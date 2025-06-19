Договор займа между взаимозависимыми лицами: налоговые риски в 2025 году

Кого могут признать взаимозависимыми лицами в 2025 году
Взаимозависимыми в глазах налоговиков выступают юридические и физические лица, между которыми существуют отношения, способные повлиять на условия их сделок (ст. 105.1 НК). Например, одна компания имеет более чем 25% долю в уставном капитале, или ИП — генеральный директор — состоит в родстве с учредителем. Вот еще несколько примеров взаимозависимости в 2025 году:
юридическое лицо и его директор;
одно лицо имеет право назначать руководителей другого;
у двух компаний один и тот же директор;
фирма и физическое лицо, которое напрямую или косвенно владеет 50% уставного капитала одной из сторон сделки.
Перечень ситуаций взаимозависимости содержит п. 2 ст. 105.1 НК, но это не закрытый список. Сами стороны сделки или суд также могут установить взаимозависимость (ст. 105.1 НК).
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В чем опасность взаимозависимости
Если в результате взаимозависимости стороны недополучили какие-то доходы, то эти доходы должны быть учтены при налогообложении. В противном случае ИНФС может решить, что имеет место получение необоснованной налоговой выгоды, то есть уменьшение налога, которое хотя и по форме соответствует закону, а по сути является обогащением за счет бюджета. Это влечет за собой снятие расходов, доначисления, пени и штрафы (ст. 54.1 НК).
Если обнаружена контролируемая сделка, то ИФНС сообщит в ФНС, а она доначислит налоги, штрафы и пени (ст. 105.3, 105.17 НК).
Какие займы между организациями вызовут интерес ИФНС
Займы между взаимозависимыми юридическими лицами в 2025 году на практике признаются контролируемыми сделками достаточно редко. Контролируемыми могут являться сделки, совершаемые при определенных условиях и доходе (ст. 105.14 НК). Например, сделка с:
организациями на нулевом налоге на прибыль, с плательщиками ЕСХН, если доход за год превысил 1 млрд руб.;
взаимозависимым нерезидентом, если доход за год перевалил за 120 млн руб.;
офшорной компанией, если доход за год составил более 120 млн руб.
Проценты по таким займам в доходах и расходах признаются по фактической ставке при условии, что она не отклоняется от лимитов (ст. 269 НК).
Валюта обязательства
Лимит
Рубли
от 10 до 150% ключевой ставки ЦБ, причем минимальное значение интервала предельных значений не может быть менее 2%
Евро
от 1% до ставки STR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов
Юани
от 1% до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7%-ных пунктов
Фунты стерлингов
от 1% до ставки SONIA в фунтах стерлингов, увеличенной на процентных пунктов
Швейцарские франки, японские иены
от 1% до ставки SARON в швейцарских франках или TONAR в японских иенах, увеличенной на 5%-ных пунктов
Иные валюты
от 1% до ставки SOFR в долларах США, увеличенной на процентных пунктов
Беспроцентные займы между взаимозависимыми российскими организациями не признаются контролируемыми сделками. Они не влияют на налог на прибыль ни у одной из сторон (ст. 105.14 НК).
Заем взаимозависимому физическому лицу
Как раньше, так и в 2025 году в зоне особого внимания находятся займы, выдаваемые организацией взаимозависимому физлицу.
Если организация выдала беспроцентный займ или займ по льготной ставке (то есть ниже 2/3 ставки ЦБ) работникам, взаимозависимым физлицам или работникам взаимозависимых организаций и ИП, нужно начислить НДФЛ с полученной материальной выгоды.
Материальная выгода определяется за каждый месяц пользования займом в размере процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ставки ЦБ минус ставка, установленная договором. При этом используется ставка ЦБ, минимальная из двух (ст. ст. 212, 223 НК):
ставка на дату заключения договора займа,
ставка на последний день месяца.
Ставка налога с материальной выгоды составляет 35% для налоговых резидентов, для нерезидентов — 30%. НДФЛ удерживается при ближайшей денежной выплате и перечисляется в обычные сроки.
Есть исключение: не облагается НДФЛ материальная выгода, образовавшаяся по займам на строительство, приобретение жилья, покупку земли под строительство жилья, если соблюдаются оба условия:
договор был заключен до 2025 года;
есть уведомление о праве лица на имущественный вычет (ст. 9 закона от 29.10.24 № 362-ФЗ).
Пример. ООО «Щедрый год» выдает своему работнику (взаимозависимое лицо) беспроцентный займ в 100 000 руб. Договор подписан 2 июня, когда ставка ЦБ составляла 21%, а на 30 июня она составит уже 20% (информационное сообщение ЦБ от 06.06.25). Значит, для расчета берем ее как меньшую.
Сумма материальной выгоды за 28 дней, с 3 по 30 июня составит 1022,83 руб. (100 000 руб. x 20% x 2/3 : 365 дн. x 28 дн.).
Сумма НДФЛ, рассчитанная с июньской материальной выгоды, составит 358 руб. (1022,83 руб. x 35%).
Если фирма выдает процентный займ сотруднику или иному физическому лицу, то проценты по такому займу нужно ежемесячно учитывать как доход в налоговом учете. Беспроцентный займ на налог на прибыль никак не влияет.
В бухучете такие операции отражаются по разным счетам:
займы сотрудникам — на счете 73.01;
займы учредителям — на счете 75;
беспроцентные займы иным физлицам — на счете 76;
процентные займы (в т.ч. сотрудникам и учредителям) можно отражать на счете 58.03
Итак, в 2025 году подход к определению взаимозависимых лиц остался прежним, но налоговый контроль с каждым годом усиливается, поэтому особенно важно смотреть на свои сделки «глазами» ИФНС. Прежде всего это касается займов между физическими и юридическими лицами, которые могут повлечь за собой доначисления и иные негативные последствия.
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