Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль: как применять в 2025 году

ФИНВ применяется с 2025 года вместо регионального вычета такого же рода. Разница в том, что региональный вычет уменьшает налог на прибыль в региональной части и действует только там, где регионы своими законами предоставили налогоплательщикам такое право. В отличие от него, ФИНВ:

уменьшает налог (авансовый платеж) в части, подлежащей уплате в федеральный бюджет;

действует повсеместно по России.

Важно. Налогоплательщик может задействовать лишь один вычет — региональный или федеральный. Выбор нужно закрепить в учетной политике.