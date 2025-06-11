Нарушение сроков сдачи декларации по НДС: как работает мораторий на штрафы для бизнеса на УСН в 2025 году

Когда упрощенец становится плательщиком НДС
Согласно новым нормам НК организации и ИП на УСН утрачивают право на освобождение от НДС, если их доход с начала календарного года превысил 60 млн рублей.
Если в течение 2024 года выручка упрощенца превысила указанный лимит, НДС нужно платить уже с 1 января 2025 года, независимо от доходов текущего года. В остальных случаях обязанность платить НДС может возникнуть и в середине года.
В случае превышения лимита доходов, начиная со следующего месяца, налогоплательщик обязан:
ежеквартально подавать декларации по НДС — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ст. 174 НК);
Важно: декларация по НДС сдается только в электронном виде. Это означает, что для отправки декларации понадобится электронная подпись (УКЭП) и заключение договора с оператором ЭДО или обслуживающей бухгалтерией.
уплачивать НДС — квартальную сумму налога, рассчитанную в декларации, можно разбить на три части и уплачивать налог ежемесячно до 28 числа в составе ЕНП.
Например, по итогам I квартала 2025 года предприниматель рассчитал сумму НДС и получил к уплате 600 тыс. рублей. Перечисление этой суммы в бюджет он может производить частями: по 200 тыс. рублей в сроки до 28 апреля, 28 мая и 30 июня (перенос из-за выходного дня).
Обратите внимание, что ежемесячные уведомления о начислении этих сумм в налоговую подавать не нужно, так как сумма платежа НДС уже указана в сданной по итогам квартала декларации.
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Ответственность за просрочку и новый мораторий
Обычно при несвоевременной сдаче декларации по НДС применяется штраф по статье 119 НК — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и при этом не менее 1 000 рублей.
Но с начала 2025 года для упрощенцев действует мораторий, предусмотренный постановлением Правительства от 23.04.2025 № 530.
Согласно указанному постановлению, штраф по ст. 119 НК не применяется, если декларация по НДС:
относится к периоду с 1 января по 31 декабря 2025 года;
подается налогоплательщиком, впервые ставшим плательщиком НДС в этом году;
является первой декларацией по НДС в связи с переходом упрощенца на уплату НДС.
Освобождение от ответственности за просрочку декларации введено с целью поддержать упрощенцев, дать им время на изучение нового для них налога и настройку систем учета и сдачи отчетности.
Кому подходит освобождение от штрафов
Мораторий применяется к организациям и ИП на УСН, которые в 2025 году впервые обязаны сдавать декларацию по НДС.
Важно: мораторий распространяется только на первую декларацию по НДС. Нарушения сроков подачи деклараций за последующие кварталы будут наказываться по общим правилам.
Важные ограничения и условия
Мораторий касается только штрафа за просрочку декларации, остальные санкции продолжают действовать.
Даже при первом опыте сдачи декларации по НДС ответственность в виде штрафов и пени применяется, если:
декларация была сдана с ошибками — например, занижение налога;
налогоплательщик не уплатил НДС — мораторий касается только сроков сдачи декларации, а не уплаты налога.
Обращаем внимание, что постановление № 530 не требует подачи специальных уведомлений — освобождение от штрафа действует автоматически, если соблюдаются условия.
Как это будет выглядеть на практике
Пример 1. ООО «Старт» применяет УСН. В мае 2025 года его доход превысил 60 млн рублей. С июня 2025 года ООО стало плательщиком НДС и обязано сдать декларацию за II квартал (до 25 июля). Из-за технических проблем декларация была отправлена в августе.
Штраф по статье 119 НК не применяется — это первая декларация и ООО «Старт» попадает под мораторий.
Пример 2. ИП Пирожкова хорошо поработала в 2024 году, превысила лимит доходов в 60 млн рублей и стала плательщиком НДС с начала 2025 года. Декларацию за I квартал она сдала в срок. Во втором квартале доходов не было из-за сезонности бизнеса и ИП решила, что раз нет НДС, то и декларацию подавать не нужно. Хорошо, что знакомый бухгалтер напомнила про сдачу декларации. В итоге декларация за I квартал была отправлена только в августе.
Штраф по статье 119 НК будет начислен, так как это уже не первая декларация по НДС для этого ИП. Сумма штрафа будет минимальная — 1 000 рублей, так как суммы налога к уплате нет.
В заключение небольшой чек-лист, на что обратить внимание бизнесу на УСН для снижения санкций:
Следите за доходом — если выручка приближается к 60 млн руб., готовьтесь к обязательствам по НДС. Проверьте обновления учетной системы, подготовьте систему ЭДО для сдачи декларации.
Не забывайте вовремя платить НДС — от этого мораторий не спасет. Даже если не уверены в правильности расчета налога, лучше заплатить хотя бы часть суммы, чтобы снизить недоимку и размер пени.
Не задерживайте сдачу последующих деклараций — на них мораторий уже не распространяется.
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