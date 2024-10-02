Как проверить контрагента: инструкция для бизнеса

Почему нужно проверять контрагентов
Закон не обязывает бизнес это делать. Но, во-первых, компании сами заинтересованы в том, чтобы сотрудничать только с надежными партнерами. Во-вторых, не убедившись в добросовестности контрагента как налогоплательщика, есть риск получить обвинение в непроявлении должной осмотрительности и получении необоснованной налоговой выгоды.
Цель бизнеса: убедиться в том, что незнакомый еще контрагент надежен, будет добросовестно исполнять свои договорные и налоговые обязательства.
Нельзя, например, не обращать внимание на то, что контрагент выступает взаимозависимым лицом. Есть риск, что сделки с ним признают контролируемыми. О них нужно уведомлять налоговиков (ст. 105.14, 105.16 НК). Нельзя отмахиваться и от того, что контрагент находится в предбанкротном состоянии. Не исключено, что и вы не получите того, на что рассчитывали, зато получите обвинения в содействии выводу активов.
Чем может помочь портал ФНС
Сначала проверьте контрагента сами, уже потом — запросите документы у него. Последовательность должна быть именно такой.
Данные из официальных источников подделать невозможно, в отличие от внутренней документации. Все полученные сведения рекомендуем распечатать и сохранить, проставить на них дату.
Зная ИНН, наименование, ОГРН / ОГРНИП, Ф.И.О. будущего делового партнера (в зависимости от того, юридическое это лицо или ИП), можно «пробить» его через сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Этот сервис по итогам анализа данных шести госреестров помогает выявить:
налоговые обязательства;
доходы и долги;
допущенные нарушения;
среднесписочную численность;
применение спецрежимов;
ОКВЭД;
адреса регистрации, в т.ч. не является ли он местом массовой регистрации и многое другое.
Особо хотелось бы отметить реестр дисквалифицированных лиц, с помощью которого можно выяснить, что руководитель, главбух вправе заниматься управлением фирмой, вести учет.
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Что интересного в Федресурсе
В этом реестре в большинстве случаев можно найти информацию о том, что:
интересующая компания продается, сдается в аренду;
ликвидируется;
реорганизуется;
уменьшает уставный (складочный) капитал и т.п.
Почему мы говорим о том, что «в большинстве случаев»? Потому, что несмотря на обязанность направлять данные в Федресурс не позднее трех рабочих дней с момента наступления события, многие бизнесмены игнорируют эту обязанность. Конечно, если речь не идет о тех случаях, когда неразмещение сведений на Федресурсе может помешать регистрации действия, например, ликвидации, реорганизации (ст. 23 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Чем полезны «правоохранительные» ресурсы
Общедоступная картотека арбитражных дел может дать информацию о том, в каких хозяйственных спорах участвовал контрагент, в каком качестве — истец, ответчик, третье лицо и т.п. Не исключено, что выяснится, что он принципиально не исполняет обязательства по договорам.
Изучение этой базы дает богатый материал для размышления — даже если по всем остальным реестрам контрагент чист, может выясниться, что внешне исправная фирма имеет «невинное» хобби: получать от деловых партнеров требуемое и исчезать.
Если вы видите в картотеке два и более упоминаний о своем контрагенте — обязательно изучите эти дела.
Вообще, если забить в поисковик Ф.И.О. частного лица, пусть и гендиректора, можно многое о нем выяснить (не секрет, что и не все судебные акты — решения, приговоры, — обезличены). Но конкретно для проверки действительности паспорта РФ есть официальный реестр миграционного ГУ МВД. Также советуем проверять директора контрагента по реестру субсидиарных ответчиков — хотя этот сервис работает в тестовом режиме, но регулярно пополняется.
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«Секретная» функция ФСПП
К приставам принято относиться с немалой долей негатива: должники уверены, что приставы «лютуют», кредиторы — что «бездельничают». Бесспорно то, что у них прекрасная база должников. Тут по наименованию и адресу организации можно проверить, есть ли у контрагента неоплаченные долги, не начато ли в отношении его принудительное взыскание. Даже ИНН не нужен. Но если у вас есть ИНН, то можно выяснить наименование и адрес, для этого достаточно вернуться на портал ФНС (см. выше).
Проверьте лицензию
Если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию, необходимо убедиться в том, что лицензия «живая». Для этого перейдите на портал профильного ведомства и сверьтесь с реестром лицензий. Так, если речь идет о поставщике алкоголя, то на сайте Росалкогольтабакконтроля реестр находится по адресу.
Какие документы запросить у контрагента
Поскольку закон не устанавливает конкретного списка, важно соблюсти золотую середину: запрашивать лишь те документы, которые подтвердят должную осмотрительность, и при этом не нарушить порядок обращения персональных данных.
Чаще всего запрашивают:
устав;
свидетельство о регистрации;
свидетельство о присвоении ИНН;
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
приказ о назначении директора.
Запрос этих документов не должен вызывать затруднений, к тому же большинство этих сведений можно получить через ФНС.
Нужно ли запрашивать отчетность? По большому счету, эти лишено смысла, поскольку бухгалтерская отчетность большинства бизнес-субъектов размещена на сайте Росстата. Впрочем, не возбраняется сверить отчетность, представленную контрагентом, с той, что опубликована на сайте ведомства. Напомним, что годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой (п. 89 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).
А что касается копий паспортов руководителя и главного бухгалтера — лучше не рисковать. Если контрагент передаст паспортные данные руководителя и главного бухгалтера без их согласия, то это будет нарушением закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Если контрагента не пугают штрафы до 75 000 руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП), стоит ли иметь дело с таким анархистом. К тому же вы можете проверить руководителя фирмы по выписке из ЕГРЮЛ, его паспорт уже проверен при регистрации налоговиками.
Решение же о назначении директора — вполне допустимый документ, который свидетельствует о том, что лицо, которое собирается подписать договор, имеет полномочия на это. Этот документ никаких секретов не содержит.
Если договор будет подписывать директор, то запросите протокол общего собрания, который содержит указание на избрание, или решение единственного учредителя о назначении. Проверьте, не истек ли срок полномочий. Если договор будет подписывать представитель, проверьте актуальность нотариально удостоверенной доверенности на сайте Федеральной нотариальной палаты. Удостоверьтесь также и в том, что на документе стоит корректная подпись директора, дата подписания и проставлена печать организации (при наличии).
Как организовать договорную работу? Как составить положение о проверке контрагентов, формировать досье на них? Какой объем проверки контрагента ФНС сочтет достаточным? Все нюансы безопасного взаимодействия с контрагентами рассматриваем на курсах повышения квалификации в УКЦ «Разобраться в налогах».
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