Главные изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2025: памятка для бухгалтера

Теперь для доходов, выплачиваемых работникам (зарплаты, премии и т.п.), применяется прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. Аналогичная шкала действует и для доходов некоторых работников-нерезидентов, например, работающих по патенту.

Ставка для НДФЛ теперь выглядит так:

13% — применяется к доходам не более 2,4 млн руб.;

15% — применяется к доходам в пределах 2,4 млн руб. — 5 млн руб.;

18% — применяется к доходам в пределах 5 млн руб. — 20 млн руб.;

20% — применяется к доходам в пределах 20 млн руб. — 50 млн руб.;

22% — применяется к доходам свыше 50 млн руб.

Для особых категорий лиц, например, работающих в районах Крайнего Севера и прочих местностях со сложными климатическими условиями применяется двухуровневая шкала налога с районными коэффициентами и процентными надбавками (п. 1.2 ст. 224 НК):

13 % — применяется к доходам не более 5 млн руб.;

15 % — применяется к доходам более 5 млн руб. (доходы облагаются фиксированным платежом 650 тыс. руб. + 15% от суммы свыше 5 млн руб.)

Налоговые вычеты к этим доходам применяются в обычном порядке (письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-04-06/117379).

В отношении дивидендов (доходов от продажи долей в ООО, акций и т. д.) осталась двухступенчатая шкала НДФЛ (п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК):

13 % — применяется к доходам не более 2,4 млн руб.;

15 % — применяется к доходам более 2,4 млн руб. (доходы облагаются фиксированным платежом 312 тыс. руб. + 15% от суммы свыше 2,4 млн руб.)

С 2025 года выплаты иностранным исполнителям, которые выполняют работы через российский сегмент интернета по договорам ГПХ, будут облагаться НДФЛ по пятиступенчатой шкале. Это правило применяется при соблюдении хотя бы одного из следующих условий (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК):

налоговое резидентство РФ;

наличие счета в российском банке;

доход исполнителю выплачивает российская компания или ИП.