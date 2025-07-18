Как платить страховые взносы за работников-иностранцев в 2025 году

Какие выплаты иностранным гражданам подлежат обложению страховыми взносами

С 2023 года страховые взносы начисляются на выплаты практически всех иностранцев, вне зависимости от статуса: временно проживающие, временно пребывающие, беженцы и т. д.

Иностранные граждане из любых стран с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП), а также граждане стран ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь) — приравниваются к гражданам РФ и страхуются на общих основаниях.

Временно пребывающие иностранцы также включены в систему социального страхования, кроме случаев, когда между Россией и страной сотрудника заключено международное соглашение — оно может отменять или ограничивать начисление определенных взносов. Например, такие соглашения заключены с Вьетнамом и КНР, временно пребывающие в России граждане этих стран не подлежат пенсионному страхованию.

Основным исключением при начислении взносов по-прежнему являются временно пребывающие иностранцы, получившие разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты (ВКС) — они освобождены от большинства взносов, кроме страхования от несчастных случаев.

Обратите внимание, если ВКС является гражданином страны ЕАЭС, взносы с его выплат начисляются в полном размере.