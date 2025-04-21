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Налоговый учет

Топ признаков фиктивного договора на оказание услуг

Договоры оказания услуг — традиционно в зоне особого внимания налоговиков. Налогоплательщики порой слишком часто «рисуют» фиктивные договоры на оказания услуг, искусственно увеличивая расходы. Потому и реальные документы вызывают вопросы. Хотя суд наверняка подтвердит правоту добросовестного налогоплательщика, зачем доводить до суда?

Какие моменты обязательно вызовут спор

На фиктивность договора могут указать такие моменты:

  • Нет конкретных перечней, объемов, детализации услуг.

  • Из договора неясно, как сформирована цена услуг;

  • Акты приемки также не содержат указания на оказанные услуги.

  • Отсутствуют условия об ответственности исполнителя, но при этом требуется 100% предоплата и т. п.

Один из последних судебных актов, подтверждающий указание на такие нюансы договора, вынесен в конце 2024 года АС Западно-Сибирского округа (постановление от 05.12.2024 № Ф04-5785/2023 по делу № А75-19251/2022).

Размытый предмет, неопределенные формулировки

Нужно максимально четко формулировать предмет договора — не ограничиваться общим указанием на «оказание маркетинговых исследований», а расписать по пунктам. 

Например, если речь идет о маркетинговых исследованиях на определенной территории, укажите регион, сделайте указание на конкретную продукцию, направления исследований, в частности:

  • оценка принципиальной возможности коммерческих операций, перспективы их ведения;

  • выявление, определение конкурентов;

  • характеристика условий, в которых работают конкуренты;

  • характеристика продукции, предлагаемой конкурентами;

  • ценовые расчеты на определенный период;

  • анализ развития производственной и сбытовой инфраструктуры (склады, транспорт, биржи и т. п.);

  •   прогноз спроса;

  • «портрет» потенциального потребителя.

Избегайте узкоспециальных, редких терминов, не указанных в нормативных актах. Чем детальнее формулировки, тем лучше. По этой причине нужно детально разрабатывать ТЗ на услуги.

Неясное ценообразование 

Не забывайте также о том, что результаты оказания услуг должны быть как-то применены в бизнесе. Как минимум, издайте приказ об использовании результатов в бизнес-деятельности.

Цену определяйте с учетом положений (ст. 40 НК) — и, если цена выше, чем по рынку, обоснуйте, с чем это связано. Например, укажите на использование авторских методик, способов, подчеркните специфичность темы и т. п.

Экономическая целесообразность заключения договора на оказание услуг может быть подтверждена приказом на внедрение результатов исследований, служебными записками соответствующих штатных специалистов, положениями утвержденных стратегий развития и т. п.

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Ответственность исполнителя

Пропишите конкретные сроки оказания услуг, а также ответственность исполнителя за срыв сроков. Если нет условий, которые формулируют последствия срыва сроков, то нет и уверенности в том, что услуга оказана.

По правилам ГК исполнитель обязан нести ответственность как за неисполнение вообще, так и за ненадлежащее исполнение обязательств. 

Классические нарушения — нарушение сроков и ненадлежащее качество. За срыв сроков, как правило, наступает обязанность уплаты неустойки или возмещения убытков (ст. 12, 15, 330, 393, 394 ГК). Одновременно потребовать уплаты и убытков, и неустойки можно тогда, когда законом или договором это предусмотрено. 

Если таких условий нет, то убытки возмещаются лишь в части, которую не покрывает неустойка (п. 1 ст. 394 ГК). Ответственность может наступать как за срыв начала и конца работ, так и промежуточных сроков (ст. 708, 783 ГК).

При некачественном оказании услуг по общему правилу заказчик вправе потребовать того же, что требуют при некачественном оказании работ — например, безвозмездного устранения недостатков (ст. 723, 783 ГК).

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Отсутствие положений, фиксирующих результаты

Нельзя формально подходить к оформлению отчетных документов. Отчет исполнителя должен быть составлен так, чтобы не было сомнений не просто в том, что услуги реально оказаны, но и в том, что объем оказанных услуг соответствует цене договора.

Составьте и документально утвердите четкие критерии оценки качества и объема выполненных работ. Например, в виде чек-листа. Его форму следует прописать в качестве приложения к договору.

Чем больше к отчету приложено таблиц, графиков, диаграмм, иллюстрирующих итоги исследований — тем меньше сомнений в фиктивности. Напротив, набор хаотических обрывочных сведений, сгенерированных ИИ, вызовет большие сомнения в обоснованности расходов.

Составляйте подробные, детализированные акты, которые подтвердят обоснованность включения расходов на услуги в состав затрат. Есть достаточно примеров из судебной практики, в которой налоговики выиграли спор, потому что в актах выполненных работ не было конкретных итогов. И, напротив, если акты взаимосвязаны с соответствующими договорами, что позволяют определить реальное содержание обязательства, то налоговики не вправе подвергать сомнению их экономическую обоснованность (вердикт ФАС Центрального округа от 26.02.2004 № А-62-2734/2003)

Не подтверждают фиктивности договора небольшие, формальные недочеты оформления, например:

Но лучше сразу составлять акты так, чтобы они не вызывали вопросов, отражать не только ссылку на договор, но и прописывать:

  •  наименование сторон;

  • дату формирования акта и период оказания услуг;

  • конкретное описание услуг;

  • стоимость услуги;

  • должности, Ф.И.О. подписантов;

  • сами подписи (собственноручные);

  • указание на отсутствие претензий, согласие с суммой, выставленной в счет оплаты.

В рамках одной статьи нельзя осветить все нюансы. Например, отдельного разговора требуют признаки, при наличии которых отношения с исполнителем наверняка признают «бумажными» — взаимозависимость заказчика и исполнителя, в особенности при отсутствии бизнес-истории контрагента, если у него нет ресурсов для исполнения обязательств, заключение сделки без явной деловой цели и т. п. 

Чтобы быть уверенным в принимаемых решениях, нужно постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе всех новшеств в нормативном регулировании, повышать свой профессиональный уровень. В УКЦ «Разобраться в налогах» можно подобрать курс, после которого вы сможете разрабатывать и применять исключительно «белые» методы налоговой оптимизации.

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