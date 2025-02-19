Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2025 году

Обязательные страховые взносы ИП в 2025 году
Все ИП на упрощенке обязаны уплачивать страховые взносы за себя, которые включают:
Фиксированный платеж — в 2025 году его размер составляет 53 658 рублей. Его необходимо уплатить до 28 декабря 2025 года.
Дополнительный взнос — 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей. Максимальный размер дополнительного взноса в 2025 году составляет 300 888 рублей. Оплата возможна до 1 июля 2026 года.
Таким образом, в текущем году сумма страховых взносов ИП за себя не превысит 354 546 рублей.
Если у ИП есть наемные работники, он также обязан начислять и уплачивать страховые взносы с их заработной платы. Тариф страховых взносов варьируется от 0 до 30% и зависит от вида деятельности и статуса предпринимателя. Размер страховых взносов, а также условия применения пониженных тарифов указаны в статьях 425–427 НК.
Уплата взносов за работников осуществляется ежемесячно в составе единого налогового платежа до 28 числа следующего месяца.
Кроме того, с выплат работникам нужно уплачивать взносы на страхование от несчастных случаев. Тариф этих взносов устанавливается в зависимости от основного вида деятельности. Оплата соцвзносов производится до 15 числа следующего месяца.
Скачайте методичку со сроками уплаты налогов в 2025
Как страховые взносы уменьшают налог при УСН «Доходы»
ИП на УСН с объектом «Доходы» могут уменьшать сумму налога к уплате за счет страховых взносов:
Если у ИП нет работников, налог можно уменьшить полностью, но не больше чем на сумму взносов за себя.
Если у ИП есть работники, сумму налога можно снизить максимум наполовину.
Для вычета взносов за себя не требуется обязательной их оплаты, главное — чтобы эти взносы относились к отчетному периоду.
Таким образом, предприниматель может учесть всю сумму фиксированного взноса за год уже при расчете налога УСН за I квартал 2025 года или же включать ее в вычеты по частям каждый квартал. Что касается дополнительных взносов, то их сумму можно учесть либо в 2025, либо в 2026 году, по выбору предпринимателя.
В то же время суммы страховых взносов, начисленных с зарплаты, можно учесть в уменьшение налога по УСН только при условии их оплаты. Рассмотрим на примерах.
1. ИП Петров — программист, выполняет работы сам, без работников
Доход за I квартал 2025 года составил 900 000 руб. Налог по ставке 6% составляет 54 000 руб.
При расчете авансового платежа по налогу можно применить налоговый вычет на сумму взносов, в которую входят:
фиксированный взнос — 53 658 руб.;
дополнительный взнос (900 000 – 300 000) × 1% = 6 000 руб.
Общая сумма страховых взносов — 59 658 руб. Поскольку взносы превышают сумму налога, предприниматель полностью освобождается от его уплаты. Таким образом, по итогам I квартала 2025 года авансовый платеж ИП Петров не уплачивает.
2. ИП Васечкин — юрист, взял себе помощника для работы с документами
Доход за I квартал 2025 года составил 1 200 000 руб. Налог по ставке 6% составляет 72 000 руб.
Авансовый платеж по налогу можно уменьшить на сумму взносов:
фиксированный взнос — 53 658 руб.;
дополнительный взнос (1 200 000 – 300 000) × 1% = 9000 руб.;
взносов с зарплаты за январь и февраль — 18 120 руб. (если учесть, что оклад — 30 тыс. руб. в месяц, ставка взносов — 30% плюс соцстрах — 0,2%). Взносы с зарплаты за март в расчете не участвуют, поскольку уплачиваются в апреле.
Итого взносов — 80 778 руб. Эта сумма превышает максимально возможное уменьшение налога — 36 000 руб. (72 000 руб. * 50%), следовательно, уменьшить авансовый платеж можно только на 36 000 руб.
Таким образом, к уплате у ИП Васечкина за I квартал 2025 года остается 36000 руб.
Разобраться в налогах
Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей
Как страховые взносы учитываются при УСН «Доходы минус расходы»
Для ИП на УСН «Доходы минус расходы» страховые взносы включаются в состав расходов и уменьшают налоговую базу.
Ранее учитывать все страховые взносы в расходах можно было только после их фактической уплаты. С 2025 года законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ предпринимателям разрешено включать в расходы взносы за себя независимо от факта их уплаты.
Правила здесь такие же, как и при УСН «Доходы». Учесть в расходах текущего года можно фиксированные и дополнительные взносы за 2025 год, а также дополнительные взносы 2024 года, если они не были учтены в расходах прошлого года.
Рассмотрим подробнее на примере. ИП Пирожкова занимается изготовлением и продажей выпечки. Есть два работника с окладами по 30 тыс. руб. в месяц.
Выручка от продажи в розницу за I квартал 2025 года составила 1 200 000 руб.
Для получения доходов ИП произвела следующие расходы:
закупка сырья и материалов — 500 тыс. руб.;
оплата труда — 120 тыс. руб. (зарплата за январь и февраль);
страховые взносы за работников — 36 240 руб. (тариф 30% плюс соцстрах 0,2%);
фиксированные взносы ИП — 53 658 руб.
Итого расходы за I квартал — 709 898 руб.
Дополнительные взносы ИП в данном случае рассчитываются с разницы между доходами и расходами: (1 200 000 руб. – 709 898 руб. – 300 000 руб.) * 1% = 1901 руб.
Обратите внимание, что расходы на зарплату и соцвзносы работников за март 2025 года в состав расходов для расчета аванса по налогу за I квартал не включены, поскольку оплачены они были в апреле 2025 года.
Рассчитаем авансовый платеж по налогу за I квартал.
Налоговая база: 1 200 000 руб. – 709 898 руб. – 1901 руб. = 488 201 руб.
Налог к уплате составит: 488 201 руб. * 15% = 73 230 руб.
Подведем итоги:
В 2025 году уменьшение суммы налога или налоговой базы на страховые взносы ИП за себя не требует их оплаты до момента расчета налога.
Взносы, начисленные с выплат работникам, по-прежнему можно учесть в уменьшение налога только после их оплаты в бюджет.
Хотите разобраться в тонкостях расчета страховых взносов для ИП на УСН или в других вопросах, связанных с налогами, законной оптимизацией налоговой базы, оценкой налоговых рисков? УКЦ «Разобраться в налогах» прояснит все важные аспекты, предоставит профессиональные консультации. С нами вы всегда будете в курсе актуальных изменений в законодательстве.
Читайте также:
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHnQ6JC
Начать дискуссию