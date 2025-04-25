Как учесть расходы на интернет-рекламу в базе по налогу на прибыль в 2025 году

Какие есть ограничения при учете расходов на интернет-рекламу

При этом есть ограничения иного рода , внесенные в НК законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ . Есть затраты на рекламу, которые нельзя принять к расходам по налогу на прибыль ( п. 44 ст. 270 НК ). Описаны три ситуации.

Расходы на рекламу в интернете относятся к ненормируемым ( ст. 264 НК ). Лимитов по суммам при отнесении к налоговым расходам здесь нет.

1. Информация о рекламе не предоставлена в Роскомнадзор

На этом стоит остановиться поподробнее.

Реклама в интернете должна иметь пометку «Реклама» и содержать указание на рекламодателя (п. 16 ст. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

П. 17 ст. 18.1 этого же закона описывает дальнейшие требования: распространение рекламы в интернете допускается в случае присвоения оператором рекламных данных идентификатора рекламы. Роскомнадзор установил требования к такому идентификатору (письмо от 20.02.2025 № 03-72707).

Сведения о рекламе подают с помощью программного обеспечения, которое взаимодействует с информационной системой Роскомнадзора «Единый реестр интернет-рекламы» (ИС ЕРИР). Найти его можно по адресу erir.grfc.ru.

Срок для отправки сведений о рекламе в Роскомнадзор — в течение 30 календарных дней после окончания того месяца, когда она была размещена. Такой порядок предусмотрен Роскомнадзором в «Рекомендациях по направлению отчетности о размещенной рекламе» от 08.02.2024.

При этом Роскомнадзор заранее позаботился о сотрудничестве с налоговой службой. Предусмотрен функционал для работников налоговых органов, который позволяет проверить договоры рекламодателя на предмет выполнения указанных требований.

Теперь любую рекламу в интернете на территории России нужно маркировать и сведения о ней необходимо направлять в Роскомнадзор. Если реклама адресована не российским потребителям, то необходимости в такой маркировке нет.

Если у интернет-рекламы нет маркировки, то для расчета налога на прибыль расходы принимать нельзя. При этом против покупки такой рекламы как таковой никто не возражает. Бизнес на УСН «Доходы» может игнорировать эти ограничения, так как при расчете налога не учитывает расходы.