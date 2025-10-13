ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
ФСБУ
ФСБУ 10/25 «Расходы»: подробный обзор проекта

ФСБУ «Расходы» заменит ранее действующий ПБУ 10/99. Вступление нового проекта в силу намечено на 2027 год. В стандарте уточняют понятие расходов, приводят отличную от ПБУ 10/99 классификацию затрат. Кроме того, по-новому следует раскрывать сведения в отчетности. Расскажем более подробно.

О новом проекте

ФСБУ 10/2025 «Расходы» опубликован приказом Минфина от 03.04.2025 № 42н. Цель нового стандарта — установить единые требования и правила по учету и отражению в бухотчетности трат различных видов. 

Предполагается, что ФСБУ «Расходы» сделает финансовую информацию более прозрачной и достоверной, унифицирует подходы учета расходов для различных отраслей. Правила стандарта не будут распространяться на НКО.

Понятие «затрат» и «расходов»

В регламентированном учете понятия «затраты» и «расходы» — не одно и тоже. Определение затрат шире. Не все из них, произведенные компанией, могут признаваться расходами в целях бухучета и налогового учета. 

О затратах говорят как о расходах, когда они фактически начинают использоваться в производстве.

Различия в классификации расходов по двум стандартам

ФСБУ «Расходы» признает расходами уменьшение экономических выгод, когда:

  • выбывают активы, то есть происходит уменьшение их стоимости;

  • возникают обязательства, то есть увеличивается их величина.

Причем эти действия должны вести к уменьшению капитала компании. Исключение, если:

  • уменьшаются вклады (взносы) учредителей;

  • среди них распределяется прибыль.

В текущих нормах ПБУ 10/99 о последнем пункте не говорится.

ФСБУ «Расходы» не относит к расходам выбытие активов:

Вид операции

Уточнение / ссылка на ПБУ 10/99

При капиталовложениях

В ПБУ 10/99 говорилось о выбытии активов при приобретении или создании внеоборотных активов

При финансовых вложениях

В ПБУ 10/99 — выбытие активов в связи с вкладом в УК, при покупке акций и ЦБ не для продажи

При покупке (создании запасов)

ПБУ 10 такого исключения не содержит

Перечень прочих операций, которые относятся к расходам, аналогичен приведенному в ПБУ 10/99.

Новая классификация расходов будет двухуровневой. Верхний уровень предполагает деление на расходы, которые:

  • включаются в чистую прибыль (убыток);

  • не включаются в чистую прибыль (убыток).

Первая категория, в свою очередь, включает расходы:

  • по обычным видам деятельности;

  • отличные от них.

ПБУ 10/99 все расходы делит на расходы:

  • по обычным видам деятельности;

  • и прочие.

Траты по обычной деятельности и отличные от них

По новому ФСБУ 10/2025, расходы по обычной деятельностиэто расходы:

  • Связанные с производством и продажей продукции, товаров, оказанием услуг и выполнением работ. Их оценка и признание происходит по нормам ФСБУ 5/2019.

  • Связанные с управлением компанией, коммерческой деятельностью и иные расходы, не включаемые в стоимость активов по нормам других ФСБУ

Вторую группу разрешается принимать к учету при выполнении ряда условий:

  • сумма расходов определима;

  • расходы возникли по договору с контрагентом по обычной деятельности, либо обязанность осуществить расход была подтверждена иным образом;

  • существует уверенность, что в результате произойдет уменьшение экономических выгод.

Для оценки расходов второй группы применяются нормы пп. 1014 ФСБУ 5/2019 при отсутствии для них правил оценки в других ФСБУ.

Ряд расходов можно относить как к обычным расходам, так и к отличным от них. Но важно, чтобы этот вид деятельности для компании не был основным:

  • расходы, понесенные при сдаче имущества в аренду (правила оценки приведены в ФСБУ 25/2018);

  • расходы при осуществлении финансовых вложений (оцениваются по правилам ПБУ 19/02);

  • расходы в связи с платным предоставлением прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности (используются нормы ФСБУ 14/2022).

Для группировки расходов по обычным видам деятельности можно использовать:

  • экономические элементы;

  • статьи затрат, список которых компания определяет самостоятельно.

О перечне и порядке оценки расходов, отличных от обычных, говорится в разделе III ФСБУ 10/2025. К ним относят неустойки, оплату услуг кредитных организаций и т. п.

Правила раскрытия данных в отчетности

По новому ФСБУ 10/2025 в регламентированной отчетности обособленно показывают:

  • расходы, связанные с обычными видами деятельности;

  • траты, отличные от них;

  • расходы, которые не включаются в чистую прибыль (убыток).

В отчетности, как минимум, исходя из существенности, раскрывается:

  • точная величина расходов;

  • информация о способах и допущениях, использованных для признания расходов (как определяется степень готовности и др.);

  • детализация расходов, соответствующая детализации выручки, если последняя показана в отчете.

Крупные компании дополнительно раскрывают сведения о расходах по сегментам деятельности (торговля, производство, услуги) и географическим регионам при их существенном влиянии на финансовый результат.

Допустимо раскрывать данные в ограниченном объеме, если полные сведения о расходах могут вызвать экономические или репутационные потери для самой компании, ее контрагентов или связанных с ней сторон.

Переход на новый ФСБУ 10 потребует внесения изменений в учетную политику компании. Последствия организация вправе отражать как ретроспективно, так и перспективно. Самое главное — рассказать о выбранном способе в первой отчетности, подготовленной с использованием нового стандарта.

Итоги

Новый ФСБУ 10/2025 по плану вводится в действие с 1 января 2027 года и отменит старый ПБУ 10. Стандарт «Расходы» не только уточнит определение и классификацию трат, но и повысит прозрачность финотчетности. Общая тенденция законодателей — сблизить российские стандарты бухучета с МСФО.

