Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг

Неясное ценообразование

Не забывайте также о том, что результаты оказания услуг должны быть как-то применены в бизнесе. Как минимум, издайте приказ об использовании результатов в бизнес-деятельности.

Цену определяйте с учетом положений (ст. 40 НК) — и, если цена выше, чем по рынку, обоснуйте, с чем это связано. Например, укажите на использование авторских методик, способов, подчеркните специфичность темы и т. п.

Экономическая целесообразность заключения договора на оказание услуг может быть подтверждена приказом на внедрение результатов исследований, служебными записками соответствующих штатных специалистов, положениями утвержденных стратегий развития и т. п.