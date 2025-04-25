Как учесть расходы на интернет-рекламу в базе по налогу на прибыль в 2025 году

Что относится к расходам на интернет-рекламу и как их учитывать
К рекламе относится информация, предназначенная для привлечения внимания к товару или услуге.
Расходы на рекламу должны соответствовать общим требованиям к расходам в целях расчета налога на прибыль: они должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными.
К документам, подтверждающим расходы на рекламу, можно отнести:
приказ о проведении рекламы с описанием целей и задач рекламной кампании, товара / услуги и целевой аудитории;
договор на оказание рекламы;
дизайн-проект;
акт об оказанных услугах и счет-фактура или УПД;
фото, видео, скриншоты, подтверждающие выпуск рекламы.
Расходы на рекламу отнесены к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (п. 4 ст. 264 НК). Сюда включают расходы на рекламные мероприятия через СМИ и информационно-коммуникационные сети. Интуитивно понятно, что интернет является информационно-коммуникационной сетью. Если все же есть сомнения, то в п. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» интернет тоже фигурирует именно как информационно-телекоммуникационная сеть.
Скачайте готовые чек-листы и методички в нашем Telegram, чтобы исключить налоговые риски в своей работе
Какие есть ограничения при учете расходов на интернет-рекламу
Расходы на рекламу в интернете относятся к ненормируемым (ст. 264 НК). Лимитов по суммам при отнесении к налоговым расходам здесь нет.
При этом есть ограничения иного рода, внесенные в НК законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ. Есть затраты на рекламу, которые нельзя принять к расходам по налогу на прибыль (п. 44 ст. 270 НК). Описаны три ситуации.
1. Информация о рекламе не предоставлена в Роскомнадзор
На этом стоит остановиться поподробнее.
Реклама в интернете должна иметь пометку «Реклама» и содержать указание на рекламодателя (п. 16 ст. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).
П. 17 ст. 18.1 этого же закона описывает дальнейшие требования: распространение рекламы в интернете допускается в случае присвоения оператором рекламных данных идентификатора рекламы. Роскомнадзор установил требования к такому идентификатору (письмо от 20.02.2025 № 03-72707).
Сведения о рекламе подают с помощью программного обеспечения, которое взаимодействует с информационной системой Роскомнадзора «Единый реестр интернет-рекламы» (ИС ЕРИР). Найти его можно по адресу erir.grfc.ru.
Срок для отправки сведений о рекламе в Роскомнадзор — в течение 30 календарных дней после окончания того месяца, когда она была размещена. Такой порядок предусмотрен Роскомнадзором в «Рекомендациях по направлению отчетности о размещенной рекламе» от 08.02.2024.
При этом Роскомнадзор заранее позаботился о сотрудничестве с налоговой службой. Предусмотрен функционал для работников налоговых органов, который позволяет проверить договоры рекламодателя на предмет выполнения указанных требований.
Теперь любую рекламу в интернете на территории России нужно маркировать и сведения о ней необходимо направлять в Роскомнадзор. Если реклама адресована не российским потребителям, то необходимости в такой маркировке нет.
Если у интернет-рекламы нет маркировки, то для расчета налога на прибыль расходы принимать нельзя. При этом против покупки такой рекламы как таковой никто не возражает. Бизнес на УСН «Доходы» может игнорировать эти ограничения, так как при расчете налога не учитывает расходы.
Реклама размещена на информационном ресурсе с ограниченным доступом
Если рекламу разместили на сайте, в блоге или на канале, доступ к которым ограничен законом, то расходы на такую рекламу учитывать при расчете налога на прибыль нельзя.
Убедиться в том, что ресурс не относится к таковым, можно здесь.
Реклама размещена на ресурсе иностранного лица, работающего в РФ с нарушением закона
Если реклама размещена на ресурсе иностранного лица, которое ведет деятельность в интернете на территории РФ и не исполняет требования закона, то затраты на такую рекламу включать в расходы для расчета налога на прибыль нельзя.
Проверить выполнение иностранным лицом таких требований можно на сайте.
В 2025 году для учета расходов на интернет-рекламу в базе по налогу на прибыль нужно выполнить не только общие требования к расходам, но и специфические, установленные для рекламы в интернете.
Читайте также:
Подарки сотрудникам и партнерам в 2025 году: как отражать в учете.
Районные коэффициенты и северные надбавки: как считать НДФЛ с 2025 года.
Разобраться в налогах
Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFJaQ5rG
Начать дискуссию