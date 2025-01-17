Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль: как применять в 2025 году

Что нужно знать о ФИНВ
ФИНВ применяется с 2025 года вместо регионального вычета такого же рода. Разница в том, что региональный вычет уменьшает налог на прибыль в региональной части и действует только там, где регионы своими законами предоставили налогоплательщикам такое право. В отличие от него, ФИНВ:
уменьшает налог (авансовый платеж) в части, подлежащей уплате в федеральный бюджет;
действует повсеместно по России.
Важно. Налогоплательщик может задействовать лишь один вычет — региональный или федеральный. Выбор нужно закрепить в учетной политике.
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Кто имеет право на ФИНВ
Плательщиков налога на прибыль, которые смогут воспользоваться ФИНВ, уже определило правительство (п. 1 постановления от 28.11.24 № 1638, далее — постановление № 1638). Это юридические лица, относительно которых в ЕГРЮЛ есть сведения о том, что основным видом деятельности у них являются:
обрабатывающее производство, исключая производство продуктов, напитков, табачных изделий;
научные исследования;
добыча полезных ископаемых;
обеспечение электроэнергией, паром, газом;
кондиционирование;
гостиничная деятельность;
общественное питание и проч.
ФИНВ доступен тем налогоплательщикам, которые платят в федеральный бюджет налог на прибыль 8% в 2025–2030 годах, причем при условии, что определенные расходы уже понесены. В то же время ФИНВ доступен не только для тех, кто реально понес расходы, но и для тех, кто входит в одну с ними группу. При этом должно соблюдаться условие — наличие данных налогового учета и копий подтверждающих расходы документов.
Что значит «входить в группу» в целях ФИНВ
Приведем примеры (п. 2 постановления № 1638):
лицо, которое не понесло расходы, участвует прямо или косвенно в том лице, которое реально понесло расходы, с долей свыше 25%;
лицо, реально понесшее расходы, прямо или косвенно участвует в том, не понес расходы, но желает применять ФИНВ, с долей свыше 50%,
в лице, претендующем на применение ФИНВ, и в лице, понесшем прямо или косвенно расходы, участвует третье лицо с долей свыше 50%.
У кого нет права на ФИНВ
Право на ФИНВ отсутствует у налогоплательщиков, указанных в п. 10 ст. 286.2 НК, в том числе:
иностранных организаций — налоговых резидентов России;
кредитных организаций;
лиц — участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
производителей ряда подакцизных товаров (в том числе пива до 0,5% крепостью, составов для вейпов, иной табачной продукции).
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По каким расходам применяется ФИНВ
ФИНВ применяется к определенным расходам, понесенным по определенным же объектам (ОС, НМА). А именно (см. п. 1, 4 ст. 286.2 НК):
Траты на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, доведение до пригодного к использованию состояния ОС, которые входят в группировку «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты», амортизационные группы III–Х (есть исключения, см. п. 4 постановления № 1638).
Расходы на приобретение (создание) ряда, доведение «до ума» НМА (исключительные права на объекты промышленной интеллектуальной собственности, включенные в специальный госреестр, п. 5 постановления № 1638).
Затраты на достройку указанных ОС, НМА, их модернизацию, дооборудование, реконструкцию, исключая частичную ликвидацию.
Нельзя применять или не применять ФИНВ по всем имеющимся объектам, нужно оформлять особое решение на каждое ОС или НМА объект (п. 6 постановления № 1638). Еще раз подчеркнем, что если это решение принято по какому-либо объекту, то в его отношении уже нельзя применить региональный вычет (это прямо запрещено п. 4 ст. 286.1 НК).
Важные нюансы в применении ФИНВ
Прежде всего налогоплательщик, имеющий право на ФИНВ и принявший такое решение, закрепляет эти моменты в учетной политике (п. 8 ст. 286.2 НК). Уведомлять ИФНС нет необходимости.
