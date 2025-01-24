ИП на патенте: новые ограничения с 2025 года

С 1 января 2025 года прямо установлено: на патенте нельзя заниматься майнингом, а также осуществлять сделки с цифровой валютой, как по приобретению, так и реализации (закон от 29.11.2024 № 418-ФЗ).

Зато с 2025 года можно будет получить патент на производство или продажу изделий из серебра (ст. 346.43 НК). Также установлено исключение из общего запрета работать на патенте при оказании финуслуг. С 2025 года можно будет брать патент на прием и выдачу наличных, если услуги оказываются при розничной торговле через объекты стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах (закон от 23.11.2024 № 388-ФЗ).