Договор займа между взаимозависимыми лицами: налоговые риски в 2025 году

Заем взаимозависимому физическому лицу

Как раньше, так и в 2025 году в зоне особого внимания находятся займы, выдаваемые организацией взаимозависимому физлицу.

Если организация выдала беспроцентный займ или займ по льготной ставке (то есть ниже 2/3 ставки ЦБ) работникам, взаимозависимым физлицам или работникам взаимозависимых организаций и ИП, нужно начислить НДФЛ с полученной материальной выгоды.

Материальная выгода определяется за каждый месяц пользования займом в размере процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ставки ЦБ минус ставка, установленная договором. При этом используется ставка ЦБ, минимальная из двух (ст. ст. 212, 223 НК):

ставка на дату заключения договора займа,

ставка на последний день месяца.

Ставка налога с материальной выгоды составляет 35% для налоговых резидентов, для нерезидентов — 30%. НДФЛ удерживается при ближайшей денежной выплате и перечисляется в обычные сроки.

Есть исключение: не облагается НДФЛ материальная выгода, образовавшаяся по займам на строительство, приобретение жилья, покупку земли под строительство жилья, если соблюдаются оба условия:

договор был заключен до 2025 года;

есть уведомление о праве лица на имущественный вычет (ст. 9 закона от 29.10.24 № 362-ФЗ).

Пример. ООО «Щедрый год» выдает своему работнику (взаимозависимое лицо) беспроцентный займ в 100 000 руб. Договор подписан 2 июня, когда ставка ЦБ составляла 21%, а на 30 июня она составит уже 20% (информационное сообщение ЦБ от 06.06.25). Значит, для расчета берем ее как меньшую.

Сумма материальной выгоды за 28 дней, с 3 по 30 июня составит 1022,83 руб. (100 000 руб. x 20% x 2/3 : 365 дн. x 28 дн.).

Сумма НДФЛ, рассчитанная с июньской материальной выгоды, составит 358 руб. (1022,83 руб. x 35%).

Если фирма выдает процентный займ сотруднику или иному физическому лицу, то проценты по такому займу нужно ежемесячно учитывать как доход в налоговом учете. Беспроцентный займ на налог на прибыль никак не влияет.

В бухучете такие операции отражаются по разным счетам:

займы сотрудникам — на счете 73.01;

займы учредителям — на счете 75;

беспроцентные займы иным физлицам — на счете 76;

процентные займы (в т.ч. сотрудникам и учредителям) можно отражать на счете 58.03

Итак, в 2025 году подход к определению взаимозависимых лиц остался прежним, но налоговый контроль с каждым годом усиливается, поэтому особенно важно смотреть на свои сделки «глазами» ИФНС. Прежде всего это касается займов между физическими и юридическими лицами, которые могут повлечь за собой доначисления и иные негативные последствия.

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