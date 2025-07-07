Как вернуть излишне удержанный НДФЛ сотруднику в 2025 году: инструкция для бухгалтера

Зачет излишне удержанного НДФЛ

После извещения работника возможны варианты в зависимости от того, напишет ли сотрудник заявление на возврат. Если такого заявления нет, бухгалтерия может провести зачет излишне удержанного налога в счет будущих платежей.

Правда, на зачет НДФЛ есть ограничения:

Работник продолжает получать зарплату или иные выплаты — если человек, например, уже уволен, то зачет произвести невозможно, поскольку будущих платежей нет.

Зачет можно сделать только до окончания года — НДФЛ считается нарастающим итогом в течение года.

Пример. Сотрудник с окладом 100 тыс. руб. в апреле 2025 года получил статус налогового резидента. За январь–март НДФЛ с его доходов удерживался по ставке 30%, в апреле налог был пересчитан по ставке 13%. Излишне удержанный налог в сумме 51 тыс. руб. компания может учитывать в уменьшение НДФЛ в течение апреля–июля 2025 года.

Суммы излишне удержанного НДФЛ отражаются в отчете 6-НДФЛ по строке 180 раздела 2.

Если неверно рассчитанная сумма налога обнаружена в течение одного квартала и отчет еще не сдан, то все перерасчеты НДФЛ отражаются в первичной декларации. Когда пересчет налога произведен за уже сданный период, придется подавать корректировку.

При обнаружении излишне удержанного налога в отчете 6-НДФЛ будут отражены такие суммы:

Строка 020 — отражается правильная сумма исчисленного налога за отчетный квартал, с учетом корректировки;

По строкам 021–026 приводится расшифровка этой суммы по срокам уплаты;

Строка 140 — отражается правильная сумма исчисленного налога за налоговый период, с учетом перерасчета;

Строка 160 — указывается фактическая сумма удержанного налога за налоговый период;

Строки 161–166 содержат информацию об удержанных суммах НДФЛ по срокам уплаты за последний квартал;

По строке 180 возникает сумма излишне удержанного налога как разница показателей по строкам 140 и 160.

В последующих налоговых отчетах суммы налога исчисленного и удержанного показывают в фактических суммах. В результате сумма излишне удержанного налога по строке 180 постепенно уменьшается.

Возвращаясь к примеру выше, допустим, что перерасчет провели до сдачи отчета 6-НДФЛ за I квартал 2025 года. В этом случае бухгалтер заполнит отчет следующими данными:

Строка 6-НДФЛ Сумма, руб. I квартал 2025 года 140 НДФЛ исчисленный 39 000 (100 000 13% 3 мес) 160 НДФЛ удержанный 90 000 (100 000 30% 3 мес) 180 НДФЛ излишне удержанный 51 000 (39 000 – 90 000) I полугодие 2025 года 140 НДФЛ исчисленный 78 000 (100 000 13% 6мес) 160 НДФЛ удержанный 90 000 (во II квартале удержаний не было) 180 НДФЛ излишне удержанный 12 000 (78 000 – 90 000)