризация завершилась. Итоги годовой проверки отражают в бухгалтерском отчете за год (п. 5.5 Методических указаний по инвентаризации).

При выявлении излишков, бухгалтер делает запись:

Дебет 08, 10, 41, 43, 50 Кредит 91 — оприходованы капитальные вложения (материалы, товары и т.д.), выявленные при инвентаризации.

При обнаружении недостачи, сначала делают проводку по Дебету счета 94, по Кредиту — счета недостающих ценностей. А затем, если недостача проходит в рамках естественной убыли, делают проводку:

Дебет 20, 23, 44 Кредит 94 — списана стоимость ценности в пределах естественной убыли.

Когда сумма недостачи превышает нормы естественной убыли или для ценности такие нормы не устанавливались, делают запись:

Дебет 73 Кредит 94 — недостача отнесена на материально ответственное лицо (если виновник работает в организации).

Кроме того, недостачу можно удержать из заработной платы сотрудника (есть ограничение — не более 20% от суммы за месяц — ст. 138 ТК):

Дебет 70 Кредит 73 — удержана недостача из заработной платы материально ответственного лица.

Виновник недостачи может сам внести в кассу деньги, чтобы погасить долг:

Дебет 50 Кредит 73 — материально ответственным лицом внесены деньги в кассу для погашения недостачи.

Если виновника не нашли или суд не разрешил взыскать с него деньги, бухгалтер делает проводку:

Дебет 91.2 Кредит 94 — списание убытка от недостачи из-за отсутствия виновного лица (либо отказе от взыскания).

Как бы долго не проходил инвентаризационный процесс, основная задача бухгалтера и других участников комиссии — привести учетные данные в соответствие с реальными показателями. Чем более точным будет отражение итогов текущей ревизии, тем проще разбираться с излишками и недостачами в будущем.

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