Начать использовать ФИНВ можно лишь с нового календарного года (п. 1 ст. 285 НК), применительно «федеральной» части налога на прибыль, который исчислен за налоговый (отчетный) период, в котором объект введен в эксплуатацию или изменилась его (их) первоначальная стоимость (п. 6 ст. 286.2 НК).
Два важных замечания относительно расчета (п. 6 ст. 286.2 НК, п. 3 постановления № 1638):
в отчетном (налоговом) периоде размер ФИНВ может составлять 3% от расходов, к которым его можно применить;
если по итогам расчетов налог или авансовый платеж оказался ниже суммы, исчисленной по 3%, нужно уплатить налог в федеральный бюджет по ставке 3%. Эта ставка действует в 2025–2030 гг.
Неиспользованная часть ФИНВ не пропадет. На нее можно уменьшить платеж в федеральный бюджет в течение последующих 10 налоговых периодов, если вычет текущего периода превысит сумму налога, которую нужно зачислить в бюджет РФ в данном периоде, п. 5, 6, 9 ст. 286.2 НК, п. 3 постановления № 1638.
Если условия применения ФИНВ нарушены, нужно восстановить неуплаченный налог и внести пени за период с даты истечения срока уплаты налога (п. 11 ст. 286.2 НК).
Все сведения о ФИНВ отражаются в декларации по налогу на прибыль.
Как уменьшить налог на прибыль на ФИНВ поэтапно
Этап 1. Рассчитайте сумму налога или авансового платежа без учета ФИНВ, с применением ставки 8%.
Этап 2. Рассчитайте указанные сумм без учета ФИНВ с применением ставки 3%.
Этап 3. Рассчитайте налог или авансовый платеж без учета ФИНВ по ставке 5% (8% минус 3%).
Этап 4. Исчислите размер расходов, к которым применим ФИНВ, определите размер самого ФИНВ за налоговый, отчетный период. Если есть остаток по предыдущим периодам, прибавитьте неиспользованный ФИНВ.
Этап 5. Сравните показатель, полученный на этапе 4 с показателем, полученным на этапе 3. Если значение, полученное на этапе 4, меньше или равно значению на этапе 3 — включите в вычет единовременно все расходы. Если значение на этапе 4 больше суммы на этапе 3 — включите в вычет расходы в размере, который получен на этапе 3. Остаток переносится на последующие периоды (п. 5, 6, 9 ст. 286.2 НК, п. 3 постановления № 1638).
Этап 6. Рассчитайте сумму к уплате в федбюджет по формуле:
Налог к уплате в федбюджет – результат, полученный на этапе 5
Сумма ФИНВ так же, как и налог на прибыль, определяется в течение налогового периода нарастающим итогом (п. 7 ст. 274 НК).
Приведем пример.
Представим, что у нас есть ООО «Муравей», имеющее право на ФИНВ.
В 2025 году введен в эксплуатацию объект ОС, по которому можно применять указанный вычет. Стоимость — 2,5 руб. Пусть база по «прибыльному» налогу — 30 млн руб., в федбюджет причитается 2,4 млн руб. (30 млн х 8%), из этой суммы по ставке 3% — 900 тыс. (30 млн руб. x 3%), по ставке 5% — 1,5 млн руб. (30 млн x 5%).
ФИНВ составит 75 тыс. руб. (2,5 млн x 3%). К уплате в федеральный бюджет за минусом ФИНВ причитается 2 325 000 руб. (2 400 000 – 75 000), зачисляется в составе ЕНП.
Если ОС или НМА, по которым был применен ФИНВ, был реализован (выбыл по иному основанию) раньше, чем истекли пять лет с даты ввода в эксплуатацию и СПИ не истек, нужно восстановить уменьшенный налог, внести его в бюджет, уплатить пени, начисленные на эту сумму с даты, следующей за днем уплаты налога (п. 11 ст. 286.2 НК).
При ликвидации делать этого не нужно. После того как налог будет восстановлен, налогоплательщик вправе уменьшить на первоначальную стоимость объекта доход от реализации (подп. 4 п. 1 ст. 268 НК).
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