Как законно снизить налог на прибыль в 2025 году

Действия бухгалтера в переходный период 2024–2025
В это время уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке, позволят учет дополнительных расходов в стоимости ОС и признание налоговых убытков в 2025 году. Это основные способы.
Например, если вы покупаете основные средства, то можете увеличить расходы за счет инвестиционного вычета (в том числе нового федерального), амортизационной премии и начисленной амортизации. Также с 2025 года увеличивается коэффициент, применяемый к первоначальной стоимости некоторых ОС, из-за чего их получится учесть в большем размере.
Если у вас есть убытки прошлых лет, вы вправе учитывать их не в 2024, а в 2025 году. Но помните, что на уменьшение налоговой базы на эти убытки в 2025–2026 годах действует ограничение в 50% (пп. 1, 2, 2.1 ст. 283 НК). Также следует учитывать фактор инфляции.
Договоры прошлых лет имеют свою специфику в плане учета, и за счет этого компания тоже сможет экономить. С кассовым методом этот номер не пройдет: учитывайте доходы, когда деньги фактически пришли вам на расчетный счет. А при методе начисления есть нюансы: все зависит от вида договора, даты получения дохода, факта и даты отражения дохода в налоговом учете. Вид договора напрямую влияет на порядок учета.
Например, неважно, когда товар оплачен, если право перешло к покупателю в 2024 году: доходы по договору поставки продавец должен признать в 2024 году и применить ставку 20%. По агентским договорам при оплате в конце срока действия договора доход нужно распределять равными частями в течение срока его действия, то есть часть дохода перейдет на 2025 год.
В дальнейшем специалисты предлагают экономить на налогах при помощи «игры» на расходах. Это не вызовет подозрений у контролеров.
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Сократите число прямых расходов
Организациям, использующим метод начисления, выгоднее сократить список прямых затрат, так как они отражаются в налоговом учете медленнее по сравнению с косвенными. Прямые расходы сначала распределяются на всю произведенную продукцию и незавершенное производство, а списывается только та часть, которая связана с продажами. Косвенные же списываются сразу.
Этот подход к экономии подходит для торговых или производственных компаний. При этом компании, оказывающие услуги, имеют право списывать все прямые затраты в момент их возникновения (п. 2 ст. 318 НК). Остальным организациям нужно распределять расходы по периодам.
Конкретный объем экономии зависит от двух аспектов: оборачиваемости запасов и суммы прямых расходов, которые можно переквалифицировать в косвенные. Список прямых расходов требуется утвердить в учетной политике для целей налога на прибыль (п. 1 ст. 318 НК). Разработанные технологические карты будут служить для обоснования перераспределения затрат.
Налоговые инспекторы могут посчитать, что косвенные расходы на самом деле прямые. Это приведет к пересчету налога и начислению штрафов. Повышенный риск возникает, если для целей бухучета расходы классифицируются по-другому.
Если вам нужна помощь в поиске способа, как законно снизить налог на прибыль в 2025 году, или в решении других налоговых вопросов, специалисты УКЦ «Разобраться в налогах» проконсультируют вас, разъяснят важные нюансы и помогут быть в курсе последних изменений в законодательстве.
Применяйте резервы
Резервы в налоговом учете позволяют учитывать расходы, которые организация еще не понесла. Расходы включаются в расчет резерва, а соответствующие отчисления уменьшают налогооблагаемую прибыль. Когда наступает фактический период расхода, он списывается за счет созданного резерва. В практике чаще всего выделяют резервы по сомнительным долгам, оплату отпусков и ремонт основных средств.
Резерв по сомнительным долгам полезен, так как позволяет учитывать дебиторскую задолженность, возникшую при продаже товаров (работ, услуг) с просрочкой свыше 90 дней. Иначе долг списывается по истечении трех лет.
Резерв на ремонт помогает компаниям, имеющим основные средства, сэкономить. Отчисления признаются равными долями в течение года, и в конце года резерв либо используется, либо восстанавливается.
Резерв по отпускам и годовым премиям также позволяет отсрочить уплату налога более чем на год. Бухгалтеру нужно только грамотно перенести неиспользованный остаток на следующий год.
Создание любого резерва и его порядок обязательно фиксируются в учетной политике. Расчет следует оформить в виде справки или аналогичного документа, а отчисления — отразить в налоговом регистре. Перед формированием отчетности резервы подлежат инвентаризации — нужно составить опись и ведомости. По ее результатам неиспользованный остаток либо переносится на следующий год, либо учитывается в доходах текущего налогового периода.
Налоговые органы тщательно проверяют корректность учета резервов и отчислений в них. Также анализируется, как именно корректировался резерв в течение года и его переоценка в конце года. Кроме того, налоговики изучают реальность расхода, на основании которого создан резерв, например, чтобы удостовериться, что долг является реальным, а основные средства требуют ремонта.
Заявите амортизационную премию
Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию позволяет признать в налоговых расходах 10% или 30% суммы капитальных вложений единовременно. Такая премия считается косвенным расходом независимо от того, по каким основным средствам ее заявили.
Амортизационная премия применяется при вводе нового или модернизированного объекта. Размер премии зависит от амортизационной группы, к которой относится ОС. Но если объект, к которому применена премия, будет продан взаимозависимому лицу раньше пяти лет или более короткого срока полезного использования, то премию нужно восстановить. Таким образом, в зависимости от срока полезного использования премия позволяет отложить уплату налога на прибыль на несколько лет.
Конкретный размер экономии зависит от нескольких факторов:
от количества и стоимости капвложений в основные средства, по которым можно заявить премию;
от срока полезного использования таких объектов.
Право на амортизационную премию нужно закрепить в учетной политике. Расчет премии по конкретному объекту можно оформить в виде справки или иного документа. Сумму признанной амортизации отразите в налоговом регистре по амортизации.
Налоговики проверяют, что компания реально понесла расходы, часть которых признает в виде амортизационной премии. Особенно при строительстве, модернизации или иной доработке основного средства своими силами. Также тщательную проверку проходит расчет суммы премии.
Учтите, что использование амортизационной премии увеличит разницу налогового и бухгалтерского учета по ПБУ 18/02, поскольку в бухучете у компании аналогичного права нет.
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Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ)
С помощью ФИНВ государство будет стимулировать предприятия к модернизации и ремонту основных средств. Компании, которые намерены использовать ФИНВ, до 31 декабря 2024 года должны были закрепить это в своей учетной политике. Инвествычет позволяет уменьшить рассчитанный налог на прибыль в его федеральной части не более чем на 10% инвестиционных расходов, а в региональной — не более чем на 90%.
Начать заявлять ФИНВ можно с декларации за I квартал 2025 года при ежеквартальной отчетности или с января — при ежемесячной отчетности. Для этого ОС или НМА, по которому компания заявляет ФИНВ, в отчетном периоде должны быть введены в эксплуатацию (п. 6 ст. 286.2 НК).
Если в данном периоде использовать вычет полностью не получилось, его можно перенести на следующие отчетные или налоговые периоды. Перенос в основном используется, когда ФИНВ превышает рассчитанный налог к уплате. Но перенести вычет возможно не более чем на 10 налоговых периодов (п. 5, 6 и 9 ст. 286.2 НК, п.3 постановления Правительства от 28.11.2024 № 1638). Период утверждает Правительство.
Прежде чем переносить ФИНВ, сначала имеет смысл использовать другие средства оптимизации налога на прибыль, например, убытки прошлых лет, которые вот-вот сгорят и их нельзя будет учесть в расходах. Поэтому перенесите убытки, а потом заявляйте инвестиционный вычет.
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