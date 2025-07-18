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Иностранные работники
Как платить страховые взносы за работников-иностранцев в 2025 году

Как платить страховые взносы за работников-иностранцев в 2025 году

Работодатели обязаны начислять и уплачивать страховые взносы за всех сотрудников, включая иностранных граждан. Но порядок зависит от статуса иностранца, оснований для работы, а также от международных соглашений. Рассмотрим подробности.

Какие выплаты иностранным гражданам подлежат обложению страховыми взносами

С 2023 года страховые взносы начисляются на выплаты практически всех иностранцев, вне зависимости от статуса: временно проживающие, временно пребывающие, беженцы и т. д.

Иностранные граждане из любых стран с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП), а также граждане стран ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь) — приравниваются к гражданам РФ и страхуются на общих основаниях.

Временно пребывающие иностранцы также включены в систему социального страхования, кроме случаев, когда между Россией и страной сотрудника заключено международное соглашение — оно может отменять или ограничивать начисление определенных взносов. Например, такие соглашения заключены с Вьетнамом и КНР, временно пребывающие в России граждане этих стран не подлежат пенсионному страхованию.

Основным исключением при начислении взносов по-прежнему являются временно пребывающие иностранцы, получившие разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты (ВКС) — они освобождены от большинства взносов, кроме страхования от несчастных случаев.

Обратите внимание, если ВКС является гражданином страны ЕАЭС, взносы с его выплат начисляются в полном размере.

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Ставки страховых взносов на выплаты иностранным гражданам

Страховые взносы начисляются по единому тарифу:

  • в пределах доходов до 2 759 000 рублей — по ставке 30%;

  • по доходам сверх этой суммы — по ставке 15,1%.

Сумма предельной величины доходов для начисления страховых взносов ежегодно индексируется. Ее размер на 2025 год утвержден постановлением Правительства от 31.10.2024 № 1457.

Если компания применяет пониженные тарифы страховых взносов, то льгота распространяется и на выплаты иностранцам.

По временно пребывающим работникам из стран, заключивших соглашения с РФ, сумма взносов определяется раздельно по видам обязательного страхования как доля от общей суммы взносов, рассчитанной по тарифу, применяемому компанией (п. 6.2 статьи 431 НК):

Вид страхования

Доля от общей суммы страховых взносов

Пенсионное страхование (ОПС)

72,8%

Медицинское страхование (ОМС)

18,3%

Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности (ОСС)

8,9%

Также с выплат работникам-иностранцам начисляются взносы на страхование от несчастных случаев — по тарифу, определяемому в зависимости от вида деятельности компании в размере от 0,2% до 8,5%.

Рассмотрим примеры расчета страховых взносов за иностранных работников в зависимости от их статуса и страны гражданства.

Пример 1. Компания приняла на работу иностранца — гражданина Казахстана (страна ЕАЭС).

Условия. Оформлен по трудовому договору, зарплата 60 тыс. руб. в месяц, тариф взносов на травматизм 0,2%.

Расчет — все взносы начисляются как для граждан РФ:

  • взносы по единому тарифу: 60 тыс. руб. * 30% = 18 тыс. руб.;

  • страхование от несчастных случаев: 60 тыс. руб. * 0,2% = 120 руб.

Итого взносы: 18 120 рублей.

Пример 2. Компания заключила трудовой договор с временно пребывающим ВКС из Индии.

Условия. Доход — 300 тыс. руб. в месяц. Тариф взносов на травматизм — 0,2%.

Расчет:

  • взносы на ОПС, ОМС, ОСС не платятся;

  • страхование от несчастных случаев: 300 тыс. руб. * 0,2% = 600 руб.

Итого взносы: 600 рублей.

Пример 3. Компания приняла на работу гражданина Республики КНР.

Условия. Статус — временно пребывающий, работает по трудовому договору, зарплата — 100 тыс. руб. в месяц. Китай и Россия подписали международное соглашение, согласно которому пенсионные взносы не начисляются. Компания рассчитывает взносы по единому тарифу 30%. Тариф взносов на травматизм — 0,2%.

Расчет:

  • ОМС: (100 тыс. руб. 30%) 18,3% = 5 490 руб.;

  • ОСС: (100 тыс. руб. 30%) 8,9% = 2 670 руб.;

  • страхование от несчастных случаев: 100 тыс. руб. * 0,2% = 200 руб.

Итого взносы: 8 360 рублей.

Пример 4. ИП на УСН нанял на работу гражданина Киргизии (страна ЕАЭС).

Условия. Трудовой договор с зарплатой 50 тыс. руб. в месяц. ИП применяет тариф для МСП. МРОТ с 1 января 2025 года — 22 440 руб. (1,5 МРОТ — 33 660 руб.).

Расчет:

  • взносы по единому тарифу: (33 660 руб. 30%) + (16 340 руб. 15%) = 12 549 руб.;

  • взносы на страхование от несчастных случаев: 50 тыс. руб. * 0,2% = 100 руб.

Итого взносы: 12 649 рублей.

Как платить и отчитываться

Расчет страховых взносов за иностранцев производится в обычном порядке — каждый месяц. О сумме начисленных взносов подается уведомление в налоговую — до 25 числа следующего месяца.

Уплата взносов также производится ежемесячно. Взносы по единому тарифу уплачиваются в составе ЕНП — до 28 числа месяца, следующего за расчетным.

Взносы на страхование от несчастных случаев перечисляются отдельной платежкой в СФР до 15 числа следующего месяца.

При формировании Расчета по страховым взносам (РСВ) по сотрудникам-иностранцам заполняются дополнительные разделы — они касаются взносов, начисленных в рамках международных соглашений:

  • подраздел 4 раздела 1 — указываются общие суммы взносов, начисленных по разным видам страхования (ОПС, ОСС, ОМС);

  • приложение 5 к разделу 1 — указываются сведения о начисленных взносах на ОСС по каждому иностранцу.

Обратите внимание, что для иностранцев, взносы которых облагаются в рамках международных соглашений, в разделе 3 РСВ указывается специальный код застрахованного — МД.

Важно: выплаты в пользу ВКС не включаются в РСВ, так как они не подлежат социальному страхованию.

По взносам на страхование от несчастных случаев формируется отчет ЕФС-1 раздел 2. Поскольку в части этих взносов по иностранцам никаких особенностей нет, отчет заполняется как обычно.

Оба отчета по взносам сдаются в налоговую ежеквартально в единую отчетную дату — до 25 числа следующего месяца.

Подведем итоги

  • Размер страховых взносов иностранных граждан зависит от их статуса. Поэтому при приеме на работу таких сотрудников обращайте внимание на документы, подтверждающие статус нахождения иностранца на территории РФ — вид на жительство, разрешение на работу как ВКС.

  • По временно пребывающим иностранцам проверяйте наличие международных соглашений в отношении страховых взносов.

  • Не забывайте про взносы на травматизм — они начисляются независимо от статуса иностранного работника.

  • При заполнении отчетов в налоговую учитывайте особенности социального страхования иностранцев.

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