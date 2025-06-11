Нарушение сроков сдачи декларации по НДС: как работает мораторий на штрафы для бизнеса на УСН в 2025 году

Когда упрощенец становится плательщиком НДС

Согласно новым нормам НК организации и ИП на УСН утрачивают право на освобождение от НДС, если их доход с начала календарного года превысил 60 млн рублей.

Если в течение 2024 года выручка упрощенца превысила указанный лимит, НДС нужно платить уже с 1 января 2025 года, независимо от доходов текущего года. В остальных случаях обязанность платить НДС может возникнуть и в середине года.

В случае превышения лимита доходов, начиная со следующего месяца, налогоплательщик обязан:

ежеквартально подавать декларации по НДС — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ст. 174 НК);

Важно: декларация по НДС сдается только в электронном виде. Это означает, что для отправки декларации понадобится электронная подпись (УКЭП) и заключение договора с оператором ЭДО или обслуживающей бухгалтерией.

уплачивать НДС — квартальную сумму налога, рассчитанную в декларации, можно разбить на три части и уплачивать налог ежемесячно до 28 числа в составе ЕНП.

Например, по итогам I квартала 2025 года предприниматель рассчитал сумму НДС и получил к уплате 600 тыс. рублей. Перечисление этой суммы в бюджет он может производить частями: по 200 тыс. рублей в сроки до 28 апреля, 28 мая и 30 июня (перенос из-за выходного дня).

Обратите внимание, что ежемесячные уведомления о начислении этих сумм в налоговую подавать не нужно, так как сумма платежа НДС уже указана в сданной по итогам квартала декларации.