Главные изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2025: памятка для бухгалтера

Новая пятиступенчатая шкала по НДФЛ
Теперь для доходов, выплачиваемых работникам (зарплаты, премии и т.п.), применяется прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. Аналогичная шкала действует и для доходов некоторых работников-нерезидентов, например, работающих по патенту.
Ставка для НДФЛ теперь выглядит так:
13% — применяется к доходам не более 2,4 млн руб.;
15% — применяется к доходам в пределах 2,4 млн руб. — 5 млн руб.;
18% — применяется к доходам в пределах 5 млн руб. — 20 млн руб.;
20% — применяется к доходам в пределах 20 млн руб. — 50 млн руб.;
22% — применяется к доходам свыше 50 млн руб.
Для особых категорий лиц, например, работающих в районах Крайнего Севера и прочих местностях со сложными климатическими условиями применяется двухуровневая шкала налога с районными коэффициентами и процентными надбавками (п. 1.2 ст. 224 НК):
13 % — применяется к доходам не более 5 млн руб.;
15 % — применяется к доходам более 5 млн руб. (доходы облагаются фиксированным платежом 650 тыс. руб. + 15% от суммы свыше 5 млн руб.)
Налоговые вычеты к этим доходам применяются в обычном порядке (письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-04-06/117379).
В отношении дивидендов (доходов от продажи долей в ООО, акций и т. д.) осталась двухступенчатая шкала НДФЛ (п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК):
13 % — применяется к доходам не более 2,4 млн руб.;
15 % — применяется к доходам более 2,4 млн руб. (доходы облагаются фиксированным платежом 312 тыс. руб. + 15% от суммы свыше 2,4 млн руб.)
С 2025 года выплаты иностранным исполнителям, которые выполняют работы через российский сегмент интернета по договорам ГПХ, будут облагаться НДФЛ по пятиступенчатой шкале. Это правило применяется при соблюдении хотя бы одного из следующих условий (пп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК):
налоговое резидентство РФ;
наличие счета в российском банке;
доход исполнителю выплачивает российская компания или ИП.
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Какие доходы не облагаются НДФЛ: изменения с 2025 года
Этот пункт касается увольнения. Теперь среднемесячный заработок считайте иначе — по аналогии с пособием по беременности и родам, а также ежемесячным пособием по уходу за ребенком (письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-04-06/117554).
Подняли порог с 2 500 до 3 500 руб. необлагаемых НДФЛ суточных для особых категорий работников: разъездные сотрудники, работающие в полевых условиях, вахтовики.
Налоговые вычеты с 2025 года
Увеличился размер стандартных вычетов:
на второго ребенка — 2 800 руб. (был 1 400 руб.);
на третьего и на каждого следующего ребенка — 6 000 руб. (был 3 000 руб.).
Повысили лимит доходов для получения стандартного детского вычета — 450 000 руб. (был 350 000 руб.)
Также появился новый вычет за сдачу норм ГТО в размере 18 000 руб.
Список кодов видов доходов и вычетов
С 2025 года ФНС обновила списки кодов для доходов и вычетов (приказ ФНС от 18.10.2024 № ЕД-7-11/877 @).
Введен новый код дохода «2006», предназначенный для обозначения зарплаты трудящихся в районах Крайнего Севера и аналогичных территориях, включая надбавки и районные коэффициенты.
Пересмотрена интерпретация кода «2014», который теперь используется для указания выплат при увольнении, превышающих трехкратный размер среднемесячного заработка (шестикратный для уволенных из северных регионов).
В перечень показателей добавлен код «150» для обозначения нового вычета, предоставляемого за успешную сдачу нормативов ГТО.
Скорректировали описание кода вычета «403» — он теперь относится к профессиональному вычету в размере фактически понесенных и подтвержденных затрат по договорам ГПХ (за исключением страховых взносов).
Введен отдельный код вычета «406» для страховых взносов.
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Страховые взносы: изменения с 2025 года
Размер фиксированные взносов ИП вырос и составляет 53 658 руб.
Изменилась предельная база для расчета обязательных страховых взносов (ОПС, ОМС и ВНиМ) — она составляет 2 759 000 руб. (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ).
Пониженные тарифы страховых взносов для малого бизнеса
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжают пользоваться пониженным тарифом страховых взносов. Начать пользоваться этой льготой возможно с начала месяца включения компании в реестр МСП.
С 2025 года за основу расчета берется 1,5 МРОТ на начало календарного года (22 440 руб. в 2025 году).
Ставки пониженного тарифа страховых взносов в 2025 году:
30% на сумму выплат в пределах 1,5 МРОТ (22 440*1,5 =33 660 руб.);
15% — на сумму выплат свыше этой величины.
Когда выплаты сотруднику начинают превышать предельную базу (2 759 000 руб.), применяют следующие тарифы:
15,1% — на суммы в пределах 1,5 МРОТ (до 33 660 руб.);
15% — на суммы сверх этой величины.
С 2025 года для некоторых предприятий из числа МСП ввели новый пониженный тариф страховых взносов — 7,6% (п. 2.5 ст. 427 НК, закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Чтобы воспользоваться льготой, нужно соответствовать следующим условиям:
основной ОКВЭД компании относится к разделу «Обрабатывающие производства» (исключение составляют производство напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса и металлургии);
доходы от деятельности по основному ОКВЭД равны или больше 70% от общей выручки компании за два года.
Льготой можно воспользоваться, начиная с выплат в размере 1,5 МРОТ, до этого предела действует общий тариф.
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