Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2025 году

Все ИП на упрощенке обязаны уплачивать страховые взносы за себя, которые включают:

Фиксированный платеж — в 2025 году его размер составляет 53 658 рублей. Его необходимо уплатить до 28 декабря 2025 года.

Дополнительный взнос — 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей. Максимальный размер дополнительного взноса в 2025 году составляет 300 888 рублей. Оплата возможна до 1 июля 2026 года.

Таким образом, в текущем году сумма страховых взносов ИП за себя не превысит 354 546 рублей.

Если у ИП есть наемные работники, он также обязан начислять и уплачивать страховые взносы с их заработной платы. Тариф страховых взносов варьируется от 0 до 30% и зависит от вида деятельности и статуса предпринимателя. Размер страховых взносов, а также условия применения пониженных тарифов указаны в статьях 425–427 НК.

Уплата взносов за работников осуществляется ежемесячно в составе единого налогового платежа до 28 числа следующего месяца.

Кроме того, с выплат работникам нужно уплачивать взносы на страхование от несчастных случаев. Тариф этих взносов устанавливается в зависимости от основного вида деятельности. Оплата соцвзносов производится до 15 числа следующего месяца.