Как нормировать расходы для налога на прибыль в 2025 году

Что такое нормируемые расходы
При определении налогооблагаемой прибыли в состав расходов входят обоснованные экономически и подтвержденные документально затраты. Но некоторые из них могут быть учтены не в полном объеме, а только в рамках лимитов, установленных НК и другими нормативными актами. Эти затраты называют нормируемые.
Нормативы могут быть определены:
Как фиксированная сумма — например, компенсация за использование личного транспорта сотрудника.
Как процент от определенного показателя — например, фонда оплаты труда или выручки. В таком случае, исчисление необходимо производить по результатам каждого отчетного периода по налогу на прибыль, применяя нарастающий итог (п. 7 ст. 274, п. 2 ст. 285 НК).
Популярные нормируемые расходы
Представительские расходы
К нормируемым представительским расходам относятся:
организация официальных встреч — например, завтраков, обедов и других подобных событий;
транспортные расходы для доставки участников к месту проведения представительских мероприятий или заседаний управляющего органа и обратно;
обеспечение закусками и напитками во время деловых переговоров;
оплата работы внештатных переводчиков.
В категорию представительских расходов не входят затраты на организацию развлекательных мероприятий, отдыха, профилактических или лечебных процедур.
Представительские расходы нормируются и принимаются в размере, не превышающем 4% от расходов организации на оплату труда за соответствующий отчетный (налоговый) период (п. 2 ст. 264 НК).
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Рекламные расходы
Не все рекламные затраты подлежат нормированию. Некоторые расходы на рекламу могут учитываться при расчете налога на прибыль в полном документально подтвержденном объеме.
Ненормируемые рекламные расходы указаны в п. 4 ст. 264 НК:
Реклама в средствах массовой информации, в интернете, а также при показе кино- и видеофильмов.
Наружная реклама, включая световую, а также изготовление рекламных стендов и щитов.
Расходы на участие в выставках, ярмарках и экспозициях, которые включают:
оформление витрин и помещений для демонстрации продукции;
изготовление рекламных брошюр, каталогов, буклетов и листовок (согласно письму Минфина от 12.08.2016 № 03-03-06/1/42279);
снижение цен на товары после их демонстрации.
Для целей налогового учета нужно нормировать все остальные рекламные расходы. Налоговый кодекс приводит пример таких расходов, подлежащих нормированию — это затраты на приобретение или изготовление призов для победителей конкурсов, которые проводят в рамках рекламных акций. Но и другие виды рекламных расходов, если они не упомянуты в указанном выше списке, также относятся к нормируемым.
Норматив — 1% от выручки за отчетный период за вычетом НДС и акцизов (п. 2 ст. 264 НК).
Пример. В марте 2024 года ООО «Альфа» стала участником ежегодной выставки. В рамках мероприятия организация представила свою продукцию на специально оборудованном стенде, распространяя среди посетителей рекламные материалы, включая каталоги и проспекты. Кроме того, для привлечения внимания к своей деятельности, компания провела розыгрыш.
Общая сумма расходов, понесенных ООО «Альфа» в связи с участием в выставке, составила 530 000 рублей.
В эту сумму входят затраты на призы, выданные в ходе лотереи, в размере 120 000 рублей.
Выручка компании за первый квартал 2024 года достигла 10 000 000 рублей.
Для целей налогового учета затраты на призы могут быть учтены в пределах установленного норматива, а именно 1% от выручки:
10 000 000 ₽ * 1% = 100 000 ₽.
В пределах этой суммы можно учитывать в расходах затраты на рекламу.
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Нотариальные расходы
Норматив — размеры тарифов на нотариальное оформление регулируются законодательством (подп. 16 п.1 ст. 264 НК, закон о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1). Затраты сверх установленных норм нельзя включить в расходы.
Естественная убыль, брак при хранении и перевозке
Нормируются в пределах норм естественной убыли, которые для конкретных ТМЦ регламентированы и часто меняются. Например, для сельскохозяйственных культур произошли изменения с 1 марта 2025 года (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК).
Компенсация за использование личного транспорта сотрудника в рабочих целях
Норматив рассчитывается исходя из объема двигателя (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК):
для малолитражек — не более 2 400 руб/мес.,
если объем двигателя более 2 000 куб. см — 3 000 руб. в месяц.
Возмещение сотруднику части расходов при уплате им процентов по ипотеке на приобретение жилья
Норматив — не более 3% от фонда оплаты труда (п. 24.1 ст. 255 НК).
Компенсация части стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха в России
Для учета расходов в налоговом учете должны одновременно выполняться условия:
Договор с туроператором или турагентом на покупку путевки должен быть заключен с работодателем, а не с сотрудником.
На туристический продукт должна быть установлена общая цена.
Лечение должно быть обязательно на территории России, заграничные путевки в расходах учесть нельзя.
В расходах можно учесть не более 50 тыс. руб. за год на сотрудника или члена его семьи.
Норматив — не более 6% от общего фонда оплаты труда за период, с учетом расходов на ДМС (п. 16 ст. 255 НК).
Добровольное медицинское страхование сотрудников
Включить в расходы страховую премию по договору ДМС можно только при соблюдении условий:
Соглашение страхования должно действовать не менее одного года.
У страховщика обязательно должна быть лицензия на медицинское страхование.
Договор заключен в пользу самого сотрудника.
Расходы можно учесть в той части страхового взноса, которая приходится на страхование самих сотрудников, а не на членов их семьи.
Норматив — не более 6% от общего фонда оплаты труда за период (п. 16, 24.2 ст. 255 НК).
Резерв по сомнительным долгам
Норматив рассчитывается, исходя из объема выручки компании, и не может превышать 10% от этого показателя за соответствующий налоговый период. Можно выбрать прошлый год или этот в зависимости от того, какое значение окажется больше (п. 4 ст. 266 НК).
Резерв на ремонт ОС
Норматив компания определяет самостоятельно, но он не должен превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три года (п. 2 ст. 324 НК).
НИОКР
Норматив:
Расходы в виде отчислений на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности — не более 1,5% доходов от реализации, которые определяются в соответствии со ст. 249 НК (пп. 6 п. 2 ст. 262 НК).
Расходы, произведенные при осуществлении НИОКР — не более 75% суммы расходов на оплату труда сотрудников, которые участвуют в выполнении НИОКР (пп. 4 п. 2 ст. 262 НК).
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