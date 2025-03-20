Как нормировать расходы для налога на прибыль в 2025 году

Представительские расходы нормируются и принимаются в размере, не превышающем 4% от расходов организации на оплату труда за соответствующий отчетный (налоговый) период ( п. 2 ст. 264 НК ).

В категорию представительских расходов не входят затраты на организацию развлекательных мероприятий, отдыха, профилактических или лечебных процедур.

обеспечение закусками и напитками во время деловых переговоров;

транспортные расходы для доставки участников к месту проведения представительских мероприятий или заседаний управляющего органа и обратно;

организация официальных встреч — например, завтраков, обедов и других подобных событий;

Не все рекламные затраты подлежат нормированию. Некоторые расходы на рекламу могут учитываться при расчете налога на прибыль в полном документально подтвержденном объеме.

Ненормируемые рекламные расходы указаны в п. 4 ст. 264 НК:

Реклама в средствах массовой информации, в интернете, а также при показе кино- и видеофильмов.

Наружная реклама, включая световую, а также изготовление рекламных стендов и щитов.

Расходы на участие в выставках, ярмарках и экспозициях, которые включают:

оформление витрин и помещений для демонстрации продукции;

изготовление рекламных брошюр, каталогов, буклетов и листовок (согласно письму Минфина от 12.08.2016 № 03-03-06/1/42279);

снижение цен на товары после их демонстрации.

Для целей налогового учета нужно нормировать все остальные рекламные расходы. Налоговый кодекс приводит пример таких расходов, подлежащих нормированию — это затраты на приобретение или изготовление призов для победителей конкурсов, которые проводят в рамках рекламных акций. Но и другие виды рекламных расходов, если они не упомянуты в указанном выше списке, также относятся к нормируемым.

Норматив — 1% от выручки за отчетный период за вычетом НДС и акцизов (п. 2 ст. 264 НК).

Пример. В марте 2024 года ООО «Альфа» стала участником ежегодной выставки. В рамках мероприятия организация представила свою продукцию на специально оборудованном стенде, распространяя среди посетителей рекламные материалы, включая каталоги и проспекты. Кроме того, для привлечения внимания к своей деятельности, компания провела розыгрыш.

Общая сумма расходов, понесенных ООО «Альфа» в связи с участием в выставке, составила 530 000 рублей.

В эту сумму входят затраты на призы, выданные в ходе лотереи, в размере 120 000 рублей.

Выручка компании за первый квартал 2024 года достигла 10 000 000 рублей.

Для целей налогового учета затраты на призы могут быть учтены в пределах установленного норматива, а именно 1% от выручки:

10 000 000 ₽ * 1% = 100 000 ₽.

В пределах этой суммы можно учитывать в расходах затраты на рекламу.