ФСБУ 10/25 «Расходы»: подробный обзор проекта

Траты по обычной деятельности и отличные от них

По новому ФСБУ 10/2025, расходы по обычной деятельности — это расходы:

Связанные с производством и продажей продукции, товаров, оказанием услуг и выполнением работ. Их оценка и признание происходит по нормам ФСБУ 5/2019.

Связанные с управлением компанией, коммерческой деятельностью и иные расходы, не включаемые в стоимость активов по нормам других ФСБУ.

Вторую группу разрешается принимать к учету при выполнении ряда условий:

сумма расходов определима;

расходы возникли по договору с контрагентом по обычной деятельности, либо обязанность осуществить расход была подтверждена иным образом;

существует уверенность, что в результате произойдет уменьшение экономических выгод.

Для оценки расходов второй группы применяются нормы пп. 10–14 ФСБУ 5/2019 при отсутствии для них правил оценки в других ФСБУ.

Ряд расходов можно относить как к обычным расходам, так и к отличным от них. Но важно, чтобы этот вид деятельности для компании не был основным:

расходы, понесенные при сдаче имущества в аренду (правила оценки приведены в ФСБУ 25/2018);

расходы при осуществлении финансовых вложений (оцениваются по правилам ПБУ 19/02);

расходы в связи с платным предоставлением прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности (используются нормы ФСБУ 14/2022).

Для группировки расходов по обычным видам деятельности можно использовать:

экономические элементы;

статьи затрат, список которых компания определяет самостоятельно.

О перечне и порядке оценки расходов, отличных от обычных, говорится в разделе III ФСБУ 10/2025. К ним относят неустойки, оплату услуг кредитных организаций и т. п.