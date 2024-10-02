Как проверить контрагента: инструкция для бизнеса

Закон не обязывает бизнес это делать. Но, во-первых, компании сами заинтересованы в том, чтобы сотрудничать только с надежными партнерами. Во-вторых, не убедившись в добросовестности контрагента как налогоплательщика, есть риск получить обвинение в непроявлении должной осмотрительности и получении необоснованной налоговой выгоды.

Цель бизнеса: убедиться в том, что незнакомый еще контрагент надежен, будет добросовестно исполнять свои договорные и налоговые обязательства.

Нельзя, например, не обращать внимание на то, что контрагент выступает взаимозависимым лицом. Есть риск, что сделки с ним признают контролируемыми. О них нужно уведомлять налоговиков (ст. 105.14, 105.16 НК). Нельзя отмахиваться и от того, что контрагент находится в предбанкротном состоянии. Не исключено, что и вы не получите того, на что рассчитывали, зато получите обвинения в содействии выводу активов.