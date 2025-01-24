ИП на патенте: новые ограничения с 2025 года

Новые запреты и возможности
С 1 января 2025 года прямо установлено: на патенте нельзя заниматься майнингом, а также осуществлять сделки с цифровой валютой, как по приобретению, так и реализации (закон от 29.11.2024 № 418-ФЗ).
Зато с 2025 года можно будет получить патент на производство или продажу изделий из серебра (ст. 346.43 НК). Также установлено исключение из общего запрета работать на патенте при оказании финуслуг. С 2025 года можно будет брать патент на прием и выдачу наличных, если услуги оказываются при розничной торговле через объекты стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах (закон от 23.11.2024 № 388-ФЗ).
Доход в 60 млн в 2024 году = отсутствие патента в 2025 году
Это новшество стало неожиданностью практически для всех, так как поправка появилась в соответствующем законопроекте к третьему чтению. С 2025 года право на ПСН будет обусловлено не только доходом текущего, но и предшествующего года.
Так, если в 2024 году заработано более 60 млн руб., то в 2025 году прав на ПСН у налогоплательщика нет (подп. 1 п. 6 ст. 346.45, в ред. от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Причем при подсчете лимита в 60 млн руб. учитываются доходы и по ПСН, и по УСН, если на спецрежимах налогоплательщик работал в календарном году (ранее было — «одновременно»).
Несмотря на то что прослеживаются признаки ухудшения положения налогоплательщиков задним числом (запрещенное п. 2 ст. 5 НК), эти новшества применяются с 2025 года.
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Льготные условия — только для новичков
Право регионов устанавливать налоговые каникулы для тех ИП, которые только встали на учет, продлено до 31 декабря 2026 года (включительно).
Напомним, что речь идет о возможности не платить за патент (применять нулевую ставку) ИП, зарегистрированным в определенное время в субъектах России, издавших соответствующие «каникулярные» законы. При этом должны соблюдаться ограничения по деятельности, в том числе по сфере деятельности. Как правило, на каникулы могут уйти ИП, которые работают в определенных сферах:
социальная;
научная;
производственная;
бытовое обслуживание.
Действие льготы должно было завершиться 31 декабря 2024 года (ст. 2 закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ, ст. 5 закона № 259-ФЗ).
Для того чтобы воспользоваться каникулами, необходимо быть зарегистрированным в качестве ИП после их введения. При определенных условиях «уйти» на каникулы могут и бывшие ИП, то есть которые ранее снимались с регистрации, но потом ее возобновили.
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На патенте НДС не платят, но есть нюансы
Чаще всего ИП применяют ПСН наряду с УСН. С 2025 года упрощенцы с определенным объемом доходов, станут обязаны платить НДС. Однако ИП, который приобретет патент на конкретную деятельность, с доходов, полученных по ней, НДС по-прежнему не платит (п. 11 ст. 346.43 НК).
Но это освобождение не абсолютно. Если ИП на ПСН:
выставит счет-фактуру с выделенным НДС (подп. 1 п. 5 ст. 173 НК);
осуществит операцию, по которой в любом случае НДС уплачивают, например, импорт товаров, выполнение функций налогового агента (п. 11 ст. 346.43 НК),
то налог на добавленную стоимость придется платить и при действительном патенте.
Как не опоздать с заявлением
Чтобы вовремя подать заявление на применение патента, нужно учитывать изменение срока. В случае если действие патента истекает 31 декабря, то внести оплату за него следует не позднее 28 декабря (подп. «б» п. 69 ст. 2, п. 4 ст. 19 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ). 28 декабря 2025 года выпадает на воскресенье, поэтому если срок действия патента истекает 31 декабря 2025 года, оплатить его нужно 29 декабря.
Внимание! Это новый порядок, который применяется с 2025 года. В 2024 году все остается, как было ранее.
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