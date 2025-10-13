ФСБУ 10/25 «Расходы»: подробный обзор проекта

О новом проекте
ФСБУ 10/2025 «Расходы» опубликован приказом Минфина от 03.04.2025 № 42н. Цель нового стандарта — установить единые требования и правила по учету и отражению в бухотчетности трат различных видов.
Предполагается, что ФСБУ «Расходы» сделает финансовую информацию более прозрачной и достоверной, унифицирует подходы учета расходов для различных отраслей. Правила стандарта не будут распространяться на НКО.
Понятие «затрат» и «расходов»
В регламентированном учете понятия «затраты» и «расходы» — не одно и тоже. Определение затрат шире. Не все из них, произведенные компанией, могут признаваться расходами в целях бухучета и налогового учета.
О затратах говорят как о расходах, когда они фактически начинают использоваться в производстве.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Различия в классификации расходов по двум стандартам
ФСБУ «Расходы» признает расходами уменьшение экономических выгод, когда:
выбывают активы, то есть происходит уменьшение их стоимости;
возникают обязательства, то есть увеличивается их величина.
Причем эти действия должны вести к уменьшению капитала компании. Исключение, если:
уменьшаются вклады (взносы) учредителей;
среди них распределяется прибыль.
В текущих нормах ПБУ 10/99 о последнем пункте не говорится.
ФСБУ «Расходы» не относит к расходам выбытие активов:
Вид операции
Уточнение / ссылка на ПБУ 10/99
При капиталовложениях
В ПБУ 10/99 говорилось о выбытии активов при приобретении или создании внеоборотных активов
При финансовых вложениях
В ПБУ 10/99 — выбытие активов в связи с вкладом в УК, при покупке акций и ЦБ не для продажи
При покупке (создании запасов)
ПБУ 10 такого исключения не содержит
Перечень прочих операций, которые относятся к расходам, аналогичен приведенному в ПБУ 10/99.
Новая классификация расходов будет двухуровневой. Верхний уровень предполагает деление на расходы, которые:
включаются в чистую прибыль (убыток);
не включаются в чистую прибыль (убыток).
Первая категория, в свою очередь, включает расходы:
по обычным видам деятельности;
отличные от них.
ПБУ 10/99 все расходы делит на расходы:
по обычным видам деятельности;
и прочие.
Траты по обычной деятельности и отличные от них
По новому ФСБУ 10/2025, расходы по обычной деятельности — это расходы:
Связанные с производством и продажей продукции, товаров, оказанием услуг и выполнением работ. Их оценка и признание происходит по нормам ФСБУ 5/2019.
Связанные с управлением компанией, коммерческой деятельностью и иные расходы, не включаемые в стоимость активов по нормам других ФСБУ.
Вторую группу разрешается принимать к учету при выполнении ряда условий:
сумма расходов определима;
расходы возникли по договору с контрагентом по обычной деятельности, либо обязанность осуществить расход была подтверждена иным образом;
существует уверенность, что в результате произойдет уменьшение экономических выгод.
Для оценки расходов второй группы применяются нормы пп. 10–14 ФСБУ 5/2019 при отсутствии для них правил оценки в других ФСБУ.
Ряд расходов можно относить как к обычным расходам, так и к отличным от них. Но важно, чтобы этот вид деятельности для компании не был основным:
расходы, понесенные при сдаче имущества в аренду (правила оценки приведены в ФСБУ 25/2018);
расходы при осуществлении финансовых вложений (оцениваются по правилам ПБУ 19/02);
расходы в связи с платным предоставлением прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности (используются нормы ФСБУ 14/2022).
Для группировки расходов по обычным видам деятельности можно использовать:
экономические элементы;
статьи затрат, список которых компания определяет самостоятельно.
О перечне и порядке оценки расходов, отличных от обычных, говорится в разделе III ФСБУ 10/2025. К ним относят неустойки, оплату услуг кредитных организаций и т. п.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Правила раскрытия данных в отчетности
По новому ФСБУ 10/2025 в регламентированной отчетности обособленно показывают:
расходы, связанные с обычными видами деятельности;
траты, отличные от них;
расходы, которые не включаются в чистую прибыль (убыток).
В отчетности, как минимум, исходя из существенности, раскрывается:
точная величина расходов;
информация о способах и допущениях, использованных для признания расходов (как определяется степень готовности и др.);
детализация расходов, соответствующая детализации выручки, если последняя показана в отчете.
Крупные компании дополнительно раскрывают сведения о расходах по сегментам деятельности (торговля, производство, услуги) и географическим регионам при их существенном влиянии на финансовый результат.
Допустимо раскрывать данные в ограниченном объеме, если полные сведения о расходах могут вызвать экономические или репутационные потери для самой компании, ее контрагентов или связанных с ней сторон.
Переход на новый ФСБУ 10 потребует внесения изменений в учетную политику компании. Последствия организация вправе отражать как ретроспективно, так и перспективно. Самое главное — рассказать о выбранном способе в первой отчетности, подготовленной с использованием нового стандарта.
Итоги
Новый ФСБУ 10/2025 по плану вводится в действие с 1 января 2027 года и отменит старый ПБУ 10. Стандарт «Расходы» не только уточнит определение и классификацию трат, но и повысит прозрачность финотчетности. Общая тенденция законодателей — сблизить российские стандарты бухучета с МСФО.
Читайте также:
Как в 2025 году получить освобождение от НДС на разных режимах: памятка для бухгалтера.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHqB5J8
Начать дискуссию