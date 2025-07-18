Как платить страховые взносы за работников-иностранцев в 2025 году

Какие выплаты иностранным гражданам подлежат обложению страховыми взносами
С 2023 года страховые взносы начисляются на выплаты практически всех иностранцев, вне зависимости от статуса: временно проживающие, временно пребывающие, беженцы и т. д.
Иностранные граждане из любых стран с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП), а также граждане стран ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь) — приравниваются к гражданам РФ и страхуются на общих основаниях.
Временно пребывающие иностранцы также включены в систему социального страхования, кроме случаев, когда между Россией и страной сотрудника заключено международное соглашение — оно может отменять или ограничивать начисление определенных взносов. Например, такие соглашения заключены с Вьетнамом и КНР, временно пребывающие в России граждане этих стран не подлежат пенсионному страхованию.
Основным исключением при начислении взносов по-прежнему являются временно пребывающие иностранцы, получившие разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты (ВКС) — они освобождены от большинства взносов, кроме страхования от несчастных случаев.
Обратите внимание, если ВКС является гражданином страны ЕАЭС, взносы с его выплат начисляются в полном размере.
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Ставки страховых взносов на выплаты иностранным гражданам
Страховые взносы начисляются по единому тарифу:
в пределах доходов до 2 759 000 рублей — по ставке 30%;
по доходам сверх этой суммы — по ставке 15,1%.
Сумма предельной величины доходов для начисления страховых взносов ежегодно индексируется. Ее размер на 2025 год утвержден постановлением Правительства от 31.10.2024 № 1457.
Если компания применяет пониженные тарифы страховых взносов, то льгота распространяется и на выплаты иностранцам.
По временно пребывающим работникам из стран, заключивших соглашения с РФ, сумма взносов определяется раздельно по видам обязательного страхования как доля от общей суммы взносов, рассчитанной по тарифу, применяемому компанией (п. 6.2 статьи 431 НК):
Вид страхования
Доля от общей суммы страховых взносов
Пенсионное страхование (ОПС)
72,8%
Медицинское страхование (ОМС)
18,3%
Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности (ОСС)
8,9%
Также с выплат работникам-иностранцам начисляются взносы на страхование от несчастных случаев — по тарифу, определяемому в зависимости от вида деятельности компании в размере от 0,2% до 8,5%.
Рассмотрим примеры расчета страховых взносов за иностранных работников в зависимости от их статуса и страны гражданства.
Пример 1. Компания приняла на работу иностранца — гражданина Казахстана (страна ЕАЭС).
Условия. Оформлен по трудовому договору, зарплата 60 тыс. руб. в месяц, тариф взносов на травматизм 0,2%.
Расчет — все взносы начисляются как для граждан РФ:
взносы по единому тарифу: 60 тыс. руб. * 30% = 18 тыс. руб.;
страхование от несчастных случаев: 60 тыс. руб. * 0,2% = 120 руб.
Итого взносы: 18 120 рублей.
Пример 2. Компания заключила трудовой договор с временно пребывающим ВКС из Индии.
Условия. Доход — 300 тыс. руб. в месяц. Тариф взносов на травматизм — 0,2%.
Расчет:
взносы на ОПС, ОМС, ОСС не платятся;
страхование от несчастных случаев: 300 тыс. руб. * 0,2% = 600 руб.
Итого взносы: 600 рублей.
Пример 3. Компания приняла на работу гражданина Республики КНР.
Условия. Статус — временно пребывающий, работает по трудовому договору, зарплата — 100 тыс. руб. в месяц. Китай и Россия подписали международное соглашение, согласно которому пенсионные взносы не начисляются. Компания рассчитывает взносы по единому тарифу 30%. Тариф взносов на травматизм — 0,2%.
Расчет:
ОМС: (100 тыс. руб. 30%) 18,3% = 5 490 руб.;
ОСС: (100 тыс. руб. 30%) 8,9% = 2 670 руб.;
страхование от несчастных случаев: 100 тыс. руб. * 0,2% = 200 руб.
Итого взносы: 8 360 рублей.
Пример 4. ИП на УСН нанял на работу гражданина Киргизии (страна ЕАЭС).
Условия. Трудовой договор с зарплатой 50 тыс. руб. в месяц. ИП применяет тариф для МСП. МРОТ с 1 января 2025 года — 22 440 руб. (1,5 МРОТ — 33 660 руб.).
Расчет:
взносы по единому тарифу: (33 660 руб. 30%) + (16 340 руб. 15%) = 12 549 руб.;
взносы на страхование от несчастных случаев: 50 тыс. руб. * 0,2% = 100 руб.
Итого взносы: 12 649 рублей.
Как платить и отчитываться
Расчет страховых взносов за иностранцев производится в обычном порядке — каждый месяц. О сумме начисленных взносов подается уведомление в налоговую — до 25 числа следующего месяца.
Уплата взносов также производится ежемесячно. Взносы по единому тарифу уплачиваются в составе ЕНП — до 28 числа месяца, следующего за расчетным.
Взносы на страхование от несчастных случаев перечисляются отдельной платежкой в СФР до 15 числа следующего месяца.
При формировании Расчета по страховым взносам (РСВ) по сотрудникам-иностранцам заполняются дополнительные разделы — они касаются взносов, начисленных в рамках международных соглашений:
подраздел 4 раздела 1 — указываются общие суммы взносов, начисленных по разным видам страхования (ОПС, ОСС, ОМС);
приложение 5 к разделу 1 — указываются сведения о начисленных взносах на ОСС по каждому иностранцу.
Обратите внимание, что для иностранцев, взносы которых облагаются в рамках международных соглашений, в разделе 3 РСВ указывается специальный код застрахованного — МД.
Важно: выплаты в пользу ВКС не включаются в РСВ, так как они не подлежат социальному страхованию.
По взносам на страхование от несчастных случаев формируется отчет ЕФС-1 раздел 2. Поскольку в части этих взносов по иностранцам никаких особенностей нет, отчет заполняется как обычно.
Оба отчета по взносам сдаются в налоговую ежеквартально в единую отчетную дату — до 25 числа следующего месяца.
Подведем итоги
Размер страховых взносов иностранных граждан зависит от их статуса. Поэтому при приеме на работу таких сотрудников обращайте внимание на документы, подтверждающие статус нахождения иностранца на территории РФ — вид на жительство, разрешение на работу как ВКС.
По временно пребывающим иностранцам проверяйте наличие международных соглашений в отношении страховых взносов.
Не забывайте про взносы на травматизм — они начисляются независимо от статуса иностранного работника.
При заполнении отчетов в налоговую учитывайте особенности социального страхования иностранцев.
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