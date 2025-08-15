Электронный воинский учет: как работодателю перейти на новый формат

Что такой электронный воинский учет и чем он отличается от прежнего порядка

Правительство взяло курс на полную цифровизацию воинского учета. Цель — систематизировать и перевести в единый электронный формат всю базу сведений о военнообязанных гражданах, повысить прозрачность административных процессов и скорость обмена актуальными данными.

В этой системе одна из ключевых ролей принадлежит работодателю, так как именно он является связующим звеном между сотрудниками и военным комиссариатом в процедуре передачи сведений.

Если раньше информация о военнообязанных и призывниках собиралась и передавалась вручную: через бумажные формы, вызовы на сверки, запросы и личные явки, то теперь это взаимодействие упрощается и «уходит в цифру».

Электронный воинский учет — это ведение воинского учета граждан работодателями и государственными органами с использованием единой государственной информационной системы — Единого электронного реестра воинского учета https://реестрповесток.рф/.

Предполагается, что в этой системе централизованно будут храниться и автоматически обновляться персональные данные всех военнообязанных лиц: ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, место работы, состояние здоровья и др.

Как они там будут появляться: для этого работодатели должны передавать сведения о сотрудниках в военкоматы исключительно в электронном формате через личный кабинет. Кроме того, система интегрирована с базами Минобразования, ИФНС, МВД, Росреестра, медицинских учреждений, и актуальные данные будут подтягиваться оттуда автоматически.

Нормативная база: закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ и постановление Правительства от 19.04.2024 № 506.

Чем электронный воинский учет отличается от прежнего порядка: