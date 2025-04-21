Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг

Какие моменты обязательно вызовут спор
На фиктивность договора могут указать такие моменты:
Нет конкретных перечней, объемов, детализации услуг.
Из договора неясно, как сформирована цена услуг;
Акты приемки также не содержат указания на оказанные услуги.
Отсутствуют условия об ответственности исполнителя, но при этом требуется 100% предоплата и т. п.
Один из последних судебных актов, подтверждающий указание на такие нюансы договора, вынесен в конце 2024 года АС Западно-Сибирского округа (постановление от 05.12.2024 № Ф04-5785/2023 по делу № А75-19251/2022).
Размытый предмет, неопределенные формулировки
Нужно максимально четко формулировать предмет договора — не ограничиваться общим указанием на «оказание маркетинговых исследований», а расписать по пунктам.
Например, если речь идет о маркетинговых исследованиях на определенной территории, укажите регион, сделайте указание на конкретную продукцию, направления исследований, в частности:
оценка принципиальной возможности коммерческих операций, перспективы их ведения;
выявление, определение конкурентов;
характеристика условий, в которых работают конкуренты;
характеристика продукции, предлагаемой конкурентами;
ценовые расчеты на определенный период;
анализ развития производственной и сбытовой инфраструктуры (склады, транспорт, биржи и т. п.);
прогноз спроса;
«портрет» потенциального потребителя.
Избегайте узкоспециальных, редких терминов, не указанных в нормативных актах. Чем детальнее формулировки, тем лучше. По этой причине нужно детально разрабатывать ТЗ на услуги.
Неясное ценообразование
Не забывайте также о том, что результаты оказания услуг должны быть как-то применены в бизнесе. Как минимум, издайте приказ об использовании результатов в бизнес-деятельности.
Цену определяйте с учетом положений (ст. 40 НК) — и, если цена выше, чем по рынку, обоснуйте, с чем это связано. Например, укажите на использование авторских методик, способов, подчеркните специфичность темы и т. п.
Экономическая целесообразность заключения договора на оказание услуг может быть подтверждена приказом на внедрение результатов исследований, служебными записками соответствующих штатных специалистов, положениями утвержденных стратегий развития и т. п.
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Ответственность исполнителя
Пропишите конкретные сроки оказания услуг, а также ответственность исполнителя за срыв сроков. Если нет условий, которые формулируют последствия срыва сроков, то нет и уверенности в том, что услуга оказана.
По правилам ГК исполнитель обязан нести ответственность как за неисполнение вообще, так и за ненадлежащее исполнение обязательств.
Классические нарушения — нарушение сроков и ненадлежащее качество. За срыв сроков, как правило, наступает обязанность уплаты неустойки или возмещения убытков (ст. 12, 15, 330, 393, 394 ГК). Одновременно потребовать уплаты и убытков, и неустойки можно тогда, когда законом или договором это предусмотрено.
Если таких условий нет, то убытки возмещаются лишь в части, которую не покрывает неустойка (п. 1 ст. 394 ГК). Ответственность может наступать как за срыв начала и конца работ, так и промежуточных сроков (ст. 708, 783 ГК).
При некачественном оказании услуг по общему правилу заказчик вправе потребовать того же, что требуют при некачественном оказании работ — например, безвозмездного устранения недостатков (ст. 723, 783 ГК).
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Отсутствие положений, фиксирующих результаты
Нельзя формально подходить к оформлению отчетных документов. Отчет исполнителя должен быть составлен так, чтобы не было сомнений не просто в том, что услуги реально оказаны, но и в том, что объем оказанных услуг соответствует цене договора.
Составьте и документально утвердите четкие критерии оценки качества и объема выполненных работ. Например, в виде чек-листа. Его форму следует прописать в качестве приложения к договору.
Чем больше к отчету приложено таблиц, графиков, диаграмм, иллюстрирующих итоги исследований — тем меньше сомнений в фиктивности. Напротив, набор хаотических обрывочных сведений, сгенерированных ИИ, вызовет большие сомнения в обоснованности расходов.
Составляйте подробные, детализированные акты, которые подтвердят обоснованность включения расходов на услуги в состав затрат. Есть достаточно примеров из судебной практики, в которой налоговики выиграли спор, потому что в актах выполненных работ не было конкретных итогов. И, напротив, если акты взаимосвязаны с соответствующими договорами, что позволяют определить реальное содержание обязательства, то налоговики не вправе подвергать сомнению их экономическую обоснованность (вердикт ФАС Центрального округа от 26.02.2004 № А-62-2734/2003).
Не подтверждают фиктивности договора небольшие, формальные недочеты оформления, например:
отсутствие измерителей хозяйственной операции;
неотражение хозяйственной операции в денежном выражении (например, постановление ФАС Поволжского округа от 12.04.2005 № А65-16820/2004-СА1-19).
Но лучше сразу составлять акты так, чтобы они не вызывали вопросов, отражать не только ссылку на договор, но и прописывать:
наименование сторон;
дату формирования акта и период оказания услуг;
конкретное описание услуг;
стоимость услуги;
должности, Ф.И.О. подписантов;
сами подписи (собственноручные);
указание на отсутствие претензий, согласие с суммой, выставленной в счет оплаты.
В рамках одной статьи нельзя осветить все нюансы. Например, отдельного разговора требуют признаки, при наличии которых отношения с исполнителем наверняка признают «бумажными» — взаимозависимость заказчика и исполнителя, в особенности при отсутствии бизнес-истории контрагента, если у него нет ресурсов для исполнения обязательств, заключение сделки без явной деловой цели и т. п.
Чтобы быть уверенным в принимаемых решениях, нужно постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе всех новшеств в нормативном регулировании, повышать свой профессиональный уровень. В УКЦ «Разобраться в налогах» можно подобрать курс, после которого вы сможете разрабатывать и применять исключительно «белые» методы налоговой оптимизации.
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