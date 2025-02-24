Как законно снизить налог на прибыль в 2025 году

В это время уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке, позволят учет дополнительных расходов в стоимости ОС и признание налоговых убытков в 2025 году. Это основные способы.

Например, если вы покупаете основные средства, то можете увеличить расходы за счет инвестиционного вычета (в том числе нового федерального), амортизационной премии и начисленной амортизации. Также с 2025 года увеличивается коэффициент, применяемый к первоначальной стоимости некоторых ОС, из-за чего их получится учесть в большем размере.

Если у вас есть убытки прошлых лет, вы вправе учитывать их не в 2024, а в 2025 году. Но помните, что на уменьшение налоговой базы на эти убытки в 2025–2026 годах действует ограничение в 50% (пп. 1, 2, 2.1 ст. 283 НК). Также следует учитывать фактор инфляции.

Договоры прошлых лет имеют свою специфику в плане учета, и за счет этого компания тоже сможет экономить. С кассовым методом этот номер не пройдет: учитывайте доходы, когда деньги фактически пришли вам на расчетный счет. А при методе начисления есть нюансы: все зависит от вида договора, даты получения дохода, факта и даты отражения дохода в налоговом учете. Вид договора напрямую влияет на порядок учета.

Например, неважно, когда товар оплачен, если право перешло к покупателю в 2024 году: доходы по договору поставки продавец должен признать в 2024 году и применить ставку 20%. По агентским договорам при оплате в конце срока действия договора доход нужно распределять равными частями в течение срока его действия, то есть часть дохода перейдет на 2025 год.

В дальнейшем специалисты предлагают экономить на налогах при помощи «игры» на расходах. Это не вызовет подозрений у контролеров.