НДС при получении субсидий в 2025 году

Государство не только взимает деньги у бизнеса в виде налогов и сборов. В определенных случаях оно помогает материально, выплачивая субсидии. Но при их получении уплата налогов все равно не исключается. Рассказываем, как нужно платить НДС при получении субсидии в 2025 году.

Субсидии от государства и НДС

Субсидии представляют собой суммы, полученные от государства безвозмездно, то есть даром. Без обязанности возвращать или платить за пользование.

Общие правила их предоставления описаны в ст. 78 Бюджетного кодекса. Субсидии могут выделяться бюджетами любого уровня. Может проявить щедрость как федеральный бюджет, так и региональный и даже местный.

В ряде случаев есть обязанность включать суммы полученного финансирования в налоговую базу по НДС и, соответственно, уплачивать этот налог.

Субсидии могут быть двух видов: на компенсацию понесенных расходов или как возмещение недополученных доходов. О том, что делать с НДС в обоих случаях, описано в письме Минфина от 15.03.2024 № 03-07-11/23279.

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Компенсация произведенных расходов: как платить НДС

Субсидия может возмещать самые разные расходы — на товары, работы, услуги, основные средства, нематериальные активы, имущественные права. При этом не играет роли, получена субсидия до или после того, как все это закуплено.

Положения НК обязывают включать в налоговую базу по НДС суммы, связанные с оплатой товаров или услуг (пп.2 п.1 ст.162 НК). При получении субсидии на компенсацию уже понесенных затрат нет связи с оплатой реализуемых товаров, услуг. Поэтому хорошая новость в том, что в налоговую базу такие субсидии не включаются.

Наряду с этим понятно, что при отсутствии обязанности уплаты НДС не будет и права на вычет. Товары или услуги закуплены, возможно, импортированы с уплатой НДС на таможне, но взять к вычету входной НДС с них нельзя.

Вместе с тем указанное письмо Минфина № 03-07-11/23279 дает следующие разъяснения. При получении субсидии, которая финансирует приобретение товаров, услуг без включения в состав затрат предъявляемых сумм НДС, можно брать к вычету НДС с покупок, произведенных за счет такой субсидии.

Здесь речь идет о том, что субсидия может компенсировать стоимость товаров без учета НДС или включая НДС. Об этом должно быть сказано в документах на ее получение. При отсутствии такой информации по общему правилу считается, что сумма субсидии включает в себя НДС.

Есть два варианта:

НДС не включен и можно принимать входной НДС к вычету, ведь субсидия его не компенсирует;

в сумму субсидии заложен входной НДС и брать к вычету НДС нельзя.

Во втором варианте возможна ситуация получения субсидии уже после произведенных покупок. НДС, ранее взятый к вычету по ним, нужно восстановить на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК, то есть заново уплатить в бюджет.

Суммы восстановленного НДС отражаются в составе прочих расходов и не включатся в стоимость приобретенных товаров, услуг. Порядок восстановления отличается для целевых или нецелевых субсидий.

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Возмещение недополученного дохода: как платить НДС

Здесь можно понимать получение субсидии как возмещение неслучившейся реализации. А раз есть будто бы «реализация», то и НДС она тоже будет облагаться (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК).

Уплата НДС подразумевает и вычет. Можно смело принимать к вычету входной НДС по товарам или услугам, приобретенным за счет такой субсидии.

Есть исключение: не нужно включать в налоговую базу по НДС сумму субсидии, предоставленной в связи с производством и реализацией по государственным регулируемым ценам или льготным ценам для отдельных потребителей. Об этом говорится в п. 2 ст. 154 НК. По приобретаемым за счет такой субсидии товарам, услугам право на вычет сохраняется. Такие разъяснения приводятся в письме ФНС от 29.12.2022 № СД-19-3/316.

Информация по теме достаточно сложная, поэтому представляется, что без визуальной составляющей не обойтись. Для удобства читателей собрали материал в схему.

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