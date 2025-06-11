Разобраться в налогах
Декларация по НДС
Нарушение сроков сдачи декларации по НДС: как работает мораторий на штрафы для бизнеса на УСН в 2025 году

Нарушение сроков сдачи декларации по НДС: как работает мораторий на штрафы для бизнеса на УСН в 2025 году

С 2025 года организации и ИП на УСН при доходе свыше 60 млн рублей автоматически теряют освобождение от НДС. Они должны сдавать декларации на общих основаниях. Но правительство ввело мораторий на штрафы за несвоевременную сдачу первой декларации по НДС. Разберем, как он работает, кого касается и в каких случаях применим.

Когда упрощенец становится плательщиком НДС

Согласно новым нормам НК организации и ИП на УСН утрачивают право на освобождение от НДС, если их доход с начала календарного года превысил 60 млн рублей

Если в течение 2024 года выручка упрощенца превысила указанный лимит, НДС нужно платить уже с 1 января 2025 года, независимо от доходов текущего года. В остальных случаях обязанность платить НДС может возникнуть и в середине года.

В случае превышения лимита доходов, начиная со следующего месяца, налогоплательщик обязан:

  • ежеквартально подавать декларации по НДС — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ст. 174 НК); 

Важно: декларация по НДС сдается только в электронном виде. Это означает, что для отправки декларации понадобится электронная подпись (УКЭП) и заключение договора с оператором ЭДО или обслуживающей бухгалтерией.

  • уплачивать НДС — квартальную сумму налога, рассчитанную в декларации, можно разбить на три части и уплачивать налог ежемесячно до 28 числа в составе ЕНП.

Например, по итогам I квартала 2025 года предприниматель рассчитал сумму НДС и получил к уплате 600 тыс. рублей. Перечисление этой суммы в бюджет он может производить частями: по 200 тыс. рублей в сроки до 28 апреля, 28 мая и 30 июня (перенос из-за выходного дня).

Обратите внимание, что ежемесячные уведомления о начислении этих сумм в налоговую подавать не нужно, так как сумма платежа НДС уже указана в сданной по итогам квартала декларации.

Скачайте готовые чек-листы и методички в нашем Telegram, чтобы исключить налоговые риски в своей работе

Ответственность за просрочку и новый мораторий

Обычно при несвоевременной сдаче декларации по НДС применяется штраф по статье 119 НК — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и при этом не менее 1 000 рублей.

Но с начала 2025 года для упрощенцев действует мораторий, предусмотренный постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530.

Согласно указанному постановлению, штраф по ст. 119 НК не применяется, если декларация по НДС:

  • относится к периоду с 1 января по 31 декабря 2025 года;

  • подается налогоплательщиком, впервые ставшим плательщиком НДС в этом году;

  • является первой декларацией по НДС в связи с переходом упрощенца на уплату НДС.

Освобождение от ответственности за просрочку декларации введено с целью поддержать упрощенцев, дать им время на изучение нового для них налога и настройку систем учета и сдачи отчетности.

Кому подходит освобождение от штрафов

Мораторий применяется к организациям и ИП на УСН, которые в 2025 году впервые обязаны сдавать декларацию по НДС.

Важно: мораторий распространяется только на первую декларацию по НДС. Нарушения сроков подачи деклараций за последующие кварталы будут наказываться по общим правилам.

Важные ограничения и условия

Мораторий касается только штрафа за просрочку декларации, остальные санкции продолжают действовать.

Даже при первом опыте сдачи декларации по НДС ответственность в виде штрафов и пени применяется, если:

  • декларация была сдана с ошибками — например, занижение налога;

  • налогоплательщик не уплатил НДС — мораторий касается только сроков сдачи декларации, а не уплаты налога.

Обращаем внимание, что постановление № 530 не требует подачи специальных уведомлений — освобождение от штрафа действует автоматически, если соблюдаются условия.

Как это будет выглядеть на практике

Пример 1. ООО «Старт» применяет УСН. В мае 2025 года его доход превысил 60 млн рублей. С июня 2025 года ООО стало плательщиком НДС и обязано сдать декларацию за II квартал (до 25 июля). Из-за технических проблем декларация была отправлена в августе.

Штраф по статье 119 НК не применяется — это первая декларация и ООО «Старт» попадает под мораторий.

Пример 2. ИП Пирожкова хорошо поработала в 2024 году, превысила лимит доходов в 60 млн рублей и стала плательщиком НДС с начала 2025 года. Декларацию за I квартал она сдала в срок. Во втором квартале доходов не было из-за сезонности бизнеса и ИП решила, что раз нет НДС, то и декларацию подавать не нужно. Хорошо, что знакомый бухгалтер напомнила про сдачу декларации. В итоге декларация за I квартал была отправлена только в августе.

Штраф по статье 119 НК будет начислен, так как это уже не первая декларация по НДС для этого ИП. Сумма штрафа будет минимальная — 1 000 рублей, так как суммы налога к уплате нет.

В заключение небольшой чек-лист, на что обратить внимание бизнесу на УСН для снижения санкций:

  • Следите за доходом — если выручка приближается к 60 млн руб., готовьтесь к обязательствам по НДС. Проверьте обновления учетной системы, подготовьте систему ЭДО для сдачи декларации.

  • Не забывайте вовремя платить НДС — от этого мораторий не спасет. Даже если не уверены в правильности расчета налога, лучше заплатить хотя бы часть суммы, чтобы снизить недоимку и размер пени.

  • Не задерживайте сдачу последующих деклараций — на них мораторий уже не распространяется. 

Разобраться в налогах

Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей

Читайте также:

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFGqTDbn

Информации об авторе

Разобраться в налогах

Разобраться в налогах

Учебно-консалтинговый центр

39 966 подписчиков 154 поста

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